Fotovoltaico e grandine: quanto resistono i pannelli

🌐 Fotovoltaico e grandine sono sempre più al centro dell’attenzione con l’aumento degli eventi meteorologici estremi. Nonostante le violente tempeste che stanno colpendo diverse aree d’Italia, gli impianti fotovoltaici moderni sono progettati per resistere a grandinate intense grazie a rigorosi standard costruttivi e certificazioni internazionali. Grandinate e impianti fotovoltaici, il presidente di Italia Solare: “Resistenza garantita, ma i fenomeni eccezionali possono capitare” Paolo Rocco Viscontini traccia lo stato di salute della transizione energetica sotto la minaccia della “grandine estrema”.

Fotovoltaico e grandine: la sfida degli eventi atmosferici estremi

Le immagini dei tetti devastati dalle recenti grandinate che hanno colpito il Nord Italia hanno riportato al centro del dibattito un tema destinato a diventare sempre più attuale: la capacità delle abitazioni e delle infrastrutture di resistere a fenomeni meteorologici sempre più violenti.

Tra gli elementi maggiormente esposti figurano inevitabilmente gli impianti fotovoltaici, installati nella maggior parte dei casi proprio sulle coperture degli edifici. Si tratta di una tecnologia che rappresenta uno dei pilastri della transizione energetica italiana e che, paradossalmente, si trova oggi a fare i conti con gli effetti di quei cambiamenti climatici che contribuisce a contrastare attraverso la produzione di energia pulita.

L’Italia conta ormai oltre 2,25 milioni di impianti fotovoltaici, una diffusione che interessa soprattutto il comparto residenziale. Questo significa che milioni di famiglie guardano con crescente preoccupazione alle grandinate sempre più frequenti, chiedendosi se i pannelli installati sul proprio tetto siano realmente in grado di resistere.

La risposta, nella maggior parte dei casi, è positiva. Ma esistono dei limiti che è importante conoscere.

I pannelli fotovoltaici sono davvero resistenti alla grandine?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare osservando la presenza di ampie superfici in vetro, i pannelli fotovoltaici sono progettati proprio per sopportare condizioni climatiche severe.

Durante la loro progettazione vengono sottoposti a test molto rigorosi che simulano gli impatti provocati dalla grandine e da altri eventi atmosferici intensi. L’obiettivo è garantire che possano continuare a produrre energia anche dopo temporali particolarmente violenti.

Questo significa che una normale grandinata, anche intensa, non comporta automaticamente la rottura dei moduli.

Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica ha inoltre portato a una significativa crescita della robustezza dei pannelli, grazie a materiali più performanti e a processi produttivi sempre più avanzati.

La maggiore diffusione del fotovoltaico ha infatti spinto i produttori a investire non soltanto sull’efficienza energetica, ma anche sulla capacità dei moduli di affrontare condizioni ambientali sempre più impegnative.

Come sono costruiti i moduli moderni

Uno degli aspetti che rende oggi i pannelli decisamente più resistenti rispetto al passato riguarda proprio la loro struttura.

I moduli più recenti sono generalmente realizzati con un doppio vetro protettivo che raggiunge uno spessore complessivo di circa 3,2 millimetri.

Questa configurazione rappresenta uno standard ormai consolidato e permette ai pannelli di assorbire urti molto significativi senza compromettere il funzionamento delle celle fotovoltaiche.

Il vetro utilizzato non è un semplice vetro da finestra, bensì un materiale specificamente progettato per sopportare:

forti escursioni termiche ;

; carichi dovuti a neve e vento ;

; impatto della grandine ;

; esposizione continua ai raggi UV ;

; stress meccanici prolungati.

L’insieme di queste caratteristiche consente agli impianti moderni di garantire una lunga durata operativa, spesso superiore ai venticinque anni.

Fino a quale dimensione della grandine resistono i pannelli?

Uno degli interrogativi più frequenti riguarda il limite effettivo della resistenza.

I pannelli standard attualmente installati sono generalmente progettati per sopportare l’impatto di chicchi di grandine di circa 25 millimetri di diametro lanciati a velocità prossime ai 100 chilometri orari.

Si tratta di condizioni che rappresentano già una grandinata particolarmente intensa.

Negli ultimi anni, tuttavia, alcune aree italiane hanno registrato fenomeni decisamente superiori, con chicchi di dimensioni eccezionali che hanno provocato danni diffusi non soltanto ai pannelli fotovoltaici, ma anche a tetti, automobili, serre e infrastrutture.

Quando la grandine raggiunge dimensioni ben oltre quelle previste dagli standard di certificazione, anche un impianto moderno può subire rotture del vetro esterno, con conseguente necessità di sostituire uno o più moduli.

Esistono pannelli ancora più resistenti

Il mercato propone oggi anche soluzioni progettate specificamente per le aree maggiormente esposte agli eventi atmosferici estremi.

Alcuni produttori realizzano infatti moduli con vetri che arrivano a 4 o 4,5 millimetri di spessore, capaci di affrontare impatti ancora più severi.

Questi pannelli sono generalmente destinati a:

abitazioni situate nelle zone più soggette a grandinate;

impianti industriali di grandi dimensioni;

installazioni agricole;

contesti in cui la continuità della produzione energetica rappresenta un elemento strategico.

