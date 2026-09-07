Vigevano, trova la moglie con un altro: 41enne arrestato per lesioni

🌐 Vigevano, si sveglia nel cuore della notte, non trova la moglie e scende in strada per cercarla: pochi minuti dopo la vede in auto con un 23enne. Il 41enne lo trascina fuori dall’abitacolo e lo colpisce ripetutamente al volto, poi gli strappa il cellulare. Arrestato per lesioni e rapina, è stato scarcerato dopo la convalida: il processo è fissato per il 15 ottobre.

Un risveglio nel cuore della notte, la preoccupazione per l’assenza della moglie e poi una scena che avrebbe fatto esplodere la rabbia.

È così che, secondo la ricostruzione degli investigatori, è iniziata la violenta aggressione avvenuta a Vigevano, in provincia di Pavia, nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre.

Protagonista è un uomo di 41 anni, magazziniere, che non trovando la moglie di 29 anni al proprio fianco ha iniziato a cercarla. Prima in casa, poi al telefono e infine per strada.

A pochi metri dalla sua abitazione avrebbe visto la donna all’interno di un’auto insieme a un giovane di 23 anni.

Da quel momento la situazione è rapidamente degenerata.

Il 41enne avrebbe fatto uscire il giovane dall’auto e lo avrebbe colpito più volte con pugni al volto. Quando il ragazzo ha cercato di utilizzare il telefono per chiedere aiuto, l’uomo glielo avrebbe strappato dalle mani.

Le urla hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. Gli agenti del Commissariato di Vigevano sono arrivati poco dopo e hanno arrestato il 41enne.

Il risveglio e la ricerca della moglie

Tutto sarebbe cominciato intorno alle 2 di notte, quando il 41enne si è svegliato e si è accorto che la moglie non era nel letto.

In un primo momento avrebbe pensato che fosse semplicemente uscita dalla stanza o si trovasse in un’altra parte dell’abitazione. L’ha quindi cercata in casa e avrebbe provato più volte a contattarla telefonicamente.

Nessuna risposta.

La preoccupazione lo avrebbe spinto a continuare le ricerche fuori dall’abitazione.

È stato allora che, secondo quanto ricostruito, avrebbe individuato un’auto parcheggiata a breve distanza da casa. All’interno c’erano la moglie e un ragazzo di 23 anni.

Il giovane, secondo le ricostruzioni, lavorerebbe come parrucchiere in città.

La scoperta in auto e la lite

La presenza della moglie nell’auto insieme al 23enne avrebbe provocato la reazione dell’uomo.

Il 41enne avrebbe ordinato alla donna di tornare immediatamente a casa. Successivamente si sarebbe rivolto al giovane chiedendogli cosa stesse facendo con lei.

Il ragazzo non avrebbe risposto.

A quel punto la discussione sarebbe degenerata.

Secondo la ricostruzione fornita agli investigatori, il 41enne avrebbe aperto la portiera e trascinato il 23enne fuori dall’abitacolo, iniziando poi a colpirlo ripetutamente al volto.

L’aggressione sarebbe avvenuta in strada, in una zona residenziale non lontana dal centro di Vigevano.

Le urla e il rumore avrebbero svegliato alcuni residenti.

I pugni al volto e il telefono strappato

Il giovane avrebbe cercato di difendersi e soprattutto di chiedere aiuto.

In quel momento avrebbe impugnato il proprio cellulare.

Il 41enne, secondo l’accusa, gli avrebbe però strappato il telefono dalle mani, impedendogli di utilizzarlo per contattare i soccorsi.

La sottrazione dello smartphone è uno degli elementi alla base dell’accusa di rapina contestata al 41enne, oltre a quella di lesioni personali.

Secondo una ricostruzione riportata dopo l’intervento della polizia, l’uomo avrebbe successivamente portato con sé il telefono all’interno dell’abitazione.

Quando gli agenti sono arrivati, lo smartphone sarebbe stato ancora nella sua disponibilità.

I vicini chiamano polizia e soccorsi

A interrompere la violenza sono stati i residenti della zona.

Svegliati dalle urla e preoccupati per ciò che stava accadendo in strada, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Vigevano.

La situazione è stata rapidamente ricostruita anche grazie alle testimonianze raccolte sul posto. Il 41enne è stato quindi arrestato con le accuse di lesioni personali e rapina.

Il 23enne, invece, è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano.

