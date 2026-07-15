Corea del Sud, i single cercano l’amore nei monasteri buddisti

🌐 Corea del Sud, single e monasteri buddisti: il fenomeno dei ritiri dedicati agli incontri sta attirando migliaia di candidature e si inserisce nella più ampia strategia per contrastare il crollo delle nascite e la crisi dei matrimoni. Tra speed dating, meditazione e vita comunitaria, i templi diventano un luogo dove costruire relazioni autentiche e provare a immaginare una famiglia.

Corea del Sud, i monasteri buddisti diventano il nuovo luogo dove trovare l’amore

In Corea del Sud c’è un luogo dove il silenzio della meditazione lascia spazio anche agli incontri sentimentali. Accade nel Tempio Donghwasa, sul monte Palgongsan, dove i monaci buddisti hanno dato vita a un’iniziativa che sta facendo discutere dentro e fuori dai confini del Paese: ritiri dedicati ai giovani single con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove coppie e, in prospettiva, di nuove famiglie.

L’idea potrebbe sembrare insolita, ma nasce da un problema che da anni rappresenta una delle principali emergenze sociali della Corea del Sud: il progressivo calo della popolazione, alimentato da un tasso di natalità tra i più bassi al mondo e da un numero sempre minore di matrimoni.

In questo scenario, anche le istituzioni religiose hanno deciso di offrire il proprio contributo, trasformando il monastero in un luogo dove riflettere, conoscersi e, magari, trovare la persona con cui condividere il futuro.

Un Paese che fatica a far nascere nuove famiglie

Negli ultimi anni la Corea del Sud ha investito miliardi di euro in politiche demografiche. Sono stati introdotti bonus economici per i nuovi nati, incentivi per le giovani coppie, congedi parentali più lunghi e programmi di sostegno all’acquisto della prima casa.

Nonostante questi interventi, il problema resta strutturale.

Sebbene il numero delle nascite abbia mostrato un leggero miglioramento nell’ultimo anno, il saldo naturale della popolazione continua a essere negativo: i decessi superano ancora le nuove nascite, determinando un costante declino demografico.

Dietro questi numeri si nasconde un cambiamento profondo della società sudcoreana. Sempre più giovani rimandano il matrimonio oppure scelgono di non sposarsi affatto. Le ragioni sono molteplici: precarietà lavorativa, costo elevato della vita nelle grandi città, pressione professionale, difficoltà economiche e un crescente senso di isolamento sociale.

Per molti giovani conoscere qualcuno è diventato difficile

Uno degli aspetti che più preoccupa sociologi e istituzioni riguarda la riduzione delle occasioni di socializzazione.

La vita lavorativa assorbe gran parte del tempo libero e molte persone trascorrono le giornate tra ufficio e casa. Anche il ricorso massiccio alla tecnologia ha modificato le relazioni interpersonali: le app di dating sono diffuse, ma non sempre riescono a trasformare i contatti virtuali in rapporti stabili.

Sempre più giovani raccontano di avere pochissime opportunità per incontrare persone nuove nella vita reale.

È proprio da questa consapevolezza che nasce il progetto promosso dai monaci del Tempio Donghwasa.

Il monastero apre le porte ai single

L’iniziativa consiste in un ritiro di circa trenta ore durante il quale venti partecipanti convivono all’interno del monastero seguendo un programma che alterna momenti di riflessione spirituale ad attività dedicate alla conoscenza reciproca.

Non si tratta di un semplice evento romantico.

Gli organizzatori puntano infatti a creare un ambiente lontano dalla frenesia quotidiana, dove le persone possano parlare con calma, condividere esperienze personali e costruire relazioni basate sul dialogo piuttosto che sull’apparenza.

Il contesto del tempio, immerso nella natura del monte Palgongsan, contribuisce a favorire un’atmosfera completamente diversa rispetto ai tradizionali eventi di speed dating organizzati nelle grandi città.

Migliaia di candidature per appena venti posti

Il successo dell’iniziativa è stato sorprendente.

Per l’edizione di luglio sono arrivate 4.225 candidature, un numero enorme rispetto ai soli 20 posti disponibili.

A candidarsi sono stati 1.655 uomini e 2.570 donne, segno di un interesse che va ben oltre la semplice curiosità.

La selezione è particolarmente rigorosa.

Un processo di selezione molto competitivo

Prima di essere ammessi al ritiro, gli aspiranti partecipanti devono affrontare un percorso che comprende:

questionari approfonditi;

video di presentazione;

valutazioni sulla reale volontà di costruire una relazione stabile;

interesse concreto verso matrimonio e figli.

