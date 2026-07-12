Iran, Mojtaba Khamenei invoca la vendetta: negoziati in bilico

🌐 Iran, Mojtaba Khamenei chiede vendetta per Ali Khamenei mentre i negoziati sul cessate il fuoco entrano in una fase delicatissima. Teheran accusa gli Stati Uniti di non aver rispettato gli impegni presi, rilancia il confronto diplomatico in Oman senza la delegazione americana e avverte che nuove azioni militari potrebbero far saltare definitivamente gli accordi.

La crisi tra Iran e Stati Uniti torna a vivere una delle sue fasi più delicate dopo il messaggio pronunciato dalla nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, in occasione dei funerali del padre Ali Khamenei. Le parole scelte dal nuovo leader della Repubblica islamica rappresentano molto più di una dichiarazione commemorativa: costituiscono un preciso segnale politico e strategico destinato sia all’opinione pubblica interna sia alla comunità internazionale.

Il riferimento alla necessità di “compiere la vendetta” per il sangue versato da Ali Khamenei e dagli altri “martiri” delle recenti guerre arriva mentre, sul piano diplomatico, proseguono i difficili contatti indiretti tra Teheran e Washington. Un negoziato che appare sempre più fragile, soprattutto dopo le nuove accuse mosse dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo il quale sarebbe stata proprio l’amministrazione americana a non rispettare gli impegni sottoscritti.

Il risultato è uno scenario nel quale la diplomazia continua formalmente a lavorare, ma nel quale il rischio di una nuova escalation militare resta estremamente elevato.

Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei alla nazione

Con la morte di Ali Khamenei, l’Iran ha aperto una nuova fase della propria storia politica. La successione di Mojtaba Khamenei rappresenta infatti uno dei cambiamenti più significativi vissuti dalla Repubblica islamica dalla rivoluzione del 1979.

Nel messaggio diffuso durante le cerimonie funebri, il nuovo leader ha utilizzato un linguaggio fortemente simbolico, profondamente radicato nella tradizione politica e religiosa iraniana.

La frase centrale del suo intervento è destinata ad avere conseguenze anche sul piano internazionale.

“La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta.”

Successivamente Mojtaba ha aggiunto che l’Iran promette di vendicare il sangue del padre e quello di tutti i martiri caduti nei recenti conflitti, attribuendo la responsabilità agli autori degli attacchi definiti “criminali” e “disonorevoli assassini”.

Si tratta di un messaggio che rafforza l’immagine di continuità rispetto alla linea seguita da Ali Khamenei negli ultimi anni, confermando una postura fortemente intransigente nei confronti degli Stati Uniti e dei loro alleati regionali.

Una dichiarazione rivolta soprattutto all’interno del Paese

Al di là del significato internazionale, il discorso della nuova Guida Suprema risponde anche a precise esigenze interne.

Dopo settimane segnate da guerra, tensioni militari e profondi cambiamenti ai vertici dello Stato, la leadership iraniana punta infatti a compattare il fronte nazionale, rafforzando il consenso attorno alle istituzioni religiose e militari.

Il richiamo alla vendetta assume quindi un valore identitario.

Nel linguaggio politico della Repubblica islamica, il concetto di martirio rappresenta uno degli elementi centrali della narrazione ufficiale e viene frequentemente utilizzato per consolidare il sostegno popolare nei momenti di maggiore difficoltà.

In questo contesto, le parole di Mojtaba Khamenei sembrano voler trasmettere un messaggio preciso: il cambio al vertice non comporterà alcun ammorbidimento della posizione iraniana.

Diplomazia ancora aperta, ma senza gli Stati Uniti al tavolo

Mentre il nuovo leader parlava alla nazione, continuavano in Oman i contatti diplomatici destinati a evitare una nuova fase del conflitto.

I colloqui si concentrano soprattutto sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso il quale transita una quota fondamentale del commercio mondiale di petrolio e gas.

La particolarità di questa nuova tornata negoziale è rappresentata dall’assenza della delegazione statunitense.

Gli incontri proseguono attraverso interlocutori internazionali e mediatori regionali, ma la mancata presenza diretta di Washington rende il percorso negoziale ancora più complesso.

Per gli osservatori internazionali, il rischio principale consiste nella crescente distanza tra il dialogo diplomatico e la realtà sul terreno, dove eventuali incidenti militari potrebbero compromettere definitivamente ogni tentativo di mediazione.

Araghchi accusa Washington di non aver rispettato gli accordi

A rendere ancora più delicato il quadro è intervenuto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che ha affidato ai social un duro messaggio nei confronti degli Stati Uniti.

