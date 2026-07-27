Oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026

La settimana dal 27 luglio al 2 agosto si apre con un cielo intenso, segnato dal Sole opposto a Plutone, aspetto che porta alla luce dinamiche di potere e bisogni profondi.

Il Sole trigono Nettuno e il Sole sestile Urano aiutano però a trasformare la tensione in intuizione, creatività e nuove soluzioni.

La Luna Piena in Acquario del 29 luglio illumina amicizie, progetti collettivi, scelte future e desiderio di libertà.

Con Venere quadrato Marte, relazioni e desideri possono diventare più vivaci, ma anche più impazienti se manca ascolto.

Il Sole congiunto Giove amplifica fiducia e ambizione: la settimana premia chi osa, ma solo se sa restare lucido.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per l’Ariete la settimana parte con Saturno retrogrado nel segno, un invito a rivedere responsabilità, tempi e direzione personale senza sentirti obbligato a dimostrare tutto subito. Il Sole trigono Nettuno sostiene intuizione e coraggio creativo, mentre la Luna Piena in Acquario illumina amicizie, gruppi e progetti futuri. In amore serve meno impazienza: Venere quadrato Marte può accendere desiderio e confronto, ma una risposta brusca rischia di complicare ciò che potrebbe chiarirsi con semplicità. Nel lavoro puoi recuperare forza strategica, soprattutto se scegli un obiettivo concreto e lo trasformi in una sequenza di azioni. Mercurio diretto in Cancro aiuta a sistemare dialoghi familiari o questioni pratiche rimaste sospese. Energia buona, ma va gestita con sport regolare e pause vere. Consiglio mirato: rallenta prima di prendere posizione.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro è tra i segni più coinvolti dalla settimana, perché la Luna Piena in Acquario e il Sole in Leone attivano l’asse tra casa, carriera, immagine pubblica e stabilità personale. Il Sole opposto a Plutone può mettere in evidenza pressioni esterne o rapporti di forza: non irrigidirti, ma valuta cosa merita davvero il tuo impegno. In amore Venere in Vergine resta favorevole e ti aiuta a comunicare affetto in modo concreto, anche se il quadrato con Marte può creare tensione tra bisogno di calma e richieste improvvise. Nel lavoro conviene non rispondere per orgoglio: osserva, negozia e scegli tempi realistici. Il denaro chiede attenzione, soprattutto nelle spese legate alla casa o al prestigio. Energia stabile, ma il corpo assorbe tensioni. Consiglio mirato: proteggi la tua pace senza chiuderti.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per i Gemelli la settimana è veloce e stimolante, grazie al Sole sestile Urano e alla presenza di Marte nel tuo segno, che aumentano prontezza, creatività e voglia di sperimentare. La Luna Piena in Acquario favorisce visione, studio, viaggi, contatti lontani e nuove prospettive mentali. In amore il quadrato Venere-Marte può renderti più diretto del solito: se qualcosa ti irrita, evita battute taglienti e prova a formulare una richiesta chiara. Nel lavoro arrivano idee interessanti, soprattutto in comunicazione, digitale, formazione e scrittura, ma serve selezione: non ogni intuizione va trasformata subito in progetto. Mercurio diretto in Cancro aiuta a rivedere conti, tariffe, preventivi e valore del tuo tempo. Energia alta, ma dispersiva; meglio scaricarla con movimento e sonno ordinato. Consiglio mirato: scegli una sola idea da sviluppare bene.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro entra in una settimana di maggiore lucidità, perché Mercurio diretto nel segno permette di chiarire parole, emozioni e decisioni rimaste sospese nelle settimane precedenti. La Luna Piena in Acquario porta attenzione su fiducia, denaro condiviso, investimenti emotivi e confini nelle relazioni più strette. In amore non serve controllare ogni sfumatura: se qualcosa ti pesa, dillo con calma e chiedi gesti concreti, non rassicurazioni generiche. Nel lavoro è il momento di sistemare accordi, pagamenti, documenti o questioni amministrative, evitando però decisioni dettate dall’ansia. Il Sole congiunto Giove può favorire un miglioramento economico o una maggiore sicurezza personale, purché tu non esageri con spese compensative. Energia sensibile, da proteggere con riposo, acqua, silenzio e ritmi regolari. Consiglio mirato: chiarisci un confine importante.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone è protagonista assoluto della settimana: il Sole nel tuo segno forma aspetti potenti con Plutone, Nettuno, Urano e soprattutto con Giove in Leone, amplificando fiducia, visibilità e desiderio di espansione. La Luna Piena in Acquario illumina relazioni e collaborazioni, chiedendoti di capire chi cammina davvero nella tua stessa direzione. In amore puoi essere magnetico, ma il Sole opposto a Plutone invita a non trasformare il rapporto in una prova di forza. Nel lavoro si aprono opportunità di crescita, ma devi scegliere con lucidità: non tutto ciò che brilla è adatto al tuo percorso. Il denaro richiede equilibrio tra investimento e vanità. Energia alta, creativa, quasi teatrale; usala per costruire, non per consumarti. Consiglio mirato: espanditi senza perdere misura.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine la settimana è concreta ma attraversata da qualche tensione relazionale, perché Venere in Vergine quadrato Marte può rendere più sensibili parole, aspettative e differenze di ritmo. In amore evita di correggere l’altro quando in realtà vorresti solo sentirti considerato: una richiesta semplice funziona meglio di un’analisi perfetta. La Luna Piena in Acquario illumina lavoro quotidiano, salute organizzativa e abitudini, invitandoti a chiudere una fase disordinata e impostare una routine più sostenibile. Nel lavoro Mercurio diretto in Cancro aiuta a sistemare collaborazioni, gruppi e progetti condivisi, ma non caricarti di tutto per dimostrare affidabilità. Sul denaro è utile rivedere spese ricorrenti e priorità pratiche. Energia buona, ma esposta allo stress mentale e alla tensione muscolare. Consiglio mirato: semplifica prima di aggiungere impegni.