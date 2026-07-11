Più Luce! al Vittoriale: spettacolo sold out tra poesia e musica

🌐 Più Luce! Benedetti gli istanti al Vittoriale degli Italiani celebra la bellezza del presente con teatro, musica e letteratura: lo spettacolo ideato da Paola Veneto torna a Gardone Riviera per il nono anno consecutivo con evento già tutto esaurito.

Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera si prepara ad accogliere una delle serate più attese della stagione culturale sul Lago di Garda. Domenica 12 luglio alle ore 21.15, l’Anfiteatro del complesso monumentale ospiterà “PIÙ LUCE! | Benedetti gli istanti”, un appuntamento che unisce parola, musica e interpretazione teatrale in un percorso dedicato alla capacità di riconoscere la bellezza nascosta nella quotidianità.

Inserito nel cartellone di Tener-a-mente, il festival che ogni estate porta grandi protagonisti della musica e dello spettacolo sul palcoscenico del Vittoriale, lo spettacolo arriva alla sua nona edizione consecutiva confermando una formula originale e profondamente identitaria.

Il successo dell’evento è già certificato: la serata è completamente sold out, con una lunga lista d’attesa per assistere a uno spettacolo che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio grazie alla sua capacità di andare oltre i confini del tradizionale concerto o della rappresentazione teatrale.

Più Luce! al Vittoriale, un viaggio nella bellezza degli istanti

Al centro di “Benedetti gli istanti” c’è una riflessione sul valore del tempo presente. Lo spettacolo nasce infatti come un invito a rallentare lo sguardo e a prestare attenzione a quei momenti apparentemente semplici che spesso rischiano di sfuggire.

Un incontro casuale, una luce particolare, un gesto quotidiano, un’emozione improvvisa: sono proprio questi frammenti destinati a durare poco a diventare il cuore della narrazione.

La proposta artistica curata da Paola Veneto parte da un’idea precisa: la bellezza non è soltanto qualcosa di straordinario o lontano, ma può emergere anche nelle esperienze più comuni, quando si trova il tempo di osservarle davvero.

Il titolo stesso, “Più Luce!”, richiama un desiderio di attenzione e consapevolezza. Non una fuga dalla realtà, ma un modo diverso di abitarla, attraverso la forza della poesia, della musica e delle parole.

In un’epoca caratterizzata dalla velocità e dalla continua sovrapposizione di immagini e informazioni, lo spettacolo propone un momento di ascolto e partecipazione, invitando il pubblico a riscoprire il valore dell’attesa, della memoria e della presenza.

Teatro, letteratura e musica: la formula vincente dello spettacolo

“PIÙ LUCE! | Benedetti gli istanti” costruisce la propria forza sull’incontro tra linguaggi diversi.

Sul palco del Vittoriale saranno protagonisti gli attori Lucia Limonta e Simone Tudda, chiamati a dare voce a testi selezionati e rielaborati per accompagnare il pubblico in un viaggio tra epoche, culture e sensibilità differenti.

Le parole di alcuni tra i più importanti autori della letteratura mondiale entreranno così in dialogo con la musica, creando un racconto fatto di emozioni e suggestioni.

Tra gli scrittori scelti figurano nomi come Italo Calvino, Anna Achmatova, Orazio, Bertolt Brecht, Walt Whitman e Mariangela Gualtieri, autori capaci di interrogarsi sul senso dell’esistenza, sulla fragilità umana e sulla meraviglia racchiusa negli attimi.

La selezione dei testi non segue semplicemente un percorso cronologico, ma costruisce una trama emotiva nella quale epoche lontane dialogano attraverso temi universali.

La parola poetica diventa così uno strumento per raccontare ciò che spesso non viene detto: la nostalgia, la gioia improvvisa, la consapevolezza della perdita e la capacità di meravigliarsi ancora.

Rusty Brass, una colonna sonora tra jazz, funk e bossanova

A completare il progetto saranno le musiche dei Rusty Brass, protagonisti di un accompagnamento sonoro capace di attraversare generi diversi e creare atmosfere sempre nuove.

La formazione costruirà un vero e proprio paesaggio musicale nel quale convivono influenze reggae, bossanova, funk e jazz, seguendo il ritmo delle parole e amplificando il significato dei testi interpretati.

La musica non sarà quindi un semplice elemento di accompagnamento, ma una presenza narrativa autonoma, in grado di dialogare con gli attori e trasformare lo spazio dell’Anfiteatro in un ambiente emotivo in continua evoluzione.

Questa contaminazione tra linguaggi rappresenta uno degli aspetti più riconoscibili di Più Luce!, un progetto che negli anni ha scelto di mettere al centro non un singolo artista, ma la relazione tra diverse forme espressive.

Il Vittoriale come luogo simbolo della cultura italiana

La scelta del Vittoriale degli Italiani come sede dello spettacolo assume un significato particolare.

Il complesso di Gardone Riviera, creato da Gabriele d’Annunzio, è da sempre un luogo nel quale arte, memoria e paesaggio convivono. L’Anfiteatro, con la sua apertura verso il panorama del Lago di Garda, rappresenta una delle location più suggestive per eventi culturali e musicali.

Qui la dimensione dello spettacolo si intreccia con quella del luogo: il pubblico non assiste soltanto a una rappresentazione, ma vive un’esperienza immersiva in uno spazio carico di storia e suggestione.

È proprio questa capacità di unire patrimonio culturale e proposta contemporanea uno degli elementi che hanno reso Tener-a-mente uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate italiana.

La rassegna continua infatti a proporre eventi capaci di valorizzare artisti affermati e progetti originali, mantenendo un forte legame con il territorio.

Nove anni di ricerca tra parole ed emozioni

Nato dall’idea e dalla cura artistica di Paola Veneto, “Più Luce!” ha rinnovato ogni anno il proprio percorso mantenendo costante una domanda fondamentale: come raccontare la bellezza attraverso l’incontro tra arti diverse?

La risposta è arrivata attraverso spettacoli sempre nuovi, capaci di modificare temi e prospettive senza perdere l’identità originaria.

Il successo della nona edizione dimostra come esista ancora un pubblico interessato a proposte culturali capaci di unire profondità e coinvolgimento.

Il tutto esaurito registrato per l’appuntamento del 12 luglio rappresenta un segnale importante: in un panorama dominato spesso dagli eventi di grande impatto visivo, cresce l’interesse verso esperienze più intime, dove il valore principale è affidato alla qualità dei contenuti.

“Benedetti gli istanti”, lo spettacolo che invita a fermare il tempo

La forza di “PIÙ LUCE! | Benedetti gli istanti” risiede proprio nella sua capacità di trasformare un concetto semplice in un’esperienza collettiva.

Ogni istante, anche il più breve, può contenere una storia. Ogni parola può aprire una riflessione. Ogni nota può accompagnare un ricordo.

Nel suggestivo scenario del Vittoriale, il pubblico sarà chiamato a vivere un appuntamento sospeso tra teatro e musica, tra memoria e presente, tra letteratura e emozione.

Uno spettacolo che non cerca soltanto di intrattenere, ma di lasciare una traccia: quella di un momento condiviso nel quale fermarsi, ascoltare e riconoscere la bellezza nascosta nelle piccole cose.