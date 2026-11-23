🌐 Il governo propone di portare al Centro-Nord le procedure semplificate della Zes unica. L’emendamento alla manovra 2027 non estende il credito d’imposta: servono approvazione parlamentare e attuazione.

L’annuncio riguarda i permessi, non nuovi sgravi

Portare al Centro-Nord il sistema di autorizzazioni semplificate sperimentato con la Zes unica, senza trasferire automaticamente anche gli incentivi fiscali. È questo il perimetro della proposta annunciata da Giorgia Meloni il 19 novembre 2026, attraverso un emendamento al disegno di legge di bilancio 2027. Per le imprese la novità prospettata riguarda dunque soprattutto il percorso amministrativo degli investimenti, non l’apertura generalizzata di un nuovo bonus.

La distinzione è decisiva per leggere correttamente l’annuncio: estendere il modello Zes non significa estenderne ogni beneficio. Al 20 novembre la misura risulta ancora una proposta da approvare. L’obiettivo indicato dalla presidente del Consiglio è ridurre la burocrazia e rendere più rapidi e semplici i passaggi necessari per investire e fare impresa; non è un risultato già acquisito dalle aziende delle regioni interessate.

Che cos’è la Zes unica e dove opera già

Zes significa Zona economica speciale: un territorio nel quale le attività imprenditoriali possono beneficiare di condizioni particolari per gli investimenti e lo sviluppo. La Zes unica per il Mezzogiorno è stata istituita dal 1° gennaio 2024, sulla base del decreto-legge 124 del 2023. Il sistema affianca due strumenti distinti: la semplificazione delle autorizzazioni e le agevolazioni per gli investimenti, ciascuno con le proprie condizioni di accesso.

Il perimetro comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. A queste otto regioni si sono aggiunte Marche e Umbria con la legge 171 del 18 novembre 2025. Non si parte quindi da un modello rimasto interamente confinato alle regioni meridionali originarie: l’ampliamento territoriale ha già avuto un primo passaggio legislativo, precedente e distinto rispetto all’iniziativa annunciata adesso per il restante Centro-Nord.

Come funziona l’autorizzazione unica

Il fulcro amministrativo è l’autorizzazione unica, pensata per progetti d’investimento che richiedono due o più titoli abilitativi. Nel modello attualmente operativo, l’impresa presenta la documentazione e indica i permessi necessari e le amministrazioni competenti, coinvolte nella conferenza di servizi. Non si tratta, quindi, di eliminare la valutazione del progetto, ma di ricondurre il procedimento a un percorso coordinato, con un provvedimento che riunisce i titoli previsti.

La semplificazione non equivale a un accesso indistinto per qualsiasi pratica. Il Dipartimento per il Sud precisa che lo sportello non è competente per un investimento che richieda un solo titolo abilitativo. Sono inoltre esclusi dal procedimento di autorizzazione unica i progetti soggetti a Scia, Scia unica o condizionata e quelli senza necessità di titoli. La domanda deve essere completa e accompagnata da un business plan.

Sportello digitale e controlli: cosa c’è dietro la procedura

Il canale operativo è lo Sportello unico digitale S.U.D. Zes, istituito presso il Dipartimento per il Sud. Le sue competenze comprendono, nei casi previsti, procedimenti relativi alla realizzazione, all’ampliamento, alla riattivazione e alla localizzazione degli impianti produttivi. Rientrano nel suo ambito anche interventi edilizi collegati alle attività economiche. È questo apparato amministrativo, non soltanto l’etichetta di zona speciale, a costituire il riferimento della proposta nazionale.

Nel sistema vigente, la gestione digitale consente anche di seguire l’avanzamento delle pratiche. Le istruzioni ufficiali chiariscono però che documenti mancanti o insufficienti possono comportare richieste di integrazione. Per questo non si può tradurre l’annuncio in una promessa di autorizzazioni automatiche: i tempi del procedimento devono essere letti insieme alla completezza dell’istanza, alle verifiche delle amministrazioni e alle particolarità del progetto sottoposto all’esame.

Il credito d’imposta resta su un binario separato

L’emendamento non prevede l’estensione del credito d’imposta Zes alle altre regioni del Centro-Nord. Il beneficio fiscale per gli investimenti resta legato ai territori e ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La proposta interviene dunque sul modo in cui si ottengono le autorizzazioni, mentre non trasferisce alle nuove aree il medesimo sostegno tributario. Sono due leve diverse, che non vanno sovrapposte nel valutare l’iniziativa.

La separazione esiste già nell’assetto operativo. Il Dipartimento per il Sud chiarisce che ottenere l’autorizzazione unica non è un presupposto necessario per fruire del credito d’imposta. Inoltre, lo sportello digitale serve a presentare le richieste autorizzative: le istanze inoltrate soltanto per chiedere il beneficio fiscale non possono essere accolte attraverso quel procedimento. Un’impresa deve quindi distinguere la pratica amministrativa dall’accesso all’agevolazione sugli investimenti.

I passaggi ancora necessari e il dato dei 60 miliardi

Per l’estensione proposta è previsto un documento di programmazione strategica triennale, da predisporre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Dovrà individuare settori e interventi interessati, passare dalla Cabina di regia Zes ed essere adottato con un decreto del presidente del Consiglio. Il termine riguarda quindi la predisposizione del piano: non certifica che ogni impresa potrà utilizzare immediatamente le nuove procedure.

Nel motivare l’iniziativa, Meloni ha attribuito al modello un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro e un contributo alla crescita del Mezzogiorno superiore alla media nazionale. Il numero va mantenuto nella sua natura di valutazione rivendicata dalla premier: non rappresenta un nuovo stanziamento dell’emendamento. La dichiarazione del 19 novembre collega la proposta alla riduzione degli adempimenti e all’accelerazione delle procedure per il sistema produttivo e industriale.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.