Ricerche nei laghi: come funzionano le operazioni per trovare dispersi

🌐 Le ricerche di persone disperse nei laghi richiedono un dispositivo altamente specializzato che coinvolge sommozzatori, nuclei SAF, droni, sonar e forze dell’ordine. Ogni intervento viene pianificato in base alle caratteristiche del bacino, alle condizioni meteo e agli ultimi elementi disponibili, con l’obiettivo di ridurre i tempi e aumentare l’efficacia delle operazioni.

Quando una persona scompare in un lago scatta una macchina dei soccorsi altamente specializzata

Le immagini delle squadre impegnate sulle rive di un lago, dei gommoni che scandagliano lentamente la superficie e dei sommozzatori pronti a immergersi sono diventate familiari ogni volta che una persona risulta dispersa in un ambiente lacustre. Dietro queste operazioni, tuttavia, esiste un’organizzazione molto più complessa di quanto possa apparire.

Le ricerche in acqua rappresentano infatti una delle attività più delicate affrontate dai servizi di emergenza. Ogni intervento richiede il coordinamento tra diversi enti, tecnologie avanzate e personale con competenze altamente specialistiche, chiamato a operare spesso in condizioni difficili e con margini di visibilità estremamente ridotti.

Ogni minuto può essere determinante, ma la rapidità dell’intervento deve sempre conciliarsi con la sicurezza degli operatori e con un metodo di lavoro rigoroso, indispensabile per evitare che aree già controllate vengano nuovamente percorse o che elementi importanti vengano trascurati.

Il primo passo è ricostruire gli ultimi movimenti

Quando arriva una segnalazione di scomparsa, le prime ore vengono dedicate alla raccolta di tutte le informazioni disponibili.

Gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi spostamenti della persona, analizzano eventuali testimonianze, verificano immagini di videosorveglianza e raccolgono dati provenienti da telefoni cellulari o dispositivi elettronici, quando disponibili.

Nel caso di una possibile scomparsa in acqua, particolare attenzione viene riservata al punto dell’ultimo avvistamento. È da quell’area che prende forma il piano operativo delle ricerche.

Anche dettagli apparentemente secondari possono modificare completamente la strategia, come la direzione del vento, le correnti superficiali, la temperatura dell’acqua o la presenza di vegetazione sommersa.

Il ruolo dei sommozzatori

Tra le figure più conosciute ci sono i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Si tratta di personale addestrato a operare in condizioni spesso molto diverse rispetto alle immersioni sportive. La visibilità può essere praticamente nulla, i fondali irregolari e la presenza di fango rende necessario procedere quasi esclusivamente attraverso il contatto tattile.

Ogni immersione viene pianificata nei minimi dettagli. I sub operano collegati alla superficie attraverso sistemi di comunicazione e seguono percorsi stabiliti per evitare sovrapposizioni o zone non controllate.

Le immersioni possono essere particolarmente impegnative nei laghi profondi, dove la temperatura dell’acqua diminuisce rapidamente e la pressione aumenta con la profondità.

Sonar e tecnologia cambiano il modo di cercare

Negli ultimi anni la tecnologia ha modificato profondamente le operazioni di ricerca.

I sonar a scansione laterale consentono di ottenere immagini dettagliate del fondale, individuando anomalie che meritano ulteriori verifiche.

Questi strumenti vengono installati su imbarcazioni che percorrono lentamente il lago seguendo rotte prestabilite, creando una mappa digitale del fondale.

Quando il sonar rileva un elemento compatibile con un oggetto di interesse, entrano in azione i sommozzatori oppure i veicoli filoguidati, piccoli robot subacquei dotati di telecamere ad alta definizione.

L’integrazione tra tecnologia e competenze umane ha aumentato significativamente l’efficacia delle ricerche, soprattutto nei bacini più estesi.

Droni e osservazione dall’alto

Non tutte le ricerche si svolgono sott’acqua.

