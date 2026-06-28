Rapporto SIAE 2025, boom della musica dal vivo in Italia

🌐 Il Rapporto SIAE 2025 fotografa un anno di forte espansione per lo spettacolo dal vivo in Italia: crescono eventi, pubblico e soprattutto la spesa complessiva, che supera per la prima volta il miliardo di euro nel comparto concerti. La musica popolare contemporanea si conferma il principale motore economico e culturale del settore, trainando festival e live in tutto il Paese.

Roma torna a essere il punto di osservazione privilegiato per leggere le dinamiche dello spettacolo dal vivo italiano. Il Rapporto SIAE 2025, diffuso ufficialmente nella giornata di oggi, restituisce l’immagine di un settore in piena trasformazione positiva, in cui la musica live si conferma non solo intrattenimento, ma infrastruttura culturale ed economica sempre più centrale.

A commentare i dati è stata Assomusica, che ha accolto con soddisfazione gli indicatori di crescita, sottolineando come la musica popolare contemporanea rappresenti oggi il vero motore del comparto.

Un anno record per concerti ed eventi: cresce tutto, non solo la musica

I numeri diffusi dal rapporto parlano con chiarezza. Nel 2025 in Italia si sono svolti 67.900 eventi dal vivo, con un incremento del +3,6% rispetto all’anno precedente. Parallelamente, il pubblico ha continuato a crescere in maniera significativa: 31,5 milioni di spettatori, pari a un aumento dell’+8,7%.

Ma il dato che segna una svolta strutturale riguarda la spesa complessiva del pubblico, che supera per la prima volta la soglia simbolica del miliardo di euro.

La spesa nei concerti raggiunge 1,16 miliardi di euro, con una crescita del +17,5%: un risultato che certifica la centralità del live nell’economia culturale italiana.

Questo incremento non è soltanto quantitativo. Il rapporto evidenzia infatti una trasformazione qualitativa della domanda: gli spettatori investono di più per esperienze ritenute più immersive, curate e di alto livello produttivo.

La musica popolare contemporanea traina il settore

Il comparto della musica pop, rock e leggera si conferma il baricentro dell’intero sistema. È qui che si concentra la maggiore capacità di attrazione del pubblico e la crescita economica più rilevante.

La musica popolare contemporanea supera anch’essa il miliardo di euro di spesa, con un incremento del +18,5%, consolidandosi come primo motore economico dello spettacolo dal vivo in Italia.

Questo dato riflette una tendenza ormai stabile: la crescita dei grandi festival estivi, dei tour negli stadi e delle produzioni live ad alto impatto scenico, capaci di attirare pubblici sempre più ampi e trasversali.

In questo scenario, i promoter e gli organizzatori giocano un ruolo decisivo, investendo in sicurezza, tecnologia, sostenibilità e innovazione dell’esperienza live.

Un sistema dello spettacolo sempre più solido

Il Rapporto SIAE 2025 non si limita ai concerti, ma fotografa un sistema più ampio che include spettacolo, intrattenimento e sport. Il quadro generale mostra un settore in rafforzamento strutturale.

Il valore complessivo della spesa raggiunge 4,3 miliardi di euro (+7%), nonostante un numero di eventi sostanzialmente stabile (-0,8%) e una lieve flessione degli spettatori (-0,1%).

Il dato chiave è l’aumento del valore medio degli eventi, che sale a 1.286 euro di introito medio (+7,8%), insieme alla crescita della spesa pro capite degli italiani, pari a 72,9 euro (+7%).

Questi numeri indicano un cambiamento significativo nelle abitudini di consumo culturale: meno quantità, ma maggiore qualità percepita e disponibilità a investire in esperienze premium.

Il territorio come laboratorio di crescita: il Sud accelera

Uno degli elementi più interessanti del rapporto riguarda la distribuzione territoriale della crescita. Tutte le macroaree italiane registrano segnali positivi, ma è il Mezzogiorno a mostrare dinamiche particolarmente vivaci.

La crescita non riguarda solo la spesa, ma anche il numero di eventi e la partecipazione del pubblico, segnalando una progressiva riduzione del divario con il resto del Paese.

In questo contesto, la Campania si conferma la principale piazza del Sud.

La regione registra oltre 2 mila spettacoli, 2,2 milioni di spettatori e 83,8 milioni di euro di spesa, con un aumento del +4,1% degli eventi, +21,5% del pubblico e +49,8% della spesa.

Un dato che evidenzia non solo la vitalità del territorio, ma anche la sua capacità di attrarre grandi produzioni e circuiti nazionali ed europei.

Il ruolo dei festival e la trasformazione dell’esperienza live

Accanto ai grandi concerti negli stadi, il rapporto evidenzia la crescita costante dei festival estivi, sempre più diffusi e diversificati sul territorio.

Questi eventi rappresentano oggi una componente essenziale dell’ecosistema musicale, perché permettono di coniugare turismo culturale, economia locale e programmazione artistica di lungo periodo.

La stagione dei festival si conferma uno degli asset più dinamici del settore, con un’offerta sempre più ampia e capillare lungo tutta la penisola.

L’evoluzione del live italiano va letta anche alla luce dei cambiamenti tecnologici e produttivi: scenografie più complesse, sistemi audio-visivi avanzati e un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale e alla gestione dei grandi flussi di pubblico.

La posizione di Assomusica: crescita e responsabilità del settore

In questo quadro di espansione, le parole di Assomusica assumono un valore particolarmente significativo. L’associazione sottolinea come i risultati del rapporto confermino la solidità della filiera e la fiducia crescente del pubblico.

Secondo il presidente Carlo Parodi, il superamento del miliardo di euro nei concerti rappresenta un traguardo storico che certifica la maturità del sistema.

“La musica popolare contemporanea si conferma il principale motore del comparto, capace di generare valore economico e sociale e di coinvolgere milioni di persone” è la sintesi della visione espressa da Assomusica.

Il ruolo degli organizzatori viene descritto come sempre più strategico: non solo promotori di eventi, ma attori culturali e industriali impegnati nella costruzione di esperienze sicure, accessibili e innovative.

Un settore che cresce anche nella percezione sociale

Oltre ai numeri economici, emerge un dato meno immediato ma altrettanto rilevante: la centralità crescente della musica live nella vita sociale e culturale degli italiani.

Il concerto non è più soltanto un evento di intrattenimento, ma un’esperienza identitaria e collettiva, capace di generare appartenenza e condivisione.

La disponibilità del pubblico a investire di più per partecipare agli eventi indica una trasformazione profonda: la cultura live viene percepita come un bene essenziale, non accessorio.

Un ecosistema in evoluzione continua

Il Rapporto SIAE 2025 restituisce dunque l’immagine di un ecosistema in piena evoluzione, dove crescita economica e trasformazione culturale procedono insieme. La musica dal vivo si conferma uno dei settori più dinamici dell’economia creativa italiana, con una capacità crescente di generare valore diffuso sul territorio.

Festival, tour, eventi sportivi e spettacoli contribuiscono a costruire un sistema integrato che non si limita a intrattenere, ma produce impatto economico, occupazionale e sociale.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un settore che non solo ha superato una soglia simbolica importante, ma che sembra aver consolidato una nuova fase di maturità industriale e culturale, destinata a influenzare gli anni a venire.