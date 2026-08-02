Trump: “Israele lascerà Gaza dopo il disarmo di Hamas”.

🌐 Accordo su Gaza annunciato da Donald Trump: il presidente Usa parla di una svolta storica con il disarmo di Hamas come condizione per il ritiro delle forze israeliane e l’avvio di una nuova fase politica nella Striscia. Hamas conferma l’intesa sulla seconda fase della tregua.

Gaza, Trump annuncia l’intesa: “Passo fondamentale verso una pace duratura”

Un nuovo capitolo si apre nella complessa crisi di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito “storico” per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella Striscia, indicando questo passaggio come condizione centrale per il futuro ritiro delle forze israeliane.

Secondo quanto dichiarato dal presidente americano attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, l’intesa rappresenterebbe un passaggio decisivo verso una nuova fase politica e di sicurezza nella regione.

Trump ha spiegato che il piano prevede un percorso graduale: prima il disarmo delle organizzazioni armate, poi il ritiro israeliano e l’avvio di un nuovo assetto di sicurezza e governo per Gaza.

L’annuncio arriva dopo mesi di guerra, tensioni diplomatiche e negoziati internazionali condotti con il coinvolgimento di diversi mediatori.

Il piano: disarmo, ritiro israeliano e nuova amministrazione palestinese

Nel messaggio diffuso online, Trump ha illustrato le linee principali dell’accordo.

Il punto centrale riguarda il disarmo di Hamas, considerato dagli Stati Uniti una condizione indispensabile per impedire che Gaza possa tornare a essere utilizzata come base per attacchi contro Israele.

Il presidente Usa ha spiegato che l’attuazione dell’intesa avverrà attraverso fasi pianificate, con un passaggio successivo rappresentato dal ritiro delle forze israeliane una volta completato il processo di smantellamento delle capacità militari dei gruppi armati.

A quel punto, secondo il piano illustrato da Trump, dovrebbe entrare in funzione una Forza Internazionale di Stabilizzazione, chiamata a collaborare con una nuova forza di polizia palestinese per garantire sicurezza agli abitanti di Gaza e ai Paesi vicini.

L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di creare le condizioni per un nuovo governo palestinese nella Striscia, sostenuto da un quadro internazionale di sicurezza.

Hamas conferma: “Accordo raggiunto per la seconda fase della tregua”

La conferma dell’intesa è arrivata anche da esponenti di Hamas.

Secondo quanto riferito da alcuni funzionari del movimento islamista palestinese, sarebbe stato raggiunto un accordo relativo alla seconda fase della tregua con Israele, che comprende anche il tema del disarmo.

Le dichiarazioni sono state rilasciate da rappresentanti di Hamas a condizione di anonimato, ma confermerebbero l’annuncio diffuso in precedenza dal presidente americano.

La questione del disarmo rappresenta da sempre uno dei punti più delicati di qualsiasi trattativa sul futuro della Striscia. Per Israele è una condizione essenziale per garantire la propria sicurezza, mentre per Hamas costituisce una delle richieste più difficili da accettare nell’ambito di un accordo politico.

Il ruolo dei mediatori: Egitto, Qatar e Turchia protagonisti dei negoziati

Nel suo intervento, Trump ha ringraziato i Paesi coinvolti nel processo diplomatico, citando in particolare Egitto, Qatar e Turchia per il loro ruolo di mediazione.

Questi Paesi hanno avuto un ruolo centrale nei tentativi di avvicinare le posizioni delle parti durante le trattative.

Il Qatar, in particolare, negli ultimi anni ha rappresentato uno dei principali canali di comunicazione indiretta tra Israele e Hamas. L’Egitto, per la sua posizione geografica e politica, ha svolto un ruolo storico nei negoziati legati alla Striscia di Gaza. La Turchia ha invece cercato di mantenere un ruolo diplomatico nel quadro regionale.

La presenza di più mediatori evidenzia la complessità dell’accordo e la necessità di mantenere aperti diversi canali diplomatici per accompagnare le prossime fasi.

