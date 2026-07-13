Stefano Cappellini direttore ad interim di Repubblica

🌐 Stefano Cappellini è il nuovo direttore responsabile ad interim de la Repubblica: il Gruppo Gedi ha affidato al giornalista la guida editoriale della storica testata durante la fase di transizione che porterà alla nomina definitiva del prossimo direttore. Una scelta che punta sulla continuità, sull’esperienza interna e sulla conoscenza profonda della redazione e dell’identità del quotidiano fondato nel 1976.

La Repubblica cambia guida: Stefano Cappellini assume l’incarico ad interim

Il Gruppo Gedi ha scelto Stefano Cappellini come nuovo direttore responsabile ad interim de la Repubblica. La nomina entra in vigore immediatamente e accompagna il quotidiano in una fase di passaggio in attesa della conclusione del percorso che porterà alla designazione del direttore responsabile definitivo.

La decisione rappresenta un passaggio importante per una delle testate più rilevanti del panorama editoriale italiano. La Repubblica, fondata nel 1976, è da sempre considerata un punto di riferimento nel dibattito pubblico nazionale, con una forte tradizione nell’analisi politica, nella cultura e nell’approfondimento.

La scelta di affidare temporaneamente la direzione a una figura interna come Cappellini indica la volontà dell’editore di garantire continuità editoriale e stabilità alla redazione, evitando una fase di vuoto gestionale durante il processo di selezione del nuovo direttore.

Chi è Stefano Cappellini, il giornalista scelto da Gedi

Stefano Cappellini è una figura con una lunga esperienza nel giornalismo italiano.

Entrato nella redazione de la Repubblica nel 2016, nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, costruendo una reputazione soprattutto come analista politico e commentatore dell’attualità nazionale.

Il suo percorso professionale è caratterizzato da una conoscenza approfondita dei meccanismi dell’informazione politica, dei rapporti tra istituzioni e società e delle dinamiche che attraversano il sistema dei partiti italiani.

Prima dell’approdo a Repubblica, Cappellini aveva già maturato esperienze di rilievo in altre realtà editoriali.

È stato direttore de Il Riformista e ha ricoperto il ruolo di caporedattore de Il Messaggero, due incarichi che hanno contribuito a consolidare il suo profilo nel mondo dell’informazione.

La sua carriera si è sviluppata inoltre tra giornalismo scritto, televisione e saggistica.

Un profilo tra politica, analisi e cultura editoriale

Uno degli elementi che hanno caratterizzato il lavoro di Cappellini è la capacità di coniugare cronaca politica e analisi.

Nel corso della sua attività professionale ha seguito le principali trasformazioni della politica italiana, raccontando governi, campagne elettorali, evoluzioni dei partiti e cambiamenti sociali.

Accanto al lavoro giornalistico, ha sviluppato anche un’attività come autore televisivo e scrittore.

I suoi libri hanno affrontato temi legati alla politica e alla società italiana, confermando un interesse costante per l’interpretazione dei fenomeni contemporanei.

Questa combinazione di esperienza sul campo e capacità analitica è stata uno degli elementi che hanno portato il Gruppo Gedi a individuare in lui una figura adatta a guidare temporaneamente la testata.

La fase di transizione per il quotidiano fondato nel 1976

La nomina di un direttore ad interim rappresenta un momento delicato nella vita di qualsiasi grande giornale.

La direzione editoriale non riguarda soltanto la gestione quotidiana delle notizie, ma comprende scelte strategiche legate al rapporto con i lettori, alla presenza digitale, alla linea culturale e al posizionamento della testata nel panorama mediatico.

In questa fase, l’obiettivo principale è garantire continuità al lavoro della redazione.

Un grande quotidiano nazionale vive infatti attraverso una complessa organizzazione fatta di giornalisti, collaboratori, editor, fotografi e professionisti del digitale.

La presenza di una figura che conosce già profondamente l’ambiente interno permette di affrontare il periodo di transizione senza interrompere il ritmo editoriale.