I droni vengono utilizzati per controllare rapidamente le rive, le aree boschive circostanti e le zone difficilmente raggiungibili a piedi.

Grazie alle telecamere ad alta risoluzione e, in alcuni casi, ai sensori termici, possono individuare tracce o oggetti che potrebbero passare inosservati agli operatori sul terreno.

La visione dall’alto permette inoltre di coordinare meglio le squadre impegnate lungo il perimetro del lago.

Perché i laghi rappresentano un ambiente complesso

Ogni lago presenta caratteristiche differenti.

I bacini vulcanici, quelli alpini e quelli artificiali hanno profondità, morfologia e dinamiche completamente diverse.

La presenza di sedimenti, tronchi sommersi, vegetazione acquatica o improvvisi cambi di profondità rende particolarmente difficile l’attività dei soccorritori.

In alcuni casi la visibilità sott’acqua può ridursi a pochi centimetri, costringendo i sommozzatori a procedere lentamente, affidandosi quasi esclusivamente al tatto.

Anche le condizioni meteorologiche influenzano il lavoro delle squadre. Vento, pioggia e moto ondoso possono interrompere temporaneamente alcune attività o limitare l’impiego delle tecnologie di rilevamento.

Il coordinamento tra le diverse forze operative

Le operazioni vengono normalmente coordinate da un centro di comando che raccoglie tutte le informazioni provenienti dalle squadre sul campo.

Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, personale sanitario, protezione civile e, quando necessario, volontari specializzati lavorano seguendo un’unica pianificazione.

Ogni settore viene assegnato a una squadra specifica e tutte le attività vengono registrate in tempo reale.

Questo sistema consente di evitare duplicazioni e di mantenere costantemente aggiornato il quadro operativo.

La componente investigativa

Parallelamente alle attività di ricerca prosegue sempre il lavoro investigativo.

Le autorità verificano ogni elemento utile per comprendere la dinamica della scomparsa, ascoltano familiari e testimoni e raccolgono eventuali immagini disponibili.

L’obiettivo è restringere progressivamente l’area di ricerca e concentrare le risorse nei punti ritenuti più significativi.

Nei casi più complessi possono essere coinvolti anche esperti di geolocalizzazione, analisti informatici e consulenti tecnici.

L’importanza della preparazione

Le squadre che operano in ambiente acquatico seguono programmi di addestramento continui.

Le esercitazioni simulano scenari differenti, dall’intervento in laghi profondi alle operazioni in acque torbide o con condizioni meteorologiche avverse.

Anche l’equipaggiamento viene costantemente aggiornato. Mute tecniche, sistemi di comunicazione, sonar portatili, robot subacquei e software di cartografia consentono oggi di affrontare situazioni che fino a pochi anni fa sarebbero state molto più difficili.

Le nuove frontiere della ricerca

L’innovazione continua ad aprire nuove possibilità.

L’intelligenza artificiale viene già sperimentata per analizzare rapidamente grandi quantità di dati provenienti dai sonar, mentre nuovi droni acquatici autonomi promettono di estendere ulteriormente le capacità di esplorazione.

Anche la modellazione tridimensionale dei fondali permette di pianificare con maggiore precisione gli interventi, riducendo i tempi necessari per la copertura completa delle aree da controllare.

Un lavoro che richiede metodo e collaborazione

Le ricerche di un disperso in un lago rappresentano una delle attività più impegnative nel campo del soccorso tecnico.

La loro efficacia dipende dall’integrazione tra esperienza umana, tecnologie avanzate e capacità di coordinamento tra numerose professionalità.

Ogni operazione è diversa dall’altra, ma tutte hanno un elemento in comune: la necessità di affrontare un ambiente complesso con rigore scientifico, organizzazione e grande preparazione tecnica.

Dietro ogni intervento c’è un lavoro spesso poco visibile, fatto di pianificazione, analisi e addestramento continuo, che consente ai soccorritori di operare nelle condizioni più difficili con l’obiettivo di fornire risposte nel minor tempo possibile.