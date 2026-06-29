Oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio

La settimana si apre con un cielo intenso, segnato da Mercurio retrogrado in Cancro, che invita a rivedere parole, accordi e dinamiche familiari.

La Luna Piena in Capricorno porta a maturazione scelte pratiche, responsabilità e obiettivi costruiti negli ultimi mesi.

Con Giove in Leone cresce il desiderio di esporsi, creare, amare e ritrovare fiducia nel proprio valore personale.

Il passaggio di Marte in Gemelli, unito a Urano e poi in trigono a Plutone, rende il clima mentale vivace, rapido e a tratti imprevedibile.

Il consiglio generale è procedere con lucidità: meno reazioni impulsive, più ascolto, revisione e coraggio ben indirizzato.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana ti chiede di rallentare il passo nelle decisioni familiari e domestiche: Mercurio retrogrado in Cancro può riaprire conversazioni lasciate a metà, mentre la Luna Piena in Capricorno illumina responsabilità professionali. In amore serve meno fretta e più disponibilità a capire cosa l’altro sta davvero chiedendo; se ci sono tensioni, evita risposte secche e prova a riformulare. Nel lavoro, Giove in Leone sostiene creatività, visibilità e progetti personali, ma la quadratura con Chirone suggerisce di non trasformare ogni confronto in una prova d’orgoglio. Pianifica, rivedi contratti e rimanda firme importanti se non hai tutti i dettagli. L’energia è vivace grazie a Marte in Gemelli, ma dispersiva: alterna movimento e pause vere. Scegli una priorità al giorno.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per il Toro questa settimana parla di parole, scelte pratiche e nuove sicurezze interiori. Mercurio retrogrado in Cancro può riportare messaggi, contatti o chiarimenti da gestire con calma, mentre Giove in Leone sposta l’attenzione su casa, famiglia e radici. In amore è utile parlare senza irrigidirsi: la sesquiquadratura Venere-Nettuno può creare idealizzazioni o piccoli malintesi, quindi meglio chiedere conferme invece di immaginare. Nel lavoro, la Luna Piena in Capricorno favorisce bilanci, studio, formazione e visione a lungo termine; tuttavia Giove in quadratura a Chirone può toccare una fragilità personale legata al valore. Non svendere il tuo tempo, ma nemmeno chiuderti al confronto. Energia stabile, purché tu non sovraccarichi la mente. Chiedi chiarezza prima di decidere.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Con Marte in Gemelli la settimana porta slancio, idee rapide e voglia di agire, ma la congiunzione con Urano del 4 luglio può renderti impaziente o sorprendentemente diretto. In amore serve attenzione al tono: Mercurio retrogrado in Cancro tocca il tema del valore personale e può farti reagire se ti senti poco considerato. Meglio trasformare l’irrequietezza in dialogo sincero. Sul lavoro arrivano intuizioni utili, soprattutto per comunicazione, studio, scrittura e trattative; evita però decisioni economiche affrettate, perché la Luna Piena in Capricorno chiede ordine su spese, debiti e risorse condivise. Marte in trigono a Plutone ti aiuta a recuperare concentrazione e potere strategico. Energia alta ma nervosa: scaricala con movimento regolare. Non rispondere d’impulso.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro è tra i segni più coinvolti: Mercurio retrogrado nel tuo segno riporta al centro identità, parole, scelte personali e rapporti con il passato. La Luna Piena in Capricorno accende il settore delle relazioni e può chiarire cosa funziona davvero in coppia o nelle collaborazioni. In amore non serve forzare una risposta immediata: ascolta, osserva e concediti il tempo di capire se una dinamica va rinegoziata. Nel lavoro, rivedi proposte, documenti e accordi; Giove in Leone può aiutarti a rafforzare entrate e autostima, ma senza rischiare per orgoglio. Se devi firmare, rileggi tutto con attenzione. L’energia è sensibile, con momenti di stanchezza emotiva: proteggi sonno e ritmi. Dai un nome a ciò che senti.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