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia può vivere una settimana stimolante, soprattutto grazie alla Luna Piena in Acquario, che accende creatività, vita affettiva, amicizie e desiderio di leggerezza. Il Sole sestile Urano favorisce incontri, idee nuove e aperture sociali, ma Saturno retrogrado in Ariete continua a chiedere maturità nei rapporti. In amore non cercare solo armonia apparente: se una dinamica è sbilanciata, va affrontata con eleganza ma anche con fermezza. Nel lavoro puoi ottenere buoni risultati attraverso contatti, collaborazioni e progetti di comunicazione, purché tu non accetti tutto per compiacere. Il Sole congiunto Giove sostiene reti utili e occasioni di visibilità, mentre Venere quadrato Marte invita a non accumulare irritazione in silenzio. Energia più fluida se alterni socialità e recupero. Consiglio mirato: scegli relazioni che ti fanno respirare.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Lo Scorpione sente la settimana con intensità, perché il Sole opposto a Plutone e la Luna Piena in Acquario coinvolgono i segni fissi, portando attenzione su carriera, casa, famiglia e bisogno di controllo. Non è il momento di forzare una risposta, ma di capire dove una situazione chiede trasformazione reale. In amore evita silenzi strategici o prove emotive: se hai bisogno di sicurezza, esprimilo in modo diretto. Nel lavoro possono emergere questioni di ruolo, visibilità o responsabilità; il Sole congiunto Giove può portare riconoscimento, ma anche aspettative più alte da gestire con lucidità. Denaro e scelte familiari richiedono prudenza. Energia profonda, ma non inesauribile: il corpo può chiedere decompressione, sonno e meno tensione mentale. Consiglio mirato: lascia andare la battaglia inutile.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario la settimana porta movimento, apertura e desiderio di allargare gli orizzonti. Il Sole congiunto Giove in Leone sostiene studio, viaggi, formazione, comunicazione e progetti capaci di farti guardare più lontano. In amore Venere quadrato Marte può creare attrazione ma anche impazienza: evita di trasformare ogni differenza in una sfida, soprattutto se l’altro ha un ritmo diverso dal tuo. Nel lavoro arrivano opportunità legate a visibilità, insegnamento, contenuti, estero o nuove collaborazioni, ma il consiglio è verificare dettagli, costi e tempi prima di entusiasmarti troppo. La Luna Piena in Acquario illumina comunicazioni, contatti e decisioni pratiche: un messaggio può chiarire molto. Energia alta, ma dispersiva se insegui troppi stimoli insieme. Consiglio mirato: scegli la strada che puoi sostenere davvero.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno vive una settimana di revisione profonda, perché Saturno retrogrado in Ariete riporta l’attenzione su casa, famiglia, radici e responsabilità private. La Luna Piena in Acquario illumina denaro, sicurezza personale e valore del tuo lavoro, invitandoti a capire cosa va mantenuto e cosa va rinegoziato. In amore non trasformare ogni vulnerabilità in distanza: Mercurio diretto in Cancro permette dialoghi più chiari, soprattutto nei rapporti di coppia o nelle collaborazioni strette. Nel lavoro è il momento di valutare contratti, compensi, impegni e priorità senza accettare pressioni inutili. Il Sole opposto a Plutone può amplificare questioni economiche o dinamiche di controllo: meglio agire con calma strategica. Energia seria, ma da dosare; il recupero non è un lusso. Consiglio mirato: rivedi una scelta economica con lucidità.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario è al centro della settimana grazie alla Luna Piena nel tuo segno, che porta a maturazione un tema personale, relazionale o progettuale iniziato nei mesi precedenti. Con il Sole in Leone opposto a Plutone in Acquario, i rapporti possono diventare più intensi: evita però di vivere ogni confronto come una minaccia alla tua libertà. In amore serve autenticità, ma anche ascolto; dire ciò che vuoi non significa creare distanza. Nel lavoro il Sole sestile Urano favorisce idee innovative, contatti brillanti e soluzioni fuori dagli schemi, mentre il Sole congiunto Giove può amplificare alleanze e opportunità. Scegli collaboratori capaci di rispettare la tua visione senza alimentare competizione. Energia mentale forte, ma il corpo chiede ritmo e decompressione. Consiglio mirato: scegli chi sostiene la tua evoluzione.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci la settimana ha un tono più interiore, perché la Luna Piena in Acquario illumina la zona del riposo, dei pensieri nascosti e delle chiusure necessarie. Il Sole trigono Nettuno sostiene intuizione, creatività e sensibilità, ma ti chiede anche di distinguere ispirazione e fuga. In amore Venere quadrato Marte può creare qualche tensione tra bisogno di precisione e desiderio di leggerezza: non idealizzare e non colpevolizzarti se hai bisogno di chiarezza. Nel lavoro il Sole congiunto Giove favorisce organizzazione quotidiana, salute professionale e nuove abitudini produttive, purché tu non prometta più energie di quelle disponibili. Mercurio diretto in Cancro aiuta a recuperare un progetto creativo o una conversazione affettiva. Energia delicata: proteggi sonno, silenzio e tempi lenti. Consiglio mirato: chiudi ciò che ti svuota.

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L’Eremita