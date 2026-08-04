Francia, stop ai social under 15: la nuova legge cambia tutto

🌐 Francia vieta i social network ai minori di 15 anni: il Parlamento approva una legge destinata a segnare un precedente in Europa. Le piattaforme dovranno verificare l’età degli utenti e impedire l’accesso agli under 15, mentre gli account già esistenti dovranno essere chiusi entro il 2027. Il provvedimento punta a rafforzare la tutela di bambini e adolescenti, ma apre anche un ampio dibattito su privacy, diritti digitali e responsabilità delle Big Tech.

La Francia compie un passo destinato a far discutere ben oltre i propri confini. Il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che vieta l’accesso ai social network ai minori di 15 anni, introducendo una delle regolamentazioni più severe adottate finora in Europa sul rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali.

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la protezione dei più giovani dai rischi connessi all’utilizzo dei social media, imponendo alle piattaforme l’obbligo di verificare l’età degli utenti prima della creazione di un account. Si tratta di una misura che potrebbe rappresentare un punto di svolta nel dibattito europeo sulla sicurezza online, coinvolgendo non solo aziende come Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat e X, ma anche milioni di famiglie chiamate a confrontarsi con nuove regole.

La riforma, sostenuta dal presidente Emmanuel Macron, arriva dopo mesi di confronto politico e istituzionale e si inserisce in una strategia più ampia con cui Parigi intende contrastare gli effetti considerati più dannosi dell’esposizione precoce ai contenuti digitali.

L’approvazione della legge rende la Francia il primo Paese dell’Unione Europea ad adottare un divieto generalizzato di questo tipo, aprendo inevitabilmente interrogativi su possibili iniziative analoghe negli altri Stati membri.

Cosa prevede la legge sui social network per gli under 15

Il cuore della riforma è semplice quanto incisivo: i minori di 15 anni non potranno accedere ai servizi di social networking.

Per rendere effettivo il divieto, le piattaforme saranno chiamate a introdurre sistemi capaci di verificare l’età degli utenti prima della registrazione.

Non sarà quindi sufficiente dichiarare la propria data di nascita al momento dell’iscrizione. Le aziende dovranno predisporre strumenti considerati affidabili per impedire la creazione di profili da parte degli under 15.

La legge entrerà in vigore dal 1° settembre, mentre per gli account già esistenti è previsto un periodo transitorio che consentirà alle piattaforme di adeguarsi alle nuove disposizioni.

Secondo il testo approvato, infatti, i profili riconducibili a utenti sotto i 15 anni dovranno essere rimossi entro il 1° gennaio 2027.

Le piattaforme dovranno verificare l’età degli utenti

Uno degli aspetti più innovativi riguarda proprio la verifica dell’età.

La normativa non impone uno specifico sistema tecnologico, lasciando alle piattaforme il compito di individuare le soluzioni più efficaci.

Tra le ipotesi che negli ultimi anni sono state discusse a livello internazionale figurano:

Il legislatore francese, tuttavia, ha preferito non indicare una tecnologia precisa, limitandosi a stabilire il risultato finale: gli under 15 non dovranno poter creare o mantenere un account.

Questa scelta lascia aperta una questione particolarmente delicata: trovare un equilibrio tra sicurezza dei minori e tutela della privacy degli utenti.

Quali servizi sono esclusi dal divieto

La legge non riguarda indistintamente ogni piattaforma online.

Il testo prevede infatti alcune eccezioni per servizi che non hanno finalità tipicamente social.

Tra quelli esclusi figurano:

enciclopedie online, come Wikipedia;

piattaforme dedicate allo sviluppo di software libero;

progetti educativi open source;

altri servizi digitali che non rientrano nella definizione di social network prevista dalla normativa.

L’obiettivo è evitare che il provvedimento possa limitare strumenti destinati principalmente allo studio, alla formazione e alla collaborazione educativa.

Stop anche ai cellulari nelle scuole superiori

La riforma affronta anche un altro tema particolarmente discusso negli ultimi anni: l’utilizzo degli smartphone negli istituti scolastici.

La Francia aveva già introdotto restrizioni per scuole elementari e medie.

Con il nuovo provvedimento, il divieto viene esteso anche alle scuole superiori, salvo eventuali eccezioni che potranno essere disciplinate dai regolamenti interni dei singoli istituti.

L’intenzione del legislatore è quella di ridurre le distrazioni durante le attività didattiche e favorire una maggiore concentrazione degli studenti.

Perché Macron ha voluto questa legge

La riforma rappresenta uno dei principali impegni politici assunti dal presidente Emmanuel Macron nella fase finale del suo mandato.

Negli ultimi anni il capo dell’Eliseo ha più volte denunciato quella che ha definito una sorta di “far west digitale”, sottolineando la necessità di rafforzare gli strumenti di tutela per bambini e adolescenti.

