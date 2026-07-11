Light Design Village, a Padova nasce l’hub internazionale della luce

🌐 Light Design Village: a Villa Ca’ Marcello nasce il nuovo centro dedicato a luce, domotica, materiali e design, un progetto che unisce imprese, università e ricerca per innovare l’illuminazione del futuro.

La luce diventa protagonista di un nuovo modello di innovazione che unisce architettura, tecnologia, materiali e cultura del progetto. A Villa Ca’ Marcello, nel territorio di Piombino Dese, in provincia di Padova, nasce il Light Design Village, un hub permanente dedicato alla ricerca e alla sperimentazione nel mondo dell’illuminazione contemporanea.

Il progetto, promosso dalla Rete di Imprese Luce in Veneto, punta a diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per professionisti, aziende, designer, architetti e università. Non un semplice spazio espositivo, ma un vero ecosistema nel quale sviluppare nuove competenze, creare connessioni e immaginare il futuro del rapporto tra luce e spazio abitativo.

L’apertura ufficiale è prevista per il 16 luglio 2026, con una giornata inaugurale che presenterà la visione del progetto e la programmazione biennale. Tra gli appuntamenti più attesi figura la lectio magistralis dell’architetto Michele De Lucchi, uno dei protagonisti più autorevoli del design italiano e internazionale.

Un nuovo centro per progettare la luce del futuro

Il Light Design Village nasce da una considerazione sempre più centrale nel mondo dell’architettura contemporanea: la luce non è più soltanto un elemento funzionale, ma un componente essenziale della progettazione degli ambienti.

Oggi illuminare significa creare atmosfere, migliorare il benessere delle persone, valorizzare materiali e superfici, integrare sistemi intelligenti e sviluppare soluzioni sostenibili.

Proprio per questo il nuovo hub di Villa Ca’ Marcello è stato concepito come un luogo nel quale far dialogare imprese manifatturiere, ricerca universitaria, progettisti e nuove tecnologie.

L’obiettivo è superare il concetto tradizionale di showroom per costruire uno spazio dinamico, dove prodotti e idee possano incontrarsi attraverso attività formative, laboratori, eventi e percorsi di sperimentazione.

Il Light Design Village vuole quindi diventare un laboratorio permanente dedicato alla cultura della luce, capace di accompagnare l’evoluzione di un settore sempre più influenzato dalla digitalizzazione, dalla sostenibilità e dalla domotica.

La materioteca, cuore del progetto tra materiali e innovazione

Uno degli elementi distintivi del nuovo hub sarà la materioteca, progettata da Bongiana Architetture, lo studio incaricato degli interni del Light Design Village.

Lo spazio sarà pensato come un archivio vivo di materiali, superfici, finiture e prodotti innovativi, con una particolare attenzione alle soluzioni sostenibili.

La materioteca rappresenterà un punto di incontro tra luce e materia, due elementi sempre più inseparabili nella progettazione contemporanea.

Un materiale non viene infatti percepito soltanto per la sua forma o consistenza, ma anche per il modo in cui reagisce alla luce naturale e artificiale. Texture, colori, riflessi e trasparenze diventano strumenti progettuali capaci di modificare la percezione degli ambienti.

Attraverso questo spazio, designer e architetti potranno sperimentare nuove combinazioni e approfondire il rapporto tra illuminazione, superfici e qualità degli spazi.

Accanto alla materioteca saranno presenti altri ambienti dedicati alla ricerca e alla formazione: laboratorio fotometrico, area workshop, spazi training, gallery, coworking e lounge.

Una struttura flessibile pensata per ospitare incontri professionali, attività didattiche, eventi culturali e momenti di confronto tra diverse competenze.

Domotica e tecnologia: la luce entra nell’era intelligente

Uno dei temi centrali del progetto riguarda il rapporto tra illuminazione e tecnologia.

La crescita della domotica sta trasformando profondamente il modo in cui viviamo gli spazi domestici e professionali. Sistemi intelligenti permettono oggi di regolare intensità, temperatura e scenari luminosi in base alle esigenze delle persone, migliorando comfort ed efficienza energetica.

