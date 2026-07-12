Battisti e Filzi, il patibolo che sconvolse l’Europa nel 1916

🌐 Cesare Battisti e Fabio Filzi furono impiccati il 12 luglio 1916 nel Castello del Buonconsiglio di Trento dopo essere stati catturati combattendo con l’esercito italiano. La loro esecuzione, trasformata dalle autorità austro-ungariche in un macabro spettacolo fotografico, provocò indignazione internazionale e divenne uno degli episodi più simbolici della Prima guerra mondiale, alimentando il mito dell’irredentismo italiano e il dibattito sulla brutalità della guerra.

Il 12 luglio 1916: una data che segnò la memoria italiana

Ci sono episodi che, pur appartenendo a un preciso momento storico, continuano a interrogare le coscienze a distanza di oltre un secolo. L’esecuzione di Cesare Battisti e Fabio Filzi, avvenuta il 12 luglio 1916 nel retro del Castello del Buonconsiglio a Trento, è uno di questi.

Non fu soltanto la condanna a morte di due ufficiali italiani catturati durante la Prima guerra mondiale. A rendere quella vicenda uno dei simboli più controversi del conflitto fu il modo in cui l’esecuzione venne organizzata e documentata. L’impiccagione fu infatti trasformata in un vero e proprio “teatrino della morte”, con fotografie scattate accanto ai corpi dei condannati e uomini che posarono sorridenti davanti al patibolo.

Quelle immagini, destinate inizialmente a celebrare un presunto trionfo della giustizia imperiale, finirono invece per suscitare indignazione ben oltre i confini dell’Italia. Nel corso degli anni sarebbero diventate una delle rappresentazioni più potenti della disumanizzazione provocata dalla guerra.

Chi erano Cesare Battisti e Fabio Filzi

Per comprendere il significato della loro esecuzione è necessario tornare al contesto storico dell’epoca.

Cesare Battisti era nato a Trento quando il territorio apparteneva ancora all’Impero austro-ungarico. Politico, geografo, giornalista e intellettuale, era stato anche deputato al Parlamento di Vienna, distinguendosi per il suo impegno a favore dei diritti delle popolazioni italiane residenti nei territori dell’Impero.

Fabio Filzi, nato in Istria, condivideva la stessa aspirazione: vedere riunite all’Italia le terre considerate irredente.

Quando il Regno d’Italia entrò nella Prima guerra mondiale contro l’Austria-Ungheria, entrambi decisero di arruolarsi volontari nell’esercito italiano.

Una scelta che per Vienna assumeva il significato del tradimento.

Per gli irredentisti, invece, rappresentava il compimento di un ideale nazionale maturato negli anni precedenti al conflitto.

L’irredentismo e la scelta della divisa italiana

All’inizio della Grande Guerra migliaia di giovani provenienti dalle terre sotto dominio asburgico si trovarono davanti a una decisione drammatica.

Restare fedeli all’Impero oppure combattere per il Regno d’Italia.

Molti cittadini italiani dell’Impero furono inviati sul fronte orientale contro la Russia, una scelta che aveva anche una motivazione strategica: evitare possibili diserzioni qualora fossero stati schierati lungo il confine alpino contro soldati italiani.

Un numero limitato di volontari riuscì però a raggiungere l’Italia e a indossare la divisa grigioverde.

Tra loro c’erano proprio Battisti e Filzi.

La loro decisione li trasformò immediatamente, agli occhi delle autorità austro-ungariche, in uomini da punire con la massima severità qualora fossero stati catturati.

La cattura sul Monte Corno

Il destino dei due ufficiali cambiò il 10 luglio 1916.

Durante un’azione militare sul Monte Corno di Vallarsa, nelle Prealpi trentine, Battisti e Filzi caddero prigionieri delle truppe austro-ungariche.

Entrambi utilizzavano documenti militari riportanti nomi falsi.

Era una precauzione necessaria.

Se la loro vera identità fosse stata scoperta, il trattamento riservato ai due ufficiali sarebbe stato molto diverso rispetto a quello previsto per un normale prigioniero di guerra.

I documenti, tuttavia, non bastarono.

La notorietà di Cesare Battisti era enorme.

Essendo stato parlamentare a Vienna, il suo volto era perfettamente conosciuto.

Il riconoscimento fu quasi immediato.

Dal processo alla condanna

La sorte dei due prigionieri apparve chiara fin dai primi interrogatori.

Le autorità imperiali considerarono Battisti e Filzi non semplici soldati nemici, bensì sudditi dell’Impero colpevoli di alto tradimento.

La distinzione era fondamentale.

In base a questa interpretazione non spettavano loro le garanzie normalmente riconosciute ai militari appartenenti a un esercito avversario.

Il procedimento giudiziario fu rapidissimo.

La sentenza di morte arrivò in poche ore.

L’esecuzione venne fissata per il giorno successivo.

Il Castello del Buonconsiglio diventa il luogo del supplizio

La mattina del 12 luglio 1916 il cortile posteriore del Castello del Buonconsiglio fu trasformato nel luogo dell’esecuzione.

Il patibolo era già stato predisposto.