Secondo il presidente francese, l’evoluzione rapidissima dei social network avrebbe reso necessario un intervento legislativo capace di aggiornare le regole rispetto a un contesto profondamente cambiato.

Dopo il voto parlamentare, Macron ha definito l’approvazione della legge un “grande progresso”, sostenendo che la Francia abbia aperto una strada destinata a influenzare il dibattito europeo sulla protezione dei minori online.

Perché cresce la preoccupazione sui social tra gli adolescenti

Negli ultimi anni numerosi studi scientifici hanno analizzato il rapporto tra giovani e social network.

Pur evidenziando anche aspetti positivi, come la possibilità di comunicare, informarsi e sviluppare competenze digitali, la ricerca ha individuato diversi elementi di rischio legati a un utilizzo eccessivo o non controllato.

Tra i principali temi affrontati dagli esperti figurano:

cyberbullismo;

esposizione a contenuti violenti;

disinformazione;

dipendenza da smartphone;

alterazione della qualità del sonno;

pressione sociale;

problemi legati all’autostima.

È proprio sulla base di queste preoccupazioni che diversi governi stanno valutando interventi normativi sempre più stringenti.

Un precedente che potrebbe influenzare tutta l’Europa

La decisione francese potrebbe avere effetti ben oltre i confini nazionali.

Essendo il primo Paese dell’Unione Europea ad adottare una misura di questo tipo, Parigi potrebbe diventare un modello per altri governi intenzionati a intervenire sul tema della sicurezza digitale.

Negli ultimi anni anche altri Stati europei hanno discusso possibili limiti all’accesso dei minori ai social network, ma nessuno aveva ancora approvato un divieto così netto.

Non è escluso che la scelta francese contribuisca ad alimentare il confronto anche nelle istituzioni europee, soprattutto alla luce dell’applicazione del Digital Services Act e delle crescenti responsabilità attribuite alle grandi piattaforme tecnologiche.

Le sfide per le Big Tech

Per aziende come Meta, TikTok, Snapchat e le altre piattaforme social, la nuova normativa rappresenta una sfida sia tecnica sia organizzativa.

Implementare sistemi di verifica realmente efficaci non è semplice.

Da una parte occorre impedire agli utenti minorenni di aggirare i controlli; dall’altra bisogna garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Un sistema troppo invasivo potrebbe infatti generare nuove criticità sotto il profilo della privacy, mentre controlli troppo deboli rischierebbero di rendere inefficace la legge.

Le aziende saranno quindi chiamate a sviluppare strumenti capaci di coniugare sicurezza, affidabilità e tutela dei diritti degli utenti.

Il ruolo delle famiglie resta centrale

Pur introducendo nuove regole, la legge non sostituisce il ruolo educativo delle famiglie.

Gli esperti sottolineano infatti come la protezione dei minori online richieda un approccio articolato che coinvolga genitori, scuole, istituzioni e piattaforme digitali.

Il dialogo sull’uso consapevole della tecnologia continua a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per accompagnare bambini e adolescenti nella crescita digitale.

Anche i sistemi di parental control e l’educazione ai media rimangono elementi fondamentali per favorire un utilizzo equilibrato delle tecnologie.

Cosa succede adesso

Nonostante l’approvazione parlamentare, il percorso della legge potrebbe non essere ancora completamente concluso.

È infatti possibile che il testo venga sottoposto al controllo del Consiglio costituzionale francese, chiamato a verificarne la compatibilità con la Costituzione.

Qualora emergessero rilievi, l’entrata in vigore o alcune disposizioni potrebbero subire modifiche o ritardi.

Se invece il testo supererà il vaglio costituzionale senza rilievi sostanziali, dal prossimo settembre inizierà la fase più delicata: quella dell’applicazione concreta della norma.

Le piattaforme dovranno adeguare i propri sistemi, predisporre nuovi strumenti di verifica e organizzare la gestione degli account esistenti, mentre milioni di famiglie saranno chiamate a confrontarsi con un nuovo scenario normativo.

La decisione della Francia rappresenta uno dei più importanti interventi legislativi europei sul rapporto tra minori e social network. Al di là del dibattito politico, la riforma segna un cambio di paradigma: la responsabilità della tutela dei più giovani non ricadrà più soltanto sulle famiglie, ma anche sulle piattaforme digitali, chiamate a dimostrare concretamente di poter garantire un ambiente online più sicuro. Resta ora da capire se questa scelta diventerà un modello destinato a diffondersi nel resto d’Europa o se il caso francese rimarrà un esperimento isolato destinato ad alimentare il confronto tra sicurezza, innovazione e libertà digitali.