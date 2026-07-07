Marine Le Pen condannata in appello: resta in corsa per il 2027

🌐 Marine Le Pen condannata in appello: la Corte d’Appello di Parigi conferma la colpevolezza per appropriazione indebita di fondi pubblici, ma riduce la pena e rende possibile una candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Ora la leader del Rassemblement National dovrà decidere se correre personalmente o lasciare spazio a Jordan Bardella.

La sentenza d’appello cambia lo scenario politico francese

La giustizia francese conferma la colpevolezza di Marine Le Pen, ma modifica in maniera significativa gli effetti della condanna, riaprendo uno scenario politico che fino a poche settimane fa sembrava molto più incerto.

La Corte d’Appello di Parigi ha riconosciuto la leader del Rassemblement National responsabile nel procedimento relativo all’appropriazione indebita di fondi pubblici legata al caso degli assistenti parlamentari del Parlamento europeo. Tuttavia, i giudici hanno deciso di ridurre sensibilmente la pena, modificando soprattutto il capitolo relativo all’ineleggibilità.

La conseguenza più rilevante riguarda proprio il futuro politico della leader della destra francese: allo stato attuale, Marine Le Pen potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027, appuntamento che potrebbe rappresentare il momento decisivo della sua lunga carriera politica.

La sentenza, quindi, non chiude il capitolo giudiziario ma apre una nuova fase politica, destinata a influenzare l’intero panorama francese nei prossimi mesi.

La condanna resta, ma la pena viene ridotta

Il punto centrale della decisione della Corte riguarda la distinzione tra l’accertamento della responsabilità e la misura della pena.

I magistrati hanno infatti confermato integralmente la colpevolezza dell’esponente politica, ritenendo provata l’appropriazione indebita di fondi pubblici nell’ambito del procedimento sui cosiddetti impieghi fittizi degli assistenti parlamentari europei.

Rispetto alla sentenza di primo grado, però, la sanzione è stata alleggerita.

La pena passa da quattro anni a tre anni di reclusione, con una parte della condanna destinata a essere eseguita mediante braccialetto elettronico, soluzione prevista dall’ordinamento francese per alcune tipologie di pena.

Pur trattandosi di una riduzione limitata sotto il profilo quantitativo, le modifiche introdotte assumono un’importanza decisamente maggiore sul piano politico.

Il nodo dell’ineleggibilità

L’aspetto più atteso riguardava la misura dell’ineleggibilità, elemento che avrebbe potuto compromettere definitivamente la corsa all’Eliseo.

In primo grado, Marine Le Pen era stata condannata a cinque anni di ineleggibilità, una sanzione che avrebbe reso estremamente difficile la partecipazione alle elezioni presidenziali.

La Corte d’Appello ha invece ridotto questa parte della pena a 45 mesi, dei quali 30 sospesi.

Di conseguenza, la parte effettiva della sanzione corrisponde a 15 mesi, periodo che i giudici considerano già decorso, essendo iniziato nel marzo 2025.

Questo elemento modifica completamente il quadro.

Dal punto di vista giuridico, infatti, non esistono più ostacoli che impediscano una candidatura della leader del Rassemblement National alle Presidenziali del 2027.

Una decisione destinata ad avere inevitabili ripercussioni sulla politica francese.

Un caso che pesa sulla politica francese da anni

Il procedimento giudiziario che coinvolge Marine Le Pen rappresenta uno dei casi più rilevanti della recente storia politica francese.

L’inchiesta riguarda l’utilizzo dei fondi destinati agli assistenti parlamentari del Parlamento europeo.

Secondo l’accusa, alcune risorse pubbliche sarebbero state impiegate per finanziare attività riconducibili al partito anziché al lavoro parlamentare europeo.

Si tratta di un procedimento che negli anni ha coinvolto numerosi esponenti del Rassemblement National e che ha accompagnato buona parte della crescita politica della formazione guidata da Le Pen.

La conferma della colpevolezza rappresenta quindi un passaggio giudiziario importante, ma la riduzione della pena modifica sensibilmente le conseguenze sul piano istituzionale.

La scelta più difficile deve ancora arrivare

Paradossalmente, la sentenza non scioglie tutti i dubbi sul futuro della leader francese.

Anzi, ne apre di nuovi.

Marine Le Pen ha infatti dichiarato in diverse occasioni di non voler affrontare una campagna elettorale con il braccialetto elettronico, ritenendo che una simile situazione possa rappresentare un limite sotto il profilo dell’immagine politica e della credibilità istituzionale.

Per questo motivo la possibilità giuridica di candidarsi non coincide automaticamente con la decisione politica di farlo.

Nelle prossime settimane sarà chiamata a valutare se affrontare comunque la corsa all’Eliseo oppure se favorire una soluzione alternativa.