L’atmosfera assunse presto caratteristiche che ancora oggi colpiscono per la loro drammaticità.

Non si trattò soltanto dell’applicazione di una condanna capitale.

Attorno all’impiccagione si sviluppò un clima che molti storici hanno successivamente definito come una rappresentazione pubblica della punizione inflitta ai “traditori”.

Le fotografie realizzate in quelle ore contribuirono a fissare per sempre quella percezione.

Le immagini che fecero il giro d’Europa

A rendere celebre la vicenda furono soprattutto gli scatti realizzati subito dopo l’esecuzione.

In una delle fotografie più note compare il boia Josef Lang, mentre sostiene con la corda il corpo ormai privo di vita di Cesare Battisti.

Attorno a lui, diversi presenti posano davanti all’obiettivo con atteggiamento rilassato e in alcuni casi sorridente.

Quelle immagini erano probabilmente destinate a celebrare il successo della giustizia imperiale.

L’effetto ottenuto fu diametralmente opposto.

Quando iniziarono a circolare, suscitarono un’ondata di indignazione internazionale.

Molti osservatori considerarono quelle fotografie una dimostrazione della brutalità con cui il conflitto stava progressivamente cancellando ogni limite morale.

Karl Kraus e la condanna di un’intera epoca

Anni dopo, lo scrittore austriaco Karl Kraus trasformò quella fotografia in uno dei simboli della propria riflessione sulla guerra.

Nel suo monumentale lavoro dedicato alla tragedia del primo conflitto mondiale individuò proprio nello scatto del patibolo uno dei momenti più rappresentativi della perdita di umanità provocata dalla violenza bellica.

La sua riflessione non riguardava esclusivamente l’esecuzione.

A colpirlo era soprattutto il desiderio di immortalare quella scena.

Secondo Kraus, la tragedia non consisteva soltanto nell’uccisione dei condannati, ma nella volontà di trasformare la morte in uno spettacolo da ricordare attraverso la fotografia.

Per questo motivo l’immagine è diventata una delle testimonianze più forti della disumanizzazione prodotta dalla guerra.

Perché Battisti e Filzi sono diventati simboli

Con la fine della Prima guerra mondiale la figura di Cesare Battisti assunse un ruolo centrale nella memoria nazionale italiana.

Il suo sacrificio venne interpretato come quello di un uomo disposto a morire per l’ideale dell’unità nazionale.

Anche Fabio Filzi fu ricordato come uno dei principali protagonisti dell’irredentismo.

Nel corso del Novecento monumenti, scuole, piazze e vie sono stati dedicati ai due ufficiali.

La loro vicenda è entrata stabilmente nei libri di storia e nella memoria collettiva del Paese.

Pur con interpretazioni storiche differenti maturate nel tempo, il loro nome continua a rappresentare uno degli episodi più noti della Grande Guerra sul fronte italiano.

Il dibattito storico sull’esecuzione

A oltre cent’anni di distanza gli studiosi continuano a confrontarsi sul significato di quella vicenda.

Da una parte vi è la ricostruzione che interpreta Battisti e Filzi come martiri dell’irredentismo italiano.

Dall’altra emerge l’analisi del contesto giuridico dell’epoca, nel quale l’Impero austro-ungarico li considerava formalmente propri cittadini passati al nemico.

Ciò che appare largamente condiviso è invece il giudizio sulla gestione dell’esecuzione.

La spettacolarizzazione della morte e la diffusione delle immagini del patibolo rappresentano uno degli aspetti più controversi dell’intera vicenda.

È proprio questo elemento ad aver trasformato un episodio militare in un caso destinato a suscitare emozione anche fuori dall’Italia.

Il Castello del Buonconsiglio oggi

Il luogo dell’esecuzione è oggi uno dei punti più significativi della memoria storica di Trento.

Il Castello del Buonconsiglio, antica residenza dei principi vescovi, è diventato nel tempo uno dei principali poli museali del Trentino.

Chi visita il complesso può ripercorrere secoli di storia, ma anche confrontarsi con gli eventi drammatici che segnarono il Novecento.

La vicenda di Battisti e Filzi continua a rappresentare uno dei momenti più evocativi della storia del castello.

Una lezione che attraversa il tempo

L’esecuzione di Cesare Battisti e Fabio Filzi non appartiene soltanto alla storia della Prima guerra mondiale. È una vicenda che continua a interrogare il presente perché mostra fino a che punto un conflitto possa trasformare la giustizia in propaganda e la morte in spettacolo.

Le fotografie scattate il 12 luglio 1916, nate con l’intento di umiliare due uomini considerati traditori, finirono per ottenere l’effetto opposto. Divennero una denuncia universale della brutalità della guerra e della perdita di umanità che essa può generare.

A oltre un secolo di distanza, il ricordo di Battisti e Filzi conserva un duplice significato: da un lato racconta il complesso capitolo dell’irredentismo italiano, dall’altro richiama il valore della dignità umana anche nei momenti più tragici della storia. È questa eredità morale, forse ancora più della vicenda militare, a spiegare perché il loro sacrificio continui a essere ricordato e studiato ancora oggi.