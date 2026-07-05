Larissa Iapichino da record: supera mamma Fiona May dopo 28anni

🌐 Larissa Iapichino record salto in lungo: la campionessa italiana firma un’impresa storica nella Diamond League di Eugene, vola oltre il primato nazionale che apparteneva da 28 anni a mamma Fiona May e apre una nuova era per l’atletica azzurra con una prestazione destinata a entrare nella storia.

L’atletica italiana vive una giornata destinata a essere ricordata a lungo. Sul prestigioso palcoscenico della Diamond League di Eugene, negli Stati Uniti, Larissa Iapichino scrive una delle pagine più emozionanti dello sport azzurro, riuscendo nell’impresa che sembrava quasi impossibile: superare il record italiano nel salto in lungo detenuto dalla madre Fiona May da ben 28 anni.

È un successo che va oltre il dato statistico. È la storia di una figlia cresciuta osservando le imprese della madre, di un talento coltivato con pazienza e sacrificio, di una promessa trasformata in realtà. Eugene, città simbolo dell’atletica mondiale, diventa così il teatro di un passaggio di consegne che emoziona l’Italia intera.

Un record che sembrava destinato a durare nel tempo

Per quasi tre decenni il primato italiano del salto in lungo femminile aveva avuto un solo nome: Fiona May. La campionessa azzurra aveva stabilito una misura straordinaria che aveva resistito all’evoluzione dell’atletica italiana e internazionale, diventando uno dei record più longevi dello sport nazionale.

Nel frattempo è cresciuta una nuova generazione di atlete, ma nessuna era riuscita ad avvicinarsi con continuità a quel riferimento. Fino all’arrivo di Larissa Iapichino.

La giovane toscana ha costruito il proprio percorso senza cercare scorciatoie. Pur convivendo con il peso inevitabile di un cognome prestigioso, ha scelto di lasciare parlare la pedana, migliorando stagione dopo stagione attraverso un lavoro tecnico meticoloso e una crescita atletica costante.

L’impresa di Eugene rappresenta il punto più alto di questo cammino: non soltanto un nuovo record italiano, ma la consacrazione definitiva tra le grandi protagoniste mondiali della specialità.

Eugene, il tempio mondiale dell’atletica

Non poteva esserci scenario più prestigioso. Eugene, in Oregon, è considerata da decenni una delle capitali mondiali dell’atletica leggera. Lo stadio Hayward Field ha ospitato eventi storici, campionati del mondo e alcune delle prestazioni più iconiche della disciplina.

La tappa della Diamond League richiama ogni anno i migliori specialisti del pianeta, rendendo ogni gara estremamente competitiva.

È proprio in questo contesto che Larissa Iapichino ha saputo esprimere il meglio di sé, affrontando avversarie di altissimo livello e trovando la combinazione perfetta tra velocità di rincorsa, esplosività e precisione nello stacco.

Il risultato assume così un valore ancora maggiore, perché arriva contro il meglio dell’atletica internazionale e non in una competizione secondaria.

Da bambina ai sogni olimpici fino alla consacrazione

La storia di Larissa Iapichino affascina perché sembra quasi una sceneggiatura perfetta.

Fin da piccola è cresciuta respirando atletica. Le immagini della madre sui podi mondiali e olimpici hanno accompagnato la sua infanzia, ma il suo percorso non è mai stato quello di una semplice “figlia d’arte”.

Ogni allenamento, ogni gara e ogni miglioramento sono stati conquistati attraverso un lavoro quotidiano fatto di disciplina, rinunce e determinazione.

Negli anni giovanili aveva già lasciato intravedere qualità eccezionali, ottenendo risultati importanti nelle competizioni internazionali di categoria. Successivamente sono arrivati i primi grandi exploit tra le senior, fino alle medaglie continentali che hanno confermato il suo talento.

Il nuovo record rappresenta però qualcosa di diverso: è il momento in cui Larissa smette definitivamente di essere il futuro dell’atletica italiana per diventarne il presente assoluto.

Il significato simbolico del sorpasso su Fiona May

Nello sport esistono imprese che valgono molto più del semplice risultato.

Superare il record appartenuto alla propria madre significa confrontarsi con una storia personale e familiare unica.

Per anni il primato di Fiona May è stato un punto di riferimento costante nella carriera di Larissa. Ogni salto importante riportava inevitabilmente il confronto con quella misura che sembrava quasi irraggiungibile.