Naturalmente una maggiore robustezza comporta anche un costo superiore, ma in determinate aree geografiche può rappresentare un investimento giustificato.

L’importanza delle certificazioni

Quando si sceglie un impianto fotovoltaico, non conta soltanto il prezzo.

È fondamentale verificare che i moduli siano accompagnati da certificazioni riconosciute che attestino il superamento di specifici test d’impatto.

Le prove vengono effettuate in laboratori specializzati che simulano condizioni meteorologiche estreme, consentendo ai produttori di dimostrare il livello di resistenza dei propri pannelli.

Affidarsi a prodotti certificati significa aumentare le probabilità che l’impianto continui a funzionare correttamente anche dopo eventi atmosferici importanti.

L’inclinazione del tetto può fare la differenza

Non tutti gli impianti affrontano la grandine nello stesso modo.

Uno degli elementi che influisce maggiormente è l’angolo di installazione.

I pannelli collocati quasi in posizione orizzontale risultano generalmente più esposti agli impatti diretti dei chicchi.

Al contrario, una copertura più inclinata tende a ridurre la violenza dell’urto, perché modifica l’angolo con cui la grandine colpisce la superficie.

Per questo motivo, durante la progettazione di un nuovo impianto, vengono valutati anche aspetti legati alla configurazione del tetto e alle condizioni climatiche tipiche della zona.

Gli impianti più vecchi sono più vulnerabili

L’età dell’impianto rappresenta un altro fattore da non sottovalutare.

Le prime generazioni di pannelli fotovoltaici installate molti anni fa utilizzavano infatti vetri con uno spessore complessivo di circa 2 millimetri, sensibilmente inferiore rispetto agli standard attuali.

Questo significa che gli impianti più datati possono risultare maggiormente esposti ai danni provocati dalle grandinate eccezionali.

Ciò non implica necessariamente che debbano essere sostituiti, ma rende opportuno effettuare controlli periodici sul loro stato di conservazione, soprattutto dopo eventi meteorologici particolarmente violenti.

Cosa fare dopo una grandinata

Dopo una tempesta intensa è consigliabile evitare controlli improvvisati salendo sul tetto.

La procedura più corretta prevede:

un’ispezione visiva da terra , verificando eventuali rotture evidenti;

, verificando eventuali rotture evidenti; il monitoraggio della produzione elettrica tramite l’inverter o l’app dedicata;

tramite l’inverter o l’app dedicata; la richiesta di un controllo tecnico qualora si notino cali anomali di rendimento;

qualora si notino cali anomali di rendimento; la documentazione fotografica di eventuali danni ai fini assicurativi.

Anche una piccola crepa può infatti compromettere, nel tempo, l’efficienza del modulo permettendo infiltrazioni di umidità.

Il ruolo delle assicurazioni

Con l’aumento degli eventi climatici estremi cresce anche l’interesse verso le coperture assicurative dedicate agli impianti fotovoltaici.

Molte polizze per l’abitazione prevedono già garanzie contro grandine, tempeste e altri eventi atmosferici, mentre altre richiedono specifiche estensioni.

Prima dell’installazione è opportuno verificare:

quali danni risultano coperti;

eventuali franchigie;

modalità di risarcimento;

copertura dei costi di sostituzione dei pannelli;

eventuale rimborso per la perdita temporanea di produzione energetica.

Una protezione assicurativa adeguata può limitare notevolmente l’impatto economico di eventi eccezionali.

Il cambiamento climatico impone nuove strategie

Le recenti grandinate dimostrano come il clima italiano stia cambiando rapidamente.

Fenomeni che fino a pochi anni fa erano considerati rari stanno diventando sempre più frequenti e, soprattutto, più intensi.

Questa evoluzione impone una riflessione non solo sulle tecnologie utilizzate, ma anche sui criteri di progettazione delle abitazioni e degli impianti energetici.

Il settore del fotovoltaico sta già rispondendo con materiali più resistenti, sistemi di monitoraggio sempre più sofisticati e moduli progettati per affrontare condizioni meteorologiche estreme.

La sfida della transizione energetica passa quindi anche dalla capacità di adattare le infrastrutture ai nuovi scenari climatici.

Il fotovoltaico resta una scelta strategica

Nonostante le immagini spettacolari delle grandinate eccezionali possano alimentare timori, il fotovoltaico continua a rappresentare una delle tecnologie più affidabili e sicure per la produzione di energia rinnovabile.

I casi di danneggiamento esistono, soprattutto quando gli eventi atmosferici superano le soglie previste in fase progettuale, ma rimangono legati a fenomeni straordinari.

Per la grande maggioranza degli impianti installati sul territorio nazionale, le caratteristiche costruttive moderne garantiscono una notevole capacità di resistenza e una lunga durata nel tempo.

La crescente diffusione del fotovoltaico in Italia dimostra come cittadini, imprese e istituzioni continuino a considerarlo uno degli strumenti fondamentali per ridurre i consumi energetici, contenere le emissioni e rafforzare l’autonomia energetica del Paese.

Con l’evoluzione del clima sarà sempre più importante puntare su materiali certificati, installazioni di qualità, manutenzione periodica e adeguate coperture assicurative, così da rendere gli impianti ancora più resilienti di fronte alle sfide poste dagli eventi meteorologici del futuro.