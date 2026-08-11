John Goodman, 90 chili in meno: la foto che sorprende i fan

🌐 John Goodman è apparso molto dimagrito in una foto pubblicata da David DeLuise: l’attore di “Il grande Lebowski” ha perso circa 90 chili rispetto al peso raggiunto negli anni Duemila, trasformando radicalmente il proprio aspetto.

Una fotografia scattata quasi per caso al supermercato è bastata per riportare John Goodman al centro dell’attenzione del pubblico. Accanto all’amico e collega David DeLuise, l’attore appare profondamente diverso rispetto all’immagine con cui milioni di spettatori lo hanno conosciuto sul grande e piccolo schermo.

A 74 anni, Goodman mostra oggi una silhouette molto più asciutta. La trasformazione è particolarmente evidente se confrontata con il periodo in cui il suo peso era arrivato a circa 180 chili.

È proprio questo contrasto ad aver colpito maggiormente i fan. Nei commenti alla fotografia pubblicata da DeLuise, diversi utenti hanno raccontato di aver fatto fatica a riconoscere immediatamente l’attore.

La trasformazione, tuttavia, non è recente. È il risultato di un percorso iniziato quasi vent’anni fa, quando Goodman decise di intervenire sulle proprie abitudini dopo un periodo personale e fisico particolarmente difficile.

John Goodman, la foto al supermercato diventa virale

La scena è lontana dai set cinematografici.

Nello scatto pubblicato da David DeLuise, i due attori si trovano semplicemente all’interno di un supermercato. Nessun tappeto rosso, nessuna posa da copertina: una fotografia apparentemente quotidiana che proprio per questo ha reso ancora più evidente il cambiamento di Goodman.

DeLuise, conosciuto soprattutto per il ruolo nella serie televisiva I maghi di Waverly, ha accompagnato la fotografia con parole di grande affetto nei confronti del collega.

Lo ha definito una leggenda e ha raccontato con entusiasmo il fatto di poter condividere quel momento con un attore che appartiene anche ai suoi ricordi d’infanzia.

A catturare l’attenzione del pubblico è stato però soprattutto Goodman.

Il suo volto appare più asciutto, così come il fisico, e la differenza rispetto alle immagini più celebri della sua carriera è immediatamente percepibile.

“È irriconoscibile”: la reazione dei fan

La sezione dei commenti ha trasformato rapidamente una fotografia privata in un piccolo caso sui social.

Molti utenti hanno sottolineato proprio la difficoltà di riconoscere l’attore al primo sguardo.

Il motivo è semplice: per decenni Goodman è stato associato a una presenza fisica molto diversa. Il suo corpo faceva parte anche dell’immagine cinematografica di alcuni dei personaggi più celebri interpretati durante la sua lunga carriera.

Vederlo oggi con una figura molto più asciutta produce quindi un forte effetto di sorpresa.

Non è soltanto dimagrito: è cambiata l’immagine che il pubblico ha di lui.

Ed è proprio questo a rendere una fotografia apparentemente banale particolarmente significativa.

Da 180 chili a circa 90 in meno

La trasformazione di Goodman ha radici lontane.

Nel corso degli anni Duemila l’attore aveva raggiunto un peso di circa 180 chili, una condizione che lui stesso aveva collegato a un periodo difficile della propria vita.

A partire dal 2007 ha quindi iniziato un percorso destinato a cambiare profondamente le sue abitudini.

Il risultato, secondo quanto raccontato negli anni, è stato una perdita complessiva di circa 90 chili.

Non si è trattato dunque di una semplice dieta temporanea o di una trasformazione legata alle esigenze di un ruolo cinematografico.

Goodman ha modificato progressivamente diversi aspetti della propria quotidianità, intervenendo sull’alimentazione, sull’attività fisica e sul rapporto con l’alcol.

Un percorso lungo, che continua a essere evidente anche oggi.

