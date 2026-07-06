Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026

Dal 6 al 12 luglio il cielo chiede concretezza, perché il Sole quadrato Saturno mette alla prova tempi e responsabilità.

Con Mercurio retrogrado in Cancro diventa utile rileggere messaggi, accordi e dinamiche familiari prima di reagire.

La settimana si chiude con il Sole congiunto a Mercurio, momento adatto a mettere ordine tra pensieri, parole e decisioni.

I segni cardinali percepiscono più pressione, mentre fuoco e aria possono trasformare l’attrito in iniziativa misurata.

Il tono generale invita a rallentare senza fermarsi: meno impulsività, più ascolto, metodo e cura dei dettagli.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana parte con un richiamo alla concretezza: il Sole in Cancro in quadratura a Saturno nel tuo segno porta attrito, cioè la necessità di riordinare priorità, casa, famiglia e responsabilità personali. Con Nettuno retrogrado in Ariete, le intuizioni restano forti, ma vanno tradotte in scelte verificabili. In amore evita risposte impulsive: Mercurio retrogrado può riportare vecchie frasi o incomprensioni, ma anche offrire l’occasione per chiarire senza orgoglio. Nel lavoro o nello studio serve disciplina: meglio rivedere un accordo, controllare scadenze e rimandare firme frettolose se mancano dati. Il denaro chiede prudenza, soprattutto nelle spese dettate dall’umore. Energia intensa a inizio settimana, poi serve recupero vero, con sonno regolare e sport non eccessivo. Consiglio mirato: scegli una priorità al giorno.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per il Toro la settimana diventa più costruttiva dopo una partenza un po’ tesa, perché Venere entra in Vergine e forma un trigono con Chirone nel tuo segno: il trigono indica fluidità, riparazione e gesti semplici che fanno bene. In amore conta la presenza concreta: una parola gentile, un aiuto pratico o una conversazione calma valgono più di grandi promesse. Mercurio retrogrado in Cancro ti invita a rileggere messaggi e accordi, soprattutto con parenti, colleghi vicini o persone con cui condividi progetti quotidiani. Nel lavoro conviene sistemare documenti, preventivi, calendario e budget, senza forzare una decisione se non è matura. La Luna in Toro a metà settimana sostiene il corpo e favorisce ritmi più stabili. Cura alimentazione, riposo e spese superflue. Consiglio mirato: proteggi ciò che ti dà stabilità.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Con Marte nel tuo segno e Mercurio retrogrado in Cancro, la mente corre più veloce delle circostanze: la semiquadratura Mercurio-Marte può creare attrito nelle parole, quindi conviene rispondere dopo aver respirato. In amore evita battute taglienti o deduzioni affrettate; se qualcosa non torna, chiedi conferma invece di interpretare. Sul lavoro o nello studio hai energia mentale, ma devi usarla per correggere, riorganizzare e chiudere pendenze, non per aprire dieci fronti insieme. Giove in Leone sostiene idee, contatti e comunicazione, purché tu non prometta più di quanto puoi consegnare. Nel denaro, controlla piccole uscite e abbonamenti dimenticati. La Luna in Gemelli nel weekend aumenta movimento e curiosità, ma può disturbare il sonno. Consiglio mirato: parla meno e verifica di più.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il cielo ti mette al centro: Sole e Mercurio retrogrado in Cancro rendono la settimana intensa, emotiva e utile per riprendere in mano decisioni personali lasciate sospese. La quadratura del Sole a Saturno porta un riassetto: non è un blocco, ma un invito a scegliere cosa merita davvero tempo, energia e responsabilità. In amore tornano temi familiari o parole non dette; apri il dialogo senza trasformare ogni ricordo in una prova da superare. Nel lavoro rivedi accordi, scadenze, presentazioni e comunicazioni: la chiarezza arriverà meglio domenica, con il Sole congiunto a Mercurio. Evita firme di fretta se mancano conferme. L’energia va dosata, perché il carico emotivo può pesare sul corpo. Domenica sera ritrovi più centratura. Consiglio mirato: metti ordine prima di decidere.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

