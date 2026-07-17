Chirurgia estetica, una donna su cinque a rischio dipendenza

🌐 Chirurgia estetica e dipendenza: una nuova ricerca evidenzia che una donna su cinque potrebbe sviluppare un comportamento compulsivo nei confronti di interventi e trattamenti estetici. Mentre il ricorso alla medicina estetica continua a crescere nel mondo, gli esperti invitano a distinguere il desiderio di migliorare il proprio aspetto dai segnali di una possibile dipendenza psicologica.

La chirurgia estetica cresce ovunque, ma aumenta anche l’attenzione sugli aspetti psicologici

Negli ultimi anni la chirurgia estetica e la medicina estetica hanno conosciuto una crescita senza precedenti. L’aumento della domanda riguarda praticamente ogni fascia d’età adulta e coinvolge sia interventi chirurgici sia procedure meno invasive come filler, tossina botulinica, laser e trattamenti rigenerativi.

Secondo le più recenti rilevazioni internazionali, tra il 2019 e il 2023 il numero complessivo delle procedure estetiche è cresciuto di circa il 40%, confermando un cambiamento culturale che ha reso questi trattamenti sempre più accessibili e socialmente accettati.

Parallelamente, però, il dibattito scientifico si sta spostando oltre gli aspetti puramente estetici. Oggi gli studiosi cercano di comprendere quali siano le motivazioni psicologiche che spingono alcune persone a ricorrere ripetutamente ai trattamenti, fino a sviluppare comportamenti difficili da controllare.

È proprio in questo contesto che si inserisce una nuova ricerca che accende i riflettori su un fenomeno ancora poco conosciuto: il possibile sviluppo di una dipendenza dai trattamenti estetici.

Lo studio: una donna su cinque presenta segnali compatibili con un comportamento compulsivo

La ricerca, realizzata dall’Università Ebraica di Gerusalemme e pubblicata sul Journal of Health Psychology, rappresenta una delle analisi più ampie dedicate agli aspetti psicologici della medicina estetica.

Gli studiosi hanno coinvolto 1.614 donne israeliane, di età compresa tra i 25 e i 71 anni, tutte accomunate dall’essersi sottoposte almeno una volta a un trattamento estetico.

L’elemento che ha maggiormente attirato l’attenzione dei ricercatori riguarda il fatto che circa una donna su cinque abbia mostrato caratteristiche compatibili con un rischio moderato o elevato di utilizzo compulsivo delle procedure estetiche.

È importante sottolineare che lo studio non afferma che una donna su cinque sia “dipendente” dalla chirurgia estetica, bensì evidenzia la presenza di indicatori psicologici che meritano attenzione e ulteriori approfondimenti clinici.

Quando il desiderio di migliorarsi diventa difficile da controllare

Il desiderio di modificare o migliorare il proprio aspetto è un comportamento assolutamente comune e, nella maggior parte dei casi, non rappresenta alcun problema psicologico.

La situazione cambia quando il ricorso ai trattamenti diventa continuo, impulsivo e guidato da un’insoddisfazione persistente, indipendentemente dai risultati già ottenuti.

Secondo gli psicologi, alcuni segnali possono includere:

pensare continuamente al prossimo trattamento;

provare un sollievo solo temporaneo dopo una procedura;

percepire rapidamente nuovi difetti da correggere;

investire somme sempre maggiori di denaro negli interventi;

avere difficoltà a interrompere il ricorso ai trattamenti anche quando non sono necessari.

In questi casi il trattamento estetico rischia di trasformarsi da scelta consapevole a meccanismo di compensazione emotiva.

Il ruolo dei social network e degli standard di bellezza

Uno dei fattori che gli specialisti ritengono sempre più influente riguarda l’impatto dei social media.

Le piattaforme digitali hanno modificato profondamente il rapporto con la propria immagine. Selfie, filtri fotografici, ritocchi automatici e confronto continuo con influencer e personaggi pubblici contribuiscono a creare standard estetici spesso irrealistici.

Molti professionisti della salute mentale osservano come la ricerca della cosiddetta “perfezione” possa diventare un obiettivo praticamente impossibile da raggiungere.

Ogni miglioramento estetico rischia così di essere percepito come insufficiente, alimentando il desiderio di un ulteriore intervento.

Questa dinamica non riguarda esclusivamente le donne, anche se il campione dello studio era composto unicamente da partecipanti femminili.

Perché la soddisfazione dura sempre meno

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalle ricerche sul comportamento compulsivo riguarda la durata della soddisfazione.

