Alcoltest positivo assolto per la sindrome da auto-birrificazione

🌐 Alcoltest positivo: un automobilista della provincia di Cremona viene coinvolto in un incidente, risulta positivo ai controlli, perde la patente e finisce sotto processo. Il giudice lo assolve dopo aver accertato che è affetto dalla rara sindrome dell’auto-birrificazione, una condizione che porta l’organismo a produrre alcol in modo spontaneo.

Un caso che mette in discussione il valore assoluto dell’alcoltest

Può un automobilista risultare positivo all’alcoltest senza aver consumato nemmeno un bicchiere di vino o di birra? La risposta, per quanto possa sembrare incredibile, è sì. È quanto emerge da una vicenda giudiziaria avvenuta in provincia di Cremona, dove un uomo è stato definitivamente assolto dopo essere stato accusato di guida in stato di ebbrezza.

La storia ha attirato l’attenzione perché ribalta uno dei presupposti più consolidati dei controlli stradali: l’idea che un valore elevato rilevato dall’etilometro sia necessariamente la conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche.

Nel caso specifico, invece, il procedimento giudiziario ha accertato l’esistenza di una patologia rarissima, capace di produrre etanolo direttamente all’interno dell’organismo. Una condizione medica tanto insolita da aver inizialmente tratto in inganno gli investigatori e da aver richiesto approfondimenti clinici particolarmente complessi.

L’incidente e il controllo che cambia tutto

La vicenda prende avvio dopo un incidente stradale, nel quale l’automobilista rimane coinvolto senza particolari elementi che facciano pensare a un abuso di alcol.

Come previsto dalla normativa italiana, gli agenti procedono comunque all’alcoltest. L’esito è inequivocabile: il tasso alcolemico supera i limiti consentiti dal Codice della strada.

Per gli investigatori la procedura è quella ordinaria. Scattano la contestazione del reato, il ritiro immediato della patente e l’avvio del procedimento penale.

L’uomo, però, continua a sostenere con fermezza di non aver bevuto alcuna bevanda alcolica prima di mettersi al volante.

Una dichiarazione che, in un primo momento, appare poco credibile, anche perché nella maggior parte dei casi il risultato dell’etilometro rappresenta una prova molto difficile da contestare.

La difesa insiste: non ha assunto alcol

Durante il processo la strategia difensiva non si limita a contestare le modalità del controllo, ma punta direttamente sull’origine del risultato.

Secondo la difesa, il valore registrato dall’etilometro non sarebbe stato provocato dal consumo di alcolici, bensì da una condizione patologica estremamente rara.

Per dimostrarlo vengono prodotti documenti clinici, accertamenti specialistici e valutazioni mediche che descrivono una situazione del tutto eccezionale.

Il nodo centrale diventa quindi stabilire se l’etanolo presente nell’organismo sia stato introdotto volontariamente oppure se sia stato prodotto naturalmente dal corpo.

Che cos’è la sindrome dell’auto-birrificazione

La patologia al centro della vicenda è nota come sindrome dell’auto-birrificazione, conosciuta nella letteratura scientifica anche come Auto-Brewery Syndrome.

Si tratta di una condizione estremamente rara nella quale alcuni microrganismi presenti nell’intestino trasformano gli zuccheri introdotti con l’alimentazione in etanolo attraverso un processo di fermentazione.

In pratica, l’apparato digerente funziona in modo anomalo come una sorta di piccolo impianto di fermentazione.

Quando il paziente assume alimenti ricchi di carboidrati, lieviti o zuccheri, alcuni funghi o batteri intestinali possono produrre quantità di alcol sufficienti a far aumentare la concentrazione ematica.

Nei casi più significativi questo fenomeno può provocare:

alterazione dello stato di coscienza;

sensazione di ebbrezza;

vertigini;

difficoltà di concentrazione;

positività ai controlli con etilometro;

aumento documentabile dell’alcolemia attraverso esami clinici.

Una malattia rarissima e difficile da diagnosticare

Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio la diagnosi.

La sindrome dell’auto-birrificazione è considerata molto rara e spesso viene scoperta soltanto dopo un lungo percorso di accertamenti.

Molti pazienti riferiscono episodi ricorrenti di apparente ubriachezza senza aver assunto bevande alcoliche. In alcuni casi vengono inizialmente sospettati problemi di alcolismo, con inevitabili ripercussioni sul piano personale, familiare e lavorativo.

Per arrivare a una diagnosi corretta servono visite specialistiche, test di laboratorio e valutazioni gastroenterologiche che consentano di dimostrare la produzione endogena di etanolo.

Il giudice valuta le prove mediche

Nel procedimento giudiziario le consulenze sanitarie hanno assunto un peso determinante.

