Autostima dei ragazzi, nasce dalla stima degli altri

L’autostima è spesso descritta come una forza interiore, una qualità personale da costruire attraverso l’impegno individuale e la capacità di credere in sé stessi. Ma questa visione, apparentemente positiva, rischia di essere incompleta. La ricerca educativa e l’esperienza quotidiana mostrano infatti che nessuno impara davvero a stimarsi da solo.

Prima di diventare un giudizio personale sul proprio valore, l’autostima nasce da un’esperienza fondamentale: sentirsi riconosciuti dagli altri. Lo sguardo di un genitore, la fiducia di un insegnante, l’amicizia di un coetaneo, una parola capace di incoraggiare possono diventare il terreno sul quale una persona costruisce la propria identità.

Per gli adolescenti questo processo è ancora più delicato. In una fase della vita in cui il bisogno di appartenenza è fortissimo e il giudizio degli altri può assumere un peso enorme, la stima ricevuta diventa una componente essenziale della costruzione della sicurezza personale.

L’autostima, quindi, non è semplicemente una riserva privata da accumulare dentro di sé. È una conquista che nasce nel rapporto con il mondo, attraverso relazioni capaci di confermare il valore della persona senza negarne limiti e fragilità.

Il vero significato dell’autostima: conoscersi senza illusioni

La parola autostima contiene due elementi fondamentali: il riferimento a sé stessi e il concetto di valutazione. Stimarsi significa infatti formulare un giudizio sulla propria persona, riconoscendo capacità, qualità, difficoltà e possibilità di miglioramento.

Questo aspetto è centrale perché una buona autostima non coincide con il sentirsi superiori agli altri o con l’idea di essere sempre capaci in ogni situazione.

Al contrario, una sana percezione di sé nasce dall’equilibrio tra consapevolezza e realismo.

Una persona con una solida autostima riesce a dire:

“Ho delle capacità che posso mettere in gioco”;

“Posso imparare ciò che ancora non so fare”;

“Gli errori non cancellano il mio valore”.

Questa differenza è importante soprattutto durante l’adolescenza, quando il confronto con gli altri diventa una parte centrale della crescita.

Il rischio, infatti, è confondere l’autostima con una semplice ricerca di approvazione o con la necessità di sentirsi sempre migliori. Quando viene separata dalla realtà e dal confronto, la fiducia in sé può trasformarsi in presunzione, rendendo più difficile ascoltare gli altri e riconoscere i propri limiti.

Gli adolescenti costruiscono la propria immagine attraverso gli altri

Durante la crescita, i ragazzi cercano continuamente risposte a domande profonde: “Chi sono?”, “Quanto valgo?”, “Come mi vedono gli altri?”, “Quale posto posso occupare nel mondo?”.

Queste domande non trovano risposta soltanto nella riflessione individuale, ma soprattutto nelle relazioni.

Uno sguardo positivo può rafforzare la sicurezza di un adolescente. Al contrario, una critica costante, un’umiliazione o una mancanza di riconoscimento possono lasciare ferite profonde.

Molti ragazzi non hanno bisogno di adulti che dicano loro continuamente quanto sono straordinari. Hanno bisogno di qualcosa di più autentico: essere visti nella loro complessità.

Essere riconosciuti significa essere considerati persone con talenti, difficoltà, paure e desideri. Significa non essere ridotti a un errore, a un voto scolastico, a un comportamento sbagliato o a una fragilità.

L’autostima cresce quando un giovane percepisce che qualcuno riesce a vedere oltre il momento presente e continua a credere nelle sue possibilità.

Il ruolo decisivo di genitori e insegnanti

Gli adulti hanno un ruolo fondamentale nella formazione dell’autostima dei ragazzi. Ogni relazione educativa comunica implicitamente un messaggio: “Tu hai valore”.

Questo messaggio può arrivare attraverso piccoli gesti quotidiani:

ascoltare davvero ciò che un ragazzo racconta;

prendere sul serio le sue domande;

riconoscere un impegno anche quando il risultato non è perfetto;

distinguere l’errore dalla persona.

Un adolescente che sbaglia non deve sentirsi definito dal proprio errore. La crescita passa inevitabilmente attraverso tentativi, fallimenti e correzioni.

Quando un adulto riesce a trasmettere fiducia anche nei momenti difficili, offre una delle basi più importanti per sviluppare una sicurezza personale stabile.

La fiducia ricevuta diventa progressivamente fiducia in sé stessi.