L’alimentazione ispirata alla dieta mediterranea

Tra gli elementi citati nel racconto della trasformazione di Goodman c’è anche una maggiore attenzione all’alimentazione.

L’attore ha parlato negli anni di un approccio ispirato alla dieta mediterranea, modello alimentare caratterizzato in generale da un largo consumo di vegetali, frutta, cereali, legumi, olio d’oliva e pesce, con un ruolo più contenuto per alcuni alimenti ad alta densità calorica.

Non esiste però una singola “dieta Goodman” da seguire.

Il punto centrale del suo cambiamento è stato piuttosto l’insieme delle abitudini adottate nel tempo.

Questo aspetto è particolarmente importante perché una trasformazione fisica di questa portata non può essere ricondotta semplicemente a un singolo alimento o a una moda alimentare.

La costanza nel lungo periodo è stata molto più importante della ricerca di una soluzione rapida.

Il ruolo dell’attività fisica

Anche il movimento ha avuto un ruolo nel percorso di Goodman.

L’attore ha progressivamente inserito l’attività fisica nella propria routine, contribuendo alla costruzione di uno stile di vita molto diverso da quello del passato.

Come accade per qualunque importante cambiamento corporeo, l’esercizio non può essere considerato separatamente dall’alimentazione e dalle altre abitudini quotidiane.

Nel caso di Goodman, il percorso raccontato negli anni mostra proprio questa combinazione: più movimento, maggiore attenzione a ciò che mangiava e una revisione delle proprie abitudini personali.

Il risultato è stato progressivo.

E forse è proprio questa gradualità a spiegare perché, a quasi vent’anni dall’inizio del cambiamento, la trasformazione sia ancora così evidente.

La scelta di rinunciare all’alcol

Un altro passaggio importante è stata la decisione di rinunciare all’alcol.

Goodman ha raccontato pubblicamente il proprio rapporto passato con il consumo di alcol e il ruolo che la scelta di smettere ha avuto nel cambiamento del suo stile di vita.

È un elemento che si inserisce in una trasformazione più ampia.

Non si tratta quindi semplicemente di eliminare una determinata categoria di bevande per perdere peso, ma di modificare un comportamento che può avere effetti sulla salute complessiva e sulle abitudini quotidiane.

Il percorso di Goodman viene spesso citato proprio perché rappresenta una trasformazione costruita attraverso diverse decisioni successive, anziché attraverso una singola soluzione.

Il passato di John Goodman resta legato a “Il grande Lebowski”

La sorpresa dei fan è comprensibile anche considerando i personaggi con cui Goodman è entrato nell’immaginario collettivo.

Tra questi c’è Walter Sobchak, uno dei protagonisti de Il grande Lebowski, film dei fratelli Coen diventato nel tempo un autentico cult.

Il personaggio è diventato inseparabile dalla presenza fisica dell’attore: imponente, energico, irruento e immediatamente riconoscibile.

Per questo vedere Goodman oggi con un fisico radicalmente diverso crea un effetto di contrasto particolarmente forte.

Non significa che l’attore abbia perso la propria identità.

Al contrario, la fotografia dimostra quanto sia cambiato nel tempo il suo aspetto, mentre il suo volto continua a essere riconoscibile per milioni di spettatori.

Una carriera costruita anche attraverso la trasformazione

La storia professionale di Goodman non può comunque essere ridotta al ruolo di Walter.

L’attore ha costruito una carriera estremamente ampia, passando dalla televisione al cinema e interpretando personaggi molto differenti.

Il grande pubblico lo associa anche alla serie “Pappa e ciccia”, oltre a numerosi film e produzioni televisive.

Il suo talento gli ha permesso di utilizzare anche la propria presenza fisica come elemento caratterizzante dei personaggi.

In questo senso, il cambiamento del corpo diventa quasi un elemento narrativo parallelo alla carriera.

Il Goodman di oggi è molto diverso da quello di venti o trent’anni fa, ma continua a portarsi dietro una filmografia che permette agli spettatori di ricostruire tutte le fasi della sua trasformazione.