Secondo il capo della diplomazia iraniana, Teheran avrebbe rispettato integralmente gli impegni assunti sul cessate il fuoco, mentre Washington avrebbe adottato un comportamento opposto.

Araghchi sostiene infatti che l’amministrazione americana avrebbe violato una parte del memorandum d’intesa relativo al mancato dispiegamento di ulteriori forze militari statunitensi nella regione.

Da qui la frase destinata a sintetizzare la posizione ufficiale iraniana:

“L’Iran ha mantenuto la parola data, a differenza degli Stati Uniti.”

Il ministro ha inoltre ribadito che “non può esserci rispetto se non è reciproco”, lasciando intendere come la fiducia reciproca tra le due parti sia ormai ridotta ai minimi termini.

La minaccia di Teheran: gli accordi potrebbero decadere

Parallelamente alle accuse rivolte agli Stati Uniti, Teheran ha formulato anche un chiaro avvertimento.

Secondo le autorità iraniane, qualsiasi nuovo attacco americano farebbe decadere gli impegni assunti nel quadro del cessate il fuoco.

Una posizione che introduce un ulteriore elemento di instabilità.

Gli accordi raggiunti grazie alla mediazione del Pakistan erano stati pensati per interrompere le ostilità e creare le condizioni per una graduale normalizzazione dei rapporti.

Tuttavia, la loro efficacia dipende dalla convinzione reciproca che entrambe le parti rispettino gli obblighi sottoscritti.

Se una delle due ritiene che tali condizioni siano già state violate, l’intera architettura diplomatica rischia di perdere rapidamente credibilità.

Lo Stretto di Hormuz resta il punto più sensibile

Tra tutti i dossier aperti, quello relativo allo Stretto di Hormuz continua a rappresentare la principale preoccupazione delle cancellerie internazionali.

Ogni eventuale incidente in quest’area potrebbe produrre conseguenze ben oltre il Medio Oriente.

Attraverso questo corridoio marittimo transita infatti una quota significativa delle esportazioni energetiche mondiali.

Una sua eventuale chiusura, anche temporanea, potrebbe determinare:

forti aumenti del prezzo del petrolio;

tensioni sui mercati finanziari internazionali;

difficoltà negli approvvigionamenti energetici di numerosi Paesi;

incremento dei costi di trasporto marittimo;

nuove pressioni inflazionistiche sull’economia globale.

Per questo motivo la comunità internazionale continua a seguire con estrema attenzione l’evoluzione dei colloqui in Oman.

Il significato politico della successione

L’insediamento di Mojtaba Khamenei apre inevitabilmente interrogativi sulla futura politica estera iraniana.

Le prime dichiarazioni pubbliche sembrano indicare una forte continuità con la linea del padre.

Non emergono, almeno per il momento, segnali di apertura verso un riavvicinamento con gli Stati Uniti.

Al contrario, il nuovo leader appare intenzionato a rafforzare il messaggio di fermezza rivolto sia ai partner regionali sia agli avversari internazionali.

Questo approccio potrebbe consolidare il consenso delle componenti più conservatrici dell’establishment iraniano, ma allo stesso tempo rischia di rendere ancora più complesso il percorso negoziale.

Gli scenari possibili nelle prossime settimane

Il futuro della crisi dipenderà da una serie di fattori strettamente collegati.

Da un lato proseguiranno gli sforzi diplomatici dei mediatori regionali per mantenere aperto il dialogo.

Dall’altro, qualsiasi episodio militare potrebbe modificare rapidamente gli equilibri.

Tra gli scenari oggi considerati più probabili figurano:

la prosecuzione dei negoziati indiretti, pur in un clima di forte sfiducia;

una fase di stallo diplomatico accompagnata da reciproche accuse;

un progressivo deterioramento del cessate il fuoco in caso di nuove operazioni militari;

un eventuale rilancio della mediazione internazionale qualora entrambe le parti ritengano troppo elevati i costi di un nuovo conflitto.

La comunità internazionale guarda con particolare attenzione anche alle prossime mosse della nuova Guida Suprema.

Le sue prime decisioni rappresenteranno infatti un indicatore fondamentale per comprendere se l’Iran intenda mantenere una strategia di pressione politica e diplomatica oppure se il confronto con Washington sia destinato a entrare in una fase ancora più critica.

Nel frattempo, il messaggio pronunciato durante i funerali di Ali Khamenei assume già un forte valore simbolico: la nuova leadership iraniana sceglie di inaugurare il proprio mandato con un richiamo alla vendetta, alla continuità politica e alla difesa della linea più dura della Repubblica islamica, mentre sul tavolo diplomatico restano aperti negoziati che potrebbero determinare il futuro equilibrio dell’intero Medio Oriente.