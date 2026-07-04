10:44 am, 4 Luglio 26 calendario

Rabbia da pipistrello: bimbo di 11 anni muore dopo il contagio

Di: Viviana Solari
🌐 Rabbia da pipistrello: il caso del bambino di 11 anni morto in Canada riporta l’attenzione su una delle infezioni virali più letali al mondo. Il piccolo non presentava evidenti segni di morso dopo il contatto con un pipistrello, ma poche settimane più tardi sono comparsi i sintomi della rabbia, culminati nel decesso. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente dopo qualsiasi possibile esposizione al virus, anche in assenza di ferite visibili.

 

4 Luglio 2026 ( modificato il 3 Luglio 2026 | 20:49 )
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