Il confronto con le vecchie fotografie

Sono soprattutto le immagini d’archivio a rendere evidente la portata del cambiamento.

Durante gli anni nei quali raggiunse il peso più elevato, Goodman aveva una corporatura molto più imponente. Oggi la differenza è evidente anche attraverso fotografie informali come quella pubblicata da DeLuise.

Il confronto, però, racconta soprattutto il tempo trascorso.

Sono quasi due decenni di cambiamenti, decisioni e nuove abitudini.

Per questo la perdita di circa 90 chili non dovrebbe essere letta soltanto come una trasformazione estetica.

È il risultato visibile di una modifica radicale dello stile di vita che l’attore ha scelto di mantenere nel corso degli anni.

Una trasformazione lontana dai riflettori

C’è poi un altro aspetto interessante nella fotografia.

Goodman non è stato immortalato durante una cerimonia o una première cinematografica. Si trovava semplicemente a fare la spesa.

Questo rende l’immagine ancora più significativa.

Non c’è infatti la costruzione tipica delle fotografie ufficiali, nella quale abbigliamento, postura, illuminazione e angolazione possono modificare sensibilmente la percezione del corpo.

È un momento quotidiano, nel quale il pubblico vede l’attore in una situazione normale.

Ed è proprio quella normalità a rendere il cambiamento così evidente.

Il peso di un attore non racconta tutta la sua salute

La trasformazione di Goodman può naturalmente sorprendere, ma è importante evitare di interpretare una fotografia come una diagnosi.

Il peso corporeo, da solo, non permette di stabilire le condizioni di salute di una persona.

Nel caso di Goodman, ciò che è documentato pubblicamente è il suo percorso personale di cambiamento e le abitudini che ha raccontato nel corso degli anni.

Il resto appartiene alla sfera privata.

La fotografia permette quindi di osservare un cambiamento estetico evidente, ma non consente di formulare valutazioni cliniche sulla sua condizione attuale.

È una distinzione importante soprattutto quando una trasformazione fisica viene discussa sui social.

Da David DeLuise un omaggio che riporta Goodman al centro dell’attenzione

Il post di DeLuise, nato come un momento di celebrazione e affetto, ha finito così per generare un’attenzione molto più ampia.

La frase dedicata all’amico e collega sottolinea soprattutto il rapporto personale e il valore che Goodman ha avuto nell’immaginario di una generazione.

Ma il pubblico ha guardato immediatamente alla sua trasformazione.

A 74 anni, l’attore appare oggi molto lontano dall’immagine di sé che aveva all’inizio degli anni Duemila.

Una differenza costruita nel tempo e legata a un percorso che, secondo quanto da lui raccontato, ha coinvolto alimentazione, attività fisica e rinuncia all’alcol.

Il nuovo volto di una vecchia leggenda di Hollywood

La fotografia al supermercato racconta dunque qualcosa di più di una semplice perdita di peso.

Racconta la seconda parte di una trasformazione cominciata quasi vent’anni fa e diventata ormai parte della storia personale e professionale di John Goodman.

Da un peso di circa 180 chili a una perdita complessiva stimata in 90 chili, l’attore ha modificato profondamente il proprio stile di vita.

E oggi, lontano dai set e dalle luci delle première, basta una fotografia accanto a un collega per rendere visibile quanto quel percorso abbia cambiato il suo aspetto.

Per chi lo ricorda nei panni di Walter Sobchak o nelle altre grandi interpretazioni della sua carriera, l’impressione può essere davvero quella raccontata da molti utenti sui social: per riconoscere John Goodman nella nuova fotografia serve qualche secondo in più.

Ma dietro quell’effetto sorpresa non c’è una trasformazione improvvisa.

C’è una storia cominciata nel 2007 e costruita, passo dopo passo, attraverso scelte che Goodman ha mantenuto nel tempo. Ed è forse proprio questa la ragione per cui, ancora oggi, il suo cambiamento continua a sorprendere.