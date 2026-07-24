Bastoncini di zucchine fritti croccanti: i bricchetti liguri

🌐 Bastoncini di zucchine fritti: la ricetta dei bricchetti liguri della tradizione, piccoli fili dorati e croccanti che trasformano un ingrediente semplice in un antipasto irresistibile. Preparati con pochi passaggi e una tecnica antica per eliminare l’acqua delle zucchine, sono perfetti per aperitivi, contorni e finger food estivi.

Bricchetti liguri, il segreto dei bastoncini di zucchine fritti perfetti

Ci sono ricette che conquistano non per la complessità, ma per la capacità di trasformare pochi ingredienti quotidiani in qualcosa di speciale.

I bastoncini di zucchine fritti, conosciuti in Liguria con il nome tradizionale di bricchetti, appartengono proprio a questa categoria: una preparazione povera, nata nelle cucine familiari, capace ancora oggi di portare in tavola il sapore delle estati italiane.

Il nome curioso deriva dalla forma sottile delle zucchine tagliate a listarelle, simili a piccoli fiammiferi. In dialetto ligure, infatti, “bricchetto” richiama proprio l’idea di un bastoncino minuto e allungato.

Dietro un piatto apparentemente semplice si nasconde però una tecnica precisa.

Il vero segreto non è soltanto la frittura, ma la preparazione delle zucchine prima della cottura: un passaggio fondamentale che permette di ottenere una consistenza asciutta, croccante e dorata, evitando il classico problema delle verdure fritte troppo morbide o impregnate di olio.

Una ricetta della tradizione ligure nata nelle cucine di casa

La cucina ligure è famosa per la sua capacità di valorizzare ingredienti semplici.

Dalla focaccia alle torte salate, dal pesto alle preparazioni con verdure dell’orto, molte ricette regionali nascono dall’esigenza di creare piatti gustosi utilizzando ciò che era disponibile.

I bricchetti di zucchine seguono esattamente questa filosofia.

Le zucchine, soprattutto nei mesi estivi, erano tra gli ortaggi più presenti negli orti familiari. Economiche, leggere e facilmente coltivabili, diventavano la base di numerose preparazioni.

La frittura permetteva di trasformarle in qualcosa di più sfizioso, ideale da portare in tavola durante una cena in famiglia oppure come piccolo antipasto nelle occasioni conviviali.

Una caratteristica importante di questa ricetta è la sua versatilità.

Può essere servita come aperitivo, accompagnata da salse fresche o da un bicchiere di vino bianco ligure, oppure diventare un contorno caldo accanto a piatti di carne o pesce.

È anche una preparazione adatta a chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana, perché non richiede ingredienti di origine animale.

Il passaggio fondamentale: far perdere acqua alle zucchine

Molti tentano di friggere le zucchine direttamente dopo averle tagliate.

È un errore frequente.

Le zucchine sono composte principalmente da acqua e, durante la cottura, tendono a rilasciarla. Se questo liquido rimane all’interno dell’ortaggio, il risultato finale rischia di essere poco croccante.

La tecnica tradizionale dei bricchetti prevede invece un passaggio preliminare molto semplice.

Dopo essere state tagliate a bastoncini sottili, le zucchine vengono cosparse con un po’ di sale e lasciate riposare.

Questo procedimento favorisce la fuoriuscita dell’acqua in eccesso.

Dopo il riposo, le zucchine vengono asciugate con cura e solo a quel punto passano alla fase successiva: la panatura leggera con farina.

È proprio questa attenzione ai dettagli a fare la differenza.

Una ricetta con pochi ingredienti richiede spesso più precisione rispetto a preparazioni elaborate, perché ogni elemento deve essere valorizzato al massimo.

La farina di riso per una croccantezza speciale

Nella versione più moderna dei bricchetti viene spesso utilizzata la farina di riso al posto della classica farina di grano.

Una scelta che offre diversi vantaggi.

La farina di riso crea infatti una superficie particolarmente croccante e leggera, capace di formare una pellicola dorata intorno alle zucchine senza appesantire il risultato.

