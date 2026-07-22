Caffè e cuore: fino a 5 tazze al giorno non aumentano i rischi

🌐 Caffè e cuore tornano al centro dell’attenzione grazie a nuove evidenze scientifiche che ridimensionano uno dei timori più diffusi tra i consumatori. Bere fino a 400 milligrammi di caffeina al giorno, equivalenti a circa 3-5 tazze di caffè nero filtrato, non comporterebbe particolari rischi cardiovascolari nella popolazione adulta sana. Al contrario, i veri pericoli sembrano concentrarsi sugli eccessi di caffeina e sul consumo di bevande energetiche ad alto contenuto stimolante. Ecco cosa emerge dalle nuove ricerche, quali sono i benefici del caffè, i limiti da non superare e le categorie che devono comunque prestare maggiore attenzione.

Caffè e cuore, cambia la prospettiva della ricerca scientifica

Per decenni il caffè è stato osservato con una certa diffidenza, soprattutto quando si parlava di salute cardiovascolare. Medici e pazienti hanno spesso associato il consumo quotidiano di caffeina a un possibile aumento del rischio di ipertensione, aritmie e altre patologie cardiache, spingendo molte persone a limitare il numero delle tazzine bevute durante la giornata.

Negli ultimi anni, però, il panorama scientifico è cambiato profondamente. Le ricerche più recenti stanno infatti offrendo una visione molto più equilibrata del rapporto tra caffè e cuore, distinguendo tra un consumo moderato e gli eccessi.

Le nuove evidenze indicano che, per la maggior parte degli adulti sani, bere fino a 400 milligrammi di caffeina al giorno non rappresenta un rischio significativo per il sistema cardiovascolare. Una quantità che corrisponde indicativamente a 3-5 tazze di caffè nero filtrato, a seconda della miscela utilizzata e del metodo di preparazione.

Si tratta di un risultato destinato ad alimentare il dibattito, soprattutto in un Paese come l’Italia, dove il caffè rappresenta molto più di una semplice bevanda: è un rito quotidiano, un momento di socialità e un simbolo della cultura nazionale.

Quanto sono 400 milligrammi di caffeina?

Uno degli aspetti più importanti riguarda la comprensione delle quantità.

Quando si parla di 400 milligrammi di caffeina, non si fa riferimento esclusivamente all’espresso italiano. Il contenuto varia infatti sensibilmente in base al tipo di preparazione.

In linea generale:

una tazzina di espresso contiene mediamente tra 60 e 90 milligrammi di caffeina;

una tazza di caffè filtrato può arrivare a 80-120 milligrammi;

un caffè lungo presenta valori intermedi;

il contenuto dipende anche dalla miscela, dalla tostatura e dal tempo di estrazione.

Questo significa che la soglia considerata sicura può essere raggiunta con un numero diverso di tazze a seconda della bevanda scelta durante la giornata.

Per questo motivo gli esperti invitano a non limitarsi al conteggio delle tazzine, ma a considerare il consumo complessivo di caffeina.

Perché il caffè era considerato un nemico del cuore

L’idea che il caffè potesse danneggiare il cuore nasce da un’osservazione molto semplice.

Subito dopo l’assunzione di caffeina, infatti, è possibile registrare:

un lieve aumento della frequenza cardiaca;

un temporaneo incremento della pressione arteriosa;

una maggiore vigilanza;

una sensazione di attivazione del sistema nervoso.

Questi effetti, particolarmente evidenti nelle persone poco abituate al consumo di caffeina, hanno alimentato per anni il sospetto che il caffè potesse favorire lo sviluppo di malattie cardiovascolari.

Le ricerche più recenti hanno però dimostrato che gli effetti temporanei non si traducono necessariamente in un aumento del rischio cardiovascolare a lungo termine, almeno nelle persone sane che consumano quantità moderate.

Il ruolo della caffeina nell’organismo

La caffeina è uno degli stimolanti naturali più studiati al mondo.

Una volta assunta, viene rapidamente assorbita dall’organismo e raggiunge il cervello, dove blocca temporaneamente l’azione dell’adenosina, una sostanza coinvolta nella regolazione del sonno e della stanchezza.

Da questo meccanismo derivano molti degli effetti conosciuti del caffè:

maggiore concentrazione;

riduzione della sensazione di affaticamento;

aumento della vigilanza;

miglioramento temporaneo delle prestazioni cognitive.

Proprio questa azione stimolante spiega perché il caffè sia una delle bevande più consumate al mondo.

Non solo caffeina: il caffè contiene centinaia di sostanze

Ridurre il caffè alla sola caffeina sarebbe però un errore.

