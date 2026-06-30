Maresca torna al Manchester City: è lui l’erede di Guardiola

🌐 Enzo Maresca Manchester City: il tecnico italiano torna all’Etihad come nuovo allenatore dei Citizens e raccoglie l’eredità di Pep Guardiola. Il club inglese ha ufficializzato un accordo fino al 2029, investendo circa 20 milioni di euro per liberarlo dal Chelsea. Una scelta che apre una nuova era per una delle squadre più vincenti del calcio europeo.

Il ritorno all’Etihad che cambia il futuro del City

Il Manchester City ha scelto la continuità, ma con un volto nuovo. Dopo l’addio di Pep Guardiola, il club inglese ha affidato la panchina a Enzo Maresca, tecnico italiano che conosce già molto bene l’ambiente dell’Etihad Stadium.

La nomina rappresenta una delle decisioni più importanti degli ultimi anni per il club campione d’Inghilterra. Non si tratta soltanto di scegliere un nuovo allenatore, ma di individuare la figura capace di raccogliere l’eredità di un ciclo che ha segnato la storia del calcio europeo.

Maresca torna a Manchester dopo l’esperienza maturata proprio al fianco di Guardiola, esperienza che lo ha trasformato da giovane tecnico emergente a uno degli allenatori più apprezzati del panorama internazionale.

Contratto fino al 2029: il City punta sul lungo periodo

Il club ha ufficializzato un accordo fino all’estate del 2029, segnale evidente della volontà di costruire un progetto duraturo.

Per riportare Maresca all’Etihad, il Manchester City avrebbe versato al Chelsea una cifra vicina ai 20 milioni di euro, uno degli indennizzi più elevati mai pagati per un allenatore.

Il dato economico racconta più di tante dichiarazioni: la dirigenza considera il tecnico campano l’uomo giusto per guidare la squadra nella fase successiva all’era Guardiola.

Da vice di Guardiola a guida del Manchester City

Il percorso di Maresca a Manchester non inizia oggi.

L’allenatore italiano aveva già lavorato nel club come responsabile dell’Elite Development Squad e successivamente come vice di Pep Guardiola. In quel periodo ha avuto l’opportunità di osservare da vicino uno dei tecnici più influenti della storia del calcio.

Non è un dettaglio secondario. Molti allenatori hanno studiato Guardiola dall’esterno; Maresca lo ha fatto quotidianamente, partecipando alla preparazione delle partite, alla gestione del gruppo e allo sviluppo di un modello di gioco diventato un punto di riferimento mondiale.

Quell’esperienza rappresenta oggi il principale patrimonio tecnico che porta con sé nel nuovo incarico.

La crescita lontano da Manchester

Dopo l’esperienza da vice, Maresca ha scelto di mettersi alla prova in prima persona.

Ha costruito il proprio percorso da allenatore principale, assumendosi responsabilità dirette e sviluppando una propria identità tattica.

Il passaggio al Chelsea ha rappresentato il salto definitivo nel calcio di altissimo livello, permettendogli di confrontarsi con le pressioni di una grande piazza e con le aspettative di un club abituato a competere per i trofei.

Ora torna a Manchester con un bagaglio molto più ricco rispetto a quello del suo primo soggiorno all’Etihad.

Perché il City ha scelto proprio Maresca

La scelta del Manchester City sembra rispondere a tre esigenze precise.

Continuità tattica

Il club vuole preservare molti dei principi di gioco sviluppati negli anni di Guardiola: possesso palla, pressione alta, costruzione dal basso e controllo del ritmo.

Conoscenza dell’ambiente

Maresca conosce già la struttura del club, lo staff, la metodologia di lavoro e la cultura sportiva costruita negli ultimi anni.

Nuova energia

Pur rappresentando la continuità, il tecnico italiano porta anche idee nuove e un approccio personale che potrebbe aprire una fase diversa del progetto.

L’eredità pesantissima di Guardiola

Il vero tema della nuova avventura è inevitabilmente il confronto con il passato.

Guardiola lascia un’eredità enorme: titoli nazionali, successi internazionali e una trasformazione profonda dell’identità del Manchester City.

Chiunque fosse arrivato dopo di lui avrebbe dovuto affrontare paragoni continui. Maresca avrà il compito più difficile: mantenere il City ai vertici senza essere una semplice copia di Guardiola.

È una sfida che richiederà equilibrio, personalità e capacità di prendere decisioni anche impopolari.

Come potrebbe giocare il nuovo City

Gli osservatori si aspettano un Manchester City ancora molto dominante nel possesso, ma con alcune sfumature differenti.

Maresca ha spesso mostrato attenzione alla costruzione ragionata dell’azione, ma anche alla verticalità e alla ricerca rapida degli spazi.

Il suo calcio tende a valorizzare:

centrocampisti tecnici;

difensori capaci di impostare;

esterni offensivi dinamici;

attaccanti coinvolti nella manovra.

Molti interpreti dell’attuale rosa sembrano perfettamente adatti a queste idee.

Le prime sfide che lo attendono

Il nuovo allenatore dovrà affrontare immediatamente alcuni nodi fondamentali.

Gestire uno spogliatoio vincente

Allenare campioni abituati a vincere richiede autorevolezza e credibilità immediata.

Mantenere alta la fame

Dopo anni di successi, il rischio principale è il calo di motivazioni.

Reggere il confronto mediatico

Ogni risultato del City verrà inevitabilmente letto attraverso il paragone con l’era Guardiola.

La reazione dei tifosi

L’annuncio ha generato grande curiosità tra i sostenitori dei Citizens.

Molti vedono in Maresca una scelta coerente con la filosofia del club: un allenatore giovane, preparato e già integrato nella cultura del Manchester City.

Altri sottolineano che il vero giudizio arriverà soltanto sul campo, perché sostituire Guardiola è probabilmente una delle missioni più complesse del calcio contemporaneo.

Un segnale forte anche per il calcio italiano

La nomina di Maresca rappresenta anche una buona notizia per la scuola allenatori italiana.

Negli ultimi anni diversi tecnici italiani hanno trovato spazio all’estero, ma guidare il Manchester City significa entrare in una ristrettissima élite mondiale.

Il fatto che uno dei club più potenti d’Europa abbia scelto un allenatore italiano per aprire la propria nuova era è un riconoscimento importante per l’intero movimento.

Il significato di questa scelta

La decisione del Manchester City non appare come una rivoluzione, ma come un passaggio di testimone studiato con attenzione.

Il club ha scelto una figura che conosce il passato recente, ma che allo stesso tempo ha maturato esperienze sufficienti per costruire qualcosa di proprio.

Il ritorno di Enzo Maresca all’Etihad non è quindi soltanto una notizia di mercato per gli allenatori: è l’inizio di una nuova fase per una delle squadre più influenti del calcio mondiale.

E da oggi, ogni partita del Manchester City sarà anche il primo capitolo del dopo Guardiola.