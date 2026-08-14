Carne di struzzo, perché piace agli atleti: benefici e costi

🌐 Carne di struzzo e sport: è una delle carni più magre e proteiche e può offrire un interessante mix di proteine, ferro e pochi grassi. Ecco cosa sapere sui suoi benefici, perché può essere adatta alla dieta di un atleta e quanto può costare.

La carne di struzzo è entrata negli ultimi anni nel radar di chi cerca alimenti ricchi di proteine ma con un contenuto di grassi contenuto. Un prodotto ancora poco comune sulle tavole italiane, certamente più particolare rispetto a pollo, tacchino o manzo, ma che dal punto di vista nutrizionale presenta caratteristiche interessanti.

Il tema è tornato al centro dell’attenzione anche attraverso Nadia Battocletti, una delle grandi protagoniste dell’atletica italiana. Quando si parla di una campionessa impegnata ad allenarsi ad altissima intensità, però, la domanda diventa più ampia: perché un atleta potrebbe scegliere una carne come quella di struzzo?

La risposta non sta in un alimento “miracoloso”, né nella convinzione che un singolo ingrediente possa migliorare automaticamente la prestazione. Il punto è piuttosto il profilo nutrizionale complessivo. La carne di struzzo può fornire una quantità significativa di proteine, ferro e altri micronutrienti, mantenendo al tempo stesso un contenuto lipidico generalmente basso.

Ed è proprio questa combinazione a renderla interessante soprattutto per chi deve costruire una dieta capace di sostenere allenamenti frequenti e recupero muscolare.

Carne di struzzo: quante proteine contiene

Il primo elemento da considerare è la densità proteica.

Le analisi disponibili sulla composizione della carne di struzzo riportano valori che possono collocarsi, a seconda del taglio e delle condizioni di analisi, intorno a 22-24 grammi di proteine per 100 grammi. Una revisione della letteratura evidenzia inoltre un contenuto proteico superiore o comunque comparabile a quello di altre carni comunemente consumate, con una quantità di grassi generalmente più bassa rispetto al manzo.

Le proteine sono fondamentali nella dieta di chi pratica sport perché forniscono gli aminoacidi necessari alla costruzione e al mantenimento dei tessuti. Dopo un allenamento intenso, l’organismo deve infatti affrontare i processi di riparazione e adattamento muscolare.

Questo non significa che mangiare struzzo equivalga automaticamente a recuperare meglio. Conta l’intera alimentazione, insieme alla quantità totale di proteine assunte durante la giornata, alla distribuzione dei pasti, all’apporto di carboidrati, ai grassi, all’idratazione e al carico di allenamento.

Ma una carne molto proteica e relativamente magra può rappresentare uno degli strumenti disponibili per raggiungere il proprio fabbisogno.

Pochi grassi: il vantaggio più evidente

Se c’è una caratteristica che distingue particolarmente la carne di struzzo, è il suo profilo lipidico.

Le pubblicazioni scientifiche riportano valori di grasso generalmente bassi, anche se la composizione cambia in base al taglio e alla preparazione. Una recente revisione indica, per la carne di struzzo, circa 2-3 grammi di grassi per 100 grammi, contro valori medi sensibilmente più elevati riportati per il manzo nella stessa comparazione.

Un altro lavoro di revisione riporta intervalli differenti, confermando però la tendenza generale verso una carne particolarmente magra.

Per uno sportivo questo può essere interessante per un motivo molto semplice: consente di inserire una buona quota di proteine senza aggiungere una quantità elevata di grassi al pasto.

Anche in questo caso, tuttavia, bisogna evitare un equivoco. I grassi non sono il nemico della dieta dell’atleta. Sono nutrienti indispensabili e partecipano a numerosi processi fisiologici. Il vantaggio della carne di struzzo non consiste quindi nell’eliminazione dei grassi, ma nella possibilità di scegliere una fonte proteica particolarmente magra quando questo è coerente con le necessità individuali.

Il ferro della carne di struzzo

L’altro elemento che rende interessante questo alimento è il ferro.

La carne rappresenta una fonte di ferro nella dieta e il minerale è particolarmente importante per chi pratica sport di endurance. Il ferro partecipa infatti al trasporto dell’ossigeno attraverso l’emoglobina e alla produzione di energia.

Le quantità riportate per la carne di struzzo possono variare considerevolmente tra studi e tagli. Una delle revisioni disponibili riporta valori fino a circa 8,4 milligrammi di ferro per 100 grammi, mentre altre banche dati e analisi riportano quantità inferiori.

La differenza è un dettaglio importante perché impedisce di trasformare un dato nutrizionale in una promessa assoluta.

