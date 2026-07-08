Spionaggio a Roma, due arresti: ex 007 accusato di favorire Mosca

🌐 Spionaggio a Roma: due persone sono state arrestate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma coordinata con il ROS dei Carabinieri. Tra gli indagati figura un ex agente dell’intelligence italiana, accusato di aver trasmesso informazioni riservate ai servizi segreti russi. L’indagine coinvolge anche cinque militari, mentre gli investigatori stanno ricostruendo la rete di contatti e l’eventuale passaggio di documenti classificati.

Arresti per presunto spionaggio: l’inchiesta scuote gli apparati di sicurezza

Una nuova inchiesta per presunto spionaggio riporta l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza nazionale e alle attività di intelligence in Italia. I Carabinieri del ROS, su disposizione della Procura di Roma, hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati, a vario titolo, di aver favorito gli interessi dell’intelligence russa attraverso il presunto trasferimento di informazioni altamente riservate.

Tra i destinatari del provvedimento figura un ex appartenente ai servizi di intelligence italiani, oggi in pensione, considerato dagli inquirenti il principale protagonista della vicenda investigativa.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo avrebbe avuto un ruolo centrale nel reperimento e nella trasmissione di materiale classificato a soggetti collegati ai servizi segreti militari della Federazione Russa.

L’indagine si trova ancora nella fase preliminare. Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario e tutti gli indagati devono essere considerati innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna, come previsto dall’ordinamento italiano.

L’ipotesi della Procura: informazioni riservate ai servizi russi

Il cuore dell’inchiesta riguarda il presunto passaggio di informazioni classificate ritenute di interesse strategico per l’intelligence russa.

Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero raccolto e trasmesso dati considerati sensibili, tra cui informazioni riguardanti l’organizzazione della sicurezza nazionale e nominativi di personale operativo.

Le contestazioni formulate comprendono il reato di spionaggio e quello di accesso abusivo a sistemi informatici, ipotesi che fanno riferimento alla presunta acquisizione illecita di informazioni custodite in banche dati riservate.

L’obiettivo dell’attività investigativa è ora ricostruire con precisione la natura dei documenti eventualmente sottratti, le modalità della loro trasmissione e il livello di classificazione delle informazioni coinvolte.

Chi è l’ex agente dell’intelligence al centro dell’indagine

Il principale indagato è un ex appartenente ai servizi di intelligence italiani di 59 anni, ormai in pensione.

Secondo la ricostruzione della Procura, proprio la sua precedente esperienza all’interno degli apparati di sicurezza avrebbe consentito di mantenere nel tempo conoscenze, contatti e competenze tali da agevolare l’accesso a informazioni di particolare delicatezza.

Gli investigatori stanno verificando se il presunto passaggio di dati sia avvenuto attraverso rapporti diretti con rappresentanti dell’intelligence russa presenti nella capitale oppure mediante altri canali ancora oggetto di approfondimento.

Si tratta di aspetti che saranno chiariti soltanto con il proseguimento delle indagini.

Cinque militari risultano indagati

L’inchiesta non si limita ai due arrestati.

Nel fascicolo della Procura figurano infatti anche cinque militari, iscritti nel registro degli indagati in relazione ai possibili contatti avuti con la presunta rete investigata.

Secondo l’ipotesi accusatoria, potrebbero aver rappresentato possibili fonti informative.

Gli inquirenti dovranno ora verificare se tali rapporti abbiano effettivamente comportato la trasmissione di notizie riservate oppure se i contatti fossero privi di rilievo penale.

Anche per loro vale integralmente il principio della presunzione di innocenza.

L’iscrizione nel registro degli indagati costituisce infatti uno strumento investigativo e non implica alcun accertamento definitivo di responsabilità.

Le informazioni finite nel mirino degli investigatori

Tra gli elementi oggetto dell’indagine figurerebbero informazioni considerate particolarmente sensibili.

Secondo quanto emerge dall’impostazione accusatoria, gli investigatori ritengono che possano essere stati trasmessi:

segreti militari ;

; dati riguardanti l’organizzazione della sicurezza nazionale;

nominativi di agenti operativi italiani;

informazioni relative a personale del ROS e dell’intelligence.

L’effettiva natura delle informazioni e il loro livello di classificazione saranno però oggetto di verifica processuale.

In procedimenti di questo tipo gli accertamenti tecnici risultano fondamentali per stabilire non soltanto quali dati siano stati eventualmente acquisiti, ma anche quale fosse il loro reale valore strategico.

Il ruolo del ROS nelle indagini

L’attività investigativa è stata condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, reparto specializzato nelle indagini più complesse riguardanti terrorismo, criminalità organizzata e reati contro la sicurezza dello Stato.

