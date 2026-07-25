Ultimo e Haaland insieme in vacanza: la foto in barca diventa virale

🌐 Ultimo ed Erling Haaland sorprendono i fan con una foto insieme durante una vacanza in barca. Il cantautore romano posa accanto al bomber del Manchester City e al centrocampista norvegese Sander Berge, regalando ai social uno scatto insolito che ha subito conquistato il web, anche grazie al simpatico espediente usato da Niccolò Moriconi per ridurre la differenza di altezza con i due giganti del calcio.

L’incontro che nessuno si aspettava

Ci sono fotografie destinate a fare il giro dei social nel giro di poche ore, non tanto per il luogo in cui vengono scattate quanto per le persone che vi compaiono. È il caso dell’immagine condivisa da Erling Haaland sul proprio profilo Instagram, dove tra panorami marini, momenti di relax e giornate trascorse in barca è comparso un ospite decisamente inatteso: Ultimo.

Il cantautore romano, all’anagrafe Niccolò Moriconi, è stato immortalato insieme al fuoriclasse della Norvegia e al connazionale Sander Berge, centrocampista della nazionale norvegese. Uno scatto che unisce due mondi solo apparentemente lontani, quello della musica italiana e quello del calcio internazionale, e che ha immediatamente attirato l’attenzione di migliaia di fan.

L’immagine è diventata rapidamente virale, alimentando curiosità sulla loro amicizia e sul contesto della vacanza condivisa.

La foto che conquista Instagram

Lo scatto ritrae i tre sorridenti a bordo di un’imbarcazione, con il mare e il tramonto a fare da sfondo.

Al centro della fotografia c’è Ultimo, che indossa una maglia del Manchester City, mentre abbraccia i due calciatori norvegesi.

Alla sua sinistra compare Erling Haaland, protagonista assoluto del calcio mondiale e punto di riferimento dell’attacco del club inglese, mentre alla destra del cantante c’è Sander Berge, centrocampista del Fulham e compagno di nazionale del bomber.

L’atmosfera è quella tipica delle vacanze estive: nessun evento ufficiale, nessun campo da calcio o palco per concerti, ma soltanto un momento di relax condiviso tra amici.

Il simpatico trucco di Ultimo

A rendere ancora più divertente la fotografia è un particolare che non è sfuggito agli utenti più attenti.

Osservando l’immagine con attenzione si nota infatti che Ultimo è salito su uno scalino della barca, probabilmente per ridurre almeno in parte la notevole differenza di altezza rispetto ai due calciatori.

L’espediente funziona solo parzialmente.

Haaland e Berge, entrambi alti circa 1 metro e 95 centimetri, continuano infatti a svettare sul cantante romano, che grazie al gradino riesce comunque ad avvicinarsi un po’ alla loro statura.

Il dettaglio ha divertito moltissimi follower, che hanno commentato con ironia la scena, trasformando quel piccolo trucco in uno degli elementi più condivisi della fotografia.

Un’amicizia che incuriosisce i fan

La presenza di Ultimo accanto ai due nazionali norvegesi ha inevitabilmente acceso la curiosità dei fan.

Molti si sono chiesti come sia nato il rapporto tra il cantautore e Haaland, considerando che i due appartengono a mondi professionali molto diversi.

Sebbene non siano stati forniti particolari sulla loro conoscenza, la naturalezza dello scatto lascia intuire un clima di amicizia e complicità, ben lontano dalla semplice foto di circostanza.

Negli ultimi anni non sono mancati esempi di rapporti sempre più stretti tra artisti e grandi campioni dello sport, accomunati da eventi internazionali, amicizie comuni o semplicemente dalla condivisione di momenti di vacanza.

La maglia del Manchester City alimenta le curiosità

Un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione riguarda la maglia del Manchester City indossata da Ultimo.

Per alcuni potrebbe trattarsi di un omaggio nei confronti di Haaland, simbolo della squadra inglese e tra i giocatori più rappresentativi del club.

Altri si sono chiesti se il cantante sia realmente un simpatizzante del City oppure abbia scelto quella maglia semplicemente per l’occasione.

Al momento non sono arrivate spiegazioni, ma anche questo particolare ha contribuito ad aumentare l’interesse attorno allo scatto condiviso dal bomber norvegese.

Vacanze italiane per Haaland e Berge

La fotografia arriva al termine di un’estate trascorsa in larga parte in Italia dai due calciatori della nazionale norvegese.

Dopo gli impegni sportivi, Haaland e Berge hanno scelto il nostro Paese come meta per alcuni giorni di relax, partecipando anche a eventi mondani prima di proseguire la vacanza in barca insieme alle rispettive compagne e a un gruppo di amici.

Le immagini pubblicate sui social raccontano giornate dedicate al mare, alla navigazione e alla scoperta di alcune delle località più esclusive della penisola, confermando ancora una volta quanto l’Italia resti una delle destinazioni preferite dalle grandi stelle dello sport internazionale.

Il compleanno del bomber norvegese

La vacanza ha coinciso anche con un momento speciale per Erling Haaland, che ha festeggiato il proprio 26° compleanno circondato dagli affetti più stretti.

Accanto a lui c’erano la fidanzata Isabel Haugseng Johansen, il compagno di nazionale Sander Berge, amici e, a sorpresa, anche Ultimo.

Una presenza che ha reso ancora più particolare il racconto delle celebrazioni pubblicato sui social dal centravanti, regalando ai follower uno degli scatti più commentati dell’estate.

Quando musica e calcio si incontrano

L’immagine condivisa da Haaland rappresenta perfettamente una tendenza sempre più evidente: i confini tra il mondo dello spettacolo e quello dello sport sono sempre più sottili.

Artisti e campioni internazionali condividono spesso eventi, vacanze e momenti privati, alimentando l’interesse del pubblico ben oltre i rispettivi ambiti professionali.

Nel caso di Ultimo e Haaland, il fascino dello scatto nasce proprio dall’incontro tra due personalità molto amate, capaci di parlare a pubblici diversi ma accomunate da un’enorme popolarità.

Una foto destinata a restare tra le immagini dell’estate

Al di là del simpatico “trucco” dello scalino e della differenza di altezza che ha divertito il web, la fotografia racconta soprattutto un momento di spensieratezza vissuto lontano dai riflettori delle rispettive professioni.

Per Haaland è una pausa prima di tornare agli impegni con il Manchester City e la nazionale norvegese; per Ultimo un’occasione per godersi qualche giorno di vacanza in compagnia di nuovi amici.

Il risultato è uno scatto semplice ma efficace, capace di diventare virale in poche ore e di confermare come, nell’era dei social, anche una fotografia apparentemente informale possa trasformarsi in una delle immagini più condivise dell’estate.