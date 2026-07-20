Mondiali 2026, la “maledizione Trump” infiamma i social dopo la finale

🌐 Mondiali 2026, maledizione Trump: dopo la finale del Mondiale esplode sui social la teoria secondo cui le squadre sostenute dal presidente degli Stati Uniti finirebbero sistematicamente sconfitte. Tra precedenti sportivi, ironia virale e dibattito politico, ecco perché l’hashtag è diventato uno dei temi più discussi del dopogara.

La finale dei Mondiali 2026 non ha acceso soltanto il dibattito sportivo. Pochi minuti dopo il triplice fischio, una delle conversazioni più animate sui social network ha riguardato un protagonista inatteso: Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, presente sugli spalti per assistere all’atto conclusivo del torneo, è finito al centro di migliaia di commenti che hanno rilanciato una curiosa teoria ormai ricorrente sul web: la cosiddetta “maledizione Trump”.

Secondo gli utenti più ironici – ma anche secondo molti appassionati che hanno raccolto negli anni una lunga serie di coincidenze – ogni volta che Trump assiste a un grande evento sportivo e manifesta una preferenza per una squadra o un atleta, il risultato finale sembra andare nella direzione opposta.

Naturalmente non esiste alcun fondamento reale dietro questa narrazione. Si tratta di una leggenda social, alimentata dal gusto per le statistiche curiose e dalle coincidenze che, nel mondo dello sport, trovano sempre terreno fertile. Eppure, ancora una volta, il tema è riuscito a conquistare milioni di visualizzazioni e a trasformarsi in uno degli argomenti più condivisi del post-partita.

La finale dei Mondiali diventa anche un caso social

La presenza del presidente americano era attesa da giorni. L’evento rappresentava una delle vetrine sportive più importanti dell’anno e la partecipazione di Trump era stata ampiamente annunciata.

Durante la vigilia della finale erano emerse anche alcune dichiarazioni che lasciavano intuire una simpatia del presidente per il fronte argentino, complici l’ammirazione più volte espressa nei confronti di Lionel Messi e i rapporti politici con il presidente argentino Javier Milei.

Dall’altra parte c’era invece la Spagna, guidata dal premier Pedro Sánchez, con il quale Trump ha avuto in passato rapporti politici particolarmente tesi.

Quando il risultato finale ha premiato gli iberici, la rete ha immediatamente trasformato quella che sarebbe stata una semplice coincidenza in una nuova “prova” della presunta maledizione.

In poche ore sono comparsi meme, fotomontaggi, battute e classifiche dei precedenti sportivi, con migliaia di utenti impegnati a ricostruire tutti gli eventi nei quali la presenza di Trump avrebbe coinciso con la sconfitta della squadra da lui favorita.

Da semplice coincidenza a fenomeno virale

I social network funzionano spesso attraverso meccanismi narrativi molto semplici: una coincidenza ripetuta nel tempo diventa una storia facilmente riconoscibile e quindi estremamente condivisibile.

La “maledizione Trump” segue esattamente questa logica.

Ogni nuovo episodio viene aggiunto a una lista sempre più lunga, mentre quelli che non confermano la teoria tendono a essere dimenticati o ignorati. È un fenomeno noto anche in psicologia come bias di conferma, cioè la tendenza a ricordare soprattutto gli eventi che sembrano sostenere una convinzione già esistente.

Nel mondo dello sport questo tipo di racconti ha sempre avuto enorme successo. Esistono superstizioni legate ai numeri, agli spalti, agli arbitri, agli oggetti portafortuna e persino ai tifosi considerati “iettatori”. La versione moderna di queste leggende passa semplicemente attraverso i social media.

I precedenti che alimentano la teoria

A rendere credibile, almeno sul piano narrativo, questa curiosa teoria sono alcuni episodi realmente accaduti negli ultimi anni.

Il Super Bowl del 2025

Uno degli esempi più citati riguarda il Super Bowl 2025.

Trump assistette alla finale manifestando una preferenza per i Kansas City Chiefs, che puntavano a un altro titolo NFL. La partita, però, si concluse con una netta vittoria dei Philadelphia Eagles, capaci di imporsi con un largo margine e interrompere il sogno dei Chiefs.

Per molti utenti quello rappresentò il primo vero capitolo della cosiddetta maledizione.

La Ryder Cup

Anche la Ryder Cup 2025 viene spesso inserita nell’elenco.

Trump seguì da vicino la competizione di golf, ma al termine del torneo fu l’Europa a conquistare il trofeo, aggiungendo un altro episodio alla lista delle coincidenze.

