Oroscopo della settimana dal 13 luglio al 19 luglio 2026
La settimana dal 13 al 19 luglio si apre con una forte energia emotiva, guidata dalla Luna Nuova in Cancro del 14 luglio.
Con Mercurio retrogrado in Cancro, parole, ricordi e decisioni familiari chiedono più ascolto e meno fretta.
Il passaggio di Venere quadrato Urano può rendere più instabili alcune dinamiche affettive, ma anche liberare ciò che era troppo rigido.
Nel weekend, Giove trigono Nettuno amplia intuizione e fiducia, mentre Giove opposto a Plutone invita a non esagerare con controllo e ambizione.
La settimana premia chi sa unire sensibilità e concretezza: prima si chiarisce ciò che si sente, poi si sceglie come agire.
Ariete (21 marzo – 19 aprile)
La settimana ti chiede di muoverti con decisione, ma senza forzare i tempi: la Luna Nuova in Cancro mette in primo piano casa, famiglia e radici emotive, mentre Saturno in Ariete richiama responsabilità personali da non rimandare. In amore evita reazioni immediate, perché Mercurio retrogrado può riportare vecchie discussioni o parole interpretate male. Meglio chiarire con calma, scegliendo un tono più accogliente e meno difensivo. Nel lavoro il sostegno di Marte sestile Saturno nel weekend aiuta a trasformare un’idea in azione concreta: pianifica, definisci priorità e non disperdere energie. Sul denaro serve prudenza nelle spese legate alla casa o all’impulso del momento. L’energia cresce, ma va incanalata in movimento regolare e pause vere. Consiglio mirato: agisci solo dopo aver chiarito ciò che senti.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo dell’Ariete
Toro (20 aprile – 20 maggio)
Per il Toro la settimana porta un clima interessante, soprattutto perché Venere in Vergine sostiene concretezza, cura e desiderio di stabilità, anche se il quadrato Venere-Urano può creare piccole scosse nelle relazioni o nella gestione del denaro. In amore potresti avere bisogno di più libertà, ma anche di rassicurazioni chiare: evita prove di forza e scegli conversazioni semplici. Nel lavoro Mercurio retrogrado in Cancro ti invita a rileggere comunicazioni, preventivi e accordi prima di confermare. Se devi negoziare, fallo con dati precisi e senza fretta. Giove opposto a Plutone nel weekend coinvolge i segni fissi e ti chiede di non irrigidirti su questioni di prestigio o controllo. Energia discreta, da proteggere con ritmi regolari e meno tensione mentale. Consiglio mirato: resta flessibile senza perdere stabilità.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo del Toro
Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
La settimana è molto attiva per i Gemelli, perché Marte e Urano nel tuo segno aumentano intuizione, velocità e desiderio di cambiamento. Il trigono Urano-Plutone può aprire nuove prospettive, ma Mercurio retrogrado in Cancro ti chiede di controllare bene parole, conti e decisioni economiche. In amore il quadrato Venere-Urano può renderti insofferente a ciò che appare prevedibile: prima di cambiare rotta, chiediti se stai cercando libertà o solo una via di fuga dalla noia. Nel lavoro arrivano idee brillanti, ma vanno selezionate; scrivi, organizza, verifica e non inviare comunicazioni importanti senza rilettura. Il denaro richiede attenzione alle spese rapide. Energia alta ma nervosa, da scaricare con movimento leggero e sonno regolare. Consiglio mirato: scegli l’idea migliore e sviluppala bene.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo dei Gemelli
Cancro (21 giugno – 22 luglio)
Questa è una settimana centrale per il Cancro: la Luna Nuova nel tuo segno del 14 luglio apre un ciclo di ripartenza personale, ma con Mercurio retrogrado sempre in Cancro tutto va costruito con ascolto e revisione. In amore puoi ritrovare parole importanti, anche dopo un periodo di silenzi o fraintendimenti; non serve riaprire ogni ferita, ma dare un nome a ciò che desideri davvero. Nel lavoro è il momento di rivedere proposte, documenti e priorità, soprattutto se una scelta riguarda casa, famiglia o sicurezza economica. Evita firme affrettate se mancano conferme. Il weekend favorisce intuizioni più ampie, ma Giove opposto a Plutone consiglia di non lasciarti trascinare da pressioni esterne. Energia sensibile: proteggi riposo e spazi intimi. Consiglio mirato: riparti da un bisogno autentico.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo del Cancro
