Rabbia da pipistrello: bimbo di 11 anni muore dopo il contagio

La morte di un bambino di 11 anni in Canada, avvenuta dopo un apparente contatto innocuo con un pipistrello, riporta sotto i riflettori una malattia tanto rara quanto devastante: la rabbia. La vicenda, accaduta nel 2024 durante una vacanza in Ontario e resa nota successivamente attraverso una pubblicazione scientifica, rappresenta un drammatico promemoria dell’importanza della prevenzione e della rapidità d’intervento quando si verifica un possibile contatto con animali selvatici.

Il piccolo si trovava con la famiglia in un cottage immerso nella natura quando, durante la notte, si è svegliato trovando un pipistrello sul volto. Lo ha allontanato istintivamente con le mani e, non notando alcun segno evidente di morso o graffio, nessuno ha ritenuto necessario ricorrere immediatamente a una valutazione medica. Una decisione che, con il senno di poi, si è rivelata fatale.

Dopo diciannove giorni, sono comparsi i primi sintomi. Da quel momento la situazione clinica è precipitata rapidamente fino al decesso del bambino, colpito da una delle infezioni virali con il più alto tasso di mortalità conosciuto dalla medicina.

Il contatto con il pipistrello che sembrava privo di conseguenze

Secondo la ricostruzione del caso, il bambino stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con i familiari in un cottage situato in Ontario, una delle province canadesi dove la presenza di pipistrelli è diffusa.

Durante una notte, il piccolo si è improvvisamente svegliato sentendo un pipistrello appoggiato sul viso. La reazione è stata immediata: lo ha scacciato con le mani e l’episodio è sembrato concludersi senza particolari conseguenze.

La famiglia ha controllato il bambino senza individuare ferite evidenti, sanguinamenti o segni compatibili con un morso. In assenza di lesioni visibili, non è stato richiesto un consulto sanitario né è stata avviata la profilassi post-esposizione contro la rabbia.

È proprio questo aspetto che rende il caso particolarmente significativo dal punto di vista medico. I pipistrelli possiedono infatti denti estremamente piccoli e sottili, capaci in alcune circostanze di provocare lesioni quasi impercettibili.

L’incubazione silenziosa della rabbia

Uno degli elementi più insidiosi della rabbia è rappresentato dal lungo periodo di incubazione.

Dopo il contagio, il virus può rimanere silenzioso per settimane o addirittura mesi, spostandosi lentamente lungo i nervi periferici fino a raggiungere il sistema nervoso centrale.

Durante questa fase la persona colpita non manifesta alcun disturbo e conduce una vita assolutamente normale. È proprio questa assenza di sintomi iniziali a rendere fondamentale la prevenzione immediata dopo ogni possibile esposizione.

Nel caso del bambino canadese, i primi segnali della malattia sono comparsi diciannove giorni dopo il contatto con il pipistrello.

I sintomi che hanno preceduto il rapido peggioramento

Le prime manifestazioni cliniche sono state apparentemente aspecifiche ma già compatibili con una possibile infezione neurologica.

Il bambino ha iniziato ad accusare formicolio al volto, seguito da episodi continui di vomito e da un progressivo deterioramento delle condizioni generali.

Con il trascorrere delle ore il quadro neurologico è peggiorato rapidamente, rendendo necessario il ricovero ospedaliero.

Gli accertamenti hanno infine portato alla diagnosi di rabbia, una malattia che, una volta comparsi i sintomi neurologici, risulta purtroppo quasi sempre mortale.

Nonostante gli sforzi dell’équipe medica, le condizioni del piccolo sono continuate a peggiorare fino al decesso avvenuto poche settimane più tardi.

Perché la rabbia è una delle malattie più letali

La rabbia è causata da un virus appartenente al genere Lyssavirus, che attacca progressivamente il sistema nervoso.

Dopo l’ingresso nell’organismo, il virus percorre le fibre nervose fino al cervello, provocando una grave encefalite.

Una delle caratteristiche più drammatiche della malattia è che esiste una finestra temporale nella quale può essere completamente prevenuta, ma una volta comparsi i sintomi clinici le possibilità di sopravvivenza diventano eccezionali.

Per questo motivo le autorità sanitarie di tutto il mondo raccomandano di non sottovalutare mai un possibile contatto con un pipistrello, anche quando non siano visibili ferite.

I pipistrelli e il rischio di trasmissione

I pipistrelli svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi: contribuiscono al controllo degli insetti, favoriscono l’impollinazione di numerose specie vegetali e rappresentano un elemento prezioso della biodiversità.

Tuttavia alcune specie possono essere portatrici del virus della rabbia.

Questo non significa che tutti i pipistrelli siano infetti o rappresentino un pericolo, ma che qualsiasi contatto diretto deve essere valutato con estrema prudenza, soprattutto quando avviene durante il sonno o coinvolge bambini.

Le autorità sanitarie sottolineano che una persona addormentata potrebbe non accorgersi di un eventuale morso, rendendo difficile stabilire con certezza se sia avvenuta un’esposizione al virus.

La profilassi può salvare la vita

L’aspetto più importante evidenziato da questo caso riguarda la profilassi post-esposizione.

Quando esiste il sospetto di un contatto con un animale potenzialmente infetto, i medici possono somministrare una combinazione di immunoglobuline e vaccino antirabbico.

Se iniziata tempestivamente, questa procedura è considerata estremamente efficace nel prevenire lo sviluppo della malattia.

Per questo motivo gli esperti invitano a rivolgersi immediatamente a un pronto soccorso o ai servizi sanitari dopo qualsiasi possibile esposizione, senza attendere la comparsa dei sintomi.

Un caso studiato dalla comunità scientifica

La vicenda del bambino canadese è stata analizzata in dettaglio in un articolo pubblicato sul Canadian Medical Association Journal, con l’obiettivo di offrire alla comunità medica un importante caso clinico.

La descrizione approfondita dell’evoluzione della malattia consente infatti di evidenziare alcuni elementi fondamentali:

l’assenza di segni evidenti non esclude il contagio;

il periodo di incubazione può essere relativamente breve;

la diagnosi precoce dipende soprattutto dalla ricostruzione dell’esposizione;

la prevenzione rappresenta l’arma più efficace contro la rabbia.

L’obiettivo della pubblicazione è anche quello di aumentare la consapevolezza tra medici e cittadini sull’importanza di riconoscere rapidamente le situazioni a rischio.

Quando è necessario rivolgersi subito a un medico

Gli specialisti raccomandano una valutazione sanitaria immediata in tutte le situazioni in cui:

si viene morsi o graffiati da un pipistrello;

si trova un pipistrello nella stanza di una persona addormentata;

il contatto riguarda un bambino piccolo, una persona con disabilità o qualcuno incapace di descrivere quanto accaduto;

non è possibile escludere con certezza un morso.

In questi casi è il personale sanitario a stabilire se sia necessario iniziare la profilassi antirabbica.

Un episodio che richiama l’importanza della prevenzione

Il caso del bambino canadese ha suscitato profonda impressione non soltanto per la giovane età della vittima, ma anche perché dimostra come un episodio apparentemente insignificante possa trasformarsi in una tragedia.

La storia ricorda che la rabbia continua a rappresentare una minaccia reale, sebbene nei Paesi con sistemi sanitari avanzati i casi umani siano estremamente rari grazie ai programmi di prevenzione e alla disponibilità della profilassi post-esposizione.

L’episodio evidenzia inoltre quanto sia importante diffondere corrette informazioni sanitarie. Sapere che un contatto diretto con un pipistrello richiede sempre una valutazione medica, anche in assenza di ferite visibili, può fare la differenza tra un intervento tempestivo e l’evoluzione di una malattia che, una volta manifestatasi clinicamente, lascia purtroppo pochissime possibilità di sopravvivenza.