Inoltre rende la ricetta adatta anche a chi deve evitare il glutine.

Il contrasto che si crea è uno degli aspetti più apprezzati del piatto: fuori una crosticina sottile e friabile, dentro la morbidezza naturale della zucchina.

Il risultato è un boccone equilibrato, semplice ma sorprendentemente ricco di gusto.

Come preparare i bricchetti: ingredienti e procedimento

Per realizzare dei perfetti bastoncini di zucchine fritti alla ligure servono pochi ingredienti.

Le quantità possono essere adattate in base al numero di persone, ma la base della ricetta comprende:

zucchine fresche, preferibilmente piccole e compatte;

farina di riso per una frittura più croccante;

sale per il riposo delle verdure;

olio per friggere adatto alle alte temperature.

La preparazione inizia lavando accuratamente le zucchine e tagliandole a bastoncini sottili.

Il taglio è importante: devono essere abbastanza piccoli da cuocere rapidamente, ma non troppo sottili da perdere completamente consistenza.

Una volta tagliate, vengono messe in una ciotola con un pizzico di sale e lasciate riposare.

Dopo circa mezz’ora, l’acqua rilasciata viene eliminata.

Le zucchine vengono quindi asciugate con carta da cucina o con un telo pulito.

A questo punto si passa alla farina.

I bastoncini devono essere leggermente infarinati, senza creare uno strato troppo spesso.

La frittura deve avvenire in olio ben caldo, così da ottenere una cottura rapida e uniforme.

Quando diventano dorati e croccanti, vengono scolati e sistemati su carta assorbente.

Il consiglio della tradizione è semplice: servirli immediatamente.

La croccantezza dei bricchetti dà il meglio appena fritti.

Gli errori da evitare per una frittura perfetta

Anche una ricetta apparentemente facile può nascondere alcune insidie.

Il primo errore è usare zucchine troppo grandi.

Quelle mature contengono più acqua e semi, rendendo più difficile ottenere una consistenza croccante.

Meglio scegliere zucchine giovani, sode e dalla buccia brillante.

Un altro errore è saltare il riposo con il sale.

Questo passaggio può sembrare secondario, ma è fondamentale per eliminare l’umidità in eccesso.

Anche la temperatura dell’olio è decisiva.

Se è troppo freddo, le zucchine assorbiranno grasso diventando pesanti.

Se è troppo caldo, rischiano di bruciarsi all’esterno senza cuocere bene all’interno.

La frittura ideale deve essere rapida e uniforme.

Bricchetti di zucchine: un antipasto perfetto per l’estate

I bastoncini di zucchine fritti sono una delle ricette più adatte alla stagione estiva.

Sono facili da preparare, possono essere serviti in tavola in pochi minuti e si abbinano bene a moltissimi sapori.

Durante un aperitivo possono essere accompagnati da creme allo yogurt, salse alle erbe aromatiche o semplicemente gustati con qualche goccia di limone.

Come contorno si sposano bene con pesce alla griglia, formaggi freschi e piatti leggeri.

La loro forza è proprio la semplicità.

Non servono ingredienti costosi o tecniche elaborate: basta una buona materia prima e il rispetto dei tempi della preparazione.

Una ricetta antica che continua a conquistare

Le ricette della tradizione sopravvivono quando riescono a parlare anche al presente.

I bricchetti liguri di zucchine ne sono un esempio perfetto.

Nati probabilmente nelle cucine domestiche, tramandati tra generazioni e preparati con ingredienti comuni, oggi continuano a essere apprezzati perché racchiudono una delle caratteristiche più amate della cucina italiana: la capacità di creare emozione partendo dalla semplicità.

Un bastoncino dorato può sembrare un piccolo dettaglio sulla tavola.

Ma spesso sono proprio questi piccoli gesti culinari, quelli imparati dalle nonne e custoditi nelle famiglie, a raccontare meglio di qualsiasi altro piatto la storia di un territorio.

E quando arriva il primo assaggio, il motivo diventa evidente: uno tira davvero l’altro.