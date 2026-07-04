Madonna confessa: «Ero gelosa di Kylie Minogue»

🌐 Madonna e Kylie Minogue: la Regina del Pop sorprende il pubblico con una confessione inedita. Durante un’intervista televisiva, l’artista ha raccontato di aver provato gelosia nei confronti di Kylie Minogue, convinta all’epoca che il suo ex marito Guy Ritchie avesse una cotta per la collega australiana. Un episodio che svela il lato più umano di una delle icone della musica mondiale e alimenta le attese per una possibile collaborazione nel nuovo album “Confessions II”.

Per decenni è stata considerata l’emblema della sicurezza assoluta, un’artista capace di reinventarsi continuamente e di dominare la scena musicale mondiale senza apparenti esitazioni. Eppure anche Madonna, una delle figure più influenti della storia del pop, ha conosciuto momenti di vulnerabilità. Lo ha raccontato lei stessa durante un’intervista al Graham Norton Show, sorprendendo il pubblico con una confessione che riguarda un’altra icona della musica internazionale: Kylie Minogue.

La cantante americana ha rivelato di aver provato gelosia nei confronti della collega australiana all’inizio degli anni Duemila, quando era sposata con il regista Guy Ritchie. Un sentimento nato dalla convinzione, mai confermata, che il marito nutrisse una particolare ammirazione per Kylie. Un episodio che, oltre a mostrare il lato più personale dell’artista, riaccende l’interesse attorno al loro rapporto e alle indiscrezioni che parlano di una possibile collaborazione nel prossimo progetto discografico di Madonna.

La confessione che ha sorpreso il pubblico

L’occasione è stata la partecipazione di Madonna al celebre talk show britannico per presentare “Confessions II”, il nuovo album atteso dai fan di tutto il mondo.

Nel corso della conversazione, il conduttore ha riportato alla memoria uno degli episodi più curiosi della carriera della cantante: la celebre maglietta con il nome di Kylie Minogue, indossata agli MTV Europe Music Awards di Stoccolma nel 2000.

Per anni quella scelta stilistica era stata interpretata come un omaggio spontaneo nei confronti della collega australiana. La realtà, però, era molto più complessa.

Con la consueta ironia che la contraddistingue, Madonna ha spiegato che dietro quel gesto si nascondeva anche una componente emotiva che fino a oggi non aveva mai raccontato pubblicamente.

«Pensavo che Guy Ritchie avesse una cotta per Kylie»

È stata proprio questa la frase che ha catturato maggiormente l’attenzione del pubblico.

Madonna ha ammesso di essere stata convinta che Guy Ritchie fosse affascinato da Kylie Minogue, tanto da sviluppare un senso di inferiorità nei confronti della collega.

Il pensiero che l’accompagnava in quel periodo era semplice quanto sorprendente per chi è abituato a vedere in Madonna un simbolo di sicurezza:

«Non sarò mai bella quanto Kylie».

Una frase che restituisce un’immagine diversa della popstar, mostrando come anche una delle artiste più influenti del pianeta possa attraversare momenti di insicurezza.

La confessione ha immediatamente fatto il giro dei media internazionali proprio perché rompe uno degli stereotipi costruiti attorno alla figura di Madonna: quello della donna sempre padrona della situazione, impermeabile ai dubbi e ai confronti con le altre star.

La maglietta diventata un simbolo

Uno dei momenti più ricordati dell’intervista riguarda proprio quella t-shirt indossata durante gli MTV Europe Music Awards del 2000.

All’epoca Madonna stava attraversando quella che lei stessa definisce la sua “fase western”, caratterizzata da abiti decorati con strass, richiami country e un’estetica che avrebbe influenzato anche il periodo dell’album Music.

Ripensando a quella serata, l’artista ha raccontato di aver scelto quella maglietta mentre rifletteva sulle cantanti che ammirava maggiormente.

Dietro quel capo d’abbigliamento, tuttavia, non c’era soltanto stima artistica.

Con il passare degli anni quel gesto ha assunto un significato nuovo: una miscela di ammirazione, competizione e fragilità personale.

La reazione di Kylie Minogue

Anche Kylie Minogue, presente durante l’intervista, ha ricordato quel celebre episodio.

La cantante australiana ha raccontato di essere rimasta incredula quando vide Madonna indossare una maglietta con il suo nome.

L’emozione fu tale da farle pensare di svenire.

Fino a quel momento Kylie aveva interpretato quel gesto esclusivamente come un tributo da parte della collega americana.

