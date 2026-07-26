Giovanni Minoli attacca Report: “Il giornalismo è cambiato”

🌐 Giovanni Minoli, storico innovatore della televisione italiana, interviene sul futuro del giornalismo d’inchiesta e critica il modello attuale di alcuni programmi televisivi, parlando di “inchieste a tesi” e di un rapporto sempre più complesso tra informazione, politica e magistratura. Dalla rivoluzione di Mixer alla televisione di oggi, il racconto di un protagonista che ha segnato un’epoca.

Giovanni Minoli, dalla rivoluzione di Mixer alla critica alla tv d’inchiesta

Ci sono giornalisti che raccontano la televisione. E poi ci sono quelli che contribuiscono a cambiarla.

Giovanni Minoli appartiene alla seconda categoria. Autore, conduttore e innovatore, ha attraversato decenni di televisione italiana diventando uno dei protagonisti più riconoscibili del rapporto tra informazione, linguaggio televisivo e cultura del racconto.

Dalla nascita di Mixer, programma che negli anni Ottanta ha modificato profondamente il modo di fare intervista e approfondimento, fino alle riflessioni sull’attualità del giornalismo d’inchiesta, Minoli continua a interrogarsi sul ruolo della televisione pubblica e sulla trasformazione dei programmi di informazione.

In una recente intervista, il giornalista ha rivolto parole critiche verso l’evoluzione di alcune trasmissioni investigative, citando anche Report, storico programma della Rai nato negli anni Novanta.

Al centro della discussione non c’è soltanto una trasmissione televisiva, ma un tema più ampio: come deve essere raccontata la realtà nell’epoca della polarizzazione, dei social network e della perdita di fiducia nei media tradizionali?

La rivoluzione di Mixer: quando Minoli cambiò il linguaggio televisivo

Per comprendere il punto di vista di Minoli bisogna partire dalla sua storia professionale.

Negli anni Ottanta la televisione italiana era ancora fortemente legata a schemi tradizionali. Il giornalismo televisivo seguiva spesso una struttura rigida: il conduttore poneva domande, l’ospite rispondeva, il ritmo rimaneva quello dell’intervista classica.

Con Mixer, Minoli introdusse un nuovo modo di raccontare la realtà.

Il programma, nato nel 1980, portò sul piccolo schermo un linguaggio più moderno, fatto di montaggio, ritmo narrativo, confronto diretto e contaminazione tra generi.

L’elemento più rivoluzionario fu il faccia a faccia.

Un formato oggi considerato normale, ma che all’epoca rappresentava una rottura.

Minoli raccontò più volte che inizialmente quella scelta veniva considerata quasi una provocazione tecnica: una telecamera più vicina agli interlocutori, un’impostazione visiva più cinematografica, un rapporto più intenso tra giornalista e intervistato.

Quella che sembrava una trasgressione rispetto alle regole televisive divenne invece un modello imitato negli anni successivi.

L’idea di televisione come racconto della realtà

Alla base del lavoro di Minoli c’è sempre stata una convinzione precisa: la televisione non deve limitarsi a trasmettere informazioni, ma deve costruire un racconto capace di coinvolgere il pubblico.

Una visione che ha portato alla realizzazione di programmi diventati punti di riferimento.

Il suo stile ha cercato di superare la semplice cronaca, puntando sulla capacità della televisione di spiegare fenomeni complessi attraverso storie, immagini e protagonisti.

Per Minoli, il giornalismo televisivo non è soltanto una raccolta di dichiarazioni.

È un lavoro di costruzione narrativa.

Proprio questo approccio lo porta oggi a riflettere criticamente su alcune forme contemporanee di giornalismo investigativo.

Le critiche a Report e il dibattito sulle inchieste televisive

Nel suo intervento, Minoli ha espresso perplessità sul modo in cui alcune inchieste televisive vengono realizzate oggi.

Il riferimento principale riguarda Report, programma storico della Rai nato come spazio di giornalismo investigativo.

Secondo Minoli, il problema non sarebbe l’esistenza delle inchieste, ma il rischio che alcune ricostruzioni partano da una tesi già definita.

Il giornalismo d’inchiesta, nella sua visione, dovrebbe mantenere una posizione di ricerca aperta: raccogliere elementi, verificare informazioni e lasciare spazio alla complessità.

Quando invece un’inchiesta nasce con una conclusione già stabilita, il rischio è quello di trasformare il giornalismo in una forma di narrazione orientata.

È un tema che da anni divide il mondo dell’informazione.

Da una parte c’è chi sostiene che ogni inchiesta nasca necessariamente da un’ipotesi investigativa.

