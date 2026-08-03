Met Gala: l’ essenza e tutti gli occhi sono puntati su John Galliano

Il Met Gala torna ancora una volta a confermarsi l’appuntamento più atteso del calendario della moda internazionale. Dopo anni di temi dedicati all’identità, alla storia del costume e alle grandi narrazioni culturali, il nuovo filo conduttore scelto dal Costume Institute promette di riportare al centro ciò che rende la moda un linguaggio universale: la creatività, la costruzione dell’immagine e il potere dell’alta sartoria.



Come da tradizione, il tema non sarà soltanto uno spunto estetico, ma un invito a reinterpretare la storia della moda attraverso il filtro del presente. Stilisti, celebrità e maison sono chiamati a trasformare il red carpet del Metropolitan Museum of Art in un racconto corale, dove ogni abito diventa una dichiarazione artistica.

Tra i nomi che inevitabilmente tornano al centro della conversazione c’è quello di John Galliano, uno degli stilisti più influenti e visionari degli ultimi quarant’anni. Diplomato alla Central Saint Martins di Londra, Galliano conquistò rapidamente la scena grazie a una capacità unica di fondere ricerca storica, teatralità e abilità sartoriale. Le sue collezioni hanno ridefinito il concetto stesso di sfilata, trasformandola in uno spettacolo immersivo capace di raccontare storie attraverso silhouette, tessuti e costruzioni scenografiche.

Dopo gli esordi nella capitale britannica, Galliano ha guidato alcune delle più prestigiose maison del lusso, lasciando un segno indelebile prima da Givenchy, poi da Dior, dove ha firmato alcune delle collezioni più iconiche della moda contemporanea. Negli anni successivi ha inaugurato un nuovo capitolo creativo alla guida di Maison Margiela, contribuendo a rilanciare il valore della couture sperimentale e riaffermando il suo ruolo come uno dei grandi innovatori del settore. Ancora oggi il suo approccio continua a influenzare designer, stylist e direttori creativi di tutto il mondo.

Parlare di Galliano significa però raccontare anche il profondo rapporto umano e artistico che lo lega a Kate Moss. La supermodella britannica è stata una delle sue muse più fedeli fin dagli anni Novanta, interprete ideale della sua estetica romantica, ribelle e anticonvenzionale. Innumerevoli campagne, passerelle e apparizioni pubbliche hanno consolidato un sodalizio che va ben oltre il semplice rapporto tra stilista e modella, trasformandosi in una delle collaborazioni più iconiche della moda moderna.



Ed è proprio questo legame ad alimentare una delle curiosità più affascinanti in vista del prossimo Met Gala. Tra gli appassionati circola infatti una domanda destinata ad accompagnare l’attesa fino alla sera dell’evento: Kate Moss sceglierà di rendere omaggio alla loro storia comune indossando l’abito creato da John Galliano per il Met Gala del 1994?

Se accadesse, non sarebbe soltanto un momento di nostalgia. Sarebbe un dialogo tra passato e presente, tra uno degli stilisti più rivoluzionari della sua generazione e la donna che, forse più di ogni altra, ne ha incarnato la visione estetica. E in un evento dove la moda vive di simboli e riferimenti, un ritorno del genere potrebbe diventare uno dei momenti più memorabili della serata.