Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner conquista Copenhagen

🌐 Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, protagonista alla Copenhagen Fashion Week: la modella danese ha aperto la passerella con un look destinato a influenzare le tendenze primavera/estate 2027, confermando una carriera nella moda già avviata prima della notorietà legata al campione italiano.

Non soltanto compagna di Jannik Sinner, ma sempre più protagonista nel mondo della moda. Laila Hasanovic ha conquistato la scena della Copenhagen Fashion Week, dove è stata scelta per aprire una delle sfilate più attese della manifestazione, confermando un percorso professionale costruito negli anni lontano dai riflettori sportivi.

La modella danese è salita in passerella con un look che guarda già alla prossima stagione primavera/estate 2027, attirando l’attenzione per uno stile essenziale, elegante e fortemente legato all’estetica nordica.

La crescente popolarità della giovane modella è stata sicuramente amplificata dalla relazione con il numero uno del tennis mondiale, ma la sua carriera nel settore fashion era iniziata molto prima dell’incontro con Sinner.

Laila Hasanovic protagonista alla Copenhagen Fashion Week

La passerella di Copenhagen ha rappresentato un nuovo importante momento nella carriera di Laila Hasanovic.

La modella ha inaugurato la manifestazione indossando un outfit caratterizzato da un costume intero nero abbinato a una leggera cappa in chiffon trasparente. Un look pensato per anticipare alcune delle tendenze che potrebbero dominare il beachwear della prossima stagione calda.

A rendere particolare la proposta è stato il motivo botanico presente sulla mantella, ripreso anche nei dettagli dei sandali color pervinca. Un insieme che ha unito minimalismo e raffinatezza, due elementi molto presenti nella moda scandinava contemporanea.

A completare il look, Hasanovic ha scelto un wet hair look, con capelli dall’effetto bagnato e naturale, una scelta che ha rafforzato l’immagine sofisticata ma allo stesso tempo semplice della sfilata.

L’evento si è svolto nei suggestivi giardini di Carl Jacobsen, una location che ha contribuito a creare un’atmosfera elegante e internazionale.

Tra le protagoniste della passerella anche Alana Hadid, sorella maggiore delle celebri modelle Gigi e Bella Hadid, da tempo legata professionalmente alla capitale danese.

Chi è Laila Hasanovic, dalla Danimarca alle passerelle internazionali

Nata a Copenhagen l’8 novembre 2000, Laila Hasanovic è cresciuta a Svendborg, in Danimarca, in una famiglia di origine bosniaca.

Prima di affermarsi nel mondo della moda, ha coltivato una forte passione per il settore beauty e make-up, trasformando progressivamente un interesse personale in un vero percorso professionale.

Dopo un periodo negli Stati Uniti legato agli studi, Hasanovic ha iniziato a costruire la propria presenza nel mondo digitale, utilizzando i social network come piattaforma per raccontare il proprio stile e il proprio rapporto con moda e bellezza.

Il passaggio dalla creazione di contenuti online alle passerelle è stato graduale, fino alla collaborazione con marchi e realtà internazionali.

Nel 2019 ha inoltre raggiunto la finale di Miss Universo Danimarca, un’esperienza che ha contribuito ad aumentare la sua notorietà nel Paese e a consolidare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e della moda.

Una carriera costruita prima della popolarità accanto a Sinner

Il legame con Jannik Sinner ha portato inevitabilmente una grande attenzione mediatica sulla figura di Hasanovic.

La relazione con il campione italiano ha fatto conoscere il suo nome anche a un pubblico lontano dalla moda, ma la giovane danese aveva già intrapreso un percorso autonomo.

Negli ultimi anni il suo profilo professionale si è sviluppato lungo tre direttrici principali:

moda internazionale ;

; beauty e campagne pubblicitarie ;

; contenuti digitali sui social network.

La sua immagine combina caratteristiche molto apprezzate nel settore: un’estetica raffinata, un forte legame con le tendenze contemporanee e una capacità comunicativa adatta al mondo digitale.

La partecipazione alla Copenhagen Fashion Week rappresenta quindi non soltanto un evento mondano, ma un ulteriore passo nella costruzione della sua identità professionale.

La relazione con Jannik Sinner, dalla discrezione alla conferma pubblica

La storia tra Laila Hasanovic e Jannik Sinner è stata caratterizzata inizialmente dalla massima riservatezza.

I due avrebbero iniziato a frequentarsi nell’estate del 2025, mantenendo per mesi un profilo molto discreto. Il tennista italiano, da sempre attento alla propria privacy, aveva evitato di esporre pubblicamente la relazione.

La conferma è arrivata successivamente dopo un importante successo sportivo di Sinner, quando il campione ha voluto ringraziare pubblicamente anche la propria fidanzata tra le persone che lo hanno sostenuto.

Da quel momento l’interesse mediatico nei confronti della coppia è aumentato, trasformando Hasanovic in una presenza sempre più osservata anche fuori dagli ambienti della moda.

Nonostante l’attenzione crescente, la modella continua a mantenere uno stile riservato, concentrandosi soprattutto sulla propria carriera.

Moda e sport, due mondi sempre più vicini

La presenza di Hasanovic nel panorama fashion conferma un fenomeno ormai consolidato: il legame tra sport, moda e comunicazione digitale.

Le compagne e i compagni degli atleti di alto livello spesso diventano figure pubbliche con percorsi professionali autonomi, capaci di sviluppare un’identità indipendente.

Nel caso di Hasanovic, la notorietà legata a Sinner rappresenta soltanto una parte della sua esposizione mediatica.

La sua carriera dimostra infatti come il settore della moda contemporanea sia profondamente cambiato: oggi una modella non è soltanto un volto da passerella, ma anche una creatrice di contenuti, un punto di riferimento per tendenze e una figura capace di costruire una comunità online.

Il nuovo volto della moda danese

Con la partecipazione alla Copenhagen Fashion Week, Laila Hasanovic rafforza il proprio ruolo tra i volti emergenti della moda danese.

La capitale della Danimarca negli ultimi anni è diventata uno dei centri più interessanti del fashion internazionale, grazie a uno stile riconoscibile fatto di sostenibilità, ricerca estetica e contaminazione tra minimalismo e innovazione.

Hasanovic sembra inserirsi perfettamente in questa identità: capelli biondo cenere, occhi chiari e un’immagine che richiama l’eleganza naturale tipica dello stile scandinavo.

La sua forza è proprio nella capacità di unire diversi mondi: moda tradizionale, comunicazione digitale e attenzione mediatica internazionale.

Una carriera in crescita tra passerelle e nuovi progetti

Il futuro professionale di Laila Hasanovic sembra destinato a svilupparsi ancora nel settore fashion.

Le collaborazioni con brand, le presenze alle settimane della moda e il seguito crescente sui social indicano un percorso in espansione.

La relazione con Sinner continuerà probabilmente a generare interesse pubblico, ma la modella danese punta a essere riconosciuta soprattutto per il proprio lavoro.

La passerella di Copenhagen rappresenta così un nuovo capitolo di una storia professionale iniziata con la passione per il beauty e trasformata in una carriera internazionale.

Tra moda, fotografia e contenuti digitali, Laila Hasanovic sta costruendo un’identità sempre più definita: quella di una giovane protagonista del fashion contemporaneo, capace di attirare l’attenzione senza rinunciare a uno stile personale e discreto.