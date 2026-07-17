BigMama si laurea al Politecnico: la dedica al cancro

🌐 BigMama laurea al Politecnico di Milano: la rapper Marianna Mammone celebra il traguardo accademico dedicando il momento alle vittime del cancro e a chi l’ha accompagnata nella sua battaglia personale contro la malattia.

La musica, la crescita personale e la memoria di un periodo difficile della sua vita si sono incontrate in un giorno speciale per BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, che ha conseguito la laurea in Urbanistica al Politecnico di Milano. La rapper campana ha scelto di raccontare il momento attraverso i social, condividendo immagini dei festeggiamenti davanti alla sede universitaria insieme alla famiglia e alle persone che le sono state vicine.

Un traguardo accademico che assume un significato ancora più profondo perché arriva dopo anni segnati da una delle prove più complesse: la diagnosi di linfoma di Hodgkin affrontata quando aveva 23 anni. Una fase della vita che BigMama non ha mai nascosto e che ha trasformato anche il suo modo di comunicare attraverso la musica e le parole.

La laurea non è stata soltanto una celebrazione personale, ma un momento di ricordo e gratitudine verso chi ha combattuto contro il cancro e verso chi, nel suo percorso, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale.

BigMama laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano

La giornata della discussione della tesi è stata raccontata dalla stessa artista con una serie di fotografie pubblicate sui suoi profili social. Nelle immagini compaiono la copertina della tesi, gli striscioni preparati dagli amici, gli abbracci con i familiari e la gioia di un momento atteso a lungo.

Il percorso universitario in Urbanistica rappresenta un lato meno conosciuto della personalità di BigMama, spesso associata soprattutto alla scena musicale italiana. Dietro l’artista che ha conquistato il pubblico con il suo stile diretto e la sua capacità di affrontare temi sociali importanti, c’è infatti una persona che ha continuato a coltivare anche il proprio percorso formativo.

La laurea arriva in una fase di grande maturità artistica e personale. Negli ultimi anni BigMama è diventata una voce riconoscibile per una generazione attenta ai temi dell’identità, dell’inclusione e della possibilità di trasformare le difficoltà in strumenti di consapevolezza.

Il risultato ottenuto al Politecnico racconta quindi una storia fatta di equilibrio tra studio, musica e vita privata. Un percorso nel quale ogni esperienza ha contribuito a costruire l’identità pubblica e personale della cantante.

La dedica alle vittime del cancro: il messaggio di BigMama

Il passaggio più emozionante del racconto della laurea è stato affidato alle parole scritte dalla rapper sui social. BigMama ha deciso di dedicare il risultato raggiunto “a tutte le vittime del cancro”, ricordando sia chi non è riuscito a superare la malattia sia chi continua ogni giorno il proprio percorso di cura.

La dedica contiene un forte elemento di memoria e riconoscenza. L’artista ha scritto di voler rivolgere il pensiero a chi custodisce il ricordo delle persone scomparse, a chi continua a combattere e a chi ha dovuto interrompere il proprio cammino.

Un messaggio che si collega direttamente alla sua esperienza personale. A 23 anni BigMama ha affrontato il linfoma di Hodgkin, una diagnosi arrivata in un momento delicato della sua vita e raccontata successivamente anche attraverso interviste e canzoni.

La malattia è diventata una parte importante della sua narrazione pubblica, non come elemento definitorio della sua identità, ma come una prova che ha contribuito a rafforzare la sua determinazione.

Il ricordo di Michele e il ringraziamento alla famiglia

Nella dedica pubblicata dopo la laurea c’è spazio anche per un ringraziamento speciale a Michele, indicato da BigMama come una figura fondamentale durante il periodo della malattia.

La rapper lo ha definito “il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà”, riconoscendo il ruolo avuto nel momento più delicato del suo percorso. Parole che raccontano il valore delle relazioni umane nei periodi più difficili e il peso che possono avere le persone capaci di offrire sostegno e cura.

Accanto a questo ricordo, BigMama ha voluto citare anche la sua terra d’origine, l’Irpinia, e la sua famiglia. Elementi che ritornano spesso nella sua storia artistica e personale: le radici, il legame con il territorio e il rapporto con chi ha accompagnato ogni fase della sua crescita.

