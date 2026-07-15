Quando viene Pasqua: curiosità e punti di riferimento del periodo

Capire quando viene Pasqua non è solo una curiosità di calendario: aiuta a programmare ponti, viaggi, celebrazioni e servizi in città. La data cambia ogni anno secondo una regola precisa, con effetti concreti anche su scuole, trasporti, negozi ed eventi locali.

Come si calcola la data di Pasqua

Il calcolo della data di Pasqua segue una regola semplice solo in apparenza, ma con profonde radici nella storia del cristianesimo e nella tradizione astronomica. La regola stabilisce che Pasqua cade la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. L’equinozio di primavera, per convenzione ecclesiastica, viene fissato sempre al 21 marzo, anche se quello astronomico può variare di uno o due giorni.

Questo metodo significa che la data di Pasqua può oscillare tra il 22 marzo e il 25 aprile. Se il plenilunio avviene di sabato, la domenica immediatamente successiva sarà Pasqua. Se invece il plenilunio si verifica di domenica, la festività slitta alla domenica seguente.

Ecco come funziona in pratica:

Si individua il 21 marzo (equinozio di primavera convenzionale).

Si trova la prima luna piena dopo questa data.

La domenica seguente sarà la data di Pasqua.

Molti calendari moderni riportano già la data calcolata. Tuttavia, la regola è valida per la Pasqua cattolica e protestante, che segue il calendario gregoriano. La Pasqua ortodossa si basa invece sul calendario giuliano, portando spesso a date diverse.

Il calcolo, chiamato computo pasquale, nasce dall’esigenza di stabilire una festività mobile, legata al ciclo della luna, come già succedeva nelle festività ebraiche. Questo legame con il calendario lunare distingue Pasqua da altre ricorrenze cristiane a data fissa, come il Natale.

Perché Pasqua cambia ogni anno

La domanda “perché Pasqua cambia?” trova risposta nella natura di festa mobile, legata sia al ciclo lunare sia al giorno della settimana. Mentre molte festività cristiane sono fisse, Pasqua si sposta all’interno di una finestra di circa un mese, in base alla posizione della luna piena rispetto all’equinozio.

Il motivo storico risale alle origini della festività. Pasqua commemora la resurrezione di Gesù, avvenuta secondo i Vangeli dopo la Pasqua ebraica, che si basa su un calendario lunare. Per mantenere il legame simbolico con l’evento originario, la Chiesa cristiana ha scelto di legare la propria celebrazione al ciclo lunare.

Ciò comporta che la data cambi ogni anno anche nel calendario civile, con impatti su scuole, ferie e attività pubbliche. Inoltre, poiché la domenica è il giorno centrale del rito cristiano, la celebrazione viene sempre fissata di domenica, a differenza della Pasqua ebraica che può cadere in qualsiasi giorno della settimana.

Questa caratteristica rende Pasqua un punto di riferimento per calcolare altre festività mobili, come:

il Carnevale (che termina con il martedì grasso, 47 giorni prima),

la Quaresima

la Pentecoste (50 giorni dopo Pasqua).

Quando cade Pasqua nei prossimi anni

Sapere in anticipo quando viene Pasqua è fondamentale per programmare viaggi, vacanze scolastiche e attività in città. Nei prossimi anni, la data di Pasqua sarà la seguente:

2027: 28 marzo

28 marzo 2028: 16 aprile

16 aprile 2029: 1 aprile

1 aprile 2030: 21 aprile

Queste date influenzano direttamente la pianificazione dei ponti primaverili, l’organizzazione di gite scolastiche e la gestione delle ferie nei luoghi di lavoro. In molte città, i servizi pubblici e la viabilità subiscono modifiche, mentre musei e attrazioni turistiche possono offrire aperture straordinarie.

Inoltre, il periodo di Pasqua rappresenta un picco per il turismo nazionale e internazionale, con effetti sui prezzi di trasporti e strutture ricettive. Chi viaggia in treno, aereo o autobus trova spesso tariffe più alte e maggiore affluenza nelle principali stazioni.

Le differenze tra Pasqua cattolica e ortodossa

La differenza di data tra Pasqua cattolica e ortodossa deriva principalmente dall’uso di due calendari diversi. La Chiesa cattolica segue il calendario gregoriano, introdotto nel 1582 per correggere alcune imprecisioni del calendario giuliano, ancora adottato dalle Chiese ortodosse.

Oltre alla differenza di calendario, anche il metodo di calcolo presenta alcune variazioni. La Pasqua ortodossa, infatti, considera il plenilunio dopo l’equinozio di primavera, ma secondo la data giuliana. Inoltre, per tradizione, la Pasqua ortodossa non può mai cadere prima o insieme alla Pasqua ebraica, per rispettare la sequenza storica degli eventi.

Questo comporta che, nella maggior parte degli anni, la Pasqua ortodossa cade una o più settimane dopo quella cattolica. Alcuni anni, invece, le due festività coincidono, ma si tratta di casi rari.

Esempio pratico:

Nel 2024, la Pasqua cattolica è stata il 31 marzo, mentre la Pasqua ortodossa il 5 maggio.

Nel 2025, la festa cattolica è stata il 20 aprile e quella ortodossa il 20 aprile (coincidenza rara).

Nel 2026, la domenica di Pasqua è stata il 5 aprile e la Pasqua ortodossa si è celebrata domenica 12 aprile

Questa differenza ha riflessi sulle celebrazioni delle comunità cristiane in Italia e nei Paesi dell’Est Europa, dove convivono entrambe le tradizioni. In alcune città italiane con forte presenza ortodossa, si osservano due distinti periodi di festività e celebrazioni religiose.

Cosa cambia la vita di tutti i giorni tra festività, servizi e mobilità

Durante il periodo pasquale, molte città italiane subiscono cambiamenti rilevanti nei servizi e nella mobilità. Le scuole chiudono per alcuni giorni, generalmente da giovedì o venerdì santo fino al martedì dopo Pasquetta. Questo permette alle famiglie di organizzare viaggi e brevi vacanze.

I trasporti pubblici, come autobus, tram e metropolitane, spesso adottano orari festivi o ridotti sia nella domenica di Pasqua che nel lunedì dell’Angelo (Pasquetta). Le principali stazioni ferroviarie e aeroporti registrano un aumento di passeggeri, e molte compagnie prevedono corse straordinarie o potenziamenti delle linee.

Anche i servizi cittadini cambiano:

I negozi di alimentari e supermercati possono restare chiusi la domenica di Pasqua, ma spesso riaprono con orario ridotto il lunedì di Pasquetta.

possono restare chiusi la domenica di Pasqua, ma spesso riaprono con orario ridotto il lunedì di Pasquetta. Musei, biblioteche e attrazioni turistiche organizzano aperture straordinarie per accogliere i visitatori.

organizzano aperture straordinarie per accogliere i visitatori. Il traffico in uscita dalle città aumenta nei giorni precedenti e successivi alla festività, con possibili code sulle principali arterie stradali.

Va ricordato che molte amministrazioni comunali pubblicano avvisi specifici su modifiche agli orari dei servizi, raccolta rifiuti e disponibilità di parcheggi durante il periodo pasquale. Per chi resta in città, il periodo è spesso l’occasione per partecipare a eventi religiosi, processioni e appuntamenti culturali legati alla tradizione pasquale.

Domande frequenti