La documentazione presentata dalla difesa ha convinto il tribunale che il valore registrato dall’alcoltest non fosse riconducibile a una scelta volontaria dell’imputato.

Secondo quanto emerso nel corso del processo, la positività sarebbe stata la conseguenza della patologia diagnosticata e non dell’assunzione di bevande alcoliche.

Per questo motivo il giudice ha disposto l’assoluzione, riconoscendo che mancava l’elemento soggettivo normalmente richiesto nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza.

La decisione rappresenta un caso molto particolare, destinato probabilmente a essere ricordato tra quelli più insoliti affrontati dalla giurisprudenza italiana in materia di sicurezza stradale.

Perché un caso simile è eccezionale

L’assoluzione non significa che l’alcoltest sia uno strumento inattendibile.

Al contrario, l’etilometro rimane uno dei principali strumenti di prevenzione degli incidenti stradali e nella quasi totalità dei casi consente di individuare correttamente chi guida dopo aver assunto alcol.

La particolarità della vicenda consiste proprio nella presenza di una patologia scientificamente documentata, capace di alterare il risultato in modo del tutto indipendente dalla volontà del conducente.

Si tratta di situazioni eccezionali che richiedono accertamenti medici approfonditi e che non possono essere invocate senza solide prove cliniche.

I precedenti nel mondo

La sindrome dell’auto-birrificazione è stata descritta in diversi studi internazionali e, negli anni, ha dato origine ad alcuni casi giudiziari particolarmente curiosi.

Negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e in altri Paesi sono stati documentati pazienti che presentavano valori elevati di alcolemia pur dichiarando di non aver assunto alcol.

In alcuni episodi gli interessati hanno perfino rischiato conseguenze lavorative o penali prima che gli specialisti individuassero l’origine del problema.

La comunità scientifica continua comunque a considerare questa sindrome estremamente rara, tanto da rappresentare ancora oggi un argomento di studio.

Quando il microbiota può influenzare la salute

La vicenda riporta l’attenzione anche sul ruolo del microbiota intestinale, cioè l’insieme dei microrganismi che vivono normalmente nell’apparato digerente.

Negli ultimi anni la ricerca ha evidenziato come alterazioni dell’equilibrio tra batteri e funghi possano influenzare numerosi aspetti della salute.

Nel caso dell’auto-birrificazione, la proliferazione di determinati lieviti può favorire la fermentazione degli zuccheri e la conseguente produzione di etanolo.

Il trattamento, quando necessario, può prevedere una combinazione di terapie antimicotiche, modifiche della dieta e monitoraggio specialistico finalizzato a ridurre la produzione interna di alcol.

Le implicazioni per il Codice della strada

Dal punto di vista giuridico, la sentenza dimostra come ogni procedimento debba essere valutato considerando tutte le prove disponibili.

Il Codice della strada prevede sanzioni molto severe per chi guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, ma il processo penale resta fondato sul principio dell’accertamento dei fatti.

Quando emergono elementi scientifici in grado di dimostrare che la positività non deriva dal consumo volontario di alcol, il giudice è chiamato a valutare attentamente la situazione concreta.

Ciò non modifica l’efficacia dei controlli né riduce l’importanza della prevenzione, ma conferma che anche gli strumenti più affidabili devono essere interpretati alla luce delle circostanze specifiche.

Una vicenda destinata a far discutere

La storia dell’automobilista della provincia di Cremona ha suscitato interesse ben oltre i confini locali perché mette insieme medicina, diritto e sicurezza stradale.

Da un lato ribadisce quanto siano fondamentali i controlli contro la guida in stato di ebbrezza, che continuano a rappresentare un presidio essenziale per la tutela degli utenti della strada.

Dall’altro ricorda che la medicina può talvolta offrire spiegazioni sorprendenti, capaci di ribaltare situazioni che inizialmente sembrano prive di qualsiasi margine di dubbio.

Il caso dimostra inoltre quanto sia importante il contributo delle consulenze medico-legali nei procedimenti giudiziari più complessi. Senza gli approfondimenti clinici e gli esami specialistici, la positività all’alcoltest sarebbe probabilmente rimasta l’unico elemento di valutazione, con conseguenze pesanti per l’imputato.

L’assoluzione non apre la strada a facili contestazioni degli accertamenti su strada, ma evidenzia come la giustizia debba sempre confrontarsi con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche. Anche una tecnologia affidabile come l’etilometro può infatti trovarsi davanti a eccezioni rarissime, nelle quali il dato tecnico va interpretato insieme al quadro clinico della persona.

La vicenda cremonese resta quindi un esempio emblematico di come diritto, medicina e scienza possano incrociarsi in modo inatteso, ricordando che dietro ogni procedimento giudiziario esiste una storia individuale che merita di essere analizzata con rigore, equilibrio e attenzione alle prove.