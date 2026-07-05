Il Medioevo è tornato? Parole e fenomeni del passato riempiono le notizie di oggi

🌐 Medioevo, parole antiche e fenomeni storici stanno tornando al centro del dibattito pubblico: tra scismi, epidemie, blackout e crisi geopolitiche, la sensazione di vivere eventi già raccontati nei libri di storia alimenta una narrazione sempre più diffusa. Ma secondo gli storici questa lettura può essere fuorviante e rischia di semplificare eccessivamente il presente.

Il ritorno del Medioevo nel linguaggio dell’attualità

C’è una sensazione che accomuna molti lettori negli ultimi anni: aprire un quotidiano o un sito d’informazione e imbattersi in termini che sembravano appartenere esclusivamente ai manuali di storia. Scisma, peste, lebbra, carestia, esilio del papa, blackout, perfino concetti che evocano il declino delle grandi civiltà, sono tornati con sorprendente frequenza nel lessico dell’informazione.

Non significa che il XXI secolo stia davvero tornando indietro di mille anni. Significa piuttosto che il presente viene sempre più spesso interpretato attraverso categorie storiche capaci di rendere immediatamente comprensibili eventi complessi. È una dinamica che riguarda la politica internazionale, la religione, la sanità pubblica, l’economia e persino il cambiamento climatico.

L’impressione di vivere una sorta di “nuovo Medioevo” nasce proprio da questa continua sovrapposizione tra cronaca e memoria storica.

La storia come chiave di lettura del presente

Ogni epoca ha utilizzato il passato per spiegare il presente. Oggi, però, questa tendenza sembra essersi accentuata.

Le guerre riportano in primo piano parole come assedio, fortezza, confine, mentre le crisi energetiche fanno riaffiorare il timore di un mondo improvvisamente senza elettricità, con blackout che interrompono servizi essenziali e modificano la quotidianità delle persone.

Anche il linguaggio religioso è tornato protagonista. Le tensioni interne alle grandi confessioni cristiane vengono spesso descritte attraverso termini come scisma, richiamando eventi che sembravano confinati all’età medievale. Lo stesso vale per il riferimento alla cattività avignonese, evocata ogni volta che il ruolo del pontefice o della Chiesa viene percepito come influenzato da poteri esterni.

Questi richiami storici hanno una forza comunicativa enorme perché condensano in una sola parola interi capitoli della storia europea.

Epidemie e malattie: quando il passato torna nella cronaca

Uno degli esempi più evidenti riguarda la salute pubblica.

La pandemia ha riportato nell’immaginario collettivo immagini che sembravano appartenere ai racconti medievali: quarantene, isolamento, diffusione incontrollata delle malattie, città improvvisamente svuotate.

Successivamente anche il ritorno di alcune patologie considerate quasi scomparse, insieme alla ricomparsa di casi di lebbra in alcune aree del mondo, ha alimentato un senso di continuità con un passato che sembrava definitivamente archiviato.

Naturalmente il contesto è completamente diverso. La medicina contemporanea dispone di strumenti diagnostici, vaccini, antibiotici e sistemi sanitari che il Medioevo non avrebbe neppure potuto immaginare.

Eppure, dal punto di vista della percezione collettiva, basta leggere certe parole per evocare paure profonde sedimentate nella memoria culturale occidentale.

Blackout, guerre e fragilità delle infrastrutture

Per decenni il progresso tecnologico aveva trasmesso l’idea che alcuni problemi appartenessero definitivamente al passato.

L’energia elettrica sembrava una certezza assoluta, così come la disponibilità continua delle reti di comunicazione.

Le tensioni geopolitiche degli ultimi anni hanno però mostrato quanto siano vulnerabili le infrastrutture moderne.

I grandi blackout, le minacce informatiche, gli attacchi alle reti energetiche e i rischi legati ai conflitti hanno riportato al centro il tema della fragilità delle società contemporanee.

È qui che nasce uno dei principali equivoci.

Il fatto che possano verificarsi interruzioni dei servizi essenziali non significa che il mondo sia tornato al Medioevo. Significa, piuttosto, che la complessità tecnologica crea nuove forme di vulnerabilità che non esistevano nelle società preindustriali.

La storica Del Bo: attenzione alle semplificazioni

Secondo la storica Beatrice Del Bo, questa lettura del presente attraverso il filtro medievale presenta un rischio importante.

