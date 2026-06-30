Meloni: «Un presidente della Repubblica di destra non sia più un tabù»

🌐 La possibilità di eleggere un presidente della Repubblica espressione del centrodestra torna al centro del dibattito politico dopo le parole di Giorgia Meloni. La premier sostiene che, dopo i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, anche il Quirinale potrebbe non essere più considerato un ruolo riservato culturalmente al centrosinistra, riaprendo una discussione destinata a incidere sugli equilibri istituzionali e sul confronto tra maggioranza e opposizione.

Meloni riapre il dibattito sul Quirinale

Le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno riacceso uno dei temi più delicati della politica italiana: quello dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Intervenendo durante la trasmissione televisiva 10 Minuti su Rete 4, la leader di Fratelli d’Italia ha affrontato apertamente un argomento che, fino a pochi anni fa, veniva raramente espresso con tale chiarezza.

Secondo Meloni, l’idea di un capo dello Stato proveniente dall’area del centrodestra non dovrebbe più rappresentare un tabù. Un’affermazione che va ben oltre la semplice prospettiva di una futura elezione e che assume un significato profondamente politico e culturale.

La premier ha ricordato come negli ultimi anni siano stati superati diversi schemi che sembravano immutabili, sostenendo che anche quello relativo alla tradizionale collocazione politica del presidente della Repubblica potrebbe essere destinato a cambiare.

«Le cose possono cambiare»

Nel corso dell’intervista, Meloni ha richiamato l’evoluzione del sistema politico italiano, evidenziando come molti equilibri considerati consolidati siano stati modificati dal voto degli elettori.

Secondo la presidente del Consiglio, la storia recente dimostra che ciò che sembrava impossibile può diventare realtà. Da qui la convinzione che anche il Quirinale possa essere affidato, in futuro, a una personalità riconducibile all’area del centrodestra.

Il messaggio è chiaro: non si tratta di mettere in discussione il ruolo super partes del presidente della Repubblica, ma di contestare quella che Meloni considera una convinzione diffusa secondo cui il capo dello Stato dovrebbe provenire quasi esclusivamente da una determinata cultura politica.

Il significato politico delle parole della premier

L’intervento della presidente del Consiglio arriva in un momento nel quale il centrodestra governa con una maggioranza parlamentare ampia e continua a rivendicare la propria piena legittimazione istituzionale.

Le parole della leader di Fratelli d’Italia possono essere lette come un tentativo di normalizzare definitivamente la presenza della destra ai vertici dello Stato, superando quelle diffidenze che, storicamente, hanno accompagnato il percorso politico dell’area conservatrice italiana.

Nel ragionamento della premier emerge una convinzione precisa: se gli italiani hanno affidato al centrodestra il governo del Paese, non esisterebbero ragioni per ritenere preclusa anche la possibilità che, in futuro, il Parlamento elegga un presidente della Repubblica appartenente a quella stessa area politica.

Il ruolo del presidente della Repubblica

La figura del presidente della Repubblica occupa una posizione centrale nell’ordinamento italiano.

Pur non essendo espressione diretta della maggioranza di governo, il capo dello Stato rappresenta l’unità nazionale, garantisce il rispetto della Costituzione e svolge funzioni fondamentali nei momenti più delicati della vita politica.

Tra i suoi compiti figurano:

la nomina del presidente del Consiglio ;

; lo scioglimento delle Camere nei casi previsti dalla Costituzione ;

; la promulgazione delle leggi ;

; la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa ;

; la guida del Consiglio Superiore della Magistratura.

Proprio per questo motivo, ogni discussione sulla futura successione al Quirinale assume inevitabilmente un valore che supera la semplice contesa politica.

Il tema della rappresentanza culturale

Uno degli aspetti più significativi delle dichiarazioni di Meloni riguarda il piano simbolico.

La presidente del Consiglio non ha indicato alcun nome né ha aperto formalmente la partita per il Quirinale. Piuttosto, ha posto l’accento sulla necessità di superare una percezione che, a suo giudizio, avrebbe accompagnato la storia repubblicana: quella secondo cui alcuni incarichi istituzionali sarebbero stati considerati più naturali per una determinata area politica.

In questa prospettiva, la questione non riguarda soltanto chi potrà essere eletto in futuro, ma anche il riconoscimento della piena maturità istituzionale del centrodestra come forza di governo.

Le possibili reazioni del mondo politico

Le dichiarazioni della premier sono destinate ad alimentare il confronto tra maggioranza e opposizione.

Da un lato, il centrodestra potrebbe interpretarle come una legittima rivendicazione politica, coerente con il consenso ottenuto nelle urne e con il ruolo assunto negli ultimi anni.

Dall’altro, le opposizioni potrebbero sottolineare come il presidente della Repubblica debba rimanere una figura di assoluta garanzia, capace di rappresentare l’intero Paese indipendentemente dalla provenienza politica.

È probabile che il dibattito si sviluppi proprio attorno a questo punto: l’appartenenza culturale del futuro capo dello Stato è compatibile con il necessario profilo super partes richiesto dalla Costituzione?

Un tema destinato a tornare

Anche se la scadenza naturale dell’attuale mandato presidenziale non è imminente, il tema del Quirinale torna periodicamente al centro del dibattito politico.

Ogni dichiarazione proveniente dai principali leader viene inevitabilmente interpretata anche in prospettiva futura, soprattutto quando riguarda una delle istituzioni più rilevanti della Repubblica.

Meloni ha scelto di affrontare l’argomento senza indicare candidature o strategie parlamentari, concentrandosi invece su un messaggio politico più ampio: nessun ruolo istituzionale dovrebbe essere considerato precluso sulla base dell’appartenenza culturale o ideologica.

Dal governo al Quirinale: cambia la percezione della destra?

Le parole della presidente del Consiglio riflettono anche il percorso compiuto dalla destra italiana negli ultimi decenni.

Da forza politica spesso relegata all’opposizione, il centrodestra è progressivamente diventato protagonista della vita istituzionale, fino ad assumere la guida del governo.

Secondo Meloni, questo cambiamento dovrebbe tradursi anche in una diversa percezione della legittimità del proprio ruolo all’interno delle massime istituzioni dello Stato.

In questo senso, il riferimento al presidente della Repubblica rappresenta soprattutto un passaggio simbolico, più che un’immediata apertura della corsa al Colle.

Un dibattito che accompagnerà la politica italiana

L’intervento della premier è destinato ad alimentare una discussione che probabilmente proseguirà nei prossimi anni.

La questione non riguarda soltanto il nome del futuro presidente della Repubblica, ma investe il rapporto tra evoluzione del sistema politico, alternanza democratica e rappresentanza delle diverse culture istituzionali presenti nel Paese.

Con la frase secondo cui «non è detto che non possa superarsi anche quest’altro grande tabù», Giorgia Meloni ha scelto di lanciare un messaggio destinato a lasciare il segno nel confronto politico nazionale.

Che si condivida o meno questa impostazione, il tema è ormai entrato stabilmente nell’agenda del dibattito pubblico e continuerà a essere uno dei principali argomenti di riflessione sul futuro degli equilibri istituzionali italiani.