Le World Series

I social hanno recuperato anche un episodio risalente al primo mandato presidenziale.

Trump era presente a una gara delle World Series di baseball, nella quale i Washington Nationals subirono una pesante sconfitta contro gli Houston Astros.

Anche in questo caso il singolo evento è stato reinterpretato successivamente come parte della presunta sequenza negativa.

Le finali NBA

Tra gli episodi più recenti figura anche la presenza di Trump al Madison Square Garden durante una partita delle finali NBA.

Quella sera i New York Knicks persero l’incontro disputato davanti al presidente, nonostante siano poi riusciti a conquistare il titolo nelle gare successive.

Anche questa circostanza è entrata rapidamente nella raccolta di esempi rilanciati dagli utenti.

Perché queste storie funzionano così bene sui social

Il successo della “maledizione Trump” racconta molto del modo in cui oggi vengono vissuti i grandi eventi sportivi.

La partita non termina più con il fischio finale. Anzi, spesso inizia una seconda competizione: quella della comunicazione online.

Meme, video, statistiche, fotomontaggi e battute contribuiscono a costruire una narrazione parallela che, in molti casi, raggiunge un pubblico persino più vasto dell’evento sportivo stesso.

La figura di Trump, già estremamente polarizzante sul piano politico, rappresenta inoltre un soggetto ideale per questo tipo di contenuti. Ogni sua apparizione pubblica genera inevitabilmente una forte attenzione mediatica e qualsiasi coincidenza viene rapidamente amplificata dagli algoritmi delle piattaforme social.

Tra sport, politica e comunicazione

La finale del Mondiale ha mostrato ancora una volta quanto sia ormai difficile separare completamente lo sport dalla politica.

La presenza di capi di Stato, presidenti e leader internazionali negli eventi più importanti è diventata parte integrante dello spettacolo.

Ogni stretta di mano, ogni fotografia in tribuna e ogni dichiarazione prima della partita vengono analizzate tanto quanto le scelte degli allenatori.

In questo contesto, la rivalità politica tra Trump e Pedro Sánchez ha inevitabilmente aggiunto un ulteriore livello di lettura alla finale.

Molti utenti hanno interpretato il successo della Spagna anche attraverso questa lente simbolica, trasformando una partita di calcio in un racconto che intreccia diplomazia, comunicazione e satira.

La forza delle superstizioni nello sport

Il calcio vive da sempre di rituali e superstizioni.

Allenatori che indossano sempre lo stesso cappotto, giocatori che entrano in campo seguendo un preciso ordine, tifosi convinti che cambiare posto sul divano possa modificare il risultato della partita.

La “maledizione Trump” si inserisce perfettamente in questa tradizione.

La differenza è che oggi queste storie non restano più confinate ai bar o agli stadi. Grazie ai social network diventano fenomeni globali nel giro di pochi minuti.

Ogni nuova partita offre l’occasione per verificare se la leggenda continuerà oppure verrà definitivamente smentita.

Tra ironia e realtà

È importante distinguere chiaramente tra coincidenze e rapporti di causa-effetto.

Non esiste alcuna evidenza che la presenza di Donald Trump possa influenzare il risultato di una competizione sportiva. La teoria della “maledizione” appartiene esclusivamente al linguaggio dell’ironia e dell’intrattenimento online.

Proprio questo carattere leggero ne rappresenta il punto di forza.

Gli utenti utilizzano la narrazione come uno strumento per commentare gli eventi con sarcasmo, creare meme e partecipare a una conversazione collettiva che va ben oltre il semplice risultato sportivo.

Un fenomeno destinato a ripresentarsi

L’episodio della finale dei Mondiali 2026 dimostra come il racconto dello sport sia cambiato profondamente nell’era digitale.

Oggi una partita produce contemporaneamente cronaca, analisi tecnica, discussione politica e fenomeni virali.

La cosiddetta maledizione Trump è soltanto uno degli esempi più evidenti di questo nuovo ecosistema mediatico, dove una serie di coincidenze può trasformarsi in una storia condivisa da milioni di persone.

È probabile che il tema torni ciclicamente ogni volta che il presidente assisterà a un grande evento sportivo. Se la squadra da lui favorita dovesse perdere ancora, i social avranno nuovo materiale per alimentare una leggenda che, pur priva di qualsiasi valore statistico, continua a dimostrare tutta la forza narrativa delle piattaforme digitali e la loro capacità di trasformare una semplice coincidenza in uno dei racconti più virali del momento.