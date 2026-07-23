Effetto Sinner, classifica delle regioni dove il tennis cresce di più

🌐 Effetto Sinner: il boom del tennis in Italia ridisegna la geografia della passione sportiva. Il Trentino-Alto Adige guida la classifica nazionale, ma è l’Umbria la vera sorpresa. Lo studio sull’Indice dell’Effetto Sinner racconta come successi internazionali, pratica agonistica e interesse online stiano cambiando il volto del tennis italiano.

L’Effetto Sinner cambia la geografia del tennis italiano

Il tennis italiano non è più soltanto uno sport in crescita: è diventato un fenomeno sociale capace di modificare abitudini, interessi e perfino la distribuzione geografica della passione sportiva. Negli ultimi anni il movimento ha vissuto una trasformazione senza precedenti, alimentata soprattutto dai successi ottenuti dai protagonisti azzurri sui palcoscenici internazionali.

In questo scenario si inserisce l’Indice dell’Effetto Sinner (IES), uno studio che fotografa il livello di entusiasmo per il tennis nelle venti regioni italiane attraverso un parametro che unisce pratica agonistica e interesse digitale. Il risultato è una fotografia sorprendente, nella quale alcune certezze vengono confermate, mentre altre lasciano spazio a risultati inattesi.

Se il primo posto del Trentino-Alto Adige, terra natale di Jannik Sinner, era ampiamente prevedibile, è il resto della graduatoria a raccontare quanto il tennis stia vivendo una nuova primavera in tutta Italia.

Il secondo trionfo di Sinner alimenta una passione nazionale

Il recente successo di Jannik Sinner a Wimbledon, conquistato dopo una finale spettacolare, rappresenta soltanto l’ultimo capitolo di una crescita iniziata ormai da diversi anni.

L’altoatesino è riuscito a trasformarsi da semplice campione sportivo in un autentico fenomeno culturale. La sua immagine, il suo stile sobrio, la continuità dei risultati e la capacità di competere stabilmente ai massimi livelli hanno contribuito a rendere il tennis uno degli sport più seguiti dagli italiani.

L’effetto è evidente anche nei numeri.

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha registrato una crescita impressionante dei tesserati, oggi superiori a 1,15 milioni, praticamente il triplo rispetto a pochi anni fa. Parallelamente aumenta anche il numero degli agonisti, segnale che il boom non riguarda soltanto chi segue il tennis in televisione ma anche chi decide di praticarlo.

È proprio questa combinazione tra passione e partecipazione concreta a costituire il cuore dell’Indice dell’Effetto Sinner.

Come nasce l’Indice dell’Effetto Sinner

Lo studio costruisce una classifica regionale attribuendo un punteggio da 0 a 100.

Il valore finale nasce dall’unione di due indicatori fondamentali:

la diffusione della pratica agonistica , misurata in rapporto alla popolazione residente;

, misurata in rapporto alla popolazione residente; l’interesse espresso attraverso le ricerche online, analizzando per tre anni le principali parole chiave legate al tennis.

Tra gli argomenti presi in considerazione figurano Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Wimbledon, Coppa Davis, tennis e tennis in TV.

L’obiettivo non è semplicemente individuare dove si gioca di più, ma capire dove il tennis rappresenti realmente un fenomeno culturale.

Trentino-Alto Adige, il regno del tennis italiano

Con 94,2 punti su 100, il Trentino-Alto Adige domina la graduatoria nazionale con un margine enorme sulla concorrenza.

Il risultato appare quasi naturale considerando che proprio qui è nato Jannik Sinner, il simbolo della nuova generazione del tennis mondiale.

Ma il primato non dipende soltanto dall’effetto emotivo.

La regione presenta infatti la più alta densità di giocatori agonisti dell’intero Paese: circa un tennista ogni 185 abitanti, oltre il doppio della media nazionale.

Ancora più interessante è un dato curioso emerso dall’analisi delle ricerche online.

Pur primeggiando nella maggior parte delle categorie analizzate, le province trentine non risultano particolarmente interessate alla ricerca della voce “tennis in TV”.

Il motivo appare quasi simbolico: in Trentino il tennis non è soltanto uno spettacolo da guardare, ma soprattutto uno sport da praticare.

L’Umbria sorprende tutta Italia

La vera rivelazione della classifica è però l’Umbria, che conquista il secondo posto nazionale.

Un risultato che sorprende perché la regione non può contare né su grandi tornei internazionali né su un campione del circuito ATP o WTA capace di trainare l’interesse locale.

Eppure proprio qui il tennis sembra aver trovato un terreno particolarmente fertile.

Le ricerche dedicate a Jannik Sinner e Jasmine Paolini collocano l’Umbria ai vertici nazionali, dimostrando un coinvolgimento molto superiore rispetto alle dimensioni demografiche della regione.

È il segnale di una passione costruita soprattutto dall’entusiasmo degli appassionati, senza il sostegno del fattore territoriale.

Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna confermano la crescita

Alle spalle dell’Umbria si colloca la Liguria, che si distingue soprattutto per il numero di praticanti in rapporto agli abitanti.

Anche la Toscana conferma il forte legame con il tennis grazie all’effetto generato da Jasmine Paolini, diventata uno dei principali riferimenti del movimento femminile italiano.

Le ricerche dedicate alla finalista di Wimbledon risultano infatti particolarmente elevate proprio nella sua regione d’origine.