Il messaggio corretto è un altro: lo struzzo può essere una fonte interessante di ferro, soprattutto all’interno di una dieta equilibrata.

Per un atleta di endurance, il tema è particolarmente rilevante perché un adeguato apporto di ferro contribuisce alle normali funzioni dell’organismo legate al trasporto dell’ossigeno. In presenza di una reale carenza, però, non è sufficiente modificare casualmente la dieta: servono valutazione clinica e indicazioni professionali.

Perché può interessare a chi corre

Il collegamento con l’atletica è quindi abbastanza intuitivo.

Un atleta come Nadia Battocletti sottopone il proprio organismo a un livello di lavoro molto diverso rispetto a quello di una persona sedentaria. Gli allenamenti possono essere frequenti, intensi e accompagnati da un elevato consumo energetico.

In questo contesto, l’alimentazione deve fare più cose contemporaneamente: fornire energia, sostenere il recupero, contribuire al mantenimento della massa muscolare e garantire un adeguato apporto di micronutrienti.

La carne di struzzo può inserirsi in questo schema soprattutto come fonte proteica magra.

Il suo utilizzo, però, va letto nel contesto di un’alimentazione completa. Un piatto composto soltanto da carne non rappresenta necessariamente il pasto ideale dopo un allenamento di endurance. In molte situazioni servono anche carboidrati per contribuire al ripristino delle riserve energetiche, oltre a frutta, verdura e altre fonti di nutrienti.

Lo struzzo può quindi essere un ingrediente, non una strategia nutrizionale completa.

Struzzo contro manzo: cosa cambia

Il confronto con il manzo è inevitabile, perché la carne di struzzo viene spesso descritta proprio come un’alternativa alla carne bovina.

Sul piano nutrizionale, la differenza più interessante riguarda soprattutto il contenuto di grassi. Nella comparazione riportata dalla letteratura, la carne di struzzo presenta circa 22-24 grammi di proteine e 2-3 grammi di grassi per 100 grammi, mentre il manzo considerato nella stessa analisi arriva mediamente a circa 19-22 grammi di proteine e 10-15 grammi di grassi.

Questo non significa che il manzo sia un alimento da eliminare. Taglio, provenienza e quantità cambiano profondamente il profilo nutrizionale e una dieta equilibrata può tranquillamente comprendere diverse fonti proteiche.

La differenza sta quindi nella possibilità di alternare alimenti differenti in funzione delle esigenze e delle preferenze.

Lo struzzo può essere interessante soprattutto per chi cerca una carne dal gusto simile, per certi aspetti, a quello delle carni rosse ma con un contenuto lipidico generalmente più contenuto.

È davvero una carne “superfood”?

Qui è necessario frenare l’entusiasmo.

Il termine “superfood” è efficace dal punto di vista comunicativo, ma rischia di semplificare troppo la realtà. Non esiste una singola carne capace di sostituire una dieta equilibrata e non ci sono ragioni per attribuire allo struzzo proprietà straordinarie indipendenti dal resto dell’alimentazione.

Il suo punto di forza è più concreto: è una carne ricca di proteine e generalmente molto magra, con un contenuto di ferro che può risultare interessante. Le caratteristiche precise dipendono dal taglio, dalla lavorazione e dalla preparazione.

In altre parole, non è necessario trasformare lo struzzo in una moda alimentare per riconoscerne le qualità.

Per chi ama variare le fonti proteiche, può essere semplicemente una possibilità in più.

Come si cucina la carne di struzzo

La particolare magrezza richiede anche attenzione ai fornelli.

Una carne con pochi grassi può perdere rapidamente morbidezza se viene sottoposta a una cottura eccessiva. Per questo i diversi tagli possono richiedere tecniche differenti, esattamente come accade con altre carni.

Filetto e tagli più teneri possono essere trattati in modo simile a una bistecca, mentre la carne macinata può essere utilizzata per hamburger e altre preparazioni.

Il principio generale è evitare di cuocere troppo a lungo una carne già molto magra, perché la riduzione dei liquidi può renderla asciutta.

Naturalmente, la sicurezza alimentare viene prima della ricerca della morbidezza: temperatura, conservazione e manipolazione devono essere adeguate al prodotto acquistato.

Quanto costa la carne di struzzo

Il prezzo è probabilmente il principale ostacolo alla diffusione dello struzzo sulle tavole italiane.

Non esiste un prezzo unico nazionale: il costo cambia in modo significativo in base al taglio, al formato, alla provenienza, al rivenditore e alla disponibilità. I tagli pregiati possono avere un prezzo nettamente superiore rispetto alle carni più comuni.