Dall’altra chi ritiene fondamentale mantenere una distanza rigorosa tra ricerca giornalistica e interpretazione.

Il rapporto tra giornalismo e magistratura al centro del confronto

Un altro tema sollevato riguarda il rapporto tra programmi televisivi investigativi e mondo giudiziario.

Negli ultimi decenni il giornalismo italiano ha spesso raccontato grandi vicende giudiziarie, intrecciando cronaca, politica e inchiesta.

Questo rapporto ha prodotto risultati importanti: molte vicende sono state portate all’attenzione dell’opinione pubblica proprio grazie al lavoro dei giornalisti.

Allo stesso tempo, però, ha aperto interrogativi sul rischio di una sovrapposizione tra ruolo del giornalista e quello degli organi giudiziari.

Il principio fondamentale del giornalismo resta infatti quello della verifica autonoma delle informazioni.

La magistratura accerta eventuali responsabilità attraverso strumenti e procedure precise.

Il giornalismo, invece, deve informare il pubblico mantenendo la propria indipendenza.

È proprio su questo equilibrio che si concentra parte della riflessione di Minoli.

Dalla televisione generalista ai nuovi media: un mondo completamente cambiato

Le osservazioni di Minoli arrivano in una fase di profonda trasformazione del sistema televisivo.

Quando nacque Mixer, la televisione aveva pochi canali e rappresentava uno dei principali luoghi di formazione dell’opinione pubblica.

Oggi il panorama è completamente diverso.

Streaming, social network, piattaforme digitali e contenuti online hanno cambiato il modo in cui le persone ricevono informazioni.

Il pubblico è più frammentato.

La competizione per l’attenzione è diventata molto più intensa.

In questo scenario anche il giornalismo televisivo deve adattarsi.

Ma secondo molti professionisti del settore, la velocità richiesta dal nuovo ecosistema digitale non dovrebbe compromettere il valore della verifica e dell’approfondimento.

La sfida della credibilità nell’era della polarizzazione

Uno dei problemi più rilevanti del giornalismo contemporaneo riguarda la fiducia.

Molti cittadini percepiscono oggi l’informazione come divisa in schieramenti.

Le inchieste, gli editoriali e i programmi di approfondimento vengono spesso valutati non solo per i contenuti, ma anche per la presunta posizione politica di chi li realizza.

Questa situazione crea una difficoltà ulteriore per i giornalisti: raccontare temi controversi senza alimentare la percezione di una parte presa in anticipo.

La credibilità diventa quindi il principale patrimonio dell’informazione.

Non basta avere storie importanti da raccontare.

Serve anche dimostrare metodo, trasparenza e capacità di confronto.

Minoli e l’eredità di un modo diverso di fare televisione

Al di là delle critiche rivolte ai programmi contemporanei, la figura di Giovanni Minoli resta legata soprattutto all’innovazione.

Il suo contributo alla televisione italiana è stato quello di aver introdotto un linguaggio più moderno, vicino alle dinamiche del racconto contemporaneo.

Ha mostrato che l’informazione può essere rigorosa senza essere distante.

Può avere ritmo senza rinunciare alla profondità.

Può raccontare la politica, la società e la cultura attraverso strumenti narrativi capaci di coinvolgere il pubblico.

Il futuro dell’inchiesta televisiva tra rigore e nuove sfide

Il confronto aperto dalle parole di Minoli riguarda una domanda centrale: quale sarà il futuro del giornalismo televisivo?

Le inchieste continueranno ad avere un ruolo fondamentale, perché il controllo del potere e la ricerca della verità rappresentano funzioni essenziali dell’informazione.

Ma il contesto è cambiato.

Oggi un’inchiesta deve confrontarsi con un pubblico più diffidente, con la velocità della rete e con la necessità di distinguere tra opinioni e fatti.

La sfida sarà trovare un equilibrio tra capacità narrativa e rigore.

Tra il bisogno di raccontare storie coinvolgenti e il dovere di mantenere una distanza critica.

Un dibattito che riguarda tutta l’informazione italiana

Le parole di Giovanni Minoli riaprono dunque una discussione più ampia sul ruolo del giornalismo nell’Italia contemporanea.

Non si tratta soltanto di giudicare un programma o una stagione televisiva.

Si tratta di interrogarsi su quale modello di informazione serva in una società sempre più complessa.

Dalla rivoluzione di Mixer fino alle polemiche sulle inchieste moderne, il filo conduttore resta lo stesso: la ricerca di un linguaggio capace di raccontare la realtà senza semplificarla.

Una sfida che, dopo oltre quarant’anni di televisione, continua a essere al centro del lavoro dei giornalisti.