L’Emilia-Romagna, invece, beneficia della crescente attenzione verso la Coppa Davis, anche grazie agli eventi internazionali ospitati negli ultimi anni.

Il risultato è una presenza stabile nella parte alta della graduatoria.

Il boom non riguarda solo i professionisti

Ridurre tutto al successo di Sinner sarebbe però un errore.

Negli ultimi anni il tennis italiano ha beneficiato di una crescita collettiva senza precedenti.

Da Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti, passando per Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego fino alla straordinaria affermazione di Jasmine Paolini, il movimento ha costruito una generazione capace di competere stabilmente ai massimi livelli.

Questo ha prodotto un effetto domino.

Sempre più bambini iniziano a frequentare i circoli.

Sempre più adulti tornano a giocare dopo anni.

Sempre più famiglie scelgono il tennis come attività sportiva principale.

Il successo televisivo alimenta l’interesse, mentre la disponibilità di nuovi impianti rende più semplice avvicinarsi alla disciplina.

Lombardia e Puglia raccontano due realtà differenti

Tra i dati più curiosi emerge il caso della Lombardia.

La regione possiede il maggior numero assoluto di giocatori agonisti italiani, con oltre 20.000 tesserati, ma la classifica tiene conto della popolazione complessiva.

Di conseguenza il rapporto tra praticanti e residenti colloca la Lombardia soltanto nella parte centrale della graduatoria.

Diverso il caso della Puglia, che registra praticamente lo stesso numero di agonisti del Trentino-Alto Adige.

La differenza nasce dalla popolazione residente.

In una regione molto più popolosa, infatti, la densità degli atleti risulta inevitabilmente inferiore.

È uno degli esempi più evidenti di come la graduatoria premi non i numeri assoluti ma la diffusione reale della pratica sportiva.

Il divario tra Nord e Sud resta evidente

L’analisi mette in luce anche un’importante differenza geografica.

Le ultime sei posizioni della classifica sono tutte occupate da regioni del Mezzogiorno.

Ciò non significa che il tennis sia assente nel Sud Italia.

Al contrario.

La Sicilia rappresenta il territorio meridionale con il maggior numero di agonisti, mentre la Campania dispone di un bacino importante di praticanti.

Tuttavia, rapportando questi dati alla popolazione residente e combinandoli con l’interesse espresso online, il divario rispetto alle regioni settentrionali rimane significativo.

Sardegna e Abruzzo guidano la riscossa del Mezzogiorno

Accanto alle criticità emergono però segnali molto incoraggianti.

La Sardegna riesce infatti a entrare nella top ten nazionale, diventando la migliore regione del Sud.

Ottimo anche il risultato dell’Abruzzo, che si distingue soprattutto per l’elevata diffusione della pratica agonistica.

Sono dati che raccontano una crescita costante e suggeriscono come il divario territoriale possa progressivamente ridursi nei prossimi anni.

Molto dipenderà dalla capacità di investire nei circoli, nella formazione tecnica e nelle competizioni giovanili.

Perché il tennis piace sempre di più agli italiani

L’Effetto Sinner rappresenta soltanto una parte della spiegazione.

Il successo del tennis nasce infatti dalla convergenza di numerosi fattori.

La presenza contemporanea di campioni competitivi nei tornei più prestigiosi, la crescente copertura televisiva, il successo della Coppa Davis, i risultati del movimento femminile e la diffusione dei social network hanno contribuito a rendere il tennis molto più accessibile rispetto al passato.

Anche il linguaggio dei protagonisti ha avuto un ruolo determinante.

Atleti giovani, preparati e capaci di comunicare in modo naturale hanno intercettato un pubblico trasversale, attirando nuove generazioni che oggi vedono il tennis come uno sport moderno e vicino alla propria sensibilità.

L’effetto economico sui circoli italiani

L’aumento della popolarità si riflette inevitabilmente anche sull’economia dello sport.

Molti circoli hanno registrato una crescita degli iscritti, ampliando strutture e servizi.

Sono aumentati gli investimenti nei campi coperti, nelle scuole tennis e nei programmi dedicati ai più giovani.

Parallelamente cresce il mercato delle attrezzature sportive, dell’abbigliamento tecnico e degli eventi legati al mondo della racchetta.

Si tratta di un fenomeno che coinvolge non soltanto il professionismo ma l’intero comparto sportivo italiano.

Un movimento destinato a crescere ancora

L’Indice dell’Effetto Sinner dimostra come il tennis abbia ormai superato la dimensione del semplice sport di nicchia.

L’Italia vive oggi una fase storica nella quale campioni, partecipazione e interesse mediatico si alimentano reciprocamente, creando un circolo virtuoso destinato a produrre effetti anche negli anni futuri.

Il primato del Trentino-Alto Adige certifica il legame tra territorio e campione simbolo del movimento, mentre l’exploit dell’Umbria racconta che la passione può nascere anche lontano dai riflettori e dai grandi eventi internazionali.

Più della graduatoria, però, conta il messaggio complessivo: il tennis italiano non cresce soltanto perché vince, ma perché riesce a coinvolgere milioni di persone, trasformando ogni successo internazionale in un’opportunità per allargare la base dei praticanti e rafforzare una cultura sportiva sempre più diffusa. È questo, probabilmente, il vero Effetto Sinner: aver reso il tennis un patrimonio condiviso dell’intero Paese.