Le parole dell’editore sulla nuova direzione

L’amministratore delegato del Gruppo Gedi, Mirja Cartia d’Asero, ha sottolineato l’importanza dell’esperienza maturata da Cappellini all’interno della testata.

La scelta, secondo l’editore, si basa sulla conoscenza del giornale, della redazione e dei suoi valori.

L’auspicio espresso è che il nuovo direttore ad interim possa accompagnare Repubblica con autorevolezza durante il percorso che porterà alla nomina definitiva.

La direzione temporanea viene quindi presentata come una soluzione di continuità, affidata a un professionista già inserito nella struttura del quotidiano.

Cappellini: “Responsabilità per preservare il giornalismo di qualità”

Stefano Cappellini ha accolto il nuovo incarico sottolineando il senso di responsabilità legato alla guida di una testata con una storia così importante.

Nel suo intervento ha ricordato il ruolo fondamentale dei giornalisti e di tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione del giornale.

Il nuovo direttore ad interim ha evidenziato l’importanza di mantenere gli standard costruiti nel tempo e di consolidare una tradizione fondata su giornalismo di qualità e profondità dell’analisi.

Parole che richiamano uno dei temi centrali dell’editoria contemporanea: la necessità per i grandi quotidiani di difendere autorevolezza e credibilità in un ecosistema informativo sempre più rapido e frammentato.

La sfida dell’informazione nell’era digitale

La guida di un quotidiano nazionale oggi significa affrontare sfide profondamente diverse rispetto al passato.

Accanto all’edizione cartacea, i giornali devono confrontarsi con il mondo digitale, i social network, le nuove modalità di consumo delle notizie e la necessità di raggiungere lettori attraverso piattaforme sempre diverse.

Per una testata storica come Repubblica, il tema centrale è trovare un equilibrio tra identità editoriale e innovazione.

Da una parte resta fondamentale il patrimonio costruito in quasi cinquant’anni di storia.

Dall’altra è necessario interpretare i cambiamenti del settore dell’informazione, caratterizzato da una competizione sempre più intensa e da una trasformazione continua dei modelli di fruizione.

Il ruolo strategico del direttore in un grande quotidiano

Il direttore di un giornale non è soltanto il responsabile delle notizie pubblicate.

È una figura che definisce priorità, coordina le diverse aree della redazione e contribuisce a costruire il rapporto tra la testata e il pubblico.

In un periodo storico segnato dalla diffusione delle informazioni in tempo reale, il valore aggiunto di un quotidiano risiede sempre più nella capacità di offrire contesto, verifica e interpretazione.

Proprio per questo la scelta del direttore rappresenta un momento centrale per qualsiasi gruppo editoriale.

Una carriera costruita nel cuore del giornalismo politico

La nomina di Cappellini arriva dopo un percorso professionale caratterizzato da una presenza costante nei principali luoghi dell’informazione politica italiana.

Il suo lavoro si è concentrato spesso sulla lettura dei fenomeni politici e sulle trasformazioni della società.

Questa esperienza potrebbe rivelarsi particolarmente significativa nella guida di una testata che ha sempre dedicato grande attenzione alla politica nazionale e internazionale.

Il futuro di Repubblica

La nomina di Stefano Cappellini apre una nuova fase per la Repubblica, ma non rappresenta ancora il punto di arrivo del percorso editoriale.

L’incarico affidato dal Gruppo Gedi ha infatti una natura temporanea, in attesa della scelta del nuovo direttore responsabile.

Nel frattempo il quotidiano continuerà il proprio lavoro quotidiano contando su una guida che conosce già profondamente la struttura interna e la storia della testata.

La sfida sarà mantenere saldo il rapporto con i lettori e affrontare le trasformazioni che stanno modificando profondamente il mondo dell’informazione.

La scelta di puntare su una risorsa interna con una lunga esperienza giornalistica racconta una precisa strategia: accompagnare la fase di transizione affidandosi alla continuità, alla competenza e alla conoscenza dell’identità del giornale.

Per Repubblica inizia così un nuovo capitolo, guidato temporaneamente da Stefano Cappellini, in attesa della prossima pagina della sua lunga storia editoriale.