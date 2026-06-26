Arabia Saudita, boom di esecuzioni nel 2026: allarme pena di morte

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Quasi cento esecuzioni in sei mesi: il 2026 riaccende il dibattito sulla pena capitale

L’Arabia Saudita torna al centro delle critiche delle organizzazioni per i diritti umani per il massiccio ricorso alla pena di morte. A poco più di metà del 2026, il regno ha già eseguito 96 condanne capitali, un dato che conferma la persistenza di una politica giudiziaria tra le più severe al mondo e che riapre il confronto internazionale sull’utilizzo della pena di morte per reati che non comportano omicidio.

A suscitare particolare preoccupazione è il fatto che oltre la metà delle esecuzioni registrate dall’inizio dell’anno riguarda reati legati alla droga. Secondo le organizzazioni che monitorano il rispetto dei diritti umani, si tratta di una pratica incompatibile con gli standard internazionali, che limitano l’applicazione della pena capitale ai cosiddetti “reati più gravi”, generalmente interpretati come quelli che comportano l’uccisione intenzionale di una persona.

Il quadro che emerge descrive un sistema che continua a fare largo uso delle esecuzioni come strumento repressivo, nonostante il crescente isolamento internazionale delle politiche favorevoli alla pena di morte.

I numeri che preoccupano la comunità internazionale

Le statistiche registrate nei primi sei mesi del 2026 mostrano una tendenza particolarmente significativa.

Delle 96 persone messe a morte fino alla seconda metà di giugno, ben 61 erano state condannate per reati connessi agli stupefacenti. Un dato che evidenzia come la lotta al traffico di droga continui a rappresentare uno degli ambiti nei quali le autorità saudite applicano con maggiore frequenza la sanzione più estrema prevista dall’ordinamento.

Il dato assume un peso ancora maggiore se si considera che quasi due terzi delle esecuzioni registrate nel periodo riguardano reati non violenti.

Secondo numerosi osservatori internazionali, questa impostazione si colloca in controtendenza rispetto all’evoluzione del diritto internazionale e alle politiche adottate da molti Stati, sempre più orientati verso approcci fondati sulla prevenzione, sulla salute pubblica e sulla riduzione del danno.

Il peso delle condanne sui cittadini stranieri

Uno degli aspetti più controversi riguarda la composizione della popolazione condannata.

Tra le persone giustiziate per reati legati alla droga figurano numerosi cittadini stranieri provenienti da Paesi dell’Africa e dell’Asia. Etiopia, Pakistan, Sudan, Giordania e Siria sono tra le nazioni maggiormente rappresentate tra coloro che hanno ricevuto la condanna capitale.

La presenza così elevata di detenuti non sauditi alimenta interrogativi sulle condizioni processuali e sulle garanzie effettivamente riconosciute agli imputati stranieri.

Le organizzazioni per i diritti umani sottolineano da anni come i lavoratori migranti e i cittadini stranieri possano trovarsi in una posizione particolarmente vulnerabile all’interno del sistema giudiziario saudita, spesso a causa di ostacoli linguistici, limitato accesso all’assistenza legale e difficoltà nel mantenere contatti con rappresentanze diplomatiche e familiari.

La sproporzione tra cittadini sauditi e stranieri nelle esecuzioni per droga continua a rappresentare uno dei principali elementi di critica rivolti al sistema penale del regno.

Il caso dei detenuti etiopi e il timore di nuove esecuzioni

Le maggiori preoccupazioni si concentrano oggi su decine di cittadini etiopi detenuti nel sud-ovest del Paese.

Secondo le informazioni diffuse dalle organizzazioni internazionali, numerosi prigionieri condannati per reati legati agli stupefacenti si troverebbero nel braccio della morte e potrebbero affrontare un rischio imminente di esecuzione.

L’allarme è aumentato dopo le esecuzioni già avvenute nei confronti di cittadini etiopi accusati di traffico di hashish nei primi mesi dell’anno.

La possibilità che nuove sentenze vengano eseguite nelle prossime settimane mantiene alta l’attenzione della comunità internazionale, che continua a chiedere trasparenza sulle condizioni dei detenuti e sulle procedure giudiziarie adottate.

Le famiglie delle persone coinvolte, così come le associazioni impegnate nella tutela dei diritti umani, temono che il numero delle esecuzioni possa continuare a crescere rapidamente.

Una tendenza in accelerazione rispetto agli anni precedenti

L’attuale andamento conferma una crescita già osservata negli ultimi anni.

I dati disponibili mostrano che il numero delle esecuzioni registrate nel regno saudita ha conosciuto una significativa impennata. Il fenomeno appare particolarmente evidente se confrontato con le cifre degli anni precedenti.

Il ricorso alla pena capitale non rappresenta quindi un episodio isolato ma una politica strutturale che continua a caratterizzare il sistema giudiziario saudita.

Per molti osservatori internazionali, questa evoluzione contrasta con l’immagine di modernizzazione e apertura che il Paese sta cercando di promuovere sulla scena globale attraverso investimenti economici, grandi eventi internazionali e programmi di riforma sociale.

La questione dei diritti umani continua infatti a rappresentare uno dei principali nodi irrisolti nel rapporto tra Riyad e la comunità internazionale.

La pena di morte e il diritto internazionale

Il dibattito sulla pena capitale resta uno dei temi più controversi nel panorama giuridico mondiale.

Sebbene alcuni Stati continuino a prevederla nei propri ordinamenti, il numero dei Paesi che l’hanno abolita o che non la applicano più da anni continua ad aumentare. Secondo gli standard internazionali più diffusi, la pena di morte dovrebbe essere progressivamente eliminata e, nei Paesi che ancora la mantengono, limitata ai casi eccezionali di reati estremamente gravi.

Le organizzazioni per i diritti umani contestano in particolare il suo utilizzo nei procedimenti relativi alla droga.

La posizione prevalente a livello internazionale è che i reati connessi agli stupefacenti non possano essere considerati tra quelli che giustificano l’applicazione della pena capitale.

Da qui nasce gran parte delle critiche rivolte alle autorità saudite.

Processi equi e garanzie giudiziarie sotto osservazione

Oltre alla questione della pena di morte in sé, numerose organizzazioni internazionali pongono l’attenzione sulle modalità con cui vengono celebrati alcuni procedimenti.

Negli ultimi anni sono emerse denunce relative a limitazioni dell’accesso alla difesa, confessioni contestate dagli imputati e difficoltà nell’ottenere una piena revisione delle sentenze.

Le autorità saudite respingono regolarmente queste accuse, sostenendo che il sistema giudiziario opera nel rispetto delle leggi nazionali e delle procedure previste.

Tuttavia, il livello di trasparenza delle informazioni disponibili continua a essere considerato insufficiente da numerosi osservatori indipendenti.

La mancanza di dati completi e verificabili rende spesso difficile valutare in modo approfondito il rispetto delle garanzie processuali nei singoli casi.

La lotta alla droga tra sicurezza e diritti umani

L’Arabia Saudita giustifica la severità delle proprie politiche con la necessità di contrastare il traffico internazionale di stupefacenti e proteggere la sicurezza interna.

La posizione delle autorità si inserisce in una strategia che considera il narcotraffico una minaccia diretta alla stabilità sociale e all’ordine pubblico.

Tuttavia, molti esperti di politiche antidroga ritengono che le misure esclusivamente punitive non abbiano dimostrato una reale efficacia nel ridurre il fenomeno.

Negli ultimi anni numerosi governi e organismi internazionali hanno infatti promosso approcci alternativi basati sulla prevenzione, sull’educazione, sul trattamento delle dipendenze e sul rafforzamento delle reti sociali.

Il confronto tra queste due visioni continua a rappresentare uno dei principali terreni di scontro nel dibattito globale sulle droghe.

La pressione della comunità internazionale

Le richieste rivolte a Riyad si concentrano soprattutto sull’introduzione di una moratoria immediata delle esecuzioni.

Una sospensione delle condanne capitali verrebbe considerata il primo passo verso una revisione più ampia dell’intero sistema sanzionatorio.

Numerosi organismi internazionali chiedono inoltre una riforma delle norme che prevedono la pena di morte per reati non violenti e una maggiore trasparenza nelle procedure giudiziarie.

Il tema resta particolarmente sensibile anche sul piano diplomatico. L’Arabia Saudita è infatti uno degli attori più influenti del Medio Oriente e intrattiene relazioni economiche e strategiche con gran parte delle principali potenze mondiali.

Questo rende il confronto sui diritti umani particolarmente complesso, intrecciandolo con interessi geopolitici, energetici e commerciali di enorme rilevanza.

Un dibattito destinato a restare aperto

Le 96 esecuzioni registrate nei primi sei mesi del 2026 riportano al centro dell’attenzione una questione che divide governi, organizzazioni internazionali e opinione pubblica.

Da una parte vi sono le autorità saudite, che continuano a difendere la propria legislazione come strumento di deterrenza contro criminalità e traffico di droga. Dall’altra, le organizzazioni per i diritti umani sostengono che il ricorso alla pena capitale rappresenti una violazione del diritto alla vita e una punizione incompatibile con gli standard contemporanei di giustizia.

Con decine di detenuti ancora nel braccio della morte e il numero delle esecuzioni in costante crescita, il 2026 rischia di diventare uno degli anni più controversi per la questione della pena capitale in Arabia Saudita.