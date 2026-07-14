Jetson ONE, l’auto volante italiana decolla: primo via libera

🌐 Jetson ONE è il primo eVTOL personale a ottenere un riconoscimento ufficiale in Italia come ultraleggero. L’auto volante elettrica sviluppata dalla società svedese Jetson, con un forte legame italiano grazie alla produzione in Toscana e alla presenza dell’imprenditore varesino Luca Spada nel consiglio di amministrazione, apre una nuova fase per la mobilità aerea personale. Il monoposto volante ha già raccolto centinaia di preordini nel mondo e ora punta a trasformare la fantascienza in una realtà quotidiana.

L’auto volante diventa realtà: il caso Jetson ONE arriva in Italia

Per decenni l’idea dell’auto volante è rimasta confinata nei film di fantascienza, nei concept futuristici e nei sogni degli appassionati di tecnologia. Oggi, però, quel confine tra immaginazione e realtà si sta rapidamente assottigliando.

Il protagonista di questa nuova fase è Jetson ONE, un piccolo velivolo elettrico personale che ha ottenuto il primo riconoscimento ufficiale italiano come eVTOL ultraleggero, aprendo una strada completamente nuova nel settore della mobilità aerea.

La notizia rappresenta un passaggio significativo perché segna il superamento di una delle principali difficoltà che hanno frenato finora lo sviluppo delle auto volanti: non soltanto costruire un mezzo capace di sollevarsi da terra, ma riuscire a inserirlo all’interno di un quadro normativo preciso.

Con il riconoscimento ottenuto in Italia, Jetson ONE non è più soltanto un progetto tecnologico avanzato o un prototipo destinato agli appassionati. Diventa un mezzo che può essere inquadrato secondo regole aeronautiche definite.

Un passaggio che potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro della mobilità personale.

Jetson ONE, il “drone con sedile” che punta a rivoluzionare il volo

A prima vista Jetson ONE sembra arrivare direttamente da un film futuristico.

La struttura compatta, l’abitacolo aperto e gli otto motori elettrici posizionati sui bracci laterali ricordano più un drone gigante che un velivolo tradizionale.

Proprio questa caratteristica ha contribuito alla sua popolarità.

L’obiettivo dei progettisti non è creare un sostituto dell’automobile, almeno non nella forma classica del termine, ma realizzare un mezzo volante personale, semplice da utilizzare e accessibile rispetto agli elicotteri tradizionali.

Il velivolo appartiene alla categoria degli eVTOL, acronimo di electric Vertical Take-Off and Landing, cioè veicoli elettrici capaci di decollare e atterrare verticalmente.

Questa tecnologia rappresenta uno dei settori più studiati nell’industria aerospaziale contemporanea perché promette di ridurre alcune delle barriere che hanno reso finora complesso il trasporto aereo urbano.

Il riconoscimento italiano che cambia tutto

Il risultato più importante per Jetson ONE riguarda l’assegnazione del numero identificativo I-E953 da parte dell’Aero Club d’Italia.

La registrazione rappresenta un elemento fondamentale perché colloca il velivolo all’interno del sistema aeronautico italiano.

In termini pratici significa che il mezzo non viene più considerato soltanto una sperimentazione tecnologica, ma un ultraleggero riconosciuto, con la possibilità di operare secondo normative specifiche.

Questo passaggio assume un valore particolare perché il settore degli eVTOL si trova ancora in una fase di transizione.

Molti progetti internazionali stanno sviluppando taxi volanti e sistemi di trasporto aereo urbano, ma il percorso verso una diffusione reale passa inevitabilmente dalla regolamentazione.

Il caso italiano dimostra che la tecnologia sta iniziando a trovare un proprio spazio anche al di fuori dei laboratori.

Tre anni di lavoro tra tecnologia e istituzioni

Dietro il riconoscimento di Jetson ONE ci sono anni di sviluppo tecnico e confronto con gli enti competenti.

Il percorso ha richiesto un lavoro complesso per adattare un mezzo completamente nuovo alle regole esistenti.

Gli ingegneri hanno dovuto affrontare diverse sfide:

sicurezza del volo;

affidabilità dei sistemi elettrici;

gestione dei controlli;

formazione degli utilizzatori;

integrazione con le normative dedicate agli ultraleggeri.

Il risultato finale è il frutto di una collaborazione tra mondo industriale e istituzioni, con l’obiettivo di dimostrare che anche un velivolo molto diverso dagli aerei tradizionali può essere inserito in un sistema regolamentato.

Il ruolo dell’Italia nel progetto Jetson ONE

L’Italia occupa un ruolo centrale nella strategia di sviluppo del progetto.

La produzione del velivolo è infatti legata al territorio italiano, in particolare alla Toscana, scelta come area produttiva per accompagnare la crescita industriale dell’iniziativa.