La luce del futuro sarà sempre più integrata con sensori, sistemi digitali e piattaforme di gestione automatizzata.

Questo significa progettare ambienti capaci di adattarsi alle attività quotidiane, ridurre consumi e migliorare il benessere degli utenti.

Il Light Design Village nasce proprio in questo scenario: offrire un luogo nel quale aziende e progettisti possano confrontarsi sulle nuove frontiere dell’illuminazione intelligente.

La sfida non riguarda soltanto la tecnologia, ma anche la capacità di creare soluzioni capaci di coniugare innovazione e qualità estetica.

Un ponte tra imprese, università e professionisti

Uno degli aspetti più importanti del progetto è il modello di collaborazione che propone.

Il Light Design Village vuole creare una rete stabile tra il mondo produttivo e quello della ricerca, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze.

Secondo la visione dei promotori, il settore dell’illuminazione oggi deve affrontare sfide globali che richiedono nuove forme di collaborazione: dalla transizione ecologica alla trasformazione digitale, fino alla necessità di formare figure professionali sempre più specializzate.

La crescita del comparto non dipenderà soltanto dalla qualità dei prodotti, ma dalla capacità di anticipare tendenze e sviluppare nuovi linguaggi progettuali.

In questo senso il Village rappresenta un modello innovativo: un luogo dove il sapere industriale incontra la creatività di architetti e designer.

Villa Ca’ Marcello diventa una piattaforma internazionale del design

La scelta della cornice di Villa Ca’ Marcello non è casuale.

Il complesso storico di Piombino Dese diventa il luogo nel quale tradizione architettonica e innovazione tecnologica si incontrano.

La nascita del Light Design Village porta in Veneto un progetto con ambizioni internazionali, capace di valorizzare il territorio e allo stesso tempo inserirlo nei circuiti globali della progettazione.

Il Veneto, da sempre caratterizzato da una forte presenza manifatturiera e da una cultura industriale orientata alla qualità, trova così un nuovo spazio dedicato alla valorizzazione delle proprie competenze.

L’obiettivo è attrarre professionisti e aziende dall’Italia e dall’estero, creando occasioni di confronto su temi che riguardano il futuro dell’abitare, degli spazi pubblici e dell’architettura.

Il programma: eventi, workshop e il nuovo Light Camp

Con l’apertura del Village prenderà il via anche una programmazione articolata che accompagnerà il progetto nei prossimi anni.

🌐 Light Design Village: a Villa Ca’ Marcello nasce il nuovo centro dedicato a luce, domotica, materiali e design, un progetto che unisce imprese, università e ricerca per innovare l’illuminazione del futuro.Seguendo il calendario accademico, da settembre a luglio saranno organizzati talk, workshop, eventi formativi e training dedicati alla luce in tutte le sue dimensioni: tecnica, estetica, progettuale e culturale.

Tra le iniziative più attese ci sarà il Light Camp, un format esperienziale pensato come laboratorio aperto per studenti, professionisti, aziende e creativi.

Attraverso workshop sui materiali, sperimentazioni notturne, tecnologie digitali e attività progettuali condivise, il Light Camp punta a trasformare la luce in un’esperienza concreta di ricerca.

L’obiettivo è coinvolgere nuove generazioni di progettisti e creare un ambiente nel quale apprendere attraverso la pratica.

Un nuovo linguaggio per il futuro dell’abitare

La nascita del Light Design Village rappresenta un passo significativo per un settore in profonda trasformazione.

La luce oggi è un elemento strategico che influenza architettura, sostenibilità, tecnologia e qualità della vita. La capacità di progettare sistemi luminosi efficienti e innovativi sarà sempre più determinante nei prossimi anni.

A Villa Ca’ Marcello prende quindi forma un progetto che guarda oltre l’illuminazione tradizionale: un luogo dove la luce diventa materia di ricerca, strumento creativo e motore di innovazione.

Il Light Design Village si propone così come un laboratorio internazionale nel quale costruire nuove connessioni tra imprese, cultura e tecnologia, con l’ambizione di illuminare non soltanto gli spazi, ma anche le idee che definiranno il design del futuro.