Gli organizzatori spiegano che lo scopo non è favorire incontri occasionali, ma mettere insieme persone realmente intenzionate a progettare una vita di coppia.

I numeri raccontano l’elevatissima competitività della selezione.

Tra gli uomini si registrano oltre 165 candidati per ogni posto disponibile, mentre tra le donne si superano 257 candidature per ogni posto.

Come si svolge il ritiro nel tempio

Una volta arrivati al monastero, i partecipanti condividono circa trenta ore di attività.

Il programma comprende:

incontri guidati;

momenti di conversazione individuale;

sessioni di speed dating accompagnate dal tradizionale tè verde;

giochi e talent show;

attività dedicate alla scoperta degli interessi reciproci.

L’obiettivo è permettere ai partecipanti di conoscersi sotto diversi punti di vista, parlando di lavoro, passioni, famiglia, sogni e aspettative.

L’ambiente rilassato favorisce dialoghi più profondi rispetto ai tradizionali appuntamenti veloci organizzati nei locali cittadini.

Il ruolo dei monaci

I monaci non assumono il ruolo di semplici organizzatori.

Accompagnano infatti l’intera esperienza cercando di trasmettere alcuni valori considerati fondamentali nella tradizione buddista: ascolto, rispetto reciproco, sincerità e responsabilità.

Al termine della giornata uno dei monaci più anziani rivolge ai partecipanti un discorso dedicato all’importanza della famiglia e del contributo che ogni nuova generazione può offrire alla società.

Successivamente viene intonato l’inno nazionale prima del riposo notturno.

Al termine del ritiro ogni partecipante comunica ai monaci l’eventuale persona con cui desidererebbe proseguire la conoscenza.

Quando l’interesse è reciproco nasce ufficialmente una nuova coppia.

Perché il progetto sta attirando così tanta attenzione

Il successo dell’iniziativa racconta molto più di una semplice curiosità.

Sempre più giovani sembrano infatti cercare esperienze autentiche, lontane dagli algoritmi delle piattaforme digitali.

In un periodo storico in cui gran parte delle relazioni nasce attraverso lo smartphone, trascorrere due giorni condividendo tempo, conversazioni e attività comuni rappresenta per molti una modalità completamente diversa di avvicinarsi a un potenziale partner.

Il monastero diventa così uno spazio neutrale, privo delle pressioni sociali e delle aspettative che spesso accompagnano gli appuntamenti tradizionali.

La crisi demografica cambia anche il ruolo delle istituzioni religiose

Il coinvolgimento dell’Ordine Jogye dimostra come la questione demografica venga ormai percepita come una responsabilità collettiva.

Non sono soltanto governo ed enti pubblici a cercare soluzioni.

Anche le comunità religiose, tradizionalmente impegnate nella vita sociale del Paese, stanno sperimentando nuovi modi per rispondere ai cambiamenti culturali.

L’iniziativa del Tempio Donghwasa non nasce esclusivamente con finalità spirituali, ma rappresenta anche un tentativo concreto di favorire la formazione di famiglie stabili.

Oltre il dating: un esperimento sociale

Ridurre il progetto a un semplice evento per single sarebbe però limitativo.

L’esperienza proposta dal monastero rappresenta anche un esperimento sociale che mette al centro il valore del tempo condiviso.

In un contesto dominato dalla velocità delle relazioni digitali, il ritiro invita i partecipanti a rallentare, confrontarsi senza filtri e conoscere davvero chi hanno di fronte.

È un approccio che richiama l’importanza della comunicazione diretta, della pazienza e dell’ascolto, elementi spesso sacrificati nella ricerca dell’anima gemella attraverso le piattaforme online.

Un modello destinato a fare scuola?

Resta da capire se iniziative di questo tipo potranno contribuire in modo concreto a invertire il trend demografico della Corea del Sud.

È improbabile che un singolo progetto possa incidere significativamente sui dati nazionali, ma il grande numero di candidature dimostra che esiste una domanda reale di occasioni di incontro autentiche.

Il fenomeno potrebbe inoltre ispirare altre realtà religiose, culturali o associative interessate a creare spazi dove le persone possano conoscersi senza le dinamiche tipiche dei social network e delle applicazioni di dating.

Per la Corea del Sud, alle prese con una delle più complesse sfide demografiche del XXI secolo, anche iniziative apparentemente insolite come quella del Tempio Donghwasa assumono così un significato più ampio: non solo favorire nuovi incontri, ma ricostruire quel tessuto di relazioni sociali che molti giovani dichiarano di aver progressivamente perso.