Non si tratta soltanto di assemblare un prodotto innovativo, ma di costruire attorno al progetto un ecosistema fatto di competenze tecniche, ricerca e capacità manifatturiera.

Il nostro Paese, già riconosciuto per il settore aerospaziale e per la meccanica di precisione, punta così a ritagliarsi uno spazio in una delle industrie considerate strategiche per il futuro.

La presenza varesina: Luca Spada nel consiglio di amministrazione

Tra gli elementi che hanno attirato l’attenzione in Italia c’è anche il coinvolgimento dell’imprenditore Luca Spada, originario di Busto Arsizio, presente nel consiglio di amministrazione della società.

La sua partecipazione rappresenta un collegamento diretto tra il mondo dell’innovazione digitale italiana e quello della nuova mobilità aerea.

Spada è noto per il suo percorso nel settore tecnologico e per lo sviluppo di infrastrutture legate alla connettività.

La sua presenza nel progetto evidenzia come il futuro dei trasporti non riguardi più compartimenti separati, ma una convergenza tra informatica, energia, automazione e sistemi intelligenti.

Oltre 600 preordini nel mondo

L’interesse internazionale verso Jetson ONE è cresciuto rapidamente.

Il velivolo ha già raccolto oltre 600 preordini provenienti da diversi Paesi, un dato che dimostra la curiosità e l’attrazione esercitata dall’idea del volo personale.

Per molti acquirenti il fascino principale non è soltanto quello di possedere un mezzo innovativo, ma vivere un’esperienza che fino a pochi anni fa sembrava impossibile: decollare autonomamente a bordo di un piccolo veicolo elettrico.

La società punta proprio su questa dimensione emozionale.

Jetson ONE non viene presentato come un semplice mezzo di trasporto, ma come un nuovo modo di vivere il rapporto con il cielo.

Come funziona il velivolo elettrico personale

Jetson ONE utilizza una configurazione basata su otto propulsori elettrici indipendenti.

Questa soluzione consente di distribuire la spinta in modo equilibrato e aumentare la stabilità durante il volo.

Il pilota controlla il mezzo attraverso comandi semplificati rispetto a quelli di un elicottero tradizionale.

Uno degli obiettivi principali del progetto è infatti rendere il volo più intuitivo.

La filosofia alla base del velivolo è quella di ridurre la complessità tecnica, affidando molte funzioni ai sistemi elettronici di controllo.

Un futuro fatto di mobilità aerea personale

Il riconoscimento ottenuto da Jetson ONE arriva in un momento di grande fermento per il settore degli eVTOL.

Numerose aziende nel mondo stanno lavorando su velivoli elettrici capaci di trasportare persone, con applicazioni che spaziano dai taxi aerei urbani ai mezzi personali.

La differenza rispetto al passato è rappresentata dalla combinazione di più tecnologie mature:

batterie più efficienti;

motori elettrici compatti;

sistemi automatici di controllo;

intelligenza artificiale;

materiali leggeri.

Questi elementi stanno rendendo possibile lo sviluppo di mezzi che fino a pochi anni fa erano considerati irrealizzabili.

Le sfide prima della diffusione di massa

Nonostante l’entusiasmo, la strada verso una vera rivoluzione dei cieli è ancora lunga.

Restano alcune questioni fondamentali da affrontare.

La prima riguarda la sicurezza.

Ogni nuovo mezzo volante deve garantire standard elevati, soprattutto quando viene utilizzato da persone non professioniste.

La seconda riguarda le infrastrutture.

Per una diffusione ampia serviranno aree dedicate al decollo e all’atterraggio, oltre a nuove regole per la gestione del traffico aereo a bassa quota.

Infine c’è il tema dell’autonomia energetica.

Le batterie attuali consentono voli relativamente brevi, ma l’evoluzione tecnologica potrebbe ampliare progressivamente le possibilità operative.

Dalla fantascienza alla realtà quotidiana

La storia di Jetson ONE rappresenta uno dei segnali più evidenti del cambiamento in corso nel mondo dei trasporti.

L’auto volante immaginata per decenni come simbolo del futuro non è ancora un mezzo comune nelle città, ma ha iniziato concretamente il proprio percorso.

Il riconoscimento italiano segna un passaggio simbolico e pratico allo stesso tempo.

Da una parte conferma che la tecnologia è ormai sufficientemente avanzata per entrare nel mondo reale.

Dall’altra dimostra che il futuro della mobilità dipenderà sempre più dalla capacità di unire innovazione e regolamentazione.

L’Italia, con il caso Jetson ONE, entra così in una partita globale che potrebbe cambiare il modo in cui gli esseri umani si sposteranno nei prossimi decenni.

L’idea di avere un mezzo personale capace di sollevarsi da terra non appartiene più soltanto ai romanzi di fantascienza. Il cielo, almeno per alcuni pionieri, sta diventando una nuova frontiera della mobilità.