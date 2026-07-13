“Il ritorno” su RaiPlay: Emma Marrone protagonista del dramma di Chiantini

🌐 Il ritorno su RaiPlay dall’11 luglio porta Emma Marrone al centro di un intenso dramma familiare diretto da Stefano Chiantini: un film sulla maternità, il senso di colpa e la difficile ricerca di una seconda possibilità dopo dieci anni di assenza.

Un ritorno che non è soltanto un viaggio verso casa, ma un confronto doloroso con il tempo perduto, gli affetti cambiati e le ferite che non sempre possono essere rimarginate. Arriva dall’11 luglio in esclusiva su RaiPlay “Il ritorno”, il film scritto e diretto da Stefano Chiantini che mette al centro una storia profondamente umana, costruita sul rapporto fragile tra una madre e un figlio separati da una lunga assenza.

Presentato in concorso nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, il film rappresenta un passaggio significativo nella carriera cinematografica di Emma Marrone, chiamata a interpretare Teresa, una donna segnata dalla colpa, dal dolore e dal desiderio di riconquistare il proprio ruolo di madre.

L’artista porta sullo schermo un personaggio complesso, lontano dagli stereotipi, affidandosi a una recitazione essenziale fatta soprattutto di sguardi, silenzi e tensioni interiori. Una prova che mette in evidenza una dimensione interpretativa intensa e sorprendente, capace di raccontare la fragilità di una persona costretta a ricostruire la propria identità dopo una frattura profonda.

“Il ritorno”, il film di Stefano Chiantini racconta una madre dopo dieci anni di carcere

Al centro della storia c’è Teresa, una donna che vive in una cittadina della periferia laziale insieme al compagno Pietro e al figlio piccolo Antonio.

La loro è una famiglia fragile, attraversata da difficoltà economiche, instabilità emotiva e problemi quotidiani. Pietro non riesce a garantire sicurezza e rappresenta progressivamente un elemento di tensione all’interno della casa.

Quando la situazione raggiunge un punto limite e il figlio rischia di essere coinvolto in una dinamica pericolosa, Teresa compie una scelta estrema per proteggerlo. Una decisione drammatica che cambierà per sempre la sua vita e che la porterà a trascorrere dieci anni in carcere.

Il film prende avvio proprio dal momento della sua liberazione, quando Teresa torna in una realtà che non è più quella che aveva lasciato.

Il tempo ha modificato ogni equilibrio. Antonio è ormai cresciuto ed è diventato un ragazzo. Pietro ha ricostruito la propria esistenza. Le persone e i luoghi che Teresa ricordava appartengono ormai a un passato che non può essere semplicemente recuperato.

La donna si trova così davanti alla sfida più difficile: non soltanto tornare libera, ma riuscire a essere nuovamente riconosciuta come madre.

Una storia sulla maternità, il dolore e il peso delle seconde possibilità

“Il ritorno” affronta uno dei temi più universali del cinema: la possibilità di ricominciare dopo una perdita.

Il film non propone una semplice narrazione di redenzione, ma esplora le contraddizioni emotive di chi cerca di ricostruire un rapporto spezzato.

Teresa ama profondamente suo figlio, ma scopre che l’amore, da solo, non è sempre sufficiente a cancellare le conseguenze delle proprie assenze.

Il tempo trascorso lontano da casa ha lasciato segni profondi. Antonio è cresciuto senza la presenza quotidiana della madre e il loro rapporto deve essere costruito nuovamente, passo dopo passo.

Stefano Chiantini sceglie di raccontare questo percorso senza ricorrere a facili semplificazioni. Il regista mette in scena una protagonista complessa, una donna che non può essere definita soltanto attraverso gli errori commessi, ma nemmeno liberata dalle responsabilità delle proprie scelte.

È proprio questa ambiguità a rendere il film particolarmente intenso: Teresa è un personaggio sospeso tra il desiderio di recuperare il passato e la consapevolezza che alcune ferite rimangono aperte.

Lo stile di Chiantini: il silenzio diventa protagonista

Uno degli elementi più caratteristici de “Il ritorno” è la scelta stilistica di Stefano Chiantini.

Il regista costruisce il racconto attraverso un linguaggio cinematografico asciutto, nel quale spesso sono più importanti i gesti delle parole.

Sguardi, pause, movimenti del corpo e silenzi diventano strumenti narrativi fondamentali.