Trump: “La minaccia del 7 ottobre non dovrà ricostituirsi”

Nel suo messaggio, il presidente americano ha ricordato il contesto da cui è partita la crisi attuale, facendo riferimento agli eventi del 7 ottobre e alla successiva guerra.

Trump ha sottolineato che l’obiettivo dell’accordo sarebbe impedire che la minaccia rappresentata dagli attacchi partiti da Gaza possa ripetersi.

Secondo la visione espressa dalla Casa Bianca, il nuovo assetto dovrebbe garantire contemporaneamente:

maggiore sicurezza per Israele;

un’amministrazione palestinese nella Striscia;

la fine della presenza di gruppi armati indipendenti;

un percorso di stabilizzazione internazionale.

Il presidente Usa ha definito il risultato un traguardo che molti consideravano difficile da raggiungere, ringraziando il proprio team diplomatico per il lavoro svolto.

Le incognite restano: il futuro di Gaza passa dall’attuazione dell’accordo

Nonostante l’annuncio rappresenti un passaggio importante, restano numerose questioni aperte.

La principale riguarda la concreta applicazione dell’intesa. Gli accordi sul campo, soprattutto dopo conflitti prolungati, possono incontrare ostacoli legati alla sicurezza, alla gestione del territorio e alla fiducia reciproca tra le parti.

Tra i nodi più complessi ci sono:

le modalità del disarmo di Hamas;

il controllo effettivo delle armi presenti nella Striscia;

la composizione della nuova amministrazione palestinese;

il ruolo della forza internazionale;

la ricostruzione delle infrastrutture distrutte dalla guerra.

La fase successiva ai combattimenti rappresenta spesso una delle sfide più difficili, perché richiede non soltanto un accordo politico, ma anche un sistema stabile di gestione quotidiana del territorio.

La questione del governo palestinese a Gaza

Uno degli elementi centrali del piano annunciato riguarda la nascita di un nuovo governo palestinese a Gaza.

Trump ha parlato di un’amministrazione destinata a lavorare in collaborazione con un organismo internazionale denominato Consiglio per la Pace, con l’obiettivo di assistere la popolazione palestinese e garantire stabilità.

Il futuro assetto politico della Striscia rimane tuttavia una delle questioni più delicate.

Dopo anni di controllo da parte di Hamas, la transizione verso una nuova governance richiederà un equilibrio tra rappresentanza politica palestinese, sicurezza israeliana e sostegno della comunità internazionale.

Reazioni e prospettive internazionali

L’annuncio dell’accordo arriva in un momento in cui la comunità internazionale guarda con attenzione alla possibilità di una svolta diplomatica.

La fine delle ostilità e la stabilizzazione di Gaza rappresentano obiettivi sostenuti da numerosi governi, ma il percorso resta complesso.

Per Israele il tema prioritario rimane quello della sicurezza e della prevenzione di nuovi attacchi. Per la popolazione palestinese, invece, la questione centrale riguarda la ricostruzione, gli aiuti umanitari e il futuro politico della Striscia.

Il successo dell’intesa dipenderà quindi dalla capacità delle parti coinvolte di trasformare gli annunci in passi concreti.

Un possibile punto di svolta per il Medio Oriente

L’accordo annunciato da Trump segna un momento potenzialmente decisivo nella lunga crisi israelo-palestinese.

La combinazione tra disarmo di Hamas, ritiro israeliano e nuovo governo palestinese rappresenta un progetto ambizioso che punta a modificare radicalmente gli equilibri nella Striscia di Gaza.

Tuttavia, la vera prova inizierà con l’attuazione sul terreno: trasformare un’intesa diplomatica in una pace stabile richiederà tempo, garanzie internazionali e un livello di collaborazione ancora tutto da verificare.

Il futuro di Gaza dipenderà ora dalla capacità degli attori coinvolti di mantenere gli impegni e costruire un nuovo equilibrio dopo uno dei periodi più drammatici della storia recente del Medio Oriente.