Le operazioni di intelligence giudiziaria richiedono normalmente lunghi periodi di osservazione, analisi di dispositivi informatici, attività tecniche e cooperazione con altri organismi istituzionali.

In casi di presunto spionaggio, particolare attenzione viene dedicata anche alla ricostruzione dei flussi di comunicazione e agli eventuali contatti con soggetti stranieri.

L’indagine romana rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni in questo settore.

Il reato di spionaggio e la tutela della sicurezza nazionale

Lo spionaggio rientra tra i reati più gravi previsti dall’ordinamento quando coinvolge interessi strategici dello Stato.

Le norme penali tutelano infatti la riservatezza delle informazioni la cui diffusione potrebbe compromettere la sicurezza nazionale, la difesa militare o le relazioni internazionali.

Quando le contestazioni riguardano il presunto trasferimento di dati verso servizi segreti stranieri, gli accertamenti assumono una particolare complessità.

Occorre infatti dimostrare non soltanto l’esistenza delle informazioni, ma anche la loro classificazione, le modalità della trasmissione e l’effettivo destinatario.

Sono verifiche che richiedono competenze altamente specialistiche.

Il possibile coinvolgimento dell’intelligence militare russa

Secondo la ricostruzione investigativa, le informazioni sarebbero state destinate a soggetti collegati al GRU, il servizio di intelligence militare della Federazione Russa.

Si tratta di un’ipotesi accusatoria che dovrà essere approfondita nel corso delle indagini.

Gli investigatori stanno lavorando per individuare eventuali intermediari, modalità operative e canali di comunicazione utilizzati.

Anche eventuali rapporti diplomatici e movimenti internazionali potrebbero essere oggetto di verifica nell’ambito della cooperazione giudiziaria.

La reazione del ministro Crosetto

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti degli investigatori impegnati nell’operazione.

Il ministro ha ribadito una linea di assoluta fermezza nei confronti di ogni eventuale attività che possa compromettere la sicurezza dello Stato.

Le dichiarazioni istituzionali sottolineano l’importanza attribuita alla tutela delle informazioni classificate e alla protezione degli apparati della difesa.

Al tempo stesso, sul piano giudiziario, il procedimento proseguirà nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge.

Un contesto internazionale sempre più delicato

L’inchiesta si inserisce in un quadro internazionale caratterizzato da una crescente attenzione alle attività di intelligence.

Negli ultimi anni numerosi Paesi europei hanno rafforzato le misure di sicurezza contro possibili tentativi di acquisizione illecita di informazioni strategiche.

Le tensioni geopolitiche hanno reso ancora più rilevante il controllo delle infrastrutture sensibili, delle comunicazioni militari e dei sistemi informatici utilizzati dalle amministrazioni pubbliche.

Anche per questo motivo le autorità italiane dedicano particolare attenzione ai procedimenti che riguardano la protezione del patrimonio informativo nazionale.

Le prossime fasi dell’inchiesta

L’attività investigativa proseguirà con l’analisi del materiale sequestrato e con ulteriori accertamenti tecnici.

Gli inquirenti dovranno verificare l’autenticità dei documenti eventualmente acquisiti, ricostruire i flussi di comunicazione e stabilire se vi siano stati ulteriori soggetti coinvolti.

Non si escludono nuovi interrogatori, consulenze informatiche e approfondimenti sui rapporti intercorsi tra gli indagati.

Solo al termine di questa fase la Procura valuterà se esercitare l’azione penale oppure adottare altre determinazioni previste dal codice di procedura penale.

Un’indagine destinata ad avere rilievo nazionale

L’inchiesta aperta dalla Procura di Roma rappresenta uno dei procedimenti più delicati degli ultimi tempi in materia di sicurezza dello Stato.

Le accuse formulate sono particolarmente gravi e riguardano un settore, quello dell’intelligence, nel quale la tutela della riservatezza costituisce un elemento essenziale per la difesa degli interessi nazionali.

Al tempo stesso è fondamentale distinguere il piano investigativo da quello processuale.

Le ipotesi formulate dagli inquirenti dovranno essere sottoposte al vaglio del giudice attraverso un procedimento che garantisca pienamente il diritto di difesa degli indagati.

Solo l’esito del processo potrà stabilire se il presunto sistema di spionaggio descritto dall’accusa sia realmente esistito e quali eventuali responsabilità possano essere attribuite alle persone coinvolte. Fino ad allora, la vicenda resta un’indagine aperta, destinata con ogni probabilità a occupare a lungo il centro dell’attenzione istituzionale e giudiziaria italiana.