Ogni tazzina contiene infatti centinaia di composti bioattivi, tra cui polifenoli, antiossidanti e altre molecole che la ricerca continua a studiare.

Molti di questi composti sembrano esercitare effetti positivi sull’organismo, contribuendo a limitare lo stress ossidativo e i processi infiammatori.

È anche per questo motivo che numerosi studi epidemiologici hanno associato il consumo moderato di caffè a una minore incidenza di alcune patologie croniche.

Naturalmente ciò non significa che il caffè rappresenti una medicina, ma conferma come il suo profilo nutrizionale sia molto più complesso rispetto a quanto si pensasse in passato.

Il vero problema sono gli eccessi

Se il consumo moderato appare compatibile con una buona salute cardiovascolare, il discorso cambia quando le quantità aumentano sensibilmente.

Assumere dosi elevate di caffeina può provocare:

tachicardia;

nervosismo;

insonnia;

tremori;

ansia;

aumento della pressione arteriosa.

Questi effetti risultano ancora più marcati nei soggetti particolarmente sensibili alla caffeina o in presenza di specifiche patologie.

Gli esperti ricordano quindi che il messaggio non è “più caffè fa bene”, ma che un consumo equilibrato non sembra comportare rischi significativi per il cuore.

Energy drink: perché la situazione è diversa

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dalle analisi riguarda il confronto tra caffè ed energy drink.

Le bevande energetiche possono contenere quantità molto elevate di caffeina concentrate in tempi brevi e spesso associate ad altre sostanze stimolanti.

Inoltre vengono frequentemente consumate:

durante attività sportive;

insieme ad alcolici;

in tempi molto ravvicinati;

da adolescenti e giovani adulti.

Questa combinazione può determinare un carico cardiovascolare superiore rispetto al consumo tradizionale del caffè.

Per questo motivo gli specialisti invitano a non confondere le due categorie di prodotti.

Le persone che devono fare più attenzione

Le nuove evidenze riguardano principalmente gli adulti in buona salute.

Esistono tuttavia alcune categorie che dovrebbero comunque confrontarsi con il proprio medico prima di consumare elevate quantità di caffeina.

Tra queste figurano:

persone con aritmie cardiache;

soggetti affetti da ipertensione non controllata;

donne in gravidanza;

chi soffre di disturbi d’ansia;

persone particolarmente sensibili agli effetti della caffeina.

In questi casi le raccomandazioni possono essere diverse rispetto alla popolazione generale.

Il caffè nella dieta mediterranea

In Italia il caffè occupa un posto speciale anche dal punto di vista culturale.

L’espresso accompagna la colazione, segue il pranzo, diventa occasione d’incontro nei bar e rappresenta uno dei simboli del Made in Italy.

La ricerca scientifica contribuisce oggi a rassicurare milioni di consumatori, ricordando però che il beneficio deriva soprattutto da un consumo inserito all’interno di uno stile di vita complessivamente sano.

Alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, controllo del peso corporeo e abolizione del fumo continuano infatti a rappresentare i principali fattori di protezione cardiovascolare.

Cambiano anche le abitudini dei consumatori

Parallelamente alle nuove evidenze scientifiche, il mercato del caffè sta vivendo una fase di profonda evoluzione.

Sempre più consumatori sembrano orientarsi verso una logica del “meno ma meglio”, privilegiando miscele di qualità superiore, caffè in chicchi e macchine dotate di macinacaffè integrato.

L’attenzione si concentra sempre più sulla freschezza del prodotto, sull’origine dei chicchi e sulla qualità dell’estrazione.

Questa tendenza riflette una crescente cultura del caffè, nella quale la quantità lascia progressivamente spazio all’esperienza sensoriale e alla ricerca di prodotti premium.

Cosa insegnano le nuove ricerche

Il messaggio che emerge dagli studi più recenti è chiaro: il caffè non deve più essere considerato automaticamente un nemico del cuore.

Per gli adulti sani, il consumo moderato di caffeina rientra in uno stile di vita compatibile con una buona salute cardiovascolare.

Questo non autorizza a eccedere né sostituisce le indicazioni personalizzate del medico, ma contribuisce a superare alcuni luoghi comuni consolidati nel tempo.

Il caffè continua a essere una delle bevande più studiate dalla comunità scientifica e, ricerca dopo ricerca, il suo profilo appare sempre più articolato. Se consumato con equilibrio, senza eccessi e nell’ambito di una dieta sana, può continuare a far parte delle abitudini quotidiane di milioni di persone senza rappresentare, nella maggior parte dei casi, un pericolo per il cuore.