Jordan Bardella resta l’alternativa più credibile

Nel caso in cui Marine Le Pen decidesse di non candidarsi, il nome destinato a raccogliere il testimone sarebbe quello di Jordan Bardella.

Il presidente del Rassemblement National rappresenta ormai da anni il volto della nuova generazione della destra francese.

Giovane, molto presente sui social network e dotato di un profilo comunicativo diverso rispetto a quello della sua mentore politica, Bardella è considerato il naturale successore alla guida del movimento.

Dal 2021 ha assunto la presidenza del partito, contribuendo a rafforzarne ulteriormente il consenso.

Una sua candidatura alle Presidenziali rappresenterebbe un cambio generazionale senza precedenti nella storia recente del Rassemblement National.

I sondaggi sorridono ancora a Marine Le Pen

Uno degli aspetti che rende ancora più significativa la decisione della Corte riguarda il contesto politico.

Le principali rilevazioni demoscopiche continuano infatti a indicare Marine Le Pen tra le favorite per le elezioni presidenziali del 2027.

Negli ultimi anni la leader del Rassemblement National ha progressivamente ampliato il proprio consenso, riuscendo a intercettare settori dell’elettorato che in passato guardavano con diffidenza al partito.

La normalizzazione dell’immagine del movimento, avviata già durante la sua leadership, ha contribuito ad allargare la base elettorale ben oltre il tradizionale bacino della destra radicale.

Proprio per questo motivo la possibilità di una sua candidatura viene osservata con estrema attenzione sia dagli avversari politici sia dagli osservatori internazionali.

Una sentenza destinata a influenzare la campagna elettorale

Anche se mancano ancora molti mesi all’apertura ufficiale della campagna presidenziale, la vicenda giudiziaria continuerà inevitabilmente ad accompagnare il dibattito politico francese.

La conferma della responsabilità penale offrirà certamente argomenti agli avversari della leader del Rassemblement National.

Allo stesso tempo, però, la possibilità di candidarsi potrebbe consentirle di trasformare la vicenda giudiziaria in un elemento della propria narrazione politica, presentandosi come una leader che, pur condannata, mantiene il diritto di sottoporsi al giudizio degli elettori.

Si tratta di una dinamica già osservata in altri contesti internazionali, dove procedimenti giudiziari e competizione politica hanno finito per intrecciarsi in maniera sempre più evidente.

Il peso della decisione sulla destra europea

La vicenda supera i confini della Francia.

Marine Le Pen rappresenta infatti una delle figure più influenti del panorama politico europeo, soprattutto nell’area dei partiti nazionalisti e sovranisti.

Ogni decisione che riguarda il suo futuro produce effetti anche sugli equilibri tra le principali forze della destra continentale.

Una sua eventuale candidatura rafforzerebbe il ruolo internazionale del Rassemblement National, mentre un passo indietro a favore di Bardella aprirebbe una fase completamente nuova, caratterizzata dall’emergere di una leadership più giovane ma ancora tutta da misurare sul piano delle grandi competizioni nazionali.

Le possibili strategie del Rassemblement National

All’interno del partito si aprono ora due scenari.

Il primo prevede una candidatura diretta di Marine Le Pen, che affronterebbe la campagna elettorale forte dei sondaggi favorevoli ma con il peso della vicenda giudiziaria ancora al centro del dibattito pubblico.

Il secondo scenario vedrebbe invece Jordan Bardella assumere il ruolo di candidato all’Eliseo, con Marine Le Pen impegnata nella regia politica del movimento.

Entrambe le opzioni presentano vantaggi e rischi.

La leader storica conserva una notorietà e un radicamento difficilmente replicabili.

Bardella, invece, potrebbe incarnare il rinnovamento senza rinunciare alla continuità politica del progetto costruito negli ultimi anni.

Una decisione che segnerà il futuro della Francia

La sentenza della Corte d’Appello non rappresenta soltanto un capitolo giudiziario.

È soprattutto un passaggio destinato a influenzare la prossima stagione politica francese.

Con la conferma della colpevolezza ma la riduzione delle pene, il quadro cambia radicalmente rispetto alle prospettive emerse dopo il primo grado di giudizio.

Marine Le Pen resta una protagonista assoluta della politica francese e conserva la possibilità di competere per la presidenza della Repubblica.

La scelta finale, tuttavia, non dipenderà più dai giudici ma esclusivamente da una valutazione politica personale e strategica.

Sarà lei a decidere se affrontare ancora una volta la corsa all’Eliseo oppure consegnare definitivamente il testimone a Jordan Bardella, aprendo una nuova fase per il Rassemblement National e, probabilmente, per l’intero sistema politico francese.