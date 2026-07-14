I figli di Brad Pitt cambiano cognome: la scelta di Zahara e Maddox

🌐 Brad Pitt torna al centro dell’attenzione dopo la decisione di Zahara e Maddox di proseguire ufficialmente il percorso per eliminare il cognome paterno. Si tratta di un passaggio previsto dalla legge californiana, ma che assume anche un forte valore simbolico dopo il lungo e complesso divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie, conclusosi nel 2024. Con questa scelta, tutti e sei i figli della coppia hanno ormai preso le distanze, almeno dal punto di vista anagrafico, dal cognome dell’attore.

Brad Pitt, anche Zahara e Maddox scelgono di rinunciare al cognome paterno

La vicenda familiare che da anni accompagna Brad Pitt e Angelina Jolie si arricchisce di un nuovo capitolo destinato ad alimentare il dibattito internazionale. Dopo una lunga battaglia legale e personale che ha segnato la separazione tra due delle più celebri star di Hollywood, anche Zahara e Maddox hanno avviato gli ultimi passaggi necessari per eliminare ufficialmente il cognome del padre dai propri documenti.

La procedura non rappresenta una novità assoluta all’interno della famiglia. Negli ultimi anni, infatti, anche gli altri quattro figli della ex coppia avevano deciso di identificarsi pubblicamente con il solo cognome Jolie, una scelta che ora coinvolge l’intera famiglia.

Dal punto di vista legale si tratta di una pratica prevista dalla normativa dello Stato della California. Sul piano mediatico e simbolico, invece, il significato appare molto più profondo, soprattutto considerando la storia che ha accompagnato il rapporto tra Brad Pitt e i suoi figli negli ultimi anni.

Una procedura prevista dalla legge della California

A differenza di quanto qualcuno potrebbe immaginare, la pubblicazione degli annunci sui quotidiani americani non rappresenta una presa di posizione pubblica dei due ragazzi.

Si tratta invece di un obbligo previsto dalla normativa californiana, che disciplina le richieste di cambio del nome o del cognome.

Prima che il giudice possa autorizzare ufficialmente la modifica anagrafica, la richiesta deve infatti essere resa pubblica attraverso inserzioni pubblicate per un determinato periodo su giornali autorizzati.

L’obiettivo è garantire la massima trasparenza della procedura, consentendo a eventuali soggetti interessati di presentare osservazioni o opposizioni entro i termini previsti.

Questa fase burocratica è comune a numerose richieste di cambio nome e non riguarda esclusivamente persone note o appartenenti al mondo dello spettacolo.

Il percorso di Zahara verso il cognome Jolie

Tra i due fratelli, il percorso più avanzato riguarda Zahara, oggi ventunenne.

La giovane ha completato la pubblicazione degli annunci richiesti dalla legge americana nel corso di quattro settimane consecutive, rispettando tutte le formalità previste.

Ora il procedimento entrerà nella fase conclusiva.

L’udienza davanti al giudice è fissata per il 28 settembre e, qualora non vengano presentate opposizioni, il cambio di cognome diventerà definitivo anche dal punto di vista legale.

In realtà Zahara aveva già iniziato da tempo a utilizzare esclusivamente il cognome materno nella vita pubblica.

Durante la cerimonia di laurea allo Spelman College, infatti, era stata presentata come “Zahara Marley Jolie”, segnale evidente di una scelta identitaria già maturata prima dell’avvio formale della pratica amministrativa.

Anche Maddox completa l’iter burocratico

Lo stesso percorso riguarda anche Maddox, il maggiore dei figli della famiglia.

Ventiquattrenne, Maddox è stato il primo figlio adottato da Angelina Jolie e nel corso degli anni è spesso rimasto lontano dai riflettori, scegliendo uno stile di vita decisamente più riservato rispetto alla notorietà dei genitori.

Anche lui sta completando la procedura prevista dalla legge per eliminare definitivamente il cognome Pitt dai propri documenti ufficiali.

Pur trattandosi di un semplice adempimento amministrativo, il momento assume inevitabilmente una forte rilevanza mediatica perché arriva dopo anni di rapporti complessi tra Brad Pitt e alcuni dei suoi figli.

Tutti e sei i figli hanno ormai scelto il cognome Jolie

Con Zahara e Maddox si completa un percorso che coinvolge ormai l’intera famiglia.