In questo senso, prima dell’autostima viene la stima. Prima della capacità di valorizzarsi arriva l’esperienza di essere valorizzati.

Perché il giudizio degli altri pesa così tanto in adolescenza

L’adolescenza è un periodo caratterizzato da una particolare sensibilità verso lo sguardo esterno.

Il gruppo dei coetanei diventa un punto di riferimento fondamentale. Essere accettati, sentirsi parte di una comunità e avere relazioni significative sono bisogni profondamente umani.

Per questo motivo un commento negativo può avere un impatto molto forte.

Una frase pronunciata senza attenzione, una derisione o un’esclusione possono essere interpretate come conferme di un’idea negativa di sé.

Allo stesso modo, un incontro positivo può cambiare il modo in cui un ragazzo percepisce sé stesso.

Una persona che incoraggia, che ascolta e che riconosce un talento può diventare uno specchio attraverso cui il giovane scopre nuove possibilità.

La lezione di “Wonder”: essere riconosciuti oltre l’apparenza

Un esempio significativo arriva dalla storia di Auggie Pullman, protagonista del romanzo “Wonder” di R. J. Palacio, diventato simbolo di una riflessione internazionale sull’accettazione e sull’empatia.

Auggie affronta l’ingresso a scuola dopo anni trascorsi lontano dai coetanei a causa di una particolare condizione fisica che rende il suo aspetto diverso.

La difficoltà principale non è soltanto il modo in cui lui vede sé stesso, ma il modo in cui gli altri lo guardano.

Gli sguardi, i commenti e i pregiudizi rischiano di convincerlo che il suo valore coincida con ciò che gli altri notano per primo.

Ma attraverso alcune relazioni autentiche, Auggie scopre qualcosa di fondamentale: una persona non è definita dalla sua caratteristica più evidente.

Gli amici che riescono a vedere oltre l’apparenza gli restituiscono un’immagine più completa di sé.

La storia mostra anche un altro elemento importante: le relazioni non sono sempre perfette. Possono contenere errori, incomprensioni e ferite. Ma possono anche includere responsabilità, cambiamento e capacità di riparare.

Anche questo contribuisce alla costruzione dell’autostima.

La trappola dell’autostima costruita solo sul successo

Nella società contemporanea spesso si tende a collegare il valore personale ai risultati ottenuti.

Essere bravi, raggiungere obiettivi, ricevere approvazione e mostrare competenze sembrano diventati criteri fondamentali per sentirsi importanti.

Ma un’autostima basata esclusivamente sul successo rischia di essere fragile.

Se il valore di una persona dipende soltanto dalle prestazioni, ogni fallimento può diventare una minaccia alla propria identità.

Una visione più equilibrata insegna invece che il valore personale viene prima dei risultati.

Un ragazzo deve poter sperimentare la possibilità di sbagliare senza perdere la considerazione degli altri.

Solo in questo modo può sviluppare il coraggio necessario per provare, rischiare e imparare.

Gli adulti devono imparare a stimare il pensiero dei giovani

Quando si parla di adolescenti, spesso l’attenzione degli adulti si concentra sulle difficoltà: errori, opposizione alle regole, inesperienza, comportamenti impulsivi.

Ma questa prospettiva rischia di dimenticare un elemento fondamentale: i ragazzi pensano continuamente.

Elaborano idee, cercano soluzioni, immaginano il futuro, discutono valori e costruiscono lentamente la propria visione del mondo.

Il loro pensiero può essere ancora incerto, contraddittorio o incompleto, ma non per questo privo di valore.

Riconoscere la capacità dei giovani di ragionare significa offrire loro una forma concreta di fiducia.

Prima ancora di chiedere agli adolescenti di credere in sé stessi, gli adulti dovrebbero mostrare di credere nella loro capacità di comprendere, scegliere e crescere.

Una società che costruisce autostima attraverso le relazioni

La sfida educativa dei prossimi anni riguarda quindi non soltanto il modo in cui aiutare i ragazzi ad avere più fiducia in sé stessi, ma anche il modo in cui creare ambienti capaci di generare stima.

Scuole, famiglie e comunità hanno il compito di costruire relazioni in cui ogni giovane possa sentirsi riconosciuto.

Perché l’autostima non nasce dal ripetersi semplicemente “valgo”. Nasce dall’esperienza concreta di essere trattati come qualcuno che vale.

La fiducia in sé stessi è il risultato di una storia fatta di incontri, parole e gesti.

Prima ancora dell’autostima c’è sempre qualcuno che, con il proprio sguardo, ci ha insegnato che potevamo averla.