La sofferenza della protagonista emerge soprattutto attraverso ciò che non viene detto, attraverso emozioni trattenute che trovano spazio nella fisicità dell’interpretazione.

Chiantini ha spiegato di aver voluto raccontare il ritorno di Teresa come un viaggio emotivo destinato non necessariamente a colmare il vuoto della separazione, ma anche a mostrarne la profondità.

La lunga assenza, infatti, non viene rappresentata soltanto come un periodo trascorso lontano dagli affetti, ma come una frattura capace di modificare il rapporto tra le persone.

Il film osserva quindi le conseguenze psicologiche della distanza e il difficile confronto con una realtà che non aspetta nessuno.

Emma Marrone, una prova cinematografica intensa e misurata

Per Emma Marrone, “Il ritorno” rappresenta una nuova tappa nel percorso cinematografico iniziato negli ultimi anni.

Nel ruolo di Teresa, l’artista abbandona qualsiasi elemento legato alla sua immagine pubblica per entrare completamente nella fragilità del personaggio.

La sua interpretazione punta sulla sottrazione: pochi gesti, grande attenzione agli sguardi e una presenza scenica capace di comunicare il conflitto interiore della protagonista.

Teresa è una donna che porta sul corpo e sul volto il peso delle conseguenze delle proprie azioni, ma anche il desiderio di trovare una nuova strada.

Emma Marrone riesce a restituire entrambe le dimensioni: la sofferenza e la determinazione, la paura e il bisogno di ricominciare.

La sua interpretazione diventa così uno degli elementi centrali del film, sostenendo un racconto nel quale l’emotività nasce soprattutto dalla vicinanza ai personaggi.

Un cast al servizio di una storia familiare complessa

Accanto a Emma Marrone, il film vede protagonisti Fabrizio Rongione, Lorenzo Ciamei e Tihana Lazovich.

Il cast contribuisce a costruire un universo narrativo realistico, nel quale ogni personaggio porta con sé una storia e una prospettiva diversa.

Il rapporto tra Teresa e Antonio rappresenta il cuore emotivo della pellicola: una relazione madre-figlio segnata dall’amore, ma anche dalla distanza e dalla difficoltà di ritrovare una comunicazione perduta.

Il film evita di concentrarsi esclusivamente sul passato della protagonista e guarda soprattutto alle conseguenze del presente.

La domanda centrale non è soltanto cosa sia accaduto prima, ma se sia ancora possibile costruire qualcosa dopo.

La qualità tecnica di un progetto cinematografico d’autore

“Il ritorno” è prodotto da World Video Production, Marvin Film, Rai Cinema e Bling Flamingo, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Lazio Cinema International.

La distribuzione è curata da Adler Entertainment.

Alla realizzazione hanno collaborato professionisti di grande esperienza: la fotografia è firmata da Claudio Cofrancesco, la scenografia da Valentina Scalia, i costumi da Marta Passarini, il montaggio da Luca Benedetti, le musiche originali da Piernicola Di Muro e il suono da Pompeo Iaquone.

Ogni elemento contribuisce a creare un’atmosfera coerente con il tono del racconto: realistica, intima e profondamente emotiva.

La periferia laziale scelta come ambientazione non è soltanto uno sfondo, ma diventa parte integrante della storia, rappresentando un luogo dove difficoltà sociali e rapporti familiari si intrecciano.

Perché “Il ritorno” è un film da scoprire su RaiPlay

L’arrivo del film sulla piattaforma Rai rappresenta un’occasione per incontrare un’opera che sceglie una narrazione lontana dai percorsi più convenzionali.

“Il ritorno” non cerca risposte semplici, ma mette lo spettatore davanti alla complessità delle relazioni umane.

È un film sulla maternità, ma anche sulla responsabilità. È una storia di perdita, ma soprattutto di ricerca. Racconta quanto possa essere difficile tornare indietro e quanto sia necessario, a volte, imparare a costruire un nuovo inizio.

Con la sensibilità registica di Stefano Chiantini e l’interpretazione intensa di Emma Marrone, il film propone un viaggio emotivo nel cuore delle seconde possibilità.

Una storia fatta di dolore e speranza, nella quale il vero ritorno non coincide soltanto con il rientro in un luogo, ma con la difficile riconquista di un legame e di una nuova identità.