Chi ricorre a un intervento per correggere un particolare difetto prova spesso un miglioramento dell’autostima nell’immediato. Tuttavia, nelle persone più vulnerabili, questa sensazione può svanire rapidamente.

L’attenzione si sposta così su un nuovo dettaglio del volto o del corpo percepito come imperfetto.

Si crea un circolo vizioso nel quale la ricerca del benessere passa attraverso interventi sempre più frequenti, senza riuscire a produrre un miglioramento stabile dell’immagine di sé.

La differenza tra cura dell’aspetto e dipendenza

È fondamentale evitare generalizzazioni.

La maggioranza delle persone che si sottopone a trattamenti estetici non sviluppa alcuna forma di dipendenza.

Molti pazienti affrontano un intervento per correggere un inestetismo che provoca disagio da anni oppure per contrastare gli effetti dell’invecchiamento, ottenendo benefici sia estetici sia psicologici.

La differenza sta soprattutto nelle motivazioni e nella capacità di mantenere aspettative realistiche.

Quando la decisione nasce da una valutazione consapevole, accompagnata da informazioni corrette e da un dialogo approfondito con il medico, il trattamento rappresenta semplicemente una scelta personale.

Quando invece prevalgono insoddisfazione cronica, ansia e ricerca continua di perfezione, diventa opportuno valutare anche gli aspetti psicologici.

Il ruolo dei medici nella prevenzione

Sempre più chirurghi plastici e medici estetici sottolineano l’importanza della selezione dei pazienti.

Una consulenza accurata non dovrebbe limitarsi a spiegare tecniche, rischi e risultati dell’intervento, ma comprendere anche una valutazione delle aspettative del paziente.

Un professionista esperto è chiamato anche a dire “no” quando ritiene che un nuovo trattamento non sia realmente indicato o che il paziente stia inseguendo un ideale irraggiungibile.

In diversi Paesi cresce inoltre l’attenzione verso la collaborazione tra specialisti della medicina estetica e professionisti della salute mentale, soprattutto nei casi in cui emergano segnali di particolare fragilità emotiva.

Il possibile legame con altri disturbi psicologici

Gli studiosi sottolineano come il comportamento compulsivo verso gli interventi estetici possa talvolta essere associato ad altre condizioni psicologiche.

Tra queste viene frequentemente citato il disturbo da dismorfismo corporeo, caratterizzato da una preoccupazione eccessiva per difetti fisici spesso minimi o addirittura inesistenti.

In queste situazioni la persona può percepire il proprio aspetto in modo profondamente diverso rispetto alla realtà, convincendosi che un nuovo intervento rappresenti la soluzione definitiva.

In realtà, senza affrontare il disagio psicologico sottostante, il rischio è che l’insoddisfazione si sposti semplicemente verso un’altra parte del corpo.

Naturalmente, non tutte le persone che ricorrono frequentemente alla chirurgia estetica soffrono di questo disturbo, ma la ricerca invita a prestare maggiore attenzione ai casi in cui il comportamento diventa ripetitivo e incontrollabile.

Un settore destinato a crescere ancora

Il mercato della medicina estetica continua a espandersi grazie all’evoluzione tecnologica e all’introduzione di procedure sempre meno invasive.

I tempi di recupero ridotti, la maggiore accessibilità economica e la crescente diffusione di trattamenti ambulatoriali stanno contribuendo ad ampliare il numero di persone interessate.

Questa crescita rende ancora più importante sviluppare una cultura della bellezza consapevole, nella quale il miglioramento dell’aspetto non venga considerato l’unico strumento per raggiungere sicurezza personale, successo sociale o benessere emotivo.

La ricerca apre nuove domande sulla salute mentale

Il valore principale dello studio non consiste nel mettere sotto accusa la chirurgia estetica, bensì nel richiamare l’attenzione su un tema spesso trascurato.

La crescente diffusione dei trattamenti rende necessario comprendere meglio quando un comportamento rimane una libera scelta e quando, invece, inizia ad assumere caratteristiche compulsive.

Per gli autori della ricerca, il messaggio non è quello di scoraggiare il ricorso alla medicina estetica, ma di promuovere una maggiore integrazione tra competenze mediche e psicologiche.

In un’epoca in cui l’immagine personale occupa uno spazio sempre più centrale nella vita quotidiana e nella comunicazione digitale, imparare a riconoscere i segnali di un rapporto problematico con il proprio corpo può rappresentare uno strumento importante di prevenzione.

La sfida dei prossimi anni sarà quindi accompagnare la crescita del settore con una maggiore attenzione al benessere complessivo della persona, ricordando che nessun intervento estetico può sostituire un equilibrio psicologico solido e una percezione sana della propria immagine.