È anche questa una delle ragioni per cui lo struzzo rimane un alimento di nicchia. Pollo, tacchino e manzo sono facilmente reperibili e possono essere acquistati in un’ampia gamma di fasce di prezzo.

Lo struzzo, invece, ha una distribuzione più limitata e una filiera decisamente meno estesa.

Per il consumatore, dunque, il confronto non deve essere soltanto nutrizionale. Il rapporto tra prezzo, quantità consumata e obiettivo alimentare diventa determinante.

Se l’obiettivo è semplicemente aumentare l’apporto proteico, esistono molte alternative più economiche. Se invece si cerca un alimento particolare da inserire occasionalmente nella dieta, il costo può diventare meno rilevante.

Carne di struzzo e dieta dello sportivo: quando può avere senso

Il vero interesse dello struzzo emerge soprattutto quando viene considerato all’interno di una pianificazione alimentare.

Un atleta può avere bisogno di quantità elevate di proteine senza necessariamente voler ricorrere sempre alle stesse fonti. Alternare carne, pesce, uova, latticini e fonti vegetali permette di costruire una dieta più varia.

In questo scenario, la carne di struzzo può rappresentare una scelta utile quando si desidera una fonte proteica animale molto magra.

La sua presenza non è però indispensabile per ottenere una buona alimentazione sportiva. Un atleta può raggiungere un adeguato apporto proteico anche senza mangiarla.

Ed è proprio questa la distinzione più importante: un alimento può essere nutrizionalmente interessante senza essere necessario.

Il ruolo del ferro per chi pratica endurance

Per un’atleta di mezzofondo e fondo, il ferro merita un capitolo a parte.

L’organismo utilizza questo minerale in processi fondamentali e una disponibilità insufficiente può diventare un problema soprattutto quando le richieste fisiologiche aumentano. Ma la soluzione non consiste nel consumare indiscriminatamente grandi quantità di carne.

Il fabbisogno dipende dalla persona, dall’età, dal sesso, dal livello di attività fisica e da numerosi altri fattori.

La carne di struzzo può contribuire all’apporto di ferro, ma non dovrebbe essere presentata come una terapia contro la carenza di ferro. In presenza di valori ematici alterati è necessario rivolgersi a un medico o a un professionista della nutrizione.

Questo vale anche per gli integratori: assumere ferro senza una reale necessità non è una strategia da improvvisare.

Nadia Battocletti e la lezione più interessante

La curiosità suscitata dall’alimentazione di Nadia Battocletti va oltre la semplice domanda “fa bene mangiare struzzo?”.

La lezione più interessante riguarda infatti il modo in cui un atleta di alto livello costruisce la propria alimentazione. Non esiste un alimento segreto capace di spiegare una prestazione sportiva d’élite.

Dietro risultati di questo livello ci sono allenamento, recupero, programmazione, sonno, genetica, gestione del carico e naturalmente alimentazione. Quest’ultima deve accompagnare il lavoro quotidiano, non sostituirlo.

La carne di struzzo può essere una delle tante scelte disponibili, soprattutto grazie alla combinazione di proteine elevate, pochi grassi e presenza di ferro.

È un alimento particolare, costoso rispetto a fonti proteiche più comuni e non indispensabile. Ma proprio per questo il suo interesse è soprattutto nutrizionale: offre un profilo che può adattarsi bene a determinati obiettivi, compresi quelli di chi deve gestire con attenzione l’alimentazione durante periodi di allenamento intenso.

Struzzo sì, ma senza trasformarlo in una moda

La domanda finale non è quindi se la carne di struzzo sia “migliore” di tutte le altre.

È più corretto chiedersi per chi e in quale contesto possa essere una buona scelta.

Per chi pratica sport, il vantaggio più evidente è la possibilità di assumere proteine con un quantitativo relativamente basso di grassi. Il ferro aggiunge un ulteriore elemento di interesse, soprattutto per chi ha esigenze nutrizionali legate all’endurance, pur senza trasformare questa carne in una soluzione automatica a eventuali carenze.

Per il consumatore comune può essere invece semplicemente un’alternativa alle carni tradizionali, da provare occasionalmente se reperibile e se il prezzo è compatibile con il proprio budget.

La vera forza dello struzzo, insomma, non è il suo essere esotico. È la sua composizione nutrizionale.

E proprio il caso di Nadia Battocletti riporta il discorso alla sua dimensione più concreta: nell’alimentazione degli atleti di alto livello, spesso la differenza non sta nel trovare un singolo alimento miracoloso, ma nel costruire giorno dopo giorno un equilibrio preciso tra energia, proteine, micronutrienti, recupero e qualità complessiva della dieta.