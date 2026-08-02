Incentivi retrofit GPL e metano 2026: come ottenere il bonus

🌐 Incentivi retrofit GPL e metano disponibili dal 29 luglio 2026: automobilisti e aziende possono richiedere contributi fino a 800 euro per trasformare le auto a gas, con sconto diretto in fattura presso le officine autorizzate.

Dal 29 luglio 2026 prende il via una nuova opportunità per gli automobilisti che vogliono ridurre i costi di utilizzo dell’auto e migliorare l’efficienza ambientale del proprio veicolo. Sono infatti disponibili gli incentivi per il retrofit GPL e metano, la misura che sostiene la trasformazione dei veicoli con l’installazione di nuovi impianti di alimentazione a gas.

Il provvedimento punta a favorire la diffusione delle alimentazioni alternative attraverso un contributo economico destinato a chi decide di convertire il proprio mezzo, evitando in molti casi la sostituzione dell’automobile con un modello nuovo.

L’incentivo riguarda gli interventi di trasformazione effettuati su autoveicoli M1 con classe ambientale almeno Euro 3, sia per privati sia per imprese, con alcune esclusioni specifiche. La gestione della misura è affidata a Invitalia ed è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Bonus GPL e metano: quanto vale il contributo

L’importo del contributo varia in base al tipo di impianto installato. A spiegare le differenze sono gli esperti di Ecomotive Solutions, azienda specializzata nei sistemi di alimentazione a gas per veicoli.

Per la trasformazione con un impianto GPL è previsto un incentivo pari a 400 euro, mentre per la conversione a metano il contributo sale a 800 euro.

Il bonus rappresenta un sostegno concreto per chi vuole abbattere il costo della trasformazione e allo stesso tempo contenere le spese legate alla mobilità quotidiana.

La misura si inserisce in un contesto nel quale molti automobilisti stanno valutando soluzioni alternative alla sostituzione dell’auto, soprattutto per mantenere in circolazione veicoli ancora efficienti ma più economici da utilizzare.

Come richiedere l’incentivo per la conversione dell’auto

La procedura per ottenere il bonus è stata pensata per essere semplice. Il cittadino o l’impresa interessata non deve presentare direttamente una complessa domanda online, ma deve rivolgersi a una officina di installazione accreditata.

Saranno infatti le officine autorizzate a gestire gli aspetti burocratici della richiesta e a verificare la disponibilità delle risorse prima di procedere con l’intervento.

Una volta verificati i requisiti, il contributo viene applicato sotto forma di sconto diretto in fattura, riducendo immediatamente il costo complessivo della trasformazione.

Per accedere all’agevolazione, però, il veicolo deve rispettare alcune condizioni precise:

deve appartenere alla categoria M1;

deve avere una classe ambientale non inferiore a Euro 3;

non deve essere già omologato a GPL, metano o doppia alimentazione al momento dell’installazione;

l’impianto installato deve essere nuovo di fabbrica e completo di tutti i suoi componenti.

Sono escluse dal beneficio le persone giuridiche che svolgono attività di commercio di autoveicoli di categoria M1.

Incentivi retrofit fino al 2030: le risorse disponibili

Il programma di incentivi resterà operativo fino al 31 marzo 2030, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.

Lo stanziamento previsto è distribuito su più anni:

4 milioni di euro per il 2026 ;

; 5 milioni di euro annui per il 2027, 2028 e 2029 ;

; 1 milione di euro per il 2030.

La disponibilità dei fondi sarà quindi un elemento determinante per chi intende accedere al contributo. Gli automobilisti interessati dovranno verificare con l’officina scelta la presenza delle risorse prima di procedere alla trasformazione.

GPL e metano: milioni di auto già circolano in Italia

La scelta dei carburanti alternativi non rappresenta una novità per gli automobilisti italiani. GPL e metano hanno infatti una lunga tradizione nel nostro Paese, grazie soprattutto al loro vantaggio economico rispetto ai carburanti tradizionali.

Secondo i dati dell’Annuario statistico 2026 dell’Aci, al 31 dicembre 2025 in Italia risultavano presenti:

3.257.734 autovetture con doppia alimentazione benzina-GPL ;

; 899.801 autovetture con doppia alimentazione benzina-metano.