Il messaggio finale della dedica ha avuto anche il tono ironico e affettuoso che caratterizza il personaggio pubblico della cantante: “ora chiamami dottoressa xoxo”. Una frase leggera che chiude un momento carico di emozioni, unendo orgoglio e spontaneità.

Dal palco alla laurea: il percorso di una voce generazionale

BigMama negli ultimi anni è diventata una delle figure più interessanti della musica italiana contemporanea. La sua forza comunicativa nasce dalla capacità di affrontare argomenti personali trasformandoli in racconti condivisi.

Attraverso i suoi brani ha parlato di corpo, accettazione, discriminazioni, fragilità e rinascita, costruendo un rapporto molto diretto con il pubblico. La sua immagine artistica è legata alla volontà di rompere gli stereotipi e di rappresentare esperienze spesso lasciate ai margini.

La laurea al Politecnico aggiunge un nuovo capitolo a una storia già ricca di trasformazioni. Non si tratta soltanto del raggiungimento di un obiettivo universitario, ma della conferma di un percorso nel quale discipline diverse convivono: progettazione urbana, musica, comunicazione e impegno sociale.

Per molti fan il risultato raggiunto rappresenta anche un messaggio simbolico: le difficoltà possono diventare parte di una storia più ampia, senza impedire di costruire nuovi obiettivi.

Un traguardo condiviso con chi le è stato vicino

Le immagini pubblicate dopo la discussione della tesi mostrano un momento di festa collettiva. La presenza della famiglia e degli amici sottolinea quanto questo risultato sia stato vissuto come un successo condiviso.

La laurea, infatti, arriva dopo un periodo intenso nel quale BigMama ha dovuto conciliare diversi aspetti della propria vita. Da una parte gli impegni musicali e la crescente popolarità, dall’altra lo studio universitario e la gestione di un percorso personale complesso.

Gli abbracci davanti al Politecnico raccontano proprio questo: non soltanto la fine di un ciclo di studi, ma il riconoscimento di un cammino fatto insieme ad altre persone.

In un’epoca in cui spesso i risultati vengono raccontati soltanto attraverso il successo finale, la scelta di BigMama di ricordare anche le difficoltà affrontate rende il traguardo ancora più significativo.

La forza di raccontare la propria storia

Uno degli aspetti che ha reso BigMama particolarmente apprezzata è la sua capacità di parlare apertamente delle esperienze personali. La rapper ha scelto più volte di utilizzare la propria voce pubblica per affrontare temi delicati, trasformando momenti difficili in occasioni di confronto.

La dedica alle vittime del cancro durante la celebrazione della laurea segue questa linea: mettere al centro non soltanto il proprio successo, ma anche le persone che hanno vissuto situazioni simili.

Il messaggio lanciato dalla cantante va oltre la celebrazione individuale. È un invito a ricordare chi non c’è più, a sostenere chi sta affrontando una malattia e a riconoscere il valore di chi accompagna i pazienti durante il percorso di cura.

La laurea in Urbanistica diventa così un simbolo di continuità: un nuovo capitolo scritto dopo una fase complessa, con la consapevolezza delle difficoltà superate e con lo sguardo rivolto ai progetti futuri.

BigMama, una nuova pagina dopo il titolo di dottoressa

Con il titolo di dottoressa in Urbanistica, Marianna Mammone aggiunge un importante risultato alla sua carriera. La musica resterà il centro del suo percorso artistico, ma questa laurea racconta una dimensione più ampia della persona che si trova dietro il nome BigMama.

Il successo, per lei, non sembra essere soltanto una questione di riconoscimenti pubblici, ma anche la capacità di completare obiettivi personali e mantenere fede alle proprie passioni.

La giornata al Politecnico di Milano rappresenta quindi un passaggio significativo: un momento di festa, memoria e gratitudine. Una celebrazione nella quale il futuro incontra il passato, ricordando che ogni traguardo porta con sé anche le storie e le persone che hanno contribuito a renderlo possibile.