Scoprire oggi il retroscena ha aggiunto una sfumatura completamente diversa a uno degli episodi più curiosi della storia del pop.

Due regine del pop, mai realmente rivali

Per molti anni i media hanno tentato di costruire una rivalità tra Madonna e Kylie Minogue.

Entrambe hanno segnato profondamente la musica pop internazionale, ma con percorsi artistici differenti.

Madonna ha rivoluzionato continuamente il proprio linguaggio musicale, passando dalla dance al pop elettronico, dal rock alle contaminazioni latine, imponendosi anche come icona culturale.

Kylie Minogue ha invece costruito la propria carriera su una costante evoluzione della musica dance e pop, mantenendo un forte legame con il pubblico europeo e australiano.

Nonostante i paragoni, le due artiste hanno sempre evitato polemiche pubbliche.

Le dichiarazioni rilasciate oggi sembrano confermare che il loro rapporto sia stato caratterizzato soprattutto da stima reciproca.

L’ammirazione di Kylie per Madonna

Durante la stessa intervista è stata Kylie Minogue a sorprendere il pubblico con un ricordo personale.

L’artista australiana ha raccontato di essere diventata fan di Madonna quando era ancora bambina.

Ha ricordato il primo album della collega, spiegando che quel disco arrivò nella casa di famiglia senza sapere esattamente come.

Lei e la sorella lo ascoltarono così tante volte da consumarlo letteralmente.

Da quel momento nacque un’ammirazione destinata a durare negli anni e che avrebbe accompagnato tutta la sua carriera.

Le sue parole hanno evidenziato il forte rispetto professionale che lega le due artiste, al di là delle inevitabili comparazioni costruite nel tempo dai media.

Il mistero su “Confessions II”

L’intervista ha inevitabilmente acceso anche i riflettori sul nuovo progetto discografico di Madonna.

Le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi parlano della possibile presenza di Kylie Minogue all’interno di “Confessions II”, seguito ideale di uno degli album più amati della carriera della cantante americana.

Né Madonna né Kylie hanno però voluto confermare la notizia.

Alla domanda del conduttore, Madonna ha preferito rispondere con una battuta, evitando qualsiasi anticipazione.

Il silenzio delle due artiste continua ad alimentare le aspettative dei fan.

Perché una collaborazione sarebbe un evento storico

L’eventuale duetto rappresenterebbe uno degli incontri musicali più attesi degli ultimi decenni.

Entrambe hanno scritto pagine fondamentali della storia del pop internazionale e condividono una straordinaria capacità di rimanere protagoniste anche dopo oltre quarant’anni di carriera.

Una collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue avrebbe anche un forte valore simbolico.

Metterebbe definitivamente fine a qualsiasi narrativa costruita sulla competizione tra due artiste che, in realtà, hanno sempre espresso reciproca ammirazione.

Dal punto di vista commerciale, un singolo condiviso avrebbe tutte le caratteristiche per diventare uno degli eventi musicali dell’anno.

La forza delle fragilità raccontate senza filtri

Le dichiarazioni di Madonna hanno colpito anche perché arrivano in una fase della carriera in cui l’artista sembra sempre più propensa a raccontarsi senza costruire un’immagine invincibile.

Negli ultimi anni la cantante ha parlato apertamente di momenti difficili, della malattia affrontata, del rapporto con il tempo che passa e delle continue trasformazioni della propria vita personale e artistica.

La confessione sulla gelosia nei confronti di Kylie Minogue si inserisce perfettamente in questo percorso.

Mostra come anche chi ha costruito un mito globale possa sperimentare emozioni universali come il confronto con gli altri, il timore di non essere abbastanza e la paura di perdere la persona amata.

È forse proprio questa autenticità a rendere oggi Madonna ancora capace di sorprendere il pubblico. Dopo decenni trascorsi a reinventare la musica, la moda e il linguaggio dello spettacolo, la popstar continua a far parlare di sé non soltanto per i nuovi progetti artistici, ma anche per la disponibilità a condividere aspetti inediti della propria vita privata. La confessione sulla gelosia nei confronti di Kylie Minogue non alimenta rivalità, bensì rafforza l’immagine di due artiste unite da una profonda stima reciproca. E mentre cresce l’attesa per scoprire se davvero le due regine del pop uniranno le loro voci in “Confessions II”, questa storia dimostra come, dietro le icone che hanno segnato intere generazioni, continuino a esserci emozioni, dubbi e fragilità che le rendono sorprendentemente vicine al loro pubblico.