L’idea che “stia tornando il Medioevo” può infatti trasformarsi in una narrazione rassicurante nella sua semplicità, ma poco utile a comprendere davvero ciò che accade.

Ogni epoca possiede infatti caratteristiche proprie, problemi specifici e responsabilità ben precise.

Attribuire le crisi contemporanee a un generico “ritorno del passato” rischia di produrre un effetto indesiderato: deresponsabilizzare la società e la politica, come se gli eventi fossero il frutto inevitabile di cicli storici anziché conseguenze di decisioni economiche, istituzionali e geopolitiche.

È una differenza sostanziale.

Le pandemie moderne non si sviluppano con le stesse dinamiche della peste medievale. I conflitti attuali non replicano le guerre feudali. Le crisi energetiche dipendono da reti globali estremamente sofisticate e non dall’assenza di tecnologie.

Perché il Medioevo continua ad affascinare

Il Medioevo occupa da sempre un posto particolare nell’immaginario collettivo europeo.

È un’epoca raccontata come un tempo di castelli, cavalieri, epidemie, monasteri, imperi e grandi trasformazioni religiose.

Negli ultimi anni cinema, serie televisive, videogiochi e romanzi storici hanno ulteriormente rafforzato questa immagine, contribuendo a renderla immediatamente riconoscibile.

Quando una notizia richiama parole come peste, crociata, scisma o carestia, il lettore dispone già di un patrimonio simbolico che facilita la comprensione dell’argomento.

È proprio questa forza evocativa a spiegare il successo di tali riferimenti nel linguaggio giornalistico.

La comunicazione cerca immagini forti

Anche il giornalismo contemporaneo è cambiato.

La competizione per l’attenzione del pubblico impone titoli sempre più efficaci, sintetici e memorabili.

Un riferimento storico consente di comunicare rapidamente un concetto complesso.

Dire che un’organizzazione vive uno “scisma” trasmette immediatamente l’idea di una divisione profonda.

Parlare di “peste informatica” rende intuitiva la velocità con cui un virus digitale può diffondersi.

Descrivere una crisi energetica come un “ritorno al buio” richiama paure ancestrali comprensibili a chiunque.

Il problema nasce quando queste metafore vengono interpretate letteralmente, trasformando il paragone in una presunta equivalenza storica.

Un presente diverso da qualsiasi altra epoca

Per quanto possano sembrare simili alcune parole, il mondo contemporaneo rimane radicalmente diverso da quello medievale.

Mai nella storia dell’umanità sono esistite reti di comunicazione globali, intelligenza artificiale, satelliti, medicina genetica, economia digitale e sistemi di cooperazione internazionale così articolati.

Le crisi odierne si sviluppano all’interno di una società iperconnessa nella quale ogni evento produce effetti immediati su scala globale.

Anche questo rappresenta un elemento di novità assoluta rispetto al passato.

Le analogie storiche possono essere strumenti utili per comprendere alcuni fenomeni, ma non devono sostituire l’analisi delle cause reali.

Il valore della memoria storica

Studiare il passato continua a essere fondamentale.

La storia offre esempi, insegna come le società abbiano affrontato epidemie, guerre, crisi economiche e trasformazioni culturali.

Non fornisce però ricette automatiche.

Ogni generazione deve confrontarsi con problemi nuovi utilizzando strumenti nuovi.

Per questo motivo gli storici invitano a distinguere tra analogia e identità.

Richiamare il Medioevo può aiutare a riflettere sulle grandi trasformazioni della società, ma non significa che il presente stia semplicemente ripetendo quanto già accaduto.

Comprendere il presente senza trasformarlo in un déjà-vu

L’impressione di vivere un’epoca sempre più simile ai secoli medievali nasce dalla forza delle parole e dalla capacità della storia di fornire immagini immediatamente riconoscibili.

Scismi religiosi, epidemie, guerre, crisi energetiche e instabilità internazionale alimentano una narrazione che trova nel Medioevo un potente punto di riferimento culturale.

Ma il rischio, come sottolineano gli studiosi, è quello di lasciarsi guidare dalle suggestioni invece che dall’analisi.

Le sfide del XXI secolo richiedono strumenti interpretativi adeguati alla loro complessità. Il passato resta un prezioso laboratorio di esperienze, non un destino già scritto. Comprendere questa differenza significa evitare semplificazioni e affrontare con maggiore consapevolezza le trasformazioni che stanno ridisegnando il mondo contemporaneo.