Il fatto che sia stata proprio la figlia a riscrivere il libro dei record italiani rende questa vicenda una delle più emozionanti dello sport nazionale.

Non c’è rivalità, ma una straordinaria continuità generazionale, con due campionesse appartenenti alla stessa famiglia che rappresentano epoche diverse dell’atletica italiana.

Una crescita costruita passo dopo passo

Il record non nasce improvvisamente.

Negli ultimi anni Larissa Iapichino aveva già mostrato una crescita tecnica evidente.

Tra gli aspetti che hanno favorito la sua evoluzione spiccano:

una maggiore continuità nelle misure oltre i sette metri ;

; una rincorsa sempre più efficace e stabile ;

; una migliore gestione della pressione nelle grandi competizioni ;

; una maturità atletica raggiunta attraverso esperienza internazionale.

Questi elementi hanno consentito alla campionessa italiana di presentarsi ai grandi appuntamenti con una consapevolezza diversa rispetto alle stagioni precedenti.

L’atletica italiana continua a vivere un periodo straordinario

Il nuovo record di Larissa Iapichino si inserisce in un momento particolarmente felice per l’atletica azzurra.

Negli ultimi anni l’Italia ha saputo imporsi ai massimi livelli in numerose discipline, conquistando medaglie internazionali e portando alla ribalta una generazione di campioni capaci di competere con continuità contro le migliori nazioni del mondo.

Il successo ottenuto a Eugene conferma come questo movimento continui a produrre talenti di altissimo livello.

Non si tratta più di episodi isolati, ma del risultato di una programmazione tecnica sempre più efficace che permette agli atleti italiani di essere protagonisti nelle principali competizioni mondiali.

Una vittoria che ispira le nuove generazioni

Ogni record ha un valore tecnico, ma alcuni possiedono anche una forte dimensione culturale.

La storia di Larissa Iapichino racconta ai più giovani che il talento da solo non basta. Servono perseveranza, allenamento e capacità di convivere con aspettative spesso enormi.

Essere la figlia di una leggenda avrebbe potuto rappresentare un peso insostenibile.

Invece Larissa ha trasformato quel patrimonio familiare in uno stimolo continuo, costruendo una propria identità sportiva senza cercare scorciatoie.

Per molte ragazze che oggi praticano atletica, la sua impresa diventa un modello concreto: dimostra che i sogni coltivati fin dall’infanzia possono davvero trasformarsi in realtà.

Gli obiettivi della stagione diventano ancora più ambiziosi

Una prestazione di questo livello modifica inevitabilmente le prospettive della stagione.

Dopo aver infranto uno dei record più prestigiosi dell’atletica italiana, Larissa Iapichino si presenta ai prossimi appuntamenti internazionali con uno status completamente diverso.

Le avversarie la considereranno ormai una delle principali pretendenti ai podi nelle competizioni più importanti.

Anche sul piano mentale il salto di qualità potrebbe risultare decisivo. Sapere di essere riuscita a superare un limite storico rappresenta infatti una spinta ulteriore per affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia.

Nel salto in lungo, dove spesso sono pochi centimetri a fare la differenza tra una medaglia e un piazzamento, la convinzione nei propri mezzi può diventare un elemento determinante.

Il giorno in cui la storia è cambiata

Ci sono risultati destinati a essere ricordati esclusivamente dagli addetti ai lavori e altri che riescono a coinvolgere anche chi segue lo sport soltanto nelle grandi occasioni.

L’impresa di Larissa Iapichino appartiene alla seconda categoria.

Il motivo è semplice: racconta una storia universale fatta di famiglia, sacrificio, passione e continuità tra generazioni.

Dopo 28 anni, il record nazionale del salto in lungo femminile cambia proprietaria. A scrivere il nuovo capitolo è proprio la figlia della campionessa che aveva fissato quel limite alla fine degli anni Novanta.

È un’immagine potente, destinata a rimanere nella memoria degli appassionati: una madre che ha fatto la storia dell’atletica italiana e una figlia che, con un salto straordinario sul palcoscenico di Eugene, raccoglie simbolicamente il testimone e apre una nuova pagina dello sport azzurro.

Da oggi il nome inciso accanto al record italiano è quello di Larissa Iapichino. Un traguardo conquistato con il talento, la costanza e la capacità di trasformare un sogno coltivato fin da bambina in una delle imprese più emozionanti dell’atletica italiana contemporanea.