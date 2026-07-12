Marc Marquez domina al Sachsenring e riapre il Mondiale MotoGP

🌐 Marc Marquez domina al Sachsenring con una prestazione impeccabile, conquista la tredicesima vittoria sul circuito tedesco, eguaglia lo storico record di Giacomo Agostini e riapre completamente la corsa al Mondiale MotoGP. Il successo dello spagnolo, unito al quinto posto di Jorge Martin e all’assenza di Marco Bezzecchi, accorcia sensibilmente la classifica iridata e rilancia una stagione sempre più combattuta.

Marc Marquez torna re del Sachsenring e rilancia la corsa al titolo

C’è un circuito che, stagione dopo stagione, continua a rappresentare il territorio ideale di Marc Marquez. Il Sachsenring conferma ancora una volta il proprio legame speciale con il campione spagnolo, capace di dominare il Gran Premio di Germania dal primo all’ultimo giro con una superiorità tecnica e mentale che ha ricordato i suoi anni migliori.

Il pilota spagnolo ha costruito la propria vittoria con una gara praticamente perfetta: partenza efficace, ritmo insostenibile per gli avversari e gestione impeccabile del vantaggio, senza concedere alcuna possibilità di rimonta. Un successo che vale molto più dei 25 punti conquistati, perché modifica gli equilibri del campionato e restituisce piena fiducia a un pilota che sembra aver ritrovato continuità e velocità proprio nel momento decisivo della stagione.

La vittoria tedesca rappresenta inoltre un risultato destinato a entrare negli archivi della MotoGP. Marquez raggiunge infatti quota 13 successi sul Sachsenring, eguagliando uno dei record più prestigiosi appartenenti a Giacomo Agostini, simbolo assoluto del motociclismo mondiale.

Un dominio costruito fin dal via

La gara è stata decisa praticamente allo spegnimento dei semafori.

Marquez è scattato con precisione mantenendo immediatamente la leadership davanti al gruppo. Nei primi chilometri alle sue spalle si sono sistemati Alex Marquez, Raul Fernandez, Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio, mentre Jorge Martin ha scelto un approccio più prudente per cercare di gestire gomme e ritmo.

La strategia dello spagnolo è stata semplice ma devastante: imprimere un passo elevatissimo già nei primi giri per spezzare il gruppo.

Nel giro di poche tornate il vantaggio ha iniziato ad aumentare fino a superare abbondantemente i due secondi, margine che nessun rivale è più riuscito a ridurre. Da quel momento il Gran Premio si è trasformato in una dimostrazione di forza, con Marquez capace di mantenere costantemente tempi competitivi senza mai esporsi a rischi inutili.

Il Sachsenring, caratterizzato da una sequenza continua di curve e cambi di direzione, continua a esaltare le caratteristiche del fuoriclasse spagnolo, che su questo tracciato riesce ancora oggi a fare la differenza come pochi altri nella storia della categoria.

Le cadute cambiano la gara

Se davanti Marquez ha rapidamente preso il largo, alle sue spalle la corsa è stata decisamente più movimentata.

Uno dei momenti decisivi è arrivato con la caduta di Fabio Di Giannantonio, protagonista di un errore nel tratto più veloce del circuito. Pochi istanti dopo anche Alex Marquez è finito nella ghiaia, interrompendo una gara che lo vedeva stabilmente nelle posizioni di vertice.

Le due uscite di scena hanno modificato completamente gli equilibri del podio.

A quel punto hanno preso consistenza le ambizioni delle due Aprilia Trackhouse, protagoniste di una prestazione estremamente concreta e regolare.

Ogura e Fernandez completano una giornata storica per Aprilia Trackhouse

Alle spalle del dominatore della corsa è arrivata una delle sorprese più interessanti del weekend.

Ai Ogura ha conquistato un prezioso secondo posto grazie a una gara intelligente, priva di errori e costruita sulla costanza del passo. Il giapponese ha confermato una crescita ormai evidente, sfruttando ogni occasione disponibile senza mai compromettere la propria strategia.

Ancora più significativa la prova del compagno di squadra Raul Fernandez, terzo al traguardo dopo una prestazione estremamente solida.

Per la struttura Trackhouse si tratta di un risultato che certifica l’eccellente lavoro svolto nelle ultime settimane. Portare entrambe le moto sul podio alle spalle di Marquez rappresenta un segnale importante in un campionato dove i valori tecnici stanno diventando sempre più equilibrati.

Mondiale MotoGP completamente riaperto

La conseguenza più importante del Gran Premio di Germania riguarda inevitabilmente la classifica iridata.