La settimana segna un passaggio importante: Giove entra in Leone e apre una fase di espansione, fiducia e maggiore desiderio di protagonismo. Tuttavia la quadratura a Chirone invita a non confondere crescita con dimostrazione continua di forza. In amore Venere nel tuo segno aumenta fascino e bisogno di attenzione, ma l’aspetto con Nettuno suggerisce di evitare promesse vaghe o aspettative troppo idealizzate. Nel lavoro, il cielo favorisce visibilità, creatività e nuovi contatti, mentre Mercurio retrogrado in Cancro ti chiede di lavorare dietro le quinte, rivedendo strategie prima di esporti. La Luna Piena in Capricorno illumina abitudini, scadenze e organizzazione quotidiana. Energia in risalita, ma non abusare della resistenza fisica. Preparati prima di brillare.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine la settimana chiede discernimento nelle amicizie, nei gruppi e nei progetti condivisi. Mercurio retrogrado in Cancro può riportare contatti dal passato o far emergere incomprensioni in una rete professionale. In amore la Luna Piena in Capricorno sostiene chiarezza emotiva, desiderio di concretezza e bisogno di sentirsi scelti senza ambiguità. Se una relazione è instabile, meglio parlare con maturità piuttosto che analizzare ogni dettaglio in silenzio. Nel lavoro, Giove in Leone agisce in modo più interiore: prepara una crescita che non è ancora del tutto visibile, ma che richiede studio, strategia e fiducia. Marte in Gemelli può aumentare pressione e richieste dall’esterno; organizza l’agenda con realismo. Energia mentale intensa, da bilanciare con pause programmate. Metti ordine nelle priorità.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia vive una settimana di verifiche tra casa, carriera e immagine pubblica. La Luna Piena in Capricorno mette in luce responsabilità familiari o questioni abitative, mentre Mercurio retrogrado in Cancro suggerisce prudenza nelle comunicazioni professionali. In amore cerca equilibrio tra disponibilità e bisogno di riconoscimento: non tutto va spiegato subito, ma ciò che pesa va detto con gentilezza. Nel lavoro, rivedi obiettivi, ruoli e accordi con capi o clienti; Giove in Leone può favorire alleanze, network e progetti collettivi, purché tu scelga persone affidabili. Marte in Gemelli sostiene viaggi, studio e visione strategica, ma la congiunzione con Urano può portare cambi di programma. Energia buona se mantieni elasticità. Fissa confini chiari e sereni.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Lo Scorpione entra in una settimana di revisione mentale e direzione professionale. Mercurio retrogrado in Cancro riapre riflessioni su studio, viaggi, convinzioni e scelte future, mentre Giove in Leone accende il settore della carriera e della visibilità. In amore è il momento di parlare di prospettive, non solo di emozioni immediate; evita però di mettere alla prova l’altro con silenzi o provocazioni. Nel lavoro, puoi ottenere attenzione e riconoscimento, ma la quadratura Giove-Chirone invita a non sovraccaricarti per dimostrare quanto vali. La Luna Piena in Capricorno favorisce decisioni pratiche, documenti e chiarimenti importanti. Marte in trigono a Plutone ti regala forza strategica e capacità di andare al punto. Energia profonda, da gestire senza ossessioni. Trasforma il controllo in strategia.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario la settimana porta movimento nelle relazioni e nei progetti di crescita. Marte in Gemelli attiva il settore dei rapporti diretti e può rendere i confronti più vivaci, soprattutto intorno al 4 luglio con la congiunzione a Urano. In amore evita reazioni immediate: una discussione può diventare utile se non la trasformi in sfida. Mercurio retrogrado in Cancro chiede prudenza su soldi condivisi, intimità e questioni non del tutto chiarite. Nel lavoro, Giove in Leone sostiene studio, espansione, viaggi e comunicazione, ma il quincunx con il Nodo indica che alcune opportunità vanno adattate alla realtà. Rivedi budget, tempi e impegni prima di promettere. Energia mentale alta, fisico da non stressare. Ascolta prima di rilanciare.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La Luna Piena in Capricorno ti mette al centro della settimana, portando consapevolezza su identità, responsabilità e bisogni personali. È un momento di culmine: puoi capire cosa tenere, cosa correggere e quale obiettivo pratico merita nuova disciplina. In amore, Mercurio retrogrado in Cancro riapre dialoghi di coppia o questioni sospese con partner e collaboratori; non chiudere il confronto solo perché appare scomodo. Nel lavoro, rivedi accordi, scadenze e alleanze: Giove in Leone può favorire risorse condivise, investimenti o sostegni esterni, ma richiede fiducia costruita con dati concreti. Marte in Gemelli rende intensa la routine, con molte cose da gestire insieme. Energia forte ma esigente: alleggerisci ciò che non è essenziale. Scegli cosa merita davvero impegno.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per l’Acquario la settimana lavora su due piani: interiorità e relazioni. La Luna Piena in Capricorno illumina ciò che hai tenuto in sospeso, mentre Giove in Leone apre una fase più dinamica nei rapporti, nelle collaborazioni e nella vita di coppia. In amore può crescere il desiderio di confronto autentico, ma Mercurio retrogrado in Cancro invita a non trascurare abitudini quotidiane, cura e piccoli gesti concreti. Nel lavoro, rivedi procedure, agenda e distribuzione dei compiti; Marte in Gemelli, in trigono a Plutone nel tuo segno, può darti carisma creativo e forza decisionale. Attenzione però alla congiunzione Marte-Urano: un’idea improvvisa va verificata prima di diventare scelta definitiva. Energia brillante ma intermittente. Dai forma concreta a un’intuizione.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci vivono una settimana intensa sul piano creativo, affettivo e relazionale. Mercurio retrogrado in Cancro riporta al centro desideri, sentimenti e progetti personali, ma chiede anche di distinguere nostalgia e verità presente. In amore puoi recuperare parole importanti, purché non idealizzi tutto: l’aspetto Venere-Nettuno può rendere più sensibile il cuore, ma anche meno nitida la percezione. Nel lavoro, la Luna Piena in Capricorno illumina gruppi, collaborazioni e obiettivi comuni; scegli con cura a chi dare tempo ed energia. Giove in Leone porta attenzione su routine, salute e organizzazione, invitandoti a migliorare il metodo prima di chiedere risultati più grandi. Marte in Gemelli può agitare casa e famiglia: meglio evitare discussioni impulsive. Proteggi la tua lucidità emotiva.

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L’Eremita