Negli ultimi due anni anche Pax, Shiloh, Knox e Vivienne avevano progressivamente iniziato a utilizzare esclusivamente il cognome Jolie.

In alcuni casi la scelta è emersa durante eventi pubblici.

In altri è stata resa evidente attraverso documenti ufficiali o presentazioni scolastiche e professionali.

L’insieme di queste decisioni restituisce l’immagine di una famiglia che, almeno dal punto di vista anagrafico, ha scelto di identificarsi con il cognome materno.

Il lungo divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Per comprendere il peso simbolico di queste decisioni è necessario tornare alla lunga vicenda che ha coinvolto i due attori.

La storia d’amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie è stata una delle più seguite al mondo.

Dopo anni di relazione e il matrimonio celebrato nel 2014, la coppia si è separata nel 2016, dando inizio a una delle battaglie legali più lunghe e mediatiche degli ultimi decenni.

Le controversie hanno riguardato numerosi aspetti, dall’affidamento dei figli fino alla gestione del patrimonio familiare.

Solo nel 2024 il procedimento di divorzio è stato definitivamente concluso, anche se alcune questioni patrimoniali hanno continuato a essere oggetto di confronto.

In questo lungo periodo anche il rapporto tra Brad Pitt e parte dei figli è apparso sempre più distante.

Un cognome che diventa anche simbolo di appartenenza

Il cognome rappresenta molto più di un semplice elemento identificativo.

Per molte persone costituisce un legame con la propria storia familiare, mentre per altre può diventare il simbolo di un nuovo percorso personale.

Nel caso dei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie, la decisione di mantenere soltanto il cognome Jolie viene inevitabilmente interpretata anche alla luce delle vicende che hanno interessato la famiglia negli ultimi anni.

Ciò non significa necessariamente interrompere ogni rapporto personale, ma rappresenta comunque una scelta che assume un forte significato pubblico.

Perché negli Stati Uniti serve un annuncio sui giornali

Uno degli aspetti che ha maggiormente incuriosito l’opinione pubblica riguarda proprio la pubblicazione degli annunci sui quotidiani.

Negli Stati Uniti, e in particolare in California, il cambio di nome richiede in molti casi una procedura pubblica.

L’inserzione serve a informare la collettività dell’intenzione di modificare legalmente la propria identità anagrafica.

Chi ritiene di avere motivi validi per opporsi può presentare una contestazione entro il termine stabilito.

In assenza di obiezioni, il giudice può autorizzare definitivamente il cambiamento.

Per le celebrità questa fase, normalmente poco nota, finisce inevitabilmente sotto i riflettori proprio per l’enorme attenzione mediatica che accompagna ogni documento pubblico.

La nuova vita dei figli lontano dai riflettori

Nonostante la notorietà dei genitori, molti dei sei figli hanno scelto negli ultimi anni una vita relativamente riservata.

Zahara ha concentrato le proprie energie sul percorso universitario e sulle attività sociali.

Maddox ha privilegiato gli studi e numerosi progetti internazionali, mantenendo una presenza molto limitata nel mondo dello spettacolo.

Anche gli altri fratelli sono comparsi solo occasionalmente in eventi pubblici insieme ad Angelina Jolie, evitando generalmente l’esposizione costante tipica delle famiglie più celebri di Hollywood.

Questa scelta di discrezione rende ancora più significativa ogni decisione che emerge attraverso documenti ufficiali.

Una vicenda destinata a far discutere ancora

La decisione di Zahara e Maddox rappresenta probabilmente l’ultimo tassello di un percorso iniziato diversi anni fa all’interno della famiglia Pitt-Jolie.

Dal punto di vista giuridico si tratta di una procedura amministrativa prevista dalla legge.

Dal punto di vista umano e mediatico, invece, il valore simbolico è inevitabilmente molto più ampio.

Il fatto che tutti e sei i figli abbiano ormai scelto di identificarsi con il solo cognome Jolie racconta l’evoluzione di rapporti familiari profondamente cambiati nel tempo e riflette le conseguenze di una separazione che ha occupato per anni le cronache internazionali.

L’udienza prevista per Zahara rappresenterà uno degli ultimi passaggi formali di questa vicenda. Se il tribunale approverà definitivamente la richiesta e non emergeranno opposizioni, anche sul piano legale il cognome Pitt uscirà dall’identità anagrafica della giovane, completando un processo che, ben oltre gli aspetti burocratici, continua a suscitare interesse in tutto il mondo.