Numeri che confermano come la tecnologia bifuel continui a essere una soluzione apprezzata da chi cerca un equilibrio tra risparmio, autonomia e attenzione ambientale.

Retrofit GPL e metano: alternativa alla rottamazione

Uno degli aspetti più interessanti del retrofit riguarda la possibilità di allungare la vita utile di un veicolo già esistente.

La trasformazione a GPL o metano consente infatti di evitare, in molti casi, l’acquisto immediato di un’auto nuova, riducendo l’impatto economico per le famiglie e favorendo un modello più vicino ai principi dell’economia circolare.

Convertire un veicolo ancora efficiente significa valorizzare un bene già prodotto, limitando i costi ambientali legati alla fabbricazione e allo smaltimento di un’automobile.

Dal punto di vista ambientale, l’utilizzo del gas può contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂ e particolato, migliorando il profilo emissivo dei veicoli rispetto alle alimentazioni tradizionali.

Risparmio carburante: la convenienza può superare il 40%

Uno dei principali motivi che spinge gli automobilisti verso GPL e metano resta il risparmio economico.

Secondo l’ufficio studi di Ecomotive Solutions, il vantaggio sulla spesa per il carburante può raggiungere e superare il 40%, anche considerando il consumo residuo di benzina necessario in alcuni sistemi.

La quota di benzina utilizzata può variare in base al modello del veicolo e alle caratteristiche dell’impianto, con valori indicativi compresi tra circa il 7% e il 20%.

Il risultato finale dipende naturalmente da diversi fattori: chilometri percorsi ogni anno, tipologia di automobile, stile di guida e prezzi dei carburanti. Tuttavia, per chi utilizza frequentemente il proprio mezzo, la conversione può rappresentare un investimento con tempi di recupero interessanti.

Dal gas tradizionale al biometano: la sfida della decarbonizzazione

Oltre al risparmio economico, il settore guarda anche all’evoluzione sostenibile dei carburanti gassosi.

GPL e metano sono tecnologie presenti da decenni, ma stanno attraversando una fase di trasformazione grazie allo sviluppo di combustibili rinnovabili come il biometano, prodotto attraverso il trattamento di scarti agricoli e rifiuti organici.

Il biometano rappresenta una delle strade per ridurre progressivamente l’impatto ambientale della mobilità, sfruttando infrastrutture di distribuzione già esistenti.

Secondo gli operatori del settore, anche veicoli benzina, diesel e alcune configurazioni ibride possono essere adattati attraverso specifici sistemi di retrofit per utilizzare combustibili alternativi, contribuendo alla transizione verso una mobilità più sostenibile.

Ecomotive Solutions punta sui sistemi retrofit avanzati

Nel mercato della conversione dei veicoli, Ecomotive Solutions propone soluzioni dedicate a diversi settori, dall’automotive tradizionale ai mezzi industriali, passando per applicazioni off-road, marine e ferroviarie.

L’azienda sviluppa sistemi multi-combustibile, tra cui piattaforme Diesel Dual Fuel, sistemi bifuel e soluzioni completamente alimentate a gas, oltre a tecnologie dedicate a combustibili innovativi come idrogeno, biometano, metanolo e LNG.

L’obiettivo è accompagnare la trasformazione dei trasporti attraverso tecnologie capaci di ridurre le emissioni mantenendo competitività economica e affidabilità.

Una nuova fase per la mobilità a gas in Italia

Gli incentivi retrofit GPL e metano rappresentano quindi uno strumento rivolto a una platea ampia di automobilisti che desiderano contenere i costi senza necessariamente cambiare automobile.

In un momento in cui il prezzo dell’energia e la transizione ambientale stanno modificando le abitudini di mobilità, la conversione a gas torna al centro del dibattito come soluzione pratica e immediatamente disponibile.

Il successo della misura dipenderà dalla capacità di raggiungere gli utenti interessati e dalla disponibilità delle risorse stanziate. Ma il messaggio è chiaro: trasformare un’auto esistente può diventare un’alternativa concreta alla sostituzione del veicolo, unendo risparmio economico, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.