Giove nel tuo segno apre una fase di fiducia, ma questa settimana chiede di non confondere entusiasmo e urgenza. Finché Venere resta in Leone senti più bisogno di riconoscimento; dal passaggio in Vergine, l’amore si misura nei gesti utili e nella cura dei dettagli. In coppia evita teatralità inutili: una richiesta chiara vale più di una prova di orgoglio, soprattutto se nasce da un bisogno sincero. Nel lavoro Giove può portare visibilità, idee e contatti, ma Mercurio retrogrado suggerisce di preparare tutto con attenzione, rileggere email e non esporsi su promesse ancora fragili. Le finanze richiedono un controllo pratico, soprattutto se desideri acquistare qualcosa per gratificarti. Energia creativa buona, ma il corpo reclama pause e routine più regolari. Consiglio mirato: trasforma l’ambizione in metodo.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Dal 9 luglio Venere entra nel tuo segno e rende più evidente il bisogno di armonia, precisione e relazioni affidabili. Il trigono con Chirone in Toro favorisce una guarigione pratica: si riparte da ciò che funziona, non da ciò che idealizzi. In amore puoi diventare più selettivo, ma anche più disponibile a dimostrare affetto con gesti concreti e attenzioni misurate. Evita però di correggere l’altro invece di ascoltarlo. Nel lavoro Mercurio retrogrado in Cancro invita a rivedere collaborazioni, gruppi, obiettivi condivisi e progetti digitali; è una settimana utile per sistemare, non per correre. Denaro e organizzazione migliorano se aggiorni conti, archivi e priorità. Energia in ripresa, ma attenzione a somatizzare tensioni nei ritmi quotidiani. Consiglio mirato: semplifica prima di perfezionare.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia percepisce in modo netto la quadratura tra Sole e Saturno, perché coinvolge l’asse tra responsabilità pubbliche, famiglia e relazioni. La settimana non chiede di accontentare tutti, ma di stabilire confini più maturi, anche quando questo comporta una scelta scomoda. In amore serve equilibrio vero: se una conversazione è delicata, evita diplomazie vaghe e scegli parole semplici, soprattutto con Mercurio retrogrado in Cancro. Nel lavoro o nello studio possono riemergere scadenze, revisioni o richieste da parte di figure autorevoli; meglio pianificare, negoziare tempi realistici e non firmare per compiacere. Venere in Vergine porta una fase più riservata, utile per capire cosa ti pesa in silenzio. Energia altalenante: alterna impegni sociali e recupero, senza sensi di colpa. Consiglio mirato: fissa confini chiari.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Per lo Scorpione la settimana favorisce profondità e revisione, soprattutto grazie a Mercurio retrogrado in Cancro, che riapre pensieri su viaggi, studio, visione personale e comunicazioni a distanza. Non tutto va deciso subito: alcune intuizioni hanno bisogno di tempo per diventare progetto, altre chiedono soltanto di essere lasciate decantare. In amore puoi parlare di temi importanti con maggiore sensibilità, ma evita di usare il silenzio come prova di forza. Venere in Vergine sostiene amicizie e alleanze più concrete, quelle che si vedono nei fatti. Nel lavoro rivedi strategie, documenti, formazione e obiettivi; Saturno chiede più disciplina nella routine, quindi non rimandare ciò che può essere sistemato con metodo. Energia discreta, ma la mente tende a fissarsi su dettagli emotivi. Consiglio mirato: scegli il confronto più onesto.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Giove in Leone sostiene il Sagittario con una spinta di fiducia, apertura e desiderio di allargare orizzonti, ma la settimana resta da gestire con lucidità. Mercurio retrogrado in Cancro porta attenzione su denaro condiviso, accordi, prestiti, tasse o questioni intime: meglio controllare tutto due volte, senza delegare ciò che richiede presenza personale. In amore evita promesse eccessive o reazioni difensive; se vuoi più libertà, spiegala con rispetto e non come fuga. Nel lavoro o nello studio sono favoriti viaggi, corsi e nuove idee, ma solo se costruiti su basi solide. Venere in Vergine valorizza reputazione e precisione professionale, quindi cura dettagli, appuntamenti e tono delle comunicazioni. Energia alta, talvolta dispersiva: muoviti, ma non bruciare le tappe. Consiglio mirato: misura entusiasmo e impegni.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno vive una settimana di confronto, perché Sole e Mercurio retrogrado in Cancro illuminano relazioni, accordi e collaborazioni, mentre Saturno in Ariete richiama responsabilità familiari o domestiche. La quadratura Sole-Saturno può sembrare un freno, ma serve a distinguere ciò che è solido da ciò che pesa troppo. In amore non irrigidirti: una conversazione sincera può sciogliere un nodo, purché tu non trasformi ogni richiesta in un giudizio. Nel lavoro rileggi contratti, email e scadenze; domenica, con il Sole congiunto a Mercurio, può emergere una comprensione più chiara su un patto o una trattativa. Denaro: prudenza su spese per casa e famiglia. Energia seria, ma non inesauribile; concediti riposo senza sentirlo come perdita di tempo. Consiglio mirato: negozia senza chiuderti.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per l’Acquario la settimana lavora su ritmo, salute organizzativa e gestione degli impegni. Mercurio retrogrado in Cancro suggerisce di rivedere procedure, turni, abitudini e comunicazioni di lavoro, perché un piccolo dettaglio può cambiare molto e prevenire equivoci successivi. In amore il passaggio di Venere in Vergine invita a parlare di fiducia, confini e risorse condivise con meno distanza mentale e più concretezza. Nel lavoro Marte in Gemelli dà creatività e prontezza, ma l’aspetto teso con Mercurio può produrre fretta, quindi controlla file, messaggi e consegne prima di inviarli. Giove in Leone mette l’accento sulle relazioni professionali: scegli interlocutori affidabili e concreti. Energia mentale viva, ma il corpo chiede pause, stretching e sonno più regolare. Consiglio mirato: sistema una routine alla volta.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci possono usare questa settimana per recuperare creatività, ascolto e fiducia nei propri desideri, ma con una gestione più pratica delle risorse. Mercurio retrogrado in Cancro riporta ispirazioni, contatti affettivi o progetti creativi da riprendere con calma, senza pretendere subito una forma definitiva. In amore Venere in Vergine mette lo specchio sulle relazioni: non basta sentire, serve anche osservare come l’altro partecipa alla quotidianità. Evita idealizzazioni e chiedi gesti chiari. Nel lavoro o nello studio la quadratura Sole-Saturno suggerisce di dare forma a un talento con disciplina, calendario e verifiche reali. Le finanze vanno guardate senza ansia, ma con attenzione a spese emotive. Energia sensibile: alterna socialità e silenzio, movimento leggero e recupero profondo. Consiglio mirato: dai una forma concreta all’intuizione.

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L’Eremita