Leone (23 luglio – 22 agosto)
Per il Leone la settimana ha una doppia direzione: da una parte la Luna Nuova in Cancro lavora in una zona più interiore, dall’altra Giove nel tuo segno amplifica fiducia, visibilità e desiderio di espansione. In amore evita di trasformare ogni richiesta in una questione di orgoglio; Venere quadrato Urano può portare cambi improvvisi nei gusti, nelle aspettative o nelle dinamiche di coppia. Nel lavoro Giove trigono Nettuno apre ispirazione e visione, ma l’opposizione a Plutone nel weekend chiede equilibrio nei rapporti di potere: non forzare collaborazioni, trattative o ruoli. Sul denaro valuta bene investimenti e spese legate all’immagine. Energia creativa forte, ma non illimitata; alterna esposizione e recupero. Consiglio mirato: guida senza voler controllare tutto.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo del Leone
Vergine (23 agosto – 22 settembre)
La Vergine vive una settimana intensa ma fertile, perché Venere nel tuo segno aumenta fascino, cura dei dettagli e bisogno di relazioni più ordinate. Il quadrato Venere-Urano, però, può creare imprevisti affettivi o cambiamenti nei programmi, soprattutto se stavi cercando di controllare ogni variabile. In amore prova a non giudicare subito ciò che si muove: alcune sorprese possono aiutarti a capire cosa desideri davvero. Nel lavoro Mercurio retrogrado in Cancro invita a rivedere collaborazioni, gruppi, obiettivi condivisi e strategie di comunicazione. La Luna in Vergine tra 17 e 18 luglio sostiene metodo, archiviazione, pulizia mentale e organizzazione economica. Evita di sovraccaricarti per dimostrare efficienza. Energia buona, ma sensibile allo stress da perfezionismo. Consiglio mirato: lascia spazio all’imprevisto utile.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo della Vergine
Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)
Per la Bilancia la settimana chiede equilibrio tra ambizioni, famiglia e vita personale. La Luna Nuova in Cancro può aprire una nuova fase professionale o spingerti a ridefinire la tua immagine pubblica, ma Mercurio retrogrado suggerisce prudenza nelle comunicazioni con capi, clienti o figure autorevoli. In amore non cercare armonia a tutti i costi: se qualcosa pesa, va espresso con gentilezza ma anche con chiarezza. Nel lavoro controlla scadenze, contratti e promesse, evitando di accettare impegni solo per compiacere. Il weekend con Luna in Bilancia riporta attenzione su relazioni, benessere e bisogno di leggerezza, mentre Urano trigono Plutone favorisce idee nuove e alleanze intelligenti. Energia più stabile se alterni socialità e silenzio. Consiglio mirato: scegli l’equilibrio, non il compromesso forzato.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo della Bilancia
Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)
Lo Scorpione può usare questa settimana per ampliare prospettive, riprendere uno studio, pianificare un viaggio o dare forma a un progetto personale. La Luna Nuova in Cancro parla un linguaggio affine al tuo e favorisce intuizioni profonde, ma Mercurio retrogrado chiede di verificare informazioni e dettagli prima di muoverti. In amore puoi aprirti con maggiore intensità, purché non trasformi ogni esitazione dell’altro in un segnale da decifrare. Nel lavoro Giove opposto a Plutone coinvolge i segni fissi e può rendere più accese questioni di potere, ruolo o riconoscimento: meglio negoziare con lucidità e non puntare tutto sul controllo. Venere in Vergine sostiene contatti utili e alleanze pratiche. Energia profonda, da non consumare in pensieri ossessivi. Consiglio mirato: fidati dei fatti oltre che delle intuizioni.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo dello Scorpione
Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)
Per il Sagittario la settimana apre una riflessione su risorse condivise, fiducia, investimenti emotivi e questioni economiche da sistemare. Con Mercurio retrogrado in Cancro conviene rileggere accordi, pagamenti, scadenze e promesse fatte in ambito privato o professionale. In amore evita fughe in avanti: Venere quadrato Urano può rendere instabili alcune dinamiche e portare voglia di novità, ma non tutto ciò che cambia va inseguito. Nel lavoro Giove in Leone sostiene studio, viaggi, visibilità e formazione; il trigono con Nettuno nel weekend può ispirare una visione più alta, purché tu la trasformi in un piano concreto. Denaro: meglio verificare prima di spendere. Energia buona, ma dispersiva se accumuli troppi obiettivi. Consiglio mirato: trasforma l’entusiasmo in una scelta misurata.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo del Sagittario
Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)
La settimana mette il Capricorno davanti al tema delle relazioni, perché la Luna Nuova in Cancro illumina partnership, accordi e rapporti di fiducia. Mercurio retrogrado nello stesso segno può riportare vecchie conversazioni, chiarimenti rimandati o condizioni da rinegoziare con più attenzione. In amore non chiuderti dietro il controllo: ascoltare non significa cedere, ma comprendere meglio dove costruire. Nel lavoro è utile rivedere contratti, incarichi e collaborazioni, soprattutto se qualcosa non è stato definito in modo chiaro. Il sestile Marte-Saturno del weekend aiuta a unire azione e disciplina, favorendo decisioni pratiche dopo giorni di riflessione. Sul denaro evita scelte dettate dalla pressione altrui. Energia seria, ma da proteggere con riposo e confini netti. Consiglio mirato: chiarisci un accordo alla volta.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo dell’Acquario
Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)
Per l’Acquario la settimana parla di organizzazione, salute quotidiana e rapporti di lavoro. La Luna Nuova in Cancro ti spinge a impostare nuove abitudini, mentre Urano trigono Plutone sostiene cambiamenti intelligenti, creativi e più liberi. In amore il quadrato Venere-Urano può portare domande su fiducia, intimità e spazio personale: evita distanze improvvise e prova a spiegare cosa ti serve. Nel lavoro Mercurio retrogrado consiglia di rivedere procedure, agenda, email e consegne; non dare per scontato che tutti abbiano capito allo stesso modo. Giove opposto a Plutone, con Plutone nel tuo segno, amplifica confronti e dinamiche di potere: scegli cooperazione, non sfida. Energia mentale viva, ma il corpo chiede ordine, sonno e movimento costante. Consiglio mirato: cambia metodo senza rompere equilibri utili.
Pesci (19 febbraio – 20 marzo)
I Pesci ricevono dalla Luna Nuova in Cancro un invito a ritrovare creatività, desiderio, romanticismo e fiducia nel proprio sentire. Mercurio retrogrado nello stesso segno può riportare un’idea, una persona o un progetto espressivo da guardare con occhi nuovi, senza però idealizzare ciò che non ha basi solide. In amore Venere in Vergine mette l’accento sul confronto: servono gesti concreti, non solo emozioni intense. Se qualcosa cambia per effetto del quadrato Venere-Urano, prova a leggerlo come bisogno di autenticità e non come minaccia. Nel lavoro Giove trigono Nettuno sostiene immaginazione e visione, ma richiede disciplina per diventare risultato. Controlla tempi, denaro e impegni pratici. Energia sensibile, da nutrire con silenzio, acqua, sonno e creatività. Consiglio mirato: dai forma pratica a ciò che immagini.
Non perdere tutti gli aggiornamenti dell’oroscopo dei Pesci
L’Eremita
© RIPRODUZIONE RISERVATA