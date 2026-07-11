2:44 pm, 11 Luglio 26 calendario

La prigionia della mente pietrificata

Di: Mauro Falcão

LA DIFFICILE ARTE DI DISAPPRENDRE

La maggiore difficoltà nella costruzione della conoscenza non risiede nell’apprendere qualcosa di nuovo, ma nell’abbandonare ciò che crediamo già di sapere.

Fin dall’infanzia, siamo plasmati dall’ambiente, dalla cultura, dalla famiglia e dall’educazione. Ogni nuova informazione si appoggia su quelle precedenti, formando la struttura che sostiene la nostra visione del mondo.

La formazione accademica approfondisce questo processo. Ci specializziamo, consolidiamo concetti e costruiamo un’identità intellettuale e professionale. Con il tempo, quello che prima era apprendimento si trasforma in convinzione; e la convinzione, spesso, in dogma.

Passiamo quindi ad accettare solo quelle conoscenze che confermano le nostre certezze. Le idee che esigono una sostituzione, e non una mera aggiunta, vengono solitamente rifiutate. Dopotutto, cambiare significa ricominciare. E ricominciare può implicare la revisione di abitudini, l’interruzione di routine, la messa in discussione di interessi e persino il mettere a rischio strutture personali, sociales e finanziarie accuratamente costruite.

Così, senza rendercene conto, ci stagniamo. Accomodati in vecchie verità, resistiamo al naturale movimento dell’esistenza: la trasformazione. Ma la via possiede i propri meccanismi di rinnovamento. Sorge allora il “fatto obbligatorio” — quello che chiamiamo problema. Non come un castigo, ma come un’imposizione della realtà stessa, destinata a rompere le mura della mente pietrificata e ad aprire spazio a nuovi orizzonti.

 

Ogni crisi porta in sé una chiamata a evolvere. Ogni rottura offre l’opportunità di ricostruire. La sofferenza, spesso, es solo il linguaggio con cui la vita annuncia che determinate idee non servono più al destino che ci attende.

E così proseguiamo, tra distacchi e scoperte, sostituendo le certezze con comprensioni più ampie, in un viaggio infinito di apprendimento. Dopotutto, evolvere è forse proprio questo: permettere al nuovo di trovare spazio laddove il vecchio ha già compiuto la sua missione, mentre camminiamo, passo dopo passo, incontro al Grande Architetto.

11 Luglio 2026
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