L’assenza di Marco Bezzecchi, costretto a saltare il weekend per l’infortunio alla clavicola, e il quinto posto di Jorge Martin modificano sensibilmente la situazione.

Il leader del Mondiale mantiene la vetta con 208 punti, ma il margine sugli inseguitori si è ridotto in maniera significativa.

La graduatoria ora vede:

Jorge Martin: 208 punti

Ai Ogura: 194 punti

Marc Marquez: 190 punti

Appena 18 punti separano il primo dal terzo classificato, una distanza minima considerando le numerose gare ancora da disputare.

Il campionato entra così nella sua fase più spettacolare, con tre piloti racchiusi in un margine estremamente ridotto e pronti a contendersi il titolo fino agli ultimi appuntamenti della stagione.

Il Sachsenring resta il regno di Marc Marquez

Negli anni il circuito tedesco è diventato sinonimo di Marc Marquez.

La conformazione tecnica della pista, ricca di curve veloci e lunghi tratti percorsi in piega, valorizza da sempre lo stile di guida dello spagnolo, particolarmente efficace nelle percorrenze e nella gestione dell’anteriore.

Quella conquistata in Germania non è soltanto una vittoria importante per la classifica.

È anche una conferma della straordinaria sintonia tra pilota e circuito, un rapporto che ha attraversato diverse generazioni di moto, differenti squadre e momenti molto diversi della carriera del campione iberico.

Anche nelle stagioni più complicate, il Sachsenring è spesso rimasto uno dei pochi appuntamenti nei quali Marquez riusciva a esprimere tutto il proprio potenziale.

Oggi, con una moto finalmente competitiva e una condizione fisica ritrovata, quella superiorità è tornata ad assumere proporzioni impressionanti.

Il record di Agostini raggiunto dopo una carriera straordinaria

Il dato statistico rende ancora più significativa la giornata tedesca.

Con 13 successi sullo stesso circuito, Marc Marquez raggiunge Giacomo Agostini, leggenda assoluta del motociclismo mondiale.

Si tratta di un primato che testimonia quanto sia difficile dominare per così tanti anni sul medesimo tracciato.

Nel caso dello spagnolo, il Sachsenring è diventato una sorta di seconda casa agonistica, dove ogni dettaglio sembra adattarsi perfettamente al suo modo di interpretare la guida.

Eguagliare Agostini significa entrare ancora più profondamente nella storia di questo sport, aggiungendo un altro capitolo a una carriera già ricchissima di record e successi.

Martin limita i danni ma perde terreno

Pur senza commettere errori significativi, Jorge Martin lascia la Germania con sensazioni contrastanti.

Il quinto posto consente allo spagnolo di conservare la leadership mondiale, ma non basta per respingere il ritorno degli inseguitori.

In un campionato così equilibrato, ogni piazzamento può fare la differenza e il Sachsenring ha dimostrato come anche una giornata senza particolari problemi possa trasformarsi in una perdita di punti preziosi.

Martin resta comunque il riferimento della classifica, ma nelle prossime gare dovrà ritrovare quella continuità di risultati che gli aveva permesso di costruire il vantaggio accumulato nella prima parte della stagione.

Un campionato che promette spettacolo fino all’ultima gara

La MotoGP si presenta ora alla seconda parte della stagione con uno scenario estremamente aperto.

Marc Marquez ha dimostrato di essere tornato competitivo anche nella corsa al titolo, Ai Ogura continua a sorprendere con una regolarità impressionante e Jorge Martin resta il pilota da battere grazie alla leadership in classifica.

L’assenza di Bezzecchi in Germania potrebbe inoltre pesare nell’economia complessiva del campionato, mentre altri protagonisti saranno chiamati a reagire già nel prossimo appuntamento.

Se il Sachsenring ha confermato una certezza, è che Marc Marquez continua a essere il padrone assoluto della pista tedesca. Ma il vero messaggio lanciato dal Gran Premio riguarda soprattutto il Mondiale: la lotta per il titolo è più aperta che mai.

Con appena diciotto punti a dividere i primi tre della classifica, ogni gara potrebbe cambiare gli equilibri. La sensazione è che la stagione stia entrando nella sua fase più intensa, dove esperienza, gestione della pressione e continuità di rendimento faranno la differenza tanto quanto la velocità pura. Dopo il trionfo del Sachsenring, Marquez ha dimostrato di essere tornato un protagonista assoluto e di avere tutte le carte in regola per inseguire un altro capitolo storico della sua straordinaria carriera.