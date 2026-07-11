Alimenti surgelati risparmio fino a 624 euro l’anno

🌐 Spreco alimentare e risparmio familiare: gli alimenti surgelati possono aiutare le famiglie europee a ridurre gli scarti e tagliare i costi fino a 624 euro all’anno grazie a una gestione più efficiente della spesa.

Il surgelato cambia ruolo: da soluzione pratica a leva contro lo spreco

In un periodo segnato dall’aumento del costo della vita e dalla crescente attenzione alla sostenibilità, anche le scelte quotidiane davanti agli scaffali del supermercato assumono un peso sempre maggiore. Tra queste, il modo in cui vengono acquistati, conservati e consumati gli alimenti può incidere significativamente sia sul bilancio familiare sia sull’impatto ambientale del sistema alimentare.

Secondo una nuova analisi sul comportamento dei consumatori europei, un utilizzo più consapevole degli alimenti surgelati potrebbe consentire alle famiglie di risparmiare fino a 624 euro all’anno, semplicemente riducendo gli sprechi domestici ed evitando acquisti destinati a finire inutilizzati.

Il dato emerge dalla seconda edizione di Frozen in Focus, il report annuale realizzato da Findus, azienda del Gruppo Nomad Foods attiva nel settore dei prodotti surgelati in Europa, che ha coinvolto oltre 10.750 adulti in sei Paesi: Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Svezia e Croazia.

La ricerca fotografa un cambiamento nelle abitudini dei consumatori e mette in evidenza come la conservazione degli alimenti rappresenti oggi una delle principali sfide nella gestione della spesa quotidiana

Lo spreco alimentare domestico pesa sulle famiglie europee

Ogni anno milioni di tonnellate di cibo vengono sprecate lungo tutta la filiera alimentare, ma una parte rilevante dello spreco avviene direttamente nelle abitazioni.

Verdure acquistate fresche, prodotti lasciati dimenticati nel frigorifero, alimenti preparati in quantità eccessive: sono situazioni comuni che generano costi economici per le famiglie e un impatto ambientale evitabile.

Lo studio evidenzia una differenza significativa tra prodotti freschi e surgelati. Una famiglia europea su due dichiara di buttare ogni mese verdure fresche non consumate, mentre il fenomeno riguarda meno di tre famiglie su dieci per le verdure surgelate.

Il motivo è legato soprattutto alla maggiore durata dei prodotti congelati. La possibilità di utilizzare solo la quantità necessaria, conservando il resto per momenti successivi, permette infatti di limitare gli acquisti inutili e ridurre il rischio di deterioramento.

Questa caratteristica diventa particolarmente rilevante in un momento in cui molte famiglie cercano strategie concrete per contenere le spese senza rinunciare alla qualità dell’alimentazione.

Risparmiare senza cambiare radicalmente le abitudini alimentari

Il valore dello studio non riguarda soltanto il prodotto surgelato in sé, ma il modo in cui viene inserito nella gestione quotidiana della cucina.

Ridurre lo spreco non significa necessariamente modificare completamente il proprio stile alimentare. Spesso sono sufficienti piccoli cambiamenti organizzativi: programmare meglio gli acquisti, conservare correttamente gli alimenti, utilizzare prodotti con una maggiore durata e prestare attenzione alle quantità.

Gli alimenti surgelati possono svolgere un ruolo strategico proprio perché consentono una maggiore flessibilità.

Una confezione di verdure congelate, ad esempio, può essere utilizzata progressivamente senza dover consumare tutto il prodotto entro pochi giorni dall’acquisto. Questo permette di adattare i pasti alle esigenze reali della famiglia e ridurre gli avanzi.

In termini economici, il beneficio può diventare significativo soprattutto per i nuclei familiari più numerosi, dove anche piccoli sprechi quotidiani possono trasformarsi in una spesa annuale consistente.

La sostenibilità alimentare diventa una priorità europea

La riduzione dello spreco alimentare non è soltanto una questione economica. È anche una delle sfide centrali per la sostenibilità dei sistemi alimentari.

La produzione di cibo richiede infatti risorse naturali, energia, acqua e territorio. Quando un alimento viene prodotto ma non consumato, tutte le risorse impiegate nella sua realizzazione vengono perse.

Il tema assume ulteriore importanza in un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici, instabilità delle filiere internazionali e tensioni geopolitiche che possono influenzare disponibilità e prezzi delle materie prime.

Le catene alimentari europee stanno affrontando una fase di trasformazione in cui efficienza e resilienza diventano elementi fondamentali.

Ridurre gli sprechi domestici rappresenta quindi una delle azioni più immediate attraverso cui consumatori e famiglie possono contribuire a un modello alimentare più sostenibile.

Il ruolo della tecnologia nella conservazione degli alimenti

Il successo del comparto surgelati è legato anche all’evoluzione delle tecnologie di conservazione.

Il congelamento permette di mantenere più a lungo le caratteristiche degli alimenti, rallentando i processi di deterioramento e consentendo una gestione più programmabile della cucina.

Negli ultimi anni il settore ha investito anche sul miglioramento della qualità dei prodotti, sviluppando soluzioni che puntano a valorizzare materie prime, ricette e processi produttivi.

Il consumatore moderno, infatti, non cerca soltanto praticità: vuole prodotti affidabili, sostenibili e compatibili con uno stile di vita sempre più dinamico.

La crescita dell’interesse verso il surgelato riflette proprio questa nuova esigenza: trovare un equilibrio tra tempo, risparmio, qualità e attenzione all’ambiente.

Le famiglie italiane tra inflazione e nuove strategie di consumo

Anche in Italia il tema dello spreco alimentare è particolarmente sentito. L’aumento dei prezzi degli ultimi anni ha spinto molte famiglie a rivedere le proprie abitudini di acquisto, cercando di ottimizzare il rapporto tra quantità comprata e consumo effettivo.

La gestione della spesa è diventata più ragionata: cresce l’attenzione verso la pianificazione dei pasti, il controllo delle scadenze e la scelta di prodotti capaci di garantire maggiore durata.

In questo scenario, gli alimenti surgelati vengono percepiti sempre più come uno strumento organizzativo, non soltanto come una soluzione veloce per chi ha poco tempo.

Il valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di avere sempre a disposizione ingredienti pronti all’uso, riducendo il rischio di acquistare quantità eccessive di prodotti freschi che potrebbero non essere consumati.

Dalla cucina domestica alla sostenibilità del sistema alimentare

Il rapporto tra consumo quotidiano e sostenibilità passa anche dalle decisioni apparentemente più semplici. Ogni scelta fatta in cucina può contribuire a ridurre sprechi e inefficienze.

L’utilizzo intelligente degli alimenti surgelati rappresenta uno degli esempi più concreti di come innovazione e comportamento dei consumatori possano collaborare per affrontare una sfida globale.

La riduzione dello spreco alimentare richiede certamente interventi lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, ma il ruolo delle famiglie resta fondamentale.

Secondo i dati dello studio, una migliore gestione degli alimenti potrebbe generare un doppio vantaggio: meno cibo buttato e maggiore risparmio economico.

In un’epoca in cui sostenibilità e controllo delle spese sono diventati obiettivi prioritari, il congelatore può quindi trasformarsi da semplice elettrodomestico domestico a strumento di pianificazione intelligente.

La sfida futura sarà continuare a promuovere una cultura del consumo più consapevole, dove ogni alimento acquistato venga valorizzato al massimo e dove la riduzione degli sprechi diventi una pratica quotidiana alla portata di tutti.