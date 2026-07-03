Vecchio router: 4 modi intelligenti per riutilizzarlo in casa

🌐 Vecchio router: prima di gettarlo o lasciarlo inutilizzato in un cassetto, puoi trasformarlo in un ripetitore Wi-Fi, uno switch di rete, un access point dedicato o persino in un piccolo server domestico. Con poche impostazioni è possibile prolungarne la vita utile, migliorare la rete di casa e risparmiare sull’acquisto di nuovi dispositivi.

Perché non dovresti buttare il tuo vecchio router

Quando arriva un nuovo modem o si cambia operatore internet, il destino del vecchio router sembra già scritto: scollegarlo, riporlo in un armadio e dimenticarsene. È una scena che si ripete in milioni di abitazioni e che contribuisce ad aumentare i rifiuti elettronici, spesso senza una reale necessità.

La realtà è molto diversa. Anche se non è più il dispositivo ideale per gestire una connessione in fibra di ultima generazione o una rete Wi-Fi di nuova generazione, un router meno recente può continuare a svolgere numerose funzioni con ottimi risultati.

Molti modelli prodotti negli ultimi dieci o quindici anni integrano infatti caratteristiche che permettono di essere riconfigurati per nuovi utilizzi. In alcuni casi basta modificare poche impostazioni dal pannello di amministrazione, mentre in altri è sufficiente collegare alcuni cavi Ethernet per ottenere una rete domestica più efficiente.

Riutilizzare un router significa risparmiare denaro, ridurre gli sprechi e sfruttare al massimo un dispositivo che continua a essere perfettamente funzionante.

Prima di riutilizzarlo: le verifiche da fare

Prima di assegnare una nuova funzione al vecchio router è opportuno effettuare alcuni controlli.

Il primo riguarda il ripristino delle impostazioni di fabbrica, utile per eliminare vecchie configurazioni che potrebbero creare conflitti con la rete principale.

Successivamente conviene verificare se il produttore abbia rilasciato aggiornamenti del firmware. Anche se molti dispositivi non ricevono più nuove versioni del software, installare l’ultima disponibile migliora sicurezza e stabilità.

È inoltre importante annotare le caratteristiche tecniche del router:

Standard Wi-Fi supportato

Numero di porte Ethernet

Presenza di porte USB

Possibilità di funzionare come Access Point o Repeater

Compatibilità con firmware alternativi, quando disponibile

Queste informazioni permettono di capire quale sia il riutilizzo più adatto.

Trasformarlo in un ripetitore Wi-Fi

Il riutilizzo più diffuso consiste nel trasformare il vecchio router in un ripetitore del segnale wireless.

Molte abitazioni presentano zone dove la copertura Wi-Fi è insufficiente: una camera distante dal modem principale, una mansarda, un garage, una taverna oppure il giardino.

Se il router supporta la modalità Repeater, Range Extender o Wireless Bridge, può ricevere il segnale del modem principale e ritrasmetterlo nelle aree meno coperte.

Il vantaggio è evidente:

copertura più ampia senza acquistare un extender dedicato.

In alcuni modelli meno recenti questa funzione potrebbe non essere disponibile. In questi casi è possibile verificare l’eventuale compatibilità con firmware open source che aggiungono funzionalità avanzate, purché installati seguendo attentamente le istruzioni del produttore o della relativa comunità di sviluppo.

Utilizzarlo come Access Point

Una soluzione ancora più efficace consiste nell’utilizzarlo come Access Point.

A differenza del repeater, che riceve e ritrasmette il segnale via radio, l’Access Point viene collegato tramite un cavo Ethernet al router principale.

Il risultato è una rete Wi-Fi aggiuntiva estremamente stabile.

Questa soluzione è particolarmente indicata nelle abitazioni sviluppate su più piani oppure negli uffici dove esiste già un cablaggio Ethernet.

Configurando correttamente SSID e password è possibile creare una rete perfettamente integrata, consentendo ai dispositivi di passare automaticamente da un punto di accesso all’altro.

Chi lavora in smart working o utilizza spesso videoconferenze noterà una differenza importante in termini di stabilità della connessione.

Aggiungere porte Ethernet come uno switch

Con il tempo molti router vengono sostituiti perché il Wi-Fi diventa obsoleto, ma le porte LAN continuano a funzionare perfettamente.

Disattivando il server DHCP e collegando il dispositivo al router principale, il vecchio apparecchio può comportarsi come un vero e proprio switch di rete.

Questo permette di collegare contemporaneamente:

Smart TV

Console da gioco

Decoder

Computer desktop

Stampanti di rete

NAS domestici

Le connessioni cablate rimangono ancora oggi la soluzione migliore quando servono velocità costante e latenza ridotta.

Per chi gioca online, trasferisce grandi quantità di dati o utilizza streaming ad alta definizione, questa configurazione può risultare molto utile.

Creare un piccolo server domestico

Molti router dispongono di almeno una porta USB.

Questa caratteristica consente, in alcuni modelli, di collegare un hard disk esterno trasformando il dispositivo in un semplice archivio condiviso.

Pur non raggiungendo le prestazioni di un NAS professionale, questa soluzione permette di:

condividere documenti;

archiviare fotografie;

salvare backup;

rendere disponibili video e musica all’interno della rete domestica.

Alcuni router consentono inoltre di attivare server FTP o servizi di condivisione locale, rendendo i file accessibili da tutti i computer collegati alla rete.

È una funzione spesso sottovalutata ma estremamente pratica nelle famiglie dove più persone utilizzano gli stessi documenti.

Altri utilizzi meno conosciuti

Le possibilità non finiscono qui.

A seconda del modello, un vecchio router può essere impiegato anche come:

Rete separata per gli ospiti

È possibile creare una rete Wi-Fi indipendente dedicata agli amici o ai visitatori.

In questo modo smartphone e computer degli ospiti non accederanno direttamente ai dispositivi principali della casa.

Laboratorio per imparare il networking

Chi desidera approfondire il funzionamento delle reti informatiche può utilizzare il vecchio router per effettuare prove senza compromettere la connessione principale.

Configurazioni IP, firewall, VPN e gestione del traffico possono essere sperimentati in totale sicurezza.

Controllo dei dispositivi IoT

Sempre più abitazioni ospitano lampadine intelligenti, prese smart, videocamere e sensori.

Creare una rete separata dedicata esclusivamente ai dispositivi IoT rappresenta una buona pratica anche sotto il profilo della sicurezza informatica.

I vantaggi economici del riutilizzo

Riutilizzare un router significa anche evitare spese non necessarie.

Molti utenti acquistano extender Wi-Fi, switch Ethernet o piccoli NAS senza rendersi conto di possedere già un dispositivo capace di svolgere almeno parte di queste funzioni.

Con una configurazione corretta è possibile ottenere prestazioni più che soddisfacenti senza investire altro denaro.

In tempi di crescente attenzione ai consumi domestici, recuperare dispositivi ancora funzionanti rappresenta anche una scelta economicamente intelligente.

Un aiuto concreto contro i rifiuti elettronici

Ogni anno vengono dismessi milioni di apparecchi elettronici ancora perfettamente funzionanti.

Router, modem e accessori di rete contribuiscono in misura significativa alla produzione dei cosiddetti RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Prolungare anche di pochi anni la vita di questi dispositivi significa ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi componenti elettronici e allo smaltimento di quelli esistenti.

È un piccolo gesto che, moltiplicato per milioni di famiglie, può produrre effetti significativi.

Quando invece conviene sostituirlo definitivamente

Naturalmente non tutti i router meritano una seconda vita.

Se il dispositivo supporta soltanto standard Wi-Fi molto datati, presenta problemi hardware oppure non riceve aggiornamenti di sicurezza da molti anni, potrebbe essere preferibile destinarlo al corretto smaltimento presso i centri di raccolta autorizzati.

Lo stesso vale nel caso in cui si manifestino frequenti blocchi, surriscaldamenti o malfunzionamenti delle porte Ethernet.

Prima di riutilizzarlo è sempre opportuno verificare anche i consumi energetici: alcuni modelli molto vecchi assorbono più corrente rispetto ai dispositivi moderni e potrebbero risultare meno convenienti nel lungo periodo.

Un piccolo dispositivo che può ancora fare molto

Dietro l’aspetto ormai superato di un vecchio router si nasconde spesso un dispositivo ancora perfettamente in grado di svolgere funzioni utili all’interno della rete domestica. Che venga trasformato in un ripetitore Wi-Fi, in un access point, in uno switch o in un semplice server per la condivisione dei file, il suo riutilizzo permette di migliorare la connettività della casa senza affrontare nuove spese. In un momento in cui sostenibilità, risparmio ed efficienza tecnologica assumono un ruolo sempre più centrale, recuperare apparecchi elettronici ancora funzionanti rappresenta una scelta intelligente sotto ogni punto di vista. Prima di relegarlo definitivamente in un cassetto o di avviarlo allo smaltimento, vale quindi la pena dedicare qualche minuto alla configurazione: quel vecchio router potrebbe rivelarsi molto più utile di quanto si immagini.