Le sue condizioni non sarebbero risultate preoccupanti, anche se le lesioni riportate hanno richiesto cure mediche. Una ricostruzione indica una prognosi di 21 giorni.

L’arresto convalidato dal giudice

La vicenda giudiziaria ha avuto un primo passaggio già poche ore dopo l’arresto.

Il 41enne è comparso davanti al giudice del Tribunale di Pavia per l’udienza di convalida.

L’arresto è stato convalidato, ma l’uomo è stato successivamente scarcerato in attesa del processo.

Una delle ragioni riportate nelle ricostruzioni è l’assenza di precedenti penali a suo carico.

Il processo è stato fissato per il 15 ottobre 2026.

La posizione dell’uomo dovrà quindi essere valutata nel corso del procedimento e, fino a una sentenza definitiva, vale naturalmente la presunzione di innocenza.

Le accuse: lesioni personali e rapina

Il caso presenta due distinti profili contestati dalla Procura.

Il primo riguarda le lesioni personali, legate all’aggressione fisica ai danni del 23enne.

Il secondo è quello della rapina, contestata per la sottrazione del cellulare.

La circostanza che il telefono sia stato portato via durante l’aggressione assume quindi un peso specifico nell’inchiesta.

Secondo quanto riferito agli agenti, l’uomo avrebbe sottratto lo smartphone per impedire al giovane di continuare a comunicare con la moglie.

Sarà il processo a stabilire la responsabilità penale e la corretta qualificazione giuridica dei fatti.

Una notte finita in tribunale

La dinamica della vicenda si è sviluppata nell’arco di pochi minuti.

Prima la ricerca della moglie, poi il ritrovamento dell’auto, la discussione con il 23enne, l’aggressione, la sottrazione del telefono e infine l’arrivo della polizia.

Una sequenza che ha trasformato una situazione privata in un episodio di cronaca giudiziaria.

Il dato più importante, sul piano processuale, è che l’arresto è stato convalidato ma il 41enne è tornato in libertà in attesa dell’udienza fissata per ottobre.

Nel frattempo, gli accertamenti dovranno completare la ricostruzione di quanto avvenuto quella notte.

Il giovane ferito al pronto soccorso

Dopo l’aggressione, il 23enne è stato affidato ai soccorritori.

Un equipaggio della Croce Rossa di Vigevano lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile, dove è arrivato in codice verde secondo una ricostruzione locale.

Le ferite al volto, tuttavia, hanno richiesto le necessarie valutazioni mediche. Al giovane è stata successivamente attribuita una prognosi di 21 giorni secondo quanto riportato da alcune testate.

Non risultano, allo stato delle informazioni disponibili, conseguenze tali da far pensare a un pericolo per la sua vita.

Il processo fissato a ottobre

Il prossimo appuntamento giudiziario è quindi già fissato.

Il 15 ottobre il 41enne dovrà affrontare il processo per le accuse contestate dopo l’aggressione.

Fino a quel momento saranno gli atti dell’inchiesta e le testimonianze raccolte a delineare con maggiore precisione la dinamica.

Gli investigatori hanno già acquisito le prime dichiarazioni e recuperato il telefono del 23enne, elemento materiale importante per la ricostruzione.

Anche le testimonianze dei residenti potrebbero contribuire a chiarire la sequenza degli eventi.

Una vicenda che resta sul piano giudiziario

Al di là della particolare dinamica che ha portato all’intervento della polizia, il caso di Vigevano è ora soprattutto una vicenda giudiziaria.

L’aggressione contestata al 41enne non può essere considerata una semplice lite privata: l’intervento delle forze dell’ordine, il ferimento del 23enne e la sottrazione del telefono hanno portato a due precise contestazioni penali.

L’arresto è stato convalidato, ma la successiva scarcerazione significa che l’uomo affronterà il processo in libertà.

Sarà quindi il procedimento a stabilire cosa sia effettivamente accaduto e quali responsabilità possano essere attribuite all’imputato.

Per ora resta la fotografia di una notte cominciata con una ricerca preoccupata e terminata con un arresto.

Un uomo che non trovava la moglie al proprio fianco è sceso in strada per cercarla. Pochi minuti dopo, la scoperta dell’auto e la violenta aggressione al giovane che si trovava con lei hanno fatto scattare l’allarme nel quartiere.

Le urla hanno svegliato i residenti.

Le telefonate hanno portato sul posto polizia e soccorritori.

E all’alba, la vicenda era già diventata un caso giudiziario destinato a proseguire davanti al Tribunale di Pavia.