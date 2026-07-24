Paolo Crepet e il vuoto emotivo: ritrovare l’entusiasmo

🌐 Vuoto emotivo e perdita dell’entusiasmo: Paolo Crepet riflette sulla difficoltà dell’uomo contemporaneo di coltivare passione, meraviglia e desiderio. In una società sempre più veloce e digitale, lo psichiatra invita a riscopire il coraggio delle emozioni, delle relazioni autentiche e di una vita vissuta senza rassegnazione.

Viviamo in un tempo in cui sembra esserci una risposta pronta per ogni domanda, una soluzione tecnica per ogni problema e un dispositivo capace di accompagnare ogni momento della giornata.

Eppure, dietro questa apparente abbondanza di possibilità, cresce una sensazione difficile da ignorare: quella di un vuoto emotivo che coinvolge sempre più persone.

Non è necessariamente tristezza, né una vera e propria incapacità di vivere. È qualcosa di più sottile: una perdita di slancio, una diminuzione della curiosità, una difficoltà a lasciarsi sorprendere.

È il tema affrontato da Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore, che nelle sue riflessioni sulla società contemporanea mette al centro una parola spesso dimenticata: entusiasmo.

Secondo Crepet, una vita priva di entusiasmo rischia di trasformarsi in una semplice sopravvivenza quotidiana. Una condizione nella quale si continua a fare ciò che è necessario, ma senza quella spinta interiore capace di dare significato alle esperienze.

La fine dell’entusiasmo nell’epoca della comodità

Uno dei punti centrali del pensiero di Crepet riguarda il rapporto tra comodità e vitalità.

La società moderna ha costruito strumenti straordinari per ridurre la fatica, aumentare la velocità e rendere più semplice la quotidianità.

Tuttavia, secondo questa visione critica, il rischio è che proprio l’eccesso di protezione finisca per indebolire alcune capacità fondamentali dell’essere umano: desiderare, rischiare, aspettare, sperimentare.

L’entusiasmo nasce infatti spesso dall’incontro con qualcosa di nuovo.

È legato alla scoperta, all’incertezza, persino alla possibilità di sbagliare.

Quando ogni esperienza viene filtrata attraverso la ricerca della sicurezza assoluta, si perde una parte importante della dimensione emotiva.

La paura di soffrire, di fallire o di essere giudicati può trasformarsi in una strategia di difesa permanente.

Ma una vita completamente protetta dal rischio diventa anche una vita meno intensa.

Sopravvivere non significa vivere pienamente

Una delle provocazioni più forti associate al pensiero di Crepet riguarda proprio la differenza tra esistenza e vita autentica.

Sopravvivere significa mantenere un equilibrio minimo: lavorare, organizzare le giornate, rispettare gli impegni, seguire una routine.

Vivere davvero, invece, implica partecipazione emotiva.

Significa avere qualcosa che accende la curiosità, coltivare passioni, costruire legami profondi e sentirsi coinvolti in ciò che accade.

Il problema non è la normalità della quotidianità, ma il rischio che questa diventi una gabbia invisibile.

Molte persone, pur avendo raggiunto obiettivi considerati importanti, raccontano una sensazione di vuoto difficile da spiegare.

Hanno risultati, strumenti e possibilità, ma faticano a provare entusiasmo.

Secondo Crepet, questa condizione rappresenta una delle grandi sfide psicologiche del presente: recuperare un rapporto più autentico con il desiderio.

L’amore tiepido e la paura delle emozioni intense

Un altro tema centrale riguarda le relazioni.

In una società dove spesso si cerca di ridurre al minimo il dolore, anche i rapporti affettivi possono diventare più prudenti, controllati e prevedibili.

Il rischio è quello di vivere un amore tiepido, nel quale si evita ogni conflitto ma anche ogni grande trasporto.

Le emozioni intense fanno paura perché comportano vulnerabilità.

Amare davvero significa esporsi, accettare di poter perdere qualcosa, permettere all’altro di avere un ruolo importante nella propria vita.

Secondo questa prospettiva, l’autosufficienza emotiva assoluta può diventare una forma di isolamento.

L’idea di non avere bisogno di nessuno può sembrare una conquista, ma può anche privare l’individuo della ricchezza che nasce dalla relazione.

L’essere umano, infatti, non cresce soltanto attraverso l’indipendenza, ma anche attraverso l’incontro.

Il digitale e la trasformazione delle relazioni

Uno degli elementi più discussi nelle analisi contemporanee sul disagio emotivo riguarda il rapporto con la tecnologia.

Gli strumenti digitali hanno aperto possibilità straordinarie: permettono di comunicare istantaneamente, conoscere persone lontane e accedere a quantità enormi di informazioni.

Ma possono anche modificare il modo in cui viviamo le emozioni.

Secondo molti osservatori, il rischio è che alcune relazioni vengano trasformate in esperienze troppo simili a un algoritmo: si sceglie, si confronta, si elimina, si sostituisce.

La logica della disponibilità infinita può rendere più difficile costruire legami profondi.

Se ogni esperienza sembra immediatamente sostituibile, anche l’impegno necessario per costruire qualcosa di duraturo può apparire meno conveniente.

Il risultato può essere una maggiore connessione virtuale accompagnata, paradossalmente, da una crescente solitudine emotiva.

Ritrovare la meraviglia attraverso le piccole esperienze

Per contrastare il vuoto emotivo non servono necessariamente grandi cambiamenti.

Spesso il recupero dell’entusiasmo passa da gesti semplici.

Significa tornare a osservare ciò che ci circonda, dedicare tempo a ciò che amiamo, coltivare interessi che non abbiano come unico obiettivo il risultato.

La meraviglia non è una caratteristica riservata all’infanzia.

Anche gli adulti possono recuperare la capacità di stupirsi.

Un libro, un viaggio, una conversazione significativa, un progetto personale possono diventare occasioni per riaccendere quella curiosità che spesso viene soffocata dalla routine.

L’entusiasmo non è un’emozione permanente, ma una disposizione verso la vita.

È la disponibilità a lasciarsi coinvolgere.

I tre elementi per allenare l’entusiasmo

Ritrovare energia emotiva richiede un esercizio quotidiano.

Tra gli elementi fondamentali emergono tre dimensioni.

La curiosità

La curiosità impedisce di chiudersi nella ripetizione.

Chi continua a imparare, esplorare e fare domande mantiene attiva una parte vitale della propria personalità.

Non significa necessariamente cambiare continuamente vita, ma mantenere uno sguardo aperto.

Il coraggio

L’entusiasmo richiede anche il coraggio di esporsi.

Provare qualcosa di nuovo significa accettare la possibilità di non riuscire.

In una società che spesso celebra soltanto il successo, riscoprire il valore dell’errore può diventare un passaggio fondamentale.

Gli errori non rappresentano soltanto fallimenti, ma esperienze attraverso cui crescere.

La relazione

Infine ci sono gli altri.

Le emozioni più profonde raramente nascono nell’isolamento.

Condividere idee, passioni, difficoltà e momenti importanti permette di costruire un senso di appartenenza.

Le relazioni autentiche rappresentano una delle fonti più potenti di entusiasmo.

Il ruolo degli adulti nell’educare alla passione

Un aspetto particolarmente importante riguarda il rapporto tra generazioni.

Secondo Crepet, gli adulti hanno una responsabilità fondamentale: mostrare ai più giovani che la vita non può essere ridotta soltanto a prestazioni, risultati e sicurezza.

I ragazzi hanno bisogno di vedere adulti capaci di appassionarsi.

Non modelli perfetti, ma persone vive, curiose e disponibili a mettersi in gioco.

L’educazione passa anche attraverso l’esempio.

Un giovane che vede intorno a sé soltanto stanchezza e rassegnazione rischia di interiorizzare l’idea che crescere significhi perdere entusiasmo.

Al contrario, incontrare persone ancora capaci di desiderare e progettare può diventare una fonte di ispirazione.

Salvare l’anima dalla routine quotidiana

La riflessione sul vuoto emotivo non è un invito a rifiutare la normalità o gli impegni della vita.

Ogni esistenza contiene momenti di fatica, responsabilità e difficoltà.

Il punto è un altro: evitare che la necessità di andare avanti cancelli completamente il piacere di esserci.

Ritrovare entusiasmo significa recuperare una parte autentica di sé.

Significa ricordare che non siamo soltanto produttori, consumatori o esecutori di compiti.

Siamo persone capaci di desiderare, immaginare e creare.

In un’epoca dominata dalla velocità e dalla ricerca della perfezione, forse la vera sfida è proprio questa: concedersi nuovamente il diritto di essere coinvolti dalla vita.

Perché, come suggerisce la riflessione di Crepet, una vita senza entusiasmo può continuare a funzionare, ma